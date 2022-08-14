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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 5806
Виборг
2:0
Конец матча
Силькеборг
0'
1:0
12' Гол
Грот Джей-Рой
2:0
22' Гол
Christian Soerensen II
44' Желтая карточка
Anders Klynge
90'+6

Ход матча

12'
Грот Джей-Рой
(Christian Soerensen II)
1:0
22'
Christian Soerensen II
(Грот Джей-Рой)
2:0
44'
 
Anders Klynge
46'
 
Маттссон Пелле
Бринк Марк
46'
 
Тенгстедт Сёрен
Sebastian Joergensen
46'
 
Гояни Роберт
Тордарсон Стефан-Тейтюр
62'
Жамбурек Ян
Ibrahim Said
 
69'
Джатта Алассана
Грот Джей-Рой
 
69'
Бергер Софус
Лонвейк Джастин
 
69'
 
Tonni Adamsen
Anders Klynge
76'
 
Mads Kaalund III
Валлис Николай
81'
Mads Soendergaard
Бонде Якуб
 
81'
Гааей Антон
Леманс Клинт
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
7
Christian
Soerensen
II
17
Бонде
Якуб
13
Jeppe
Groenning
14
Леманс
Клинт
30
Ibrahim
Said
11
Грот
Джей-Рой
8
Лонвейк
Джастин
1
Ларсен
Николай
5
Oliver
Sonne
20
Tobias
Sahlquist
4
Феликс
Йоэль
29
Lukas
Engel
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
21
Anders
Klynge
27
Sebastian
Joergensen
11
Хелениус
Никлас
7
Валлис
Николай
Виборг
4-3-3
Силькеборг
4-3-3

История личных встреч

Виборг
Силькеборг

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
12 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

22 матча

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

СД
1:1
СД
4:1
ПД
3:3
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
1:2
ТМК
0:2
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
2:3
ТМК
1:2
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:3
СД
1:5
ТМС
0:5
ТМС
3:2
ТМС
1:1
К
1:3
ПД
0:0
ПД
3:2
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Christian Soerensen II 2 0.4
Леманс Клинт 2 0.4
Бех Тобиас 2 0.4
Грот Джей-Рой 1 0.2
Лонвейк Джастин 1 0.2
Лауритсен Мадс 1 0.2
Ibrahim Said 0 0
Jeppe Groenning 0 0
Жамбурек Ян 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хелениус Никлас 4 0.8
Валлис Николай 2 0.4
Anders Klynge 1 0.2
Tobias Sahlquist 1 0.2
Tonni Adamsen 1 0.2
Карстенсен Расмус 0 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 0 0
Lukas Engel 0 0
Sebastian Joergensen 0 0
Oliver Sonne 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауритсен Мадс 1 1
Ibrahim Said 1 0
Jeppe Groenning 1 0
Бюрги Николас 1 0
Залетел Жан 1 0
Бех Тобиас 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anders Klynge 3 0
Tobias Sahlquist 1 0
Феликс Йоэль 1 0
Mads Kaalund III 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2
Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 0:2 Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2 Вайле - Виборг 2:2
Силькеборг
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2
Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Брондбю - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Раннерс 1:0 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Раннерс - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Брондбю 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Силькеборг 5 3 1 1 10 - 6 10
3. Виборг 5 3 0 2 9 - 7 9
4. Раннерс 5 2 3 0 7 - 4 9
5. Хорсенс 5 2 2 1 5 - 4 8
6. Орхус 4 2 1 1 5 - 3 7
7. Копенгаген 5 2 0 3 10 - 10 6
8. Брондбю 2:0 5 2 0 3 5 - 9 6
9. Митьюлланд 5 1 3 1 13 - 11 6
10. Люнгбю 4 0 2 2 6 - 8 2
11. Ольборг 5 0 2 3 3 - 8 2
12. Оденсе 0:2 5 0 1 4 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Силькеборг 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Нордшелланн 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Брондбю 2:0 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Орхус 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Раннерс 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Хорсенс 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Копенгаген 3 1 0 2 5 - 5 3
9. Люнгбю 2 0 2 0 5 - 5 2
10. Ольборг 3 0 2 1 1 - 3 2
11. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Оденсе 0:2 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Раннерс 3 1 2 0 4 - 2 5
3. Митьюлланд 3 1 2 0 11 - 7 5
4. Хорсенс 3 1 1 1 1 - 1 4
5. Силькеборг 3 1 1 1 5 - 5 4
6. Копенгаген 2 1 0 1 5 - 5 3
7. Орхус 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Оденсе 0:2 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Люнгбю 2 0 0 2 1 - 3 0
10. Виборг 2 0 0 2 1 - 4 0
11. Ольборг 2 0 0 2 2 - 5 0
12. Брондбю 2:0 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Хорошую попытку сделал Мадс Калунд. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 95'
    Пелле Мэттсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 95'
    Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Фол, нарушение
    94'
    Аниембе Даниэль из команды Виборг заходит слишком далеко, он валит Мадс Калунд.
  • 94'
    Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Виборг контролирует мяч.
  • 93'
    Джатта Алассана нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Джатта Алассана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    93'
    Мадс Сендергор из команды Виборг разыграл угловой с левого угла.
  • 92'
    Хорошую попытку сделал Джатта Алассана. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 92'
    Anton Gaaei создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • Угловой
    92'
    Anton Gaaei из команды Виборг разыграл угловой с левого угла.
  • Бонусы букмекеров
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    • 91'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 91'
      Педерсен Лукас Лунд из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 91'
      Бергер Софус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 91'
      Джатта Алассана создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 90'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Виборг контролирует мяч.
    • 89'
      Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 89'
      Бюрги Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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