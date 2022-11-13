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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Elder D.
Централ Кост Маринерс
2:3
Конец матча
Макартур
0'
0:1
14' Гол
Туре Альхассан
29' Желтая карточка
Аспропотамитис Джонатан
30' Красная карточка
Brian Kaltak
36' Желтая карточка
Ускок Томислав
38' Желтая карточка
Миллар Мэттью
0:2
48' Гол
Аспропотамитис Джонатан
58' Желтая карточка
Jacob Farrell
59' Желтая карточка
Беккас Кирин
0:2
62' Не забитый пенальти
Каммингс Джейсон
1:2
65' Пенальти
Куол Гаранг
69' Желтая карточка
Арзани Дэниел
70' Желтая карточка
Нун Крэйг
2:2
72' Гол
Куол Гаранг
2:3
90' Гол
Jed Drew
90'+6
20
Вукович
Дэнни
2
Thomas
Aquilina
25
Nectarios
Triantis
3
Brian
Kaltak
18
Jacob
Farrell
98
Marco
Tulio1
4
Нисбет
Джошуа
6
Балар
Максимильен
11
Beni
Nkololo
9
Каммингс
Джейсон
90
Айонго
Пол
1
Суман
Николас
44
Миллар
Мэттью
6
Ускок
Томислав
5
Аспропотамитис
Джонатан
13
Вуйица
Иван
35
Туре
Альхассан
11
Беккас
Кирин
7
Да
Силва
Даниэль
17
Нун
Крэйг
37
Jed
Drew
31
Lachlan
Rose
Централ Кост Маринерс
Макартур

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
Макартур

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

4:2
3:3
1:0
0:2
1:2
2:0
0:2

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.67
1.75

Среднее время на гол

135
51

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.57
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

57
57

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силвера Самуэл 3 0.6
Каммингс Джейсон 2 0.4
Куол Гаранг 2 (1) 0.4
Michael Ruhs 2 0.4
Айонго Пол 1 0.2
Jacob Farrell 1 0.2
Beni Nkololo 1 0.2
Балар Максимильен 0 0
Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lachlan Rose 2 0.33
Миллар Мэттью 2 0.33
Арзани Дэниел 1 0.17
Туре Альхассан 1 0.17
Аспропотамитис Джонатан 1 0.17
Anthony Carter 1 0.17
Jed Drew 1 0.17
Нун Крэйг 0 0
Арабули Бачана 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Kaltak 2 1
Kelechi 2 0
Куол Гаранг 2 0
Nick Montgomery 1 0
Каммингс Джейсон 1 0
Айонго Пол 1 0
Beni Nkololo 1 0
Силвера Самуэл 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Harrison Steele 1 0
Jacob Farrell 1 0
Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нун Крэйг 4 0
Аспропотамитис Джонатан 2 1
Миллар Мэттью 2 0
Ускок Томислав 2 0
Арзани Дэниел 2 0
Скотадис Джерри 2 0
Давила Улисес 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
Беккас Кирин 1 0
Суман Николас 1 0
Туре Альхассан 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

3
2
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

6
2
Централ Кост Маринерс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Макартур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

9
4

Голы по времени матча

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
6
86%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

6
4
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

13
9
1 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
7
54%
0
0%
61-75
4
31%
2
22%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
1
10%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
6
60%
61-75
1
13%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2
Оклэнд Сити - Централ Кост Маринерс 2:0 Лае Сити - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Гэлакси 3:1 Централ Кост Маринерс - Venus1 0:3 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0
Макартур
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Макартур - Сидней 2:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0
Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед - Макартур 0:2 Оаклей Каннонс - Макартур 2:5 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Модбери Джетс - Макартур 0:4 Мэгпис Крузейдерс - Макартур 0:6 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Перт Глори 4:2 Сидней - Макартур 2:2 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:2

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
Макартур

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
Макартур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
3
2
3
2.5
1
5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Вестерн Сидней Уондерерс 5 3 1 1 5 - 4 10
3. Макартур 6 2 2 2 9 - 10 8
4. Сидней 4 2 1 1 10 - 8 7
5. Централ Кост Маринерс 5 2 1 2 12 - 9 7
6. Ньюкасл Джетс 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Веллингтон Феникс 6 1 3 2 12 - 12 6
8. Аделаида Юнайтед 4 1 2 1 5 - 6 5
9. Мельбурн Виктори 4 1 1 2 3 - 5 4
10. Вестерн Юнайтед 5 1 1 3 8 - 12 4
11. Брисбен Роар 4 0 3 1 1 - 3 3
12. Перт Глори 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Вестерн Сидней Уондерерс 4 2 1 1 4 - 4 7
3. Ньюкасл Джетс 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Веллингтон Феникс 4 1 2 1 9 - 7 5
5. Макартур 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Аделаида Юнайтед 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Централ Кост Маринерс 3 1 0 2 7 - 7 3
8. Брисбен Роар 3 0 2 1 0 - 2 2
9. Сидней 2 0 1 1 4 - 5 1
10. Вестерн Юнайтед 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Мельбурн Виктори 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Сидней 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Макартур 4 1 2 1 5 - 7 5
4. Централ Кост Маринерс 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Мельбурн Виктори 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Вестерн Сидней Уондерерс 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Вестерн Юнайтед 3 1 0 2 6 - 8 3
8. Перт Глори 5 1 0 4 4 - 10 3
9. Аделаида Юнайтед 3 0 2 1 3 - 5 2
10. Брисбен Роар 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Веллингтон Феникс 2 0 1 1 3 - 5 1
12. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7
Сидней Мак Роберт 3
Веллингтон Феникс Краев Божидар 3
Веллингтон Феникс Уэйн Бен 3
Централ Кост Маринерс Силвера Самуэл 3
Весь список

Топ нарушителей
Макартур Нун Крэйг 4
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 4
Мельбурн Виктори Бриллант Джошуа 1 2
Макартур Аспропотамитис Джонатан 1 2
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      38'
      Миллар Мэттью получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      36'
      Ускок Томислав получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Marco Tulio уходит с поля. Daniel Hall выходит вместо него
    • 30'
      УДАЛЕНИЕ! - Brian Kaltak увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      29'
      Аспропотамитис Джонатан получил желтую карточку от судьи
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