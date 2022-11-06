Тур: 5. Стадион: Sky Stadium. Главный судья: Reibelt C.
4:1
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаУскок Томислав
45' Желтая карточкаНун Крэйг
1:0
45' ГолBenjamin Old
1:1
59' ГолLachlan Rose
62' Желтая карточкаЭллиот Каллан
2:1
65' ГолClayton Rhys Lewis1
3:1
67' ГолУэйн Бен
4:1
75' ГолКраев Божидар
81' Желтая карточкаУэйн Бен
90' Желтая карточкаДа Силва Даниэль
90'+6
Ход матча
39'
45'
45'
1:0
59'
1:1
61'
62'
65'
67'
3:1
75'
4:1
81'
89'
90'
20
Сэил
Оливер
21
Joshua
Laws
19
Саттон
Сэм
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
11
Беккас
Кирин
17
Нун
Крэйг
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Joshua LawsЗащитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Полузащитник
-
10 Болл ДэвидПолузащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
-
31 Сасе ИанНападающий
-
-
40 Alex Paulsen
-
Главный тренер: Ufuk Talay
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
-
11 Беккас КиринПолузащитник
-
17 Нун КрэйгПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Наджар МудиПолузащитник
-
37 Jed Drew
-
31 Lachlan Rose
-
41 Oliver Jones
-
Главный тренер: Dwight Yorke
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Макартур
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
77
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэйн Бен
|3
|0.6
|Краев Божидар
|2
|0.4
|Саттон Сэм
|1
|0.2
|Benjamin Old
|1
|0.2
|Барбарусес Костас
|1
|0.2
|Clayton Rhys Lewis1
|1
|0.2
|Болл Дэвид
|0
|0
|Угаркович Стивен
|0
|0
|Эллиот Каллан
|0
|0
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lachlan Rose
|2
|0.4
|Миллар Мэттью
|2
|0.4
|Арзани Дэниел
|1
|0.2
|Anthony Carter
|1
|0.2
|Нун Крэйг
|0
|0
|Туре Альхассан
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пейн Тим
|2
|0
|Nicholas Pennington
|2
|0
|Эллиот Каллан
|2
|0
|Сасе Иан
|0
|1
|Угаркович Стивен
|1
|0
|Краев Божидар
|1
|0
|Завада Оскар
|1
|0
|Уэйн Бен
|1
|0
|Joshua Laws
|1
|0
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нун Крэйг
|3
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|1
|Скотадис Джерри
|2
|0
|Давила Улисес
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Миллар Мэттью
|1
|0
|Ускок Томислав
|1
|0
|Арзани Дэниел
|1
|0
|Суман Николас
|1
|0
|Туре Альхассан
|1
|0
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
2
Веллингтон Феникс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Макартур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
2
2
Веллингтон Феникс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Макартур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
4
4
Голы по времени матча
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
4
80%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Пропущено
5
3
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
4
50%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1
Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Девонпорт Сити - Веллингтон Феникс 0:4 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0
Макартур
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Макартур - Сидней 2:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Макартур 0:0
Сидней Юнайтед - Макартур 0:2 Оаклей Каннонс - Макартур 2:5 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Модбери Джетс - Макартур 0:4 Мэгпис Крузейдерс - Макартур 0:6 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Перт Глори 4:2 Сидней - Макартур 2:2 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
Макартур
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Веллингтон Феникс
Макартур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|3.
|Централ Кост Маринерс
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|4.
|Сидней
|4
|2
|1
|1
|10 - 8
|7
|5.
|Ньюкасл Джетс
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Веллингтон Феникс
|5
|1
|3
|1
|10 - 9
|6
|7.
|Макартур
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|8.
|Аделаида Юнайтед
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|9.
|Мельбурн Виктори
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|10.
|Брисбен Роар
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Перт Глори
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|12.
|Вестерн Юнайтед
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|3.
|Ньюкасл Джетс
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Веллингтон Феникс
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|5.
|Макартур
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Аделаида Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Централ Кост Маринерс
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|8.
|Брисбен Роар
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|9.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|10.
|Вестерн Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Мельбурн Виктори
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Сидней
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Централ Кост Маринерс
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Перт Глори
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|7.
|Макартур
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|8.
|Аделаида Юнайтед
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|9.
|Брисбен Роар
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Вестерн Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7
|Сидней
|Мак Роберт
|3
|Веллингтон Феникс
|Уэйн Бен
|3
|Централ Кост Маринерс
|Силвера Самуэл
|3
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|2 (3)
|Мельбурн Виктори
|Бриллант Джошуа
|1 2
|Перт Глори
|Уильямс Райан
|3
|Макартур
|Нун Крэйг
|3
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|3