Стадион: Кэмпбеллтаун
1:1
Конец матча
0:1
10' ГолКарлуччо Джеррод
14' Желтая карточкаГордон Зигги
15' Желтая карточкаКутрумбис Джон
25' Желтая карточкаАнтонис Терри
25' Желтая карточкаУскок Томислав
29' Желтая карточкаCharles William M'Mombwa
53' Желтая карточкаMark Natta
1:1
55' ПенальтиЮрич Томи
85' Желтая карточкаСусняр Александар
90' Желтая карточкаLachlan Rose
Ход матча
10'
0:1
14'
15'
25'
25'
53'
55'
1:1
90'
12
Курто
Филип
20
Мехиас
Томас
13
Расселл
Тэйт
33
Mark
Natta
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Оар ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Lachlan Rose
-
Главный тренер: Миличич Анте
- Основной состав
-
20 Мехиас ТомасВратарь
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хемед ТомерНападающий
-
45 Alex Bonetig
-
Главный тренер: Mark Rudan
История личных встреч
Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давила Улисес
|5 (2)
|0.24
|Lachlan Rose
|4
|0.19
|Нун Крэйг
|3 (2)
|0.14
|Мариаппа Эдриан
|3
|0.14
|Оар Томас
|2
|0.1
|Янну Апостолос
|2
|0.1
|Да Силва Даниэль
|1
|0.05
|Сусняр Александар
|1
|0.05
|Наджар Муди
|1
|0.05
|Туре Альхассан
|1
|0.05
|Мередит Джеймс
|1
|0.05
|Макгинг Джейк
|1
|0.05
|Ускок Томислав
|1
|0.05
|Юрич Томи
|1 (1)
|0.05
|Charles William M'Mombwa
|0
|0
|Jake Hollman
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хемед Томер
|5 (1)
|0.31
|Расселл Тэйт
|2
|0.13
|Угаркович Стивен
|2 (1)
|0.13
|Петратос Димитри
|2 (2)
|0.13
|Родуэлл Джек
|2
|0.13
|Наджарин Рами
|1
|0.06
|Phillip Cancar
|1
|0.06
|Троизи Джеймс
|1
|0.06
|Ибини-Исэи Берни
|1
|0.06
|Огава Кеидзиро
|1
|0.06
|Карлуччо Джеррод
|1
|0.06
|Кутрумбис Джон
|1
|0.06
|Keanu Baccus
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сусняр Александар
|5
|1
|Charles William M'Mombwa
|5
|1
|Ускок Томислав
|6
|0
|Мариаппа Эдриан
|3
|1
|Матч Джордон
|3
|0
|Янну Апостолос
|3
|0
|Liam Rose
|3
|0
|Макгинг Джейк
|3
|0
|Наджар Муди
|3
|0
|Lachlan Rose
|3
|0
|Курто Филип
|1
|1
|Мередит Джеймс
|2
|0
|Нун Крэйг
|2
|0
|Aleksandar Jovanovic I
|2
|0
|Michael Ruhs
|2
|0
|Оар Томас
|1
|0
|Давила Улисес
|1
|0
|Jake Hollman
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Адама III
|4
|0
|Keanu Baccus
|4
|0
|Phillip Cancar
|4
|0
|Хемед Томер
|2
|0
|Троизи Джеймс
|2
|0
|Родуэлл Джек
|2
|0
|Ибини-Исэи Берни
|2
|0
|Гордон Зигги
|2
|0
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Наджарин Рами
|2
|0
|Ris Williams1
|2
|0
|Thomas Aquilina
|2
|0
|Антонис Терри
|1
|0
|Мрчела Томислав
|1
|0
|Daniel Margush
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
|Кутрумбис Джон
|1
|0
|Mark Natta
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
14
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
14 Не забивали 9
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
5
42%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
5
42%
3
21%
76-90
Пропущено
18
13
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
17%
2
15%
1-15
5
28%
2
15%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
2
11%
4
31%
61-75
4
22%
1
8%
76-90
Забито
19
7
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
3
16%
0
0%
1-15
5
26%
2
29%
16-30
3
16%
1
14%
31-45
3
16%
2
29%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
21%
2
29%
76-90
Пропущено
21
8
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 4
2
10%
1
13%
1-15
2
10%
2
25%
16-30
4
19%
2
25%
31-45
6
29%
1
13%
46-60
1
5%
2
25%
61-75
6
29%
0
0%
76-90
Забито
31
21
13 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
3
10%
3
14%
1-15
5
16%
5
24%
16-30
5
16%
1
5%
31-45
8
26%
3
14%
46-60
1
3%
4
19%
61-75
9
29%
29%
5
24%
76-90
Пропущено
39
21
18 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 12
5
13%
3
14%
1-15
7
18%
4
19%
16-30
6
15%
4
19%
31-45
8
21%
3
14%
46-60
3
8%
6
29%
61-75
10
26%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Макартур - Брисбен Роар 2:1
Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Перт Глори 4:2 Сидней - Макартур 2:2 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 3:3 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Макартур - Сидней 0:3
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2
Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|22
|12
|7
|3
|48 - 29
|43
|2.
|Мельбурн Виктори
|22
|9
|9
|4
|32 - 23
|36
|3.
|Веллингтон Феникс
|23
|11
|3
|9
|28 - 44
|36
|4.
|Централ Кост Маринерс
|21
|10
|4
|7
|42 - 30
|34
|5.
|Аделаида Юнайтед
|2:1
|20
|9
|6
|5
|32 - 24
|33
|6.
|Вестерн Юнайтед
|1:2
|20
|8
|6
|6
|26 - 25
|30
|7.
|Ньюкасл Джетс
|21
|7
|5
|9
|37 - 34
|26
|8.
|Сидней
|19
|6
|6
|7
|31 - 26
|24
|9.
|Макартур
|21
|6
|6
|9
|29 - 41
|24
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|16
|4
|5
|7
|20 - 22
|17
|11.
|Перт Глори
|20
|4
|4
|12
|16 - 27
|16
|12.
|Брисбен Роар
|19
|4
|3
|12
|16 - 32
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|13
|8
|2
|3
|19 - 20
|26
|2.
|Централ Кост Маринерс
|10
|6
|2
|2
|22 - 14
|20
|3.
|Аделаида Юнайтед
|2:1
|12
|6
|2
|4
|21 - 14
|20
|4.
|Ньюкасл Джетс
|11
|6
|2
|3
|27 - 15
|20
|5.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|6.
|Мельбурн Виктори
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|7.
|Макартур
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|8.
|Вестерн Юнайтед
|1:2
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|9.
|Брисбен Роар
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|10.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|11.
|Перт Глори
|9
|2
|3
|4
|5 - 6
|9
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|11
|7
|3
|1
|27 - 14
|24
|2.
|Мельбурн Виктори
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|3.
|Вестерн Юнайтед
|1:2
|13
|4
|4
|5
|15 - 18
|16
|4.
|Централ Кост Маринерс
|11
|4
|2
|5
|20 - 16
|14
|5.
|Аделаида Юнайтед
|2:1
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|6.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|7.
|Веллингтон Феникс
|10
|3
|1
|6
|9 - 24
|10
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|9
|2
|3
|4
|13 - 14
|9
|9.
|Макартур
|11
|2
|3
|6
|15 - 25
|9
|10.
|Перт Глори
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|11.
|Ньюкасл Джетс
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|12.
|Брисбен Роар
|8
|0
|1
|7
|3 - 16
|1