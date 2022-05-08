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Австралия: A-Лига

2021-2022

Стадион:
Макартур
1:1
Конец матча
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
0:1
10' Гол
Карлуччо Джеррод
14' Желтая карточка
Гордон Зигги
15' Желтая карточка
Кутрумбис Джон
25' Желтая карточка
Антонис Терри
25' Желтая карточка
Ускок Томислав
29' Желтая карточка
Charles William M'Mombwa
53' Желтая карточка
Mark Natta
1:1
55' Пенальти
Юрич Томи
85' Желтая карточка
Сусняр Александар
90' Желтая карточка
Lachlan Rose
90'+7
12
Курто
Филип
2
Макгинг
Джейк
20
Ускок
Томислав
23
Мариаппа
Эдриан
15
Сусняр
Александар
4
Мередит
Джеймс
8
Матч
Джордон
24
Charles
William
M'Mombwa
7
Да
Силва
Даниэль
10
Давила
Улисес
35
Туре
Альхассан
20
Мехиас
Томас
13
Расселл
Тэйт
2
Гордон
Зигги
22
Кутрумбис
Джон
33
Mark
Natta
23
Петратос
Димитри
6
Мурдукутас
Тасс
29
Антонис
Терри
32
Карлуччо
Джеррод
9
Ибини-Исэи
Берни
36
Alessandro
Lopane
Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

AЛ(
3:1
AЛ(
0:2
2:2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давила Улисес 5 (2) 0.24
Lachlan Rose 4 0.19
Нун Крэйг 3 (2) 0.14
Мариаппа Эдриан 3 0.14
Оар Томас 2 0.1
Янну Апостолос 2 0.1
Да Силва Даниэль 1 0.05
Сусняр Александар 1 0.05
Наджар Муди 1 0.05
Туре Альхассан 1 0.05
Мередит Джеймс 1 0.05
Макгинг Джейк 1 0.05
Ускок Томислав 1 0.05
Юрич Томи 1 (1) 0.05
Charles William M'Mombwa 0 0
Jake Hollman 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хемед Томер 5 (1) 0.31
Расселл Тэйт 2 0.13
Угаркович Стивен 2 (1) 0.13
Петратос Димитри 2 (2) 0.13
Родуэлл Джек 2 0.13
Наджарин Рами 1 0.06
Phillip Cancar 1 0.06
Троизи Джеймс 1 0.06
Ибини-Исэи Берни 1 0.06
Огава Кеидзиро 1 0.06
Карлуччо Джеррод 1 0.06
Кутрумбис Джон 1 0.06
Keanu Baccus 0 0
Thomas Aquilina 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сусняр Александар 5 1
Charles William M'Mombwa 5 1
Ускок Томислав 6 0
Мариаппа Эдриан 3 1
Матч Джордон 3 0
Янну Апостолос 3 0
Liam Rose 3 0
Макгинг Джейк 3 0
Наджар Муди 3 0
Lachlan Rose 3 0
Курто Филип 1 1
Мередит Джеймс 2 0
Нун Крэйг 2 0
Aleksandar Jovanovic I 2 0
Michael Ruhs 2 0
Оар Томас 1 0
Давила Улисес 1 0
Jake Hollman 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Адама III 4 0
Keanu Baccus 4 0
Phillip Cancar 4 0
Хемед Томер 2 0
Троизи Джеймс 2 0
Родуэлл Джек 2 0
Ибини-Исэи Берни 2 0
Гордон Зигги 2 0
Угаркович Стивен 2 0
Наджарин Рами 2 0
Ris Williams1 2 0
Thomas Aquilina 2 0
Антонис Терри 1 0
Мрчела Томислав 1 0
Daniel Margush 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Кутрумбис Джон 1 0
Mark Natta 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
14
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
14 Не забивали 9
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
5
42%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
5
42%
3
21%
76-90

Пропущено

18
13
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
17%
2
15%
1-15
5
28%
2
15%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
2
11%
4
31%
61-75
4
22%
1
8%
76-90

Забито

19
7
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
3
16%
0
0%
1-15
5
26%
2
29%
16-30
3
16%
1
14%
31-45
3
16%
2
29%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
21%
2
29%
76-90

Пропущено

21
8
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 4
2
10%
1
13%
1-15
2
10%
2
25%
16-30
4
19%
2
25%
31-45
6
29%
1
13%
46-60
1
5%
2
25%
61-75
6
29%
0
0%
76-90

Забито

31
21
13 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
3
10%
3
14%
1-15
5
16%
5
24%
16-30
5
16%
1
5%
31-45
8
26%
3
14%
46-60
1
3%
4
19%
61-75
9
29%
29%
5
24%
76-90

Пропущено

39
21
18 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 12
5
13%
3
14%
1-15
7
18%
4
19%
16-30
6
15%
4
19%
31-45
8
21%
3
14%
46-60
3
8%
6
29%
61-75
10
26%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Макартур - Брисбен Роар 2:1
Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Перт Глори 4:2 Сидней - Макартур 2:2 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 3:3 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Макартур - Сидней 0:3
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2
Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 22 12 7 3 48 - 29 43
2. Мельбурн Виктори 22 9 9 4 32 - 23 36
3. Веллингтон Феникс 23 11 3 9 28 - 44 36
4. Централ Кост Маринерс 21 10 4 7 42 - 30 34
5. Аделаида Юнайтед 2:1 20 9 6 5 32 - 24 33
6. Вестерн Юнайтед 1:2 20 8 6 6 26 - 25 30
7. Ньюкасл Джетс 21 7 5 9 37 - 34 26
8. Сидней 19 6 6 7 31 - 26 24
9. Макартур 21 6 6 9 29 - 41 24
10. Вестерн Сидней Уондерерс 16 4 5 7 20 - 22 17
11. Перт Глори 20 4 4 12 16 - 27 16
12. Брисбен Роар 19 4 3 12 16 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 13 8 2 3 19 - 20 26
2. Централ Кост Маринерс 10 6 2 2 22 - 14 20
3. Аделаида Юнайтед 2:1 12 6 2 4 21 - 14 20
4. Ньюкасл Джетс 11 6 2 3 27 - 15 20
5. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
6. Мельбурн Виктори 11 4 5 2 18 - 13 17
7. Макартур 10 4 3 3 14 - 16 15
8. Вестерн Юнайтед 1:2 7 4 2 1 11 - 7 14
9. Брисбен Роар 11 4 2 5 13 - 16 14
10. Сидней 10 3 3 4 18 - 17 12
11. Перт Глори 9 2 3 4 5 - 6 9
12. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 2 3 7 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 11 7 3 1 27 - 14 24
2. Мельбурн Виктори 11 5 4 2 14 - 10 19
3. Вестерн Юнайтед 1:2 13 4 4 5 15 - 18 16
4. Централ Кост Маринерс 11 4 2 5 20 - 16 14
5. Аделаида Юнайтед 2:1 8 3 4 1 11 - 10 13
6. Сидней 9 3 3 3 13 - 9 12
7. Веллингтон Феникс 10 3 1 6 9 - 24 10
8. Вестерн Сидней Уондерерс 9 2 3 4 13 - 14 9
9. Макартур 11 2 3 6 15 - 25 9
10. Перт Глори 11 2 1 8 11 - 21 7
11. Ньюкасл Джетс 10 1 3 6 10 - 19 6
12. Брисбен Роар 8 0 1 7 3 - 16 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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