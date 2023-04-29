Тур: 1. Стадион: Хиеталахти.
Ход матча
24'
49'
13
Менса
Баба
20
Рид
Тайлер
23
Ниеми
Мийка
28
Roni
Hudd
21
Коски
Вилле
20
Рале
Матиас
32
Mateo
Ortiz
17
Lauri
Laine
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Менса БабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рид ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ниеми МийкаПолузащитник
-
28 Roni HuddНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Jon ViscosiВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Mateo OrtizПолузащитник
-
17 Lauri LaineНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Dario Naamo
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
ВПС
Хонка
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
28 матчей
25%
28.6%
46.4%
7 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
17.9%
46.4%
35.7%
5 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
25%
46.4%
8 побед 7 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.14
0.93
Среднее время на гол
78
96
Всего голов
21
29
Голов в среднем за матч
1.5
2.07
Среднее время на гол
60
43
Всего голов
37
42
Голов в среднем за матч
1.32
1.5
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
68
60
Бомбардиры внутри турнира
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коскинен Отсо
|1
|0.2
|Янсен Кевин
|1 (1)
|0.2
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
Карточки
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пиккарайнен Юханэ
|1
|0
|Prosper Ahiabu
|1
|0
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аалто Хенри
|1
|0
|Янсен Кевин
|1
|0
|Florian Krebs2
|1
|0
|Коски Вилле
|1
|0
|Алегрия Хуан
|1
|0
|Mateo Ortiz
|1
|0
Результаты матчей
ВПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Хонка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
ВПС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хонка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
0
ВПС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Хонка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ВПС - Лахти 0:0 ВПС - Яро 1:1
ВПС - Коккола 2:0 ВПС - Ювяскюля 4:0 Ильвес - ВПС 1:2 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Оулу - ВПС 0:1 Интер Турку - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 2:2 ВПС - Оулу 2:1 ВПС - ХИФК 4:0 Лахти - ВПС 0:2 Ильвес - ВПС 2:3 ВПС - КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:0 ВПС - ХИФК 1:1 ВПС - Лахти 2:3
Хонка
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4
ХИК - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 0:0 Хаммарбю - Хонка 2:2 Хонка - Гроруд 5:2 Хонка - Кристиансунд 2:1 Хонка - Брюне 2:2 Хонка - Пайдэ 4:0 Хонка - ПК-35 Хельсинки 5:0 Хонка - Хака 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хонка - Интер Турку 2:1 КуПС - Хонка 3:2 Хонка - ХИК 3:1 Хонка - ХИК 1:2 Хака - Хонка 2:1 Хонка - Оулу 2:2
Результаты матчей
ВПС
Хонка
Точный счет
0:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
ВПС
Хонка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|5
|Оулу
|Коффей Эшли
|3
|Ильвес
|Пеннанен Петтери
|3
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|2 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|2
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|Оулу
|Балисо Янга
|3
|КТП
|Gabriel Sandberg
|3
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 1
|КуПС
|Попович Антон
|2