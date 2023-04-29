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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
ВПС
0:0
Конец матча
Хонка
0'
24' Желтая карточка
Prosper Ahiabu
49' Желтая карточка
Mateo Ortiz
90'+6
1
Teppo
Marttinen
13
Менса
Баба
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
20
Рид
Тайлер
21
Prosper
Ahiabu
44
Башкиров
Евгений
23
Ниеми
Мийка
28
Roni
Hudd
14
Михаэль
Петер
11
Роберто
Савио
1
Рудаков
Максим
5
Аалто
Хенри
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
11
Florian
Krebs2
8
Янсен
Кевин
32
Mateo
Ortiz
17
Lauri
Laine
9
Алегрия
Хуан
15
Арко-Менса
Эдмунд
ВПС
Хонка

История личных встреч

ВПС
Хонка

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

28 матчей

25%
28.6%
46.4%
7 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

17.9%
46.4%
35.7%
5 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
25%
46.4%
8 побед 7 ничьих 13 побед

История матчей

В
4:0
В
0:1
К
0:4
В
2:3
В
1:1
В
3:1
В
0:1
В
1:1
В
1:2
В
3:1
В
3:0
В
3:0
В
1:1
В
0:0
В
1:2
В
0:2
КС
2:0
В
1:1
В
0:1
В
1:1
В
1:1
В
1:3
В
0:0
В
3:0
В
2:5
КЛ
1:4
В
1:4
В
1:2

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.14
0.93

Среднее время на гол

78
96

Всего голов

21
29

Голов в среднем за матч

1.5
2.07

Среднее время на гол

60
43

Всего голов

37
42

Голов в среднем за матч

1.32
1.5

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

68
60

Бомбардиры внутри турнира

ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коскинен Отсо 1 0.2
Янсен Кевин 1 (1) 0.2
Воутилайнен Джерри 0 0

Карточки

ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пиккарайнен Юханэ 1 0
Prosper Ahiabu 1 0
Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аалто Хенри 1 0
Янсен Кевин 1 0
Florian Krebs2 1 0
Коски Вилле 1 0
Алегрия Хуан 1 0
Mateo Ortiz 1 0

Результаты матчей

ВПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Хонка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
ВПС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хонка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
0
ВПС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Хонка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ВПС
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ВПС - Лахти 0:0 ВПС - Яро 1:1
ВПС - Коккола 2:0 ВПС - Ювяскюля 4:0 Ильвес - ВПС 1:2 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Оулу - ВПС 0:1 Интер Турку - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 2:2 ВПС - Оулу 2:1 ВПС - ХИФК 4:0 Лахти - ВПС 0:2 Ильвес - ВПС 2:3 ВПС - КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:0 ВПС - ХИФК 1:1 ВПС - Лахти 2:3
Хонка
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4
ХИК - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 0:0 Хаммарбю - Хонка 2:2 Хонка - Гроруд 5:2 Хонка - Кристиансунд 2:1 Хонка - Брюне 2:2 Хонка - Пайдэ 4:0 Хонка - ПК-35 Хельсинки 5:0 Хонка - Хака 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хонка - Интер Турку 2:1 КуПС - Хонка 3:2 Хонка - ХИК 3:1 Хонка - ХИК 1:2 Хака - Хонка 2:1 Хонка - Оулу 2:2

Результаты матчей

ВПС
Хонка

Точный счет

0:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

ВПС
Хонка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 5 4 1 0 10 - 1 13
2.
СЯК Сейнайоки
 4 2 2 0 5 - 1 8
3.
Ильвес
 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Хонка
 5 1 3 1 2 - 3 6
5.
Лахти
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Оулу
 4 1 2 1 5 - 6 5
7.
КуПС
 4 1 1 2 2 - 3 4
8.
КТП
 4 1 1 2 2 - 4 4
9.
Интер Турку
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Хака
 4 0 2 2 4 - 7 2
11.
ВПС
 4 0 2 2 0 - 5 2
12.
Мариехамн
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 4 3 1 0 9 - 1 10
2.
Ильвес
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
КТП
 3 1 1 1 2 - 3 4
5.
КуПС
 3 1 0 2 2 - 3 3
6.
Хака
 2 0 2 0 3 - 3 2
7.
ВПС
 3 0 2 1 0 - 1 2
8.
Хонка
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Мариехамн
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Интер Турку
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лахти
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оулу
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 3 1 2 0 5 - 3 5
2.
Лахти
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Хонка
 4 1 2 1 2 - 3 5
4.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
ХИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Интер Турку
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
КуПС
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ильвес
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Мариехамн
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
КТП
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
ВПС
 1 0 0 1 0 - 4 0
12.
Хака
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 5
Оулу Коффей Эшли 3
Ильвес Пеннанен Петтери 3
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 2 (1)
Интер Турку Darren Smith III 2
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
Оулу Балисо Янга 3
КТП Gabriel Sandberg 3
Оулу Коффей Эшли 1 1
КуПС Попович Антон 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    24'
    Prosper Ahiabu получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ВПС 0:0 Хонка онлайн

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