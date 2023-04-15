Тур: 1. Стадион: Хиеталахти.
0'
37' Желтая карточкаХостикка Сантери
0:0
60' Не забитый пенальтиРадулович Боян
0:1
82' Гол в свои воротаБашкиров Евгений
90'+5
Ход матча
37'
60'
0:0
82'
0:1
13
Менса
Баба
77
Аланко
Саму
28
Roni
Hudd
23
Соири
Пюрю
22
Райтала
Юкка
37
Танака
Атому
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Менса БабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Roni HuddНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Jon ViscosiВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Соири ПюрюЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Илиев ДеянВратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
59 Liam Moeller
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
История личных встреч
ВПС
ХИК
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
90%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
110%
5 побед 11 ничьих 0 побед
31 матч
6.5%
93.5%
0 побед 2 ничьи 29 побед
Первый тайм
22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 19 побед
Второй тайм
6.5%
93.5%
0 побед 2 ничьи 23 победы
41 матч
9.8%
19.5%
70.7%
4 победы 8 ничьих 29 побед
Первый тайм
14.6%
39%
46.4%
6 побед 16 ничьих 19 побед
Второй тайм
12.2%
31.7%
56.1%
5 побед 13 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
0.9
0.45
Среднее время на гол
99
200
Всего голов
52
33
Голов в среднем за матч
2.6
1.57
Среднее время на гол
34
57
Всего голов
71
42
Голов в среднем за матч
1.73
1.02
Тотал матчей
2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
51
87
Бомбардиры внутри турнира
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Танака Атому
|1
|0.5
|Радулович Боян
|1
|0.5
|Райтала Юкка
|0
|0
|Topi Keskinen
|0
|0
Карточки
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пиккарайнен Юханэ
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хетемай Перпарим
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
Результаты матчей
ВПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
ВПС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
ВПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ХИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ВПС - Лахти 0:0 ВПС - Яро 1:1 ВПС - Коккола 2:0 ВПС - Ювяскюля 4:0
Ильвес - ВПС 1:2 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Оулу - ВПС 0:1 Интер Турку - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 2:2 ВПС - Оулу 2:1 ВПС - ХИФК 4:0 Лахти - ВПС 0:2 Ильвес - ВПС 2:3 ВПС - КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:0 ВПС - ХИФК 1:1 ВПС - Лахти 2:3 Интер Турку - ВПС 1:1 ВПС - Ильвес 3:0
ХИК
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - ХИК 2:3
ХИК - Хака 4:0 Бетис - ХИК 3:0 ХИК - Рома 1:2 ХИК - КуПС 0:1 Лудогорец - ХИК 2:0 Хака - ХИК 0:1 ХИК - Лудогорец 1:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Хонка - ХИК 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Рома - ХИК 3:0 Хонка - ХИК 1:2 ХИК - Бетис 0:2 ХИК - ХИФК 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0 Силькеборг - ХИК 1:1
Результаты матчей
ВПС
ХИК
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
ВПС
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|-
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|Ильвес
|Пеннанен Петтери
|3
|Интер Турку
|Darren Smith III
|2
|Оулу
|Коффей Эшли
|2
|Оулу
|Карялайнен Расмус
|1 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Kingsley Ofori
|1 (1)
|Оулу
|Тайнио Максимус
|2
|ХИК
|Хетемай Перпарим
|1
|Хонка
|Аалто Хенри
|1
|Интер Турку
|Форселль Петтери
|1
|Лахти
|Хертси Лооренц
|1