Тур: 11.
0:1
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаCastan da Silva Luciano
25' Желтая карточкаPepa
44' Желтая карточкаMachado
45' Желтая карточкаJose Welison
45' Желтая карточкаGuilherme dos Santos IX
73' Желтая карточкаEmanuel Britez
0:1
80' ГолJuan Martin Lucero
83' Желтая карточкаWallisson
90' Желтая карточкаХавьер Марлон
90' Желтая карточкаАлександр Кайо
90'+7
Ход матча
25'
44'
45'
46'
73'
80'
0:1
83'
84'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Machado
8
Neto
XI
11
Уэсли
Лопес
21
Gilberto
IV
2
Tinga
I
4
Тити
22
Picachu
17
Jose
Welison
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 MachadoПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Neto XIПолузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Gilberto IVНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 КаикиЗащитник
-
27 НерисЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
29 Reynaldo2
-
33 Igor Marques
-
20 _Ian Luccas
-
Главный тренер: Пепа
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
22 PicachuПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Calebe
-
25 Vinicius3
-
20 Dudu V1
-
-
11 Romarinho3
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
История личных встреч
Крузейро
Форталеза Сеара
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Насименто Бруно III
|3
|0.27
|Gilberto IV
|3
|0.27
|Уэсли Лопес
|3
|0.27
|Хавьер Марлон
|2
|0.18
|Рамиро
|1
|0.09
|Дурадо Энрике
|1
|0.09
|Маркес Лукас
|1
|0.09
|Machado
|0
|0
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Igor Marques
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Moises Vieira
|3
|0.27
|Ромеро Сильвио
|2
|0.18
|Тьяго Гальярдо
|2
|0.18
|Picachu
|2
|0.18
|Александр Кайо
|1
|0.09
|Эркулес
|1
|0.09
|Juan Martin Lucero
|1
|0.09
|Почеттино Томас
|1
|0.09
|Bruno Pacheco III
|0
|0
|Emanuel Britez
|0
|0
|Guilherme dos Santos IX
|0
|0
|Calebe
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Лукас
|3
|1
|Castan da Silva Luciano
|3
|0
|Рамиро
|3
|0
|Jussa
|3
|0
|Wallisson
|3
|0
|Виллиам Фуртадо
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Gilberto IV
|2
|0
|Нерис
|2
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|Хавьер Марлон
|2
|0
|Machado
|1
|0
|Nikao
|1
|0
|Рафаэл Кабрал
|1
|0
|Дурадо Энрике
|1
|0
|Neto XI
|1
|0
|Igor Marques
|1
|0
|Pepa
|1
|0
|Gabriel Mesquita
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|4
|1
|Тити
|2
|0
|Jose Welison
|2
|0
|Picachu
|2
|0
|Guilherme dos Santos IX
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Calebe
|2
|0
|Brayan Ceballos
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Тьяго Гальярдо
|1
|0
|Joao Ricardo II
|1
|0
|Bruno Pacheco III
|1
|0
|Vinicius3
|1
|0
|Moises Vieira
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Крузейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Форталеза Сеара
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
10
7
Крузейро
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Форталеза Сеара
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
10
9
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
3
43%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
7
54%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
3
38%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1
Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Демократа СЛ 1:1 Калденсе - Крузейро 1:2 Вилла Нова - Крузейро 0:4
Форталеза Сеара
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Эстудиантес Мерида - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0
Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Форталеза Сеара - Агуя де Мараба 6:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Палестино 4:0
Результаты матчей
Крузейро
Форталеза Сеара
Точный счет
0:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
15
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
47
38
29
29
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|0
|2
|18 - 7
|24
|2.
|0:0
|11
|6
|5
|0
|22 - 8
|23
|3.
|10
|6
|1
|3
|21 - 11
|19
|4.
|0:0
|11
|5
|4
|2
|14 - 8
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|6.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|7.
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|8.
|11
|4
|5
|2
|13 - 8
|17
|9.
|11
|5
|1
|5
|15 - 15
|16
|10.
|10
|4
|2
|4
|10 - 13
|14
|11.
|10
|3
|5
|2
|15 - 14
|14
|12.
|11
|4
|2
|5
|14 - 11
|14
|13.
|0:2
|11
|3
|4
|4
|9 - 10
|13
|14.
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|15.
|2:0
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|16.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|17.
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|18.
|10
|2
|2
|6
|11 - 22
|8
|19.
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|10
|0
|4
|6
|8 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|12 - 1
|18
|2.
|6
|5
|0
|1
|13 - 6
|15
|3.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|5.
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|6.
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|7.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|8.
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|9.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|10.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|11.
|2:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|12.
|0:2
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|14.
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|15.
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|16.
|6
|2
|0
|4
|3 - 6
|6
|17.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|9 - 9
|6
|18.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|19.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|20.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|2.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|3.
|0:0
|6
|2
|4
|0
|10 - 3
|10
|4.
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|6.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|11.
|0:2
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|12.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|13.
|5
|0
|4
|1
|7 - 8
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|2:0
|6
|1
|0
|5
|4 - 11
|3
|17.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|18.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|19.
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|8 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|5 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|4 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 7
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 4
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 4
|Гойяс
|Магиньо
|1 4