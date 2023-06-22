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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 11.
Крузейро
0:1
Конец матча
Форталеза Сеара
0'
15' Желтая карточка
Castan da Silva Luciano
25' Желтая карточка
Pepa
44' Желтая карточка
Machado
45' Желтая карточка
Jose Welison
45' Желтая карточка
Guilherme dos Santos IX
73' Желтая карточка
Emanuel Britez
0:1
80' Гол
Juan Martin Lucero
83' Желтая карточка
Wallisson
90' Желтая карточка
Хавьер Марлон
90' Желтая карточка
Александр Кайо
90'+7
1
Рафаэл
Кабрал
12
Виллиам
Фуртадо
6
Маркес
Лукас
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
23
Machado
7
Витал
Матеус
8
Neto
XI
11
Уэсли
Лопес
9
Насименто
Бруно
III
21
Gilberto
IV
1
Joao
Ricardo
II
2
Tinga
I
19
Emanuel
Britez
4
Тити
6
Bruno
Pacheco
III
22
Picachu
8
Александр
Кайо
17
Jose
Welison
7
Почеттино
Томас
91
Тьяго
Гальярдо
29
Guilherme
dos
Santos
IX
Крузейро
4-3-2-1
Форталеза Сеара
4-4-2

История личных встреч

Крузейро
Форталеза Сеара

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Насименто Бруно III 3 0.27
Gilberto IV 3 0.27
Уэсли Лопес 3 0.27
Хавьер Марлон 2 0.18
Рамиро 1 0.09
Дурадо Энрике 1 0.09
Маркес Лукас 1 0.09
Machado 0 0
Виллиам Фуртадо 0 0
Витал Матеус 0 0
Igor Marques 0 0
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Moises Vieira 3 0.27
Ромеро Сильвио 2 0.18
Тьяго Гальярдо 2 0.18
Picachu 2 0.18
Александр Кайо 1 0.09
Эркулес 1 0.09
Juan Martin Lucero 1 0.09
Почеттино Томас 1 0.09
Bruno Pacheco III 0 0
Emanuel Britez 0 0
Guilherme dos Santos IX 0 0
Calebe 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Лукас 3 1
Castan da Silva Luciano 3 0
Рамиро 3 0
Jussa 3 0
Wallisson 3 0
Виллиам Фуртадо 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Gilberto IV 2 0
Нерис 2 0
Richard Almeida de Oliveira2 2 0
Хавьер Марлон 2 0
Machado 1 0
Nikao 1 0
Рафаэл Кабрал 1 0
Дурадо Энрике 1 0
Neto XI 1 0
Igor Marques 1 0
Pepa 1 0
Gabriel Mesquita 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 4 1
Тити 2 0
Jose Welison 2 0
Picachu 2 0
Guilherme dos Santos IX 2 0
Александр Кайо 2 0
Calebe 2 0
Brayan Ceballos 2 0
Эркулес 1 0
Саша Лукас 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Тьяго Гальярдо 1 0
Joao Ricardo II 1 0
Bruno Pacheco III 1 0
Vinicius3 1 0
Moises Vieira 1 0

Результаты матчей

Крузейро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Крузейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Форталеза Сеара
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

10
7
Крузейро
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Форталеза Сеара
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

10
9

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
3
43%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
7
54%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
3
38%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1
Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Демократа СЛ 1:1 Калденсе - Крузейро 1:2 Вилла Нова - Крузейро 0:4
Форталеза Сеара
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Эстудиантес Мерида - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0
Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Форталеза Сеара - Агуя де Мараба 6:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Палестино 4:0

Результаты матчей

Крузейро
Форталеза Сеара

Точный счет

0:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
5
2
3
2.5
1
5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
3
8
2
9
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 8 0 2 18 - 7 24
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 11 6 5 0 22 - 8 23
3.
Фламенго
 10 6 1 3 21 - 11 19
4.
Атлетико Минейро
 0:0 11 5 4 2 14 - 8 19
5.
Сан-Паулу
 11 5 3 3 17 - 12 18
6.
Флуминенсе
 0:0 11 5 3 3 16 - 11 18
7.
Гремио
 10 5 2 3 14 - 15 17
8.
Форталеза Сеара
 11 4 5 2 13 - 8 17
9.
Атлетико Паранаэнсе
 11 5 1 5 15 - 15 16
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 2 4 10 - 13 14
11.
Ред Булл Брагантино
 10 3 5 2 15 - 14 14
12.
Крузейро
 11 4 2 5 14 - 11 14
13.
Сантос
 0:2 11 3 4 4 9 - 10 13
14.
Куяба
 10 3 3 4 9 - 14 12
15.
Коринтианс
 2:0 11 3 3 5 11 - 15 12
16.
Байя
 0:0 11 2 4 5 11 - 16 10
17.
Гойяс
 10 2 2 6 9 - 18 8
18.
Америка Минейро
 10 2 2 6 11 - 22 8
19.
Васко да Гама
 10 1 3 6 10 - 19 6
20.
Коритиба Парана
 10 0 4 6 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 6 0 0 12 - 1 18
2.
Сан-Паулу
 6 5 0 1 13 - 6 15
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 5 4 1 0 12 - 5 13
4.
Фламенго
 6 4 1 1 12 - 4 13
5.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 0 1 9 - 5 12
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 4 0 1 7 - 4 12
7.
Флуминенсе
 0:0 5 3 2 0 7 - 2 11
8.
Гремио
 5 3 2 0 9 - 5 11
9.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 8 - 6 10
10.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 7 - 3 9
11.
Коринтианс
 2:0 5 2 3 0 7 - 4 9
12.
Сантос
 0:2 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Атлетико Минейро
 0:0 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Гойяс
 5 2 1 2 7 - 10 7
15.
Америка Минейро
 6 2 1 3 7 - 12 7
16.
Крузейро
 6 2 0 4 3 - 6 6
17.
Байя
 0:0 6 1 3 2 9 - 9 6
18.
Коритиба Парана
 5 0 3 2 3 - 7 3
19.
Куяба
 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 0:0 6 3 2 1 7 - 3 11
2.
Куяба
 6 3 1 2 6 - 6 10
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 6 2 4 0 10 - 3 10
4.
Крузейро
 5 2 2 1 11 - 5 8
5.
Форталеза Сеара
 6 2 2 2 6 - 5 8
6.
Флуминенсе
 0:0 6 2 1 3 9 - 9 7
7.
Фламенго
 4 2 0 2 9 - 7 6
8.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 0 2 6 - 6 6
9.
Гремио
 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Васко да Гама
 6 1 2 3 7 - 11 5
11.
Сантос
 0:2 5 1 1 3 2 - 5 4
12.
Байя
 0:0 5 1 1 3 2 - 7 4
13.
Ред Булл Брагантино
 5 0 4 1 7 - 8 4
14.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
15.
Сан-Паулу
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Коринтианс
 2:0 6 1 0 5 4 - 11 3
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 0 2 3 3 - 9 2
18.
Америка Минейро
 4 0 1 3 4 - 10 1
19.
Гойяс
 5 0 1 4 2 - 8 1
20.
Коритиба Парана
 5 0 1 4 5 - 13 1
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 8 (3)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 5 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 7
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 4
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 4
Гойяс Магиньо 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    96'
    Кайо Александр получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    95'
    Марлон получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Neto уходит с поля. Daniel выходит вместо него
  • 84'
    Luciano Castan da Silva уходит с поля. Stenio выходит вместо него
  • Желтая карточка
    83'
    Wallisson получил желтую карточку от судьи
  • 80'
    Калебе сделал результативную передачу.
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      47'
      Guilherme Augusto получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      45'
      Жозе Веилсон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      44'
      Machado получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Pepa получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      15'
      Luciano Castan da Silva получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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