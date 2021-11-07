Швейцария: Суперлига 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Stade de la Tuiliere
16' Желтая карточкаКойл Трей
35' Желтая карточкаФаччинетти Микаэль
44' Желтая карточкаШафик Фуад
50' Желтая карточкаAnel Husic
52' Желтая карточкаДиао Мори
64' Желтая карточкаБоттани Маттиа
77' Желтая карточкаСаншеш Алвин
0:1
80' ПенальтиЦиглер Рето
90' Желтая карточкаYuri VI
0:2
90' ГолHadj Mahmoud
40
Диао
Мори
26
Шафик
Фуад
51
Anel
Husic
20
Маю
Хишам
38
Томас
Тразье
98
Койл
Трей
26
Amir
Saipi
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
19
Целар
Жан
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
51 Anel HusicЗащитник
- Полузащитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Томас ТразьеПолузащитник
-
98 Койл ТрейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Kouadio Jean
-
71 Karim Sow
-
Главный тренер: Ilija Borenovic
- Основной состав
-
26 Amir SaipiВратарь
-
16 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Целар ЖанНападающий
- Запасные игроки
-
21 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Leonid Srdic
-
-
29 Hadj Mahmoud
-
-
99 Nikolas Muci
-
Главный тренер: Mattia Croci-Torti
Ход матча
16'
44'
50'
52'
64'
77'
80'
0:1
90'
90'
0:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 14
-
50 Владение мячом, % 50
История личных встреч
Лозанна-Спорт
Лугано
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
26 матчей
34.6%
15.4%
50%
9 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
19.2%
53.8%
27%
5 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zeki Amdouni
|4
|0.31
|Кукурузович Степан
|3 (2)
|0.23
|Маю Хишам
|2
|0.15
|Уаттара Брахима
|2
|0.15
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.15
|Anel Husic
|1
|0.08
|Монтейру Элтон
|1
|0.08
|Зохури Армель
|0
|0
|Шафик Фуад
|0
|0
|Барес Габриэль
|0
|0
|Kouadio Jean
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боттани Маттиа
|3
|0.25
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.25
|Циглер Рето
|3 (2)
|0.25
|Целар Жан
|2 (1)
|0.17
|Лаванши Нума
|1
|0.08
|Саббатини Хонатан
|1
|0.08
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.08
|Mohamed Amoura
|1
|0.08
|Hadj Mahmoud
|1
|0.08
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
|Ловрич Санди
|0
|0
|Yuri VI
|0
|0
Карточки
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anel Husic
|6
|0
|Сузуки Тоити
|5
|0
|Зохури Армель
|5
|0
|Шафик Фуад
|3
|1
|Пуэртас Кэмерон
|4
|0
|Karim Sow
|3
|0
|Монтейру Элтон
|2
|0
|Маю Хишам
|2
|0
|Томас Тразье
|2
|0
|Гриппо Симоне
|1
|0
|Кукурузович Степан
|1
|0
|Диао Мори
|1
|0
|Койл Трей
|1
|0
|Mohamed Amdouni
|1
|0
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|Саншеш Алвин
|1
|0
|Уаттара Брахима
|1
|0
|Zeki Amdouni
|1
|0
|Kouadio Jean
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кустодио Оливье
|5
|0
|Дапрела Фабио
|4
|0
|Боттани Маттиа
|4
|0
|Kreshnik Hajrizi
|4
|0
|Циглер Рето
|2
|0
|Марич Мият
|2
|0
|Лаванши Нума
|2
|0
|Yuri VI
|2
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Саббатини Хонатан
|1
|0
|Ловрич Санди
|1
|0
|Осигве Себастьян
|1
|0
|Luis Phelipe
|1
|0
|Монцьяло Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
4
44%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Пропущено
15
8
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
33%
2
25%
61-75
4
27%
2
25%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
23%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
1
14%
76-90
Забито
15
16
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
5
33%
1
6%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
20%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
6
38%
76-90
Пропущено
28
15
10 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
3
11%
2
13%
1-15
1
4%
3
20%
16-30
6
21%
3
20%
31-45
3
11%
2
13%
46-60
6
21%
2
13%
61-75
9
32%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Арау - Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1
Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Бюль - Лозанна-Спорт 2:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 FC Echichens - Лозанна-Спорт 0:2 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 1:1 Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 4:2
Лугано
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лугано - Серветт 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Базель - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:0
Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Люцерн - Лугано 2:3 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс - Лугано 0:1 Лугано - Базель 1:1 Сьон - Лугано 3:2 ФК Ла-Шо-де-Фон - Лугано 1:7 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Серветт - Лугано 0:2 Беллинцона - Лугано 1:0 Лугано - Цюрих 0:2 Лугано - Интер Милан 2:2 Лугано - Винтертур 0:0 Лугано - Рапперсвиль-Йона 1:1 Сементина - Лугано 1:9 Люцерн - Лугано 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|13
|7
|5
|1
|29 - 12
|26
|2.
|Цюрих
|13
|7
|4
|2
|31 - 24
|25
|3.
|Янг Бойз
|12
|6
|4
|2
|29 - 14
|22
|4.
|Лугано
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|5.
|Грасcхоппер
|13
|4
|6
|3
|23 - 19
|18
|6.
|Сьон
|13
|4
|3
|6
|16 - 27
|15
|7.
|Санкт-Галлен
|13
|4
|3
|6
|19 - 27
|15
|8.
|Серветт
|13
|3
|3
|7
|20 - 28
|12
|9.
|Люцерн
|13
|1
|7
|5
|17 - 23
|10
|10.
|Лозанна-Спорт
|13
|1
|5
|7
|15 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|7
|4
|2
|1
|18 - 6
|14
|2.
|Цюрих
|6
|4
|2
|0
|17 - 9
|14
|3.
|Грасcхоппер
|7
|3
|3
|1
|16 - 11
|12
|4.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|5.
|Лугано
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|Санкт-Галлен
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|7.
|Сьон
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|8.
|Серветт
|7
|2
|1
|4
|12 - 15
|7
|9.
|Лозанна-Спорт
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|10.
|Люцерн
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|6
|3
|3
|0
|11 - 6
|12
|2.
|Янг Бойз
|7
|3
|2
|2
|19 - 10
|11
|3.
|Цюрих
|7
|3
|2
|2
|14 - 15
|11
|4.
|Лугано
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|5.
|Сьон
|7
|2
|2
|3
|9 - 18
|8
|6.
|Грасcхоппер
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|7.
|Санкт-Галлен
|7
|2
|0
|5
|8 - 17
|6
|8.
|Серветт
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|9.
|Люцерн
|6
|0
|5
|1
|7 - 10
|5
|10.
|Лозанна-Спорт
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2