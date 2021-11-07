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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Лозанна-Спорт
0:2
Конец матча

Стадион:
Лугано
0'
16' Желтая карточка
Койл Трей
35' Желтая карточка
Фаччинетти Микаэль
44' Желтая карточка
Шафик Фуад
50' Желтая карточка
Anel Husic
52' Желтая карточка
Диао Мори
64' Желтая карточка
Боттани Маттиа
77' Желтая карточка
Саншеш Алвин
0:1
80' Пенальти
Циглер Рето
90' Желтая карточка
Yuri VI
0:2
90' Гол
Hadj Mahmoud
90'+6
40
Диао
Мори
26
Шафик
Фуад
5
Гриппо
Симоне
6
Монтейру
Элтон
51
Anel
Husic
7
Кукурузович
Степан
20
Маю
Хишам
10
Пуэртас
Кэмерон
38
Томас
Тразье
98
Койл
Трей
9
Zeki
Amdouni
26
Amir
Saipi
16
Лаванши
Нума
5
Марич
Мият
3
Циглер
Рето
7
Фаччинетти
Микаэль
24
Ловрич
Санди
14
Саббатини
Хонатан
20
Кустодио
Оливье
8
Лунгой
Кристофер
10
Боттани
Маттиа
19
Целар
Жан
Лозанна-Спорт
4-1-4-1
Лугано
4-4-1-1

Ход матча

16'
Койл Трей
 
35'
 
Фаччинетти Микаэль
44'
Шафик Фуад
 
46'
 
Kreshnik Hajrizi
Марич Мият
50'
Anel Husic
 
52'
Диао Мори
 
61'
 
Mohamed Amoura
Ловрич Санди
61'
 
Абубакар-Анкра Асума
Лунгой Кристофер
64'
 
Боттани Маттиа
68'
Саншеш Алвин
Койл Трей
 
68'
Уаттара Брахима
Zeki Amdouni
 
74'
 
Hadj Mahmoud
Лаванши Нума
75'
Karim Sow
Гриппо Симоне
 
77'
Саншеш Алвин
 
80'
0:1
Циглер Рето
82'
Kouadio Jean
Томас Тразье
 
82'
Барес Габриэль
Маю Хишам
 
86'
 
Yuri VI
Целар Жан
90'
 
Yuri VI
90'
0:2
Hadj Mahmoud

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 14
  • 50 Владение мячом, % 50

История личных встреч

Лозанна-Спорт
Лугано

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

26 матчей

34.6%
15.4%
50%
9 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

19.2%
53.8%
27%
5 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
0:0
С
0:1
К
3:0
С
2:0
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
1:2
С
2:1
С
4:1
С
1:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
4:1
К
1:2
ЧЛ
0:5
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zeki Amdouni 4 0.31
Кукурузович Степан 3 (2) 0.23
Маю Хишам 2 0.15
Уаттара Брахима 2 0.15
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.15
Anel Husic 1 0.08
Монтейру Элтон 1 0.08
Зохури Армель 0 0
Шафик Фуад 0 0
Барес Габриэль 0 0
Kouadio Jean 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боттани Маттиа 3 0.25
Абубакар-Анкра Асума 3 0.25
Циглер Рето 3 (2) 0.25
Целар Жан 2 (1) 0.17
Лаванши Нума 1 0.08
Саббатини Хонатан 1 0.08
Kreshnik Hajrizi 1 0.08
Mohamed Amoura 1 0.08
Hadj Mahmoud 1 0.08
Фаччинетти Микаэль 0 0
Ловрич Санди 0 0
Yuri VI 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anel Husic 6 0
Сузуки Тоити 5 0
Зохури Армель 5 0
Шафик Фуад 3 1
Пуэртас Кэмерон 4 0
Karim Sow 3 0
Монтейру Элтон 2 0
Маю Хишам 2 0
Томас Тразье 2 0
Гриппо Симоне 1 0
Кукурузович Степан 1 0
Диао Мори 1 0
Койл Трей 1 0
Mohamed Amdouni 1 0
Нанизаямо Микаэль 1 0
Саншеш Алвин 1 0
Уаттара Брахима 1 0
Zeki Amdouni 1 0
Kouadio Jean 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 5 0
Дапрела Фабио 4 0
Боттани Маттиа 4 0
Kreshnik Hajrizi 4 0
Циглер Рето 2 0
Марич Мият 2 0
Лаванши Нума 2 0
Yuri VI 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Саббатини Хонатан 1 0
Ловрич Санди 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Luis Phelipe 1 0
Монцьяло Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
4
44%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Пропущено

15
8
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
33%
2
25%
61-75
4
27%
2
25%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
23%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
1
14%
76-90

Забито

15
16
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
5
33%
1
6%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
20%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
6
38%
76-90

Пропущено

28
15
10 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
3
11%
2
13%
1-15
1
4%
3
20%
16-30
6
21%
3
20%
31-45
3
11%
2
13%
46-60
6
21%
2
13%
61-75
9
32%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна-Спорт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Арау - Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1
Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Бюль - Лозанна-Спорт 2:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 FC Echichens - Лозанна-Спорт 0:2 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 1:1 Лозанна-Спорт - Нёвшатель Ксамакс 4:2
Лугано
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лугано - Серветт 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Базель - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:0
Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Люцерн - Лугано 2:3 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс - Лугано 0:1 Лугано - Базель 1:1 Сьон - Лугано 3:2 ФК Ла-Шо-де-Фон - Лугано 1:7 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Серветт - Лугано 0:2 Беллинцона - Лугано 1:0 Лугано - Цюрих 0:2 Лугано - Интер Милан 2:2 Лугано - Винтертур 0:0 Лугано - Рапперсвиль-Йона 1:1 Сементина - Лугано 1:9 Люцерн - Лугано 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 13 7 5 1 29 - 12 26
2. Цюрих 13 7 4 2 31 - 24 25
3. Янг Бойз 12 6 4 2 29 - 14 22
4. Лугано 12 6 2 4 17 - 14 20
5. Грасcхоппер 13 4 6 3 23 - 19 18
6. Сьон 13 4 3 6 16 - 27 15
7. Санкт-Галлен 13 4 3 6 19 - 27 15
8. Серветт 13 3 3 7 20 - 28 12
9. Люцерн 13 1 7 5 17 - 23 10
10. Лозанна-Спорт 13 1 5 7 15 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 7 4 2 1 18 - 6 14
2. Цюрих 6 4 2 0 17 - 9 14
3. Грасcхоппер 7 3 3 1 16 - 11 12
4. Янг Бойз 5 3 2 0 10 - 4 11
5. Лугано 6 3 2 1 8 - 6 11
6. Санкт-Галлен 6 2 3 1 11 - 10 9
7. Сьон 6 2 1 3 7 - 9 7
8. Серветт 7 2 1 4 12 - 15 7
9. Лозанна-Спорт 7 1 3 3 9 - 15 6
10. Люцерн 7 1 2 4 10 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 6 3 3 0 11 - 6 12
2. Янг Бойз 7 3 2 2 19 - 10 11
3. Цюрих 7 3 2 2 14 - 15 11
4. Лугано 6 3 0 3 9 - 8 9
5. Сьон 7 2 2 3 9 - 18 8
6. Грасcхоппер 6 1 3 2 7 - 8 6
7. Санкт-Галлен 7 2 0 5 8 - 17 6
8. Серветт 6 1 2 3 8 - 13 5
9. Люцерн 6 0 5 1 7 - 10 5
10. Лозанна-Спорт 6 0 2 4 6 - 13 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Шафик Фуад получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Фаччинетти Микаэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Trae Coyle получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лозанна-Спорт 0:2 Лугано онлайн


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