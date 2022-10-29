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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Зульте-Варегем
0:3
Конец матча
Стандард
0'
4' Желтая карточка
Сиранни Алессандро
15' Желтая карточка
Синкернагель Филип
0:1
78' Пенальти
Дюссенн Ноэ
0:2
87' Гол
Перица Стипе
90' Красная карточка
Цука Рави
0:3
90' Гол
Перица Стипе
90'+8
25
Бостин
Луи
14
Сиранни
Алессандро
6
Сиссако
Абдулайе
31
Lukas
Willen
26
Novatus
Disma
20
Nicolas
Rommens
18
Moudou
Tambedou
8
Кристенсен
Лассе
9
Воссен
Йелле
93
Гано
Зиньо
7
Фадера
Алию
16
Бодар
Арно
34
Лайфис
Константинос
20
Бокади
Мервей
6
Дюссенн
Ноэ
11
Доннум
Арон
26
Раскин
Николас
77
Синкернагель
Филип
21
Мелегони
Филиппо
14
Альсате
Стивен
7
Драгус
Денис
22
Баликвиша
Вильям
Зульте-Варегем
4-3-3
Стандард
3-4-3

История личных встреч

Зульте-Варегем
Стандард

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

32 матча

37.5%
21.9%
40.6%
12 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

25%
46.9%
28.1%
8 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.4%
25%
40.6%
11 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
1:2
ПДА
3:2
ПДА
2:2
ПДА
4:0
ПДА
4:1
ПДА
3:1
ПДА
2:1
ПДА
0:4
ЛП
4:1
ЛП
1:0
ЛП
2:3
ЛП
2:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
4:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
3:4
ЛЖ
0:0
ЛЖ
0:1
ПЛ
4:2
К
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.69
1.06

Среднее время на гол

53
84

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

1.88
1.19

Среднее время на гол

48
75

Всего голов

57
36

Голов в среднем за матч

1.78
1.13

Тотал матчей

0.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

50
80

Бомбардиры внутри турнира

Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 4 0.27
Фадера Алию 2 0.13
Гано Зиньо 2 (1) 0.13
Nicolas Rommens 1 0.07
Лопес Борха 1 0.07
Сиссако Абдулайе 1 0.07
Оффор Чинонсо 1 0.07
Драмбаев Aлександр 1 0.07
Stan Braem 1 0.07
Moudou Tambedou 1 0.07
Сиранни Алессандро 0 0
Цука Рави 0 0
Ндур Алиун 0 0
Novatus Disma 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амалла Селим 4 (3) 0.29
Драгус Денис 4 0.29
Дюссенн Ноэ 3 (1) 0.21
Синкернагель Филип 3 0.21
Баликвиша Вильям 2 0.14
Перица Стипе 2 0.14
Раскин Николас 1 0.07
Cihan Canak 1 0.07
Эмон Рено 1 0.07
Тапсоба Абдул 1 0.07
Фосси Марлон 1 0.07
Лайфис Константинос 0 0
Альсате Стивен 0 0
Бодар Арно 0 0
Доннум Арон 0 0

Карточки

Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Novatus Disma 5 1
Сиссако Абдулайе 4 0
Фадера Алию 4 0
Moudou Tambedou 4 0
Цука Рави 2 1
Воссен Йелле 3 0
Сиранни Алессандро 3 0
Оффор Чинонсо 3 0
Рамирес Даниэль 1 1
Дерейк Тимоти 2 0
Лопес Борха 2 0
Кристенсен Лассе 2 0
Nicolas Rommens 2 0
Lukas Willen 2 0
Гано Зиньо 1 0
Боссут Сэмми 1 0
Mamadou Sangare 1 0
Ндур Алиун 1 0
Драмбаев Aлександр 1 0
Stan Braem 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Синкернагель Филип 3 1
Амалла Селим 3 1
Девале Жиль 4 0
Драгус Денис 4 0
Лайфис Константинос 3 0
Доннум Арон 3 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 1
Баликвиша Вильям 1 1
Калут Александро 1 1
Дюссенн Ноэ 2 0
Раскин Николас 2 0
Nathan Ngoy 2 0
Цимирот Гойко 1 0
Болевич Александар 1 0
Бокади Мервей 1 0
Мелегони Филиппо 1 0
Альсате Стивен 1 0
Osher Davida 1 0
Фосси Марлон 1 0
Noah Ohio 1 0
Cihan Canak 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
4
44%
5
56%
76-90

Пропущено

24
11
7 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
8%
1
9%
1-15
1
4%
2
18%
16-30
4
17%
3
27%
31-45
6
25%
1
9%
46-60
3
13%
3
27%
61-75
8
33%
1
9%
76-90

Забито

6
12
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
3
25%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
3
30%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Забито

15
21
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
2
13%
3
14%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
4
19%
61-75
5
33%
8
38%
76-90

Пропущено

34
18
11 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 8
4
12%
2
11%
1-15
2
6%
2
11%
16-30
5
15%
5
28%
31-45
9
26%
3
17%
46-60
5
15%
4
22%
61-75
9
26%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Остенде - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Андерлехт 3:2 Кортрейк - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5
Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0
Стандард
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Мехелен - Стандард 2:0 Стандард - Антверпен 3:0 Шарлеруа - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2
Стандард - Брюгге 3:0 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Стандард - Остенде 1:0 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 Вестерло - Стандард 4:2 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Генк - Стандард 3:1 Стандард - Гент 2:2 Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 15 13 1 1 39 - 14 40
2. Антверпен 14 11 0 3 28 - 14 33
3. Брюгге 14 9 2 3 28 - 14 29
4. Унион Сент-Жиллуаз 14 9 2 3 29 - 18 29
5. Стандард 14 8 1 5 25 - 18 25
6. Гент 14 7 2 5 25 - 17 23
7. Вестерло 14 7 1 6 25 - 26 22
8. АХ Лёвен 14 6 3 5 23 - 23 21
9. Серкль Брюгге 14 5 3 6 20 - 22 18
10. Мехелен 15 5 2 8 22 - 28 17
11. Сент-Трейден 14 4 5 5 12 - 15 17
12. Андерлехт 13 5 1 7 22 - 19 16
13. Шарлеруа 14 5 1 8 20 - 25 16
14. Остенде 14 4 2 8 15 - 26 14
15. Эйпен 14 4 0 10 15 - 29 12
16. Зульте-Варегем 15 3 2 10 16 - 33 11
17. Кортрейк 14 3 2 9 12 - 25 11
18. Серен Юнайтед 14 3 2 9 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 8 7 1 0 21 - 7 22
2. Антверпен 8 7 0 1 20 - 8 21
3. Брюгге 7 5 1 1 16 - 6 16
4. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 12 - 7 16
5. Гент 7 4 1 2 14 - 9 13
6. Мехелен 8 4 1 3 15 - 13 13
7. Стандард 7 4 1 2 15 - 8 13
8. Вестерло 6 4 1 1 12 - 6 13
9. Серкль Брюгге 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Андерлехт 7 3 1 3 11 - 7 10
11. АХ Лёвен 6 3 0 3 7 - 10 9
12. Остенде 7 3 0 4 8 - 14 9
13. Сент-Трейден 7 2 2 3 7 - 9 8
14. Шарлеруа 7 2 1 4 11 - 14 7
15. Эйпен 7 2 0 5 8 - 14 6
16. Зульте-Варегем 8 2 0 6 10 - 23 6
17. Кортрейк 7 1 1 5 4 - 13 4
18. Серен Юнайтед 6 0 1 5 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Унион Сент-Жиллуаз 7 4 1 2 17 - 11 13
3. Брюгге 7 4 1 2 12 - 8 13
4. Антверпен 6 4 0 2 8 - 6 12
5. Стандард 7 4 0 3 10 - 10 12
6. АХ Лёвен 8 3 3 2 16 - 13 12
7. Гент 7 3 1 3 11 - 8 10
8. Серен Юнайтед 8 3 1 4 13 - 14 10
9. Вестерло 8 3 0 5 13 - 20 9
10. Шарлеруа 7 3 0 4 9 - 11 9
11. Сент-Трейден 7 2 3 2 5 - 6 9
12. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
13. Серкль Брюгге 7 2 0 5 7 - 15 6
14. Андерлехт 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Эйпен 7 2 0 5 7 - 15 6
16. Зульте-Варегем 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Остенде 7 1 2 4 7 - 12 5
18. Мехелен 7 1 1 5 7 - 15 4
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  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 11 (2)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 9 (1)
Генк Онуачу Пол 10
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Серен Юнайтед Муандилмаджи Мариус 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 5
Остенде Роша Кенни 6
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Эйпен Мубарак Вакасо 1 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      15'
      Синкернагель Филип получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      4'
      Сиранни Алессандро получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Зульте-Варегем 0:3 Стандард онлайн

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