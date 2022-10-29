Тур: 15. Стадион: Elindus Arena.
0:3
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаСиранни Алессандро
15' Желтая карточкаСинкернагель Филип
0:1
78' ПенальтиДюссенн Ноэ
0:2
87' ГолПерица Стипе
90' Красная карточкаЦука Рави
0:3
90' ГолПерица Стипе
90'+8
Ход матча
78'
0:1
87'
0:2
90'
90'
0:3
25
Бостин
Луи
31
Lukas
Willen
93
Гано
Зиньо
16
Бодар
Арно
11
Доннум
Арон
- Основной состав
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Lukas WillenЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ндур АлиунНападающий
-
-
-
17 Pape Demba
-
Главный тренер: Mbaye Leye
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Перица СтипеНападающий
-
17 Osher Davida
-
61 Cihan Canak
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
История личных встреч
Зульте-Варегем
Стандард
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
32 матча
37.5%
21.9%
40.6%
12 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
25%
46.9%
28.1%
8 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
34.4%
25%
40.6%
11 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.69
1.06
Среднее время на гол
53
84
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
1.88
1.19
Среднее время на гол
48
75
Всего голов
57
36
Голов в среднем за матч
1.78
1.13
Тотал матчей
0.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
50
80
Бомбардиры внутри турнира
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|4
|0.27
|Фадера Алию
|2
|0.13
|Гано Зиньо
|2 (1)
|0.13
|Nicolas Rommens
|1
|0.07
|Лопес Борха
|1
|0.07
|Сиссако Абдулайе
|1
|0.07
|Оффор Чинонсо
|1
|0.07
|Драмбаев Aлександр
|1
|0.07
|Stan Braem
|1
|0.07
|Moudou Tambedou
|1
|0.07
|Сиранни Алессандро
|0
|0
|Цука Рави
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Novatus Disma
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амалла Селим
|4 (3)
|0.29
|Драгус Денис
|4
|0.29
|Дюссенн Ноэ
|3 (1)
|0.21
|Синкернагель Филип
|3
|0.21
|Баликвиша Вильям
|2
|0.14
|Перица Стипе
|2
|0.14
|Раскин Николас
|1
|0.07
|Cihan Canak
|1
|0.07
|Эмон Рено
|1
|0.07
|Тапсоба Абдул
|1
|0.07
|Фосси Марлон
|1
|0.07
|Лайфис Константинос
|0
|0
|Альсате Стивен
|0
|0
|Бодар Арно
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
Карточки
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Novatus Disma
|5
|1
|Сиссако Абдулайе
|4
|0
|Фадера Алию
|4
|0
|Moudou Tambedou
|4
|0
|Цука Рави
|2
|1
|Воссен Йелле
|3
|0
|Сиранни Алессандро
|3
|0
|Оффор Чинонсо
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|1
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Лопес Борха
|2
|0
|Кристенсен Лассе
|2
|0
|Nicolas Rommens
|2
|0
|Lukas Willen
|2
|0
|Гано Зиньо
|1
|0
|Боссут Сэмми
|1
|0
|Mamadou Sangare
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Драмбаев Aлександр
|1
|0
|Stan Braem
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Синкернагель Филип
|3
|1
|Амалла Селим
|3
|1
|Девале Жиль
|4
|0
|Драгус Денис
|4
|0
|Лайфис Константинос
|3
|0
|Доннум Арон
|3
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|1
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Калут Александро
|1
|1
|Дюссенн Ноэ
|2
|0
|Раскин Николас
|2
|0
|Nathan Ngoy
|2
|0
|Цимирот Гойко
|1
|0
|Болевич Александар
|1
|0
|Бокади Мервей
|1
|0
|Мелегони Филиппо
|1
|0
|Альсате Стивен
|1
|0
|Osher Davida
|1
|0
|Фосси Марлон
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
4
44%
5
56%
76-90
Пропущено
24
11
7 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
8%
1
9%
1-15
1
4%
2
18%
16-30
4
17%
3
27%
31-45
6
25%
1
9%
46-60
3
13%
3
27%
61-75
8
33%
1
9%
76-90
Забито
6
12
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
3
25%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
3
30%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Забито
15
21
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
2
13%
3
14%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
4
19%
61-75
5
33%
8
38%
76-90
Пропущено
34
18
11 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 8
4
12%
2
11%
1-15
2
6%
2
11%
16-30
5
15%
5
28%
31-45
9
26%
3
17%
46-60
5
15%
4
22%
61-75
9
26%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Остенде - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Андерлехт 3:2 Кортрейк - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5
Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0
Стандард
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Мехелен - Стандард 2:0 Стандард - Антверпен 3:0 Шарлеруа - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2
Стандард - Брюгге 3:0 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Стандард - Остенде 1:0 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 Вестерло - Стандард 4:2 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Генк - Стандард 3:1 Стандард - Гент 2:2 Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|15
|13
|1
|1
|39 - 14
|40
|2.
|Антверпен
|14
|11
|0
|3
|28 - 14
|33
|3.
|Брюгге
|14
|9
|2
|3
|28 - 14
|29
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|9
|2
|3
|29 - 18
|29
|5.
|Стандард
|14
|8
|1
|5
|25 - 18
|25
|6.
|Гент
|14
|7
|2
|5
|25 - 17
|23
|7.
|Вестерло
|14
|7
|1
|6
|25 - 26
|22
|8.
|АХ Лёвен
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|9.
|Серкль Брюгге
|14
|5
|3
|6
|20 - 22
|18
|10.
|Мехелен
|15
|5
|2
|8
|22 - 28
|17
|11.
|Сент-Трейден
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|12.
|Андерлехт
|13
|5
|1
|7
|22 - 19
|16
|13.
|Шарлеруа
|14
|5
|1
|8
|20 - 25
|16
|14.
|Остенде
|14
|4
|2
|8
|15 - 26
|14
|15.
|Эйпен
|14
|4
|0
|10
|15 - 29
|12
|16.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|2
|10
|16 - 33
|11
|17.
|Кортрейк
|14
|3
|2
|9
|12 - 25
|11
|18.
|Серен Юнайтед
|14
|3
|2
|9
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|8
|7
|1
|0
|21 - 7
|22
|2.
|Антверпен
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|3.
|Брюгге
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|5.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|6.
|Мехелен
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|7.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|8.
|Вестерло
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|9.
|Серкль Брюгге
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Андерлехт
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|11.
|АХ Лёвен
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Остенде
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|13.
|Сент-Трейден
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Шарлеруа
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|15.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|0
|6
|10 - 23
|6
|17.
|Кортрейк
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|18.
|Серен Юнайтед
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|4
|1
|2
|17 - 11
|13
|3.
|Брюгге
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|4.
|Антверпен
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|Стандард
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|6.
|АХ Лёвен
|8
|3
|3
|2
|16 - 13
|12
|7.
|Гент
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|8.
|Серен Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|9.
|Вестерло
|8
|3
|0
|5
|13 - 20
|9
|10.
|Шарлеруа
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|11.
|Сент-Трейден
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|12.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|13.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|14.
|Андерлехт
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Остенде
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|18.
|Мехелен
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Антверпен
|Янссен Винсент
|11 (2)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|9 (1)
|Генк
|Онуачу Пол
|10
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Серен Юнайтед
|Муандилмаджи Мариус
|11 (1)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 5
|Остенде
|Роша Кенни
|6
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 4