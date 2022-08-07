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Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Стандард
2:0
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
30' Желтая карточка
Денкей Кевин
1:0
31' Пенальти
Амалла Селим
37' Желтая карточка
Декостере Роббе
2:0
45' Пенальти
Амалла Селим
47' Желтая карточка
Лайфис Константинос
90'+5
16
Бодар
Арно
2
Девале
Жиль
6
Дюссенн
Ноэ
34
Лайфис
Константинос
38
Лаурсен
Якоб-Баррет
26
Раскин
Николас
8
Цимирот
Гойко
11
Доннум
Арон
19
Амалла
Селим
7
Драгус
Денис
9
Эмон
Рено
1
Маецки
Радослав
29
Торрес
Луи
4
Даланн
Йеспер
5
Попович
Борис
8
Декостере
Роббе
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
22
Лопес
Леонардо
23
Деман
Оливье
10
Хотич
Дино
34
Сомерс
Тибо
9
Денкей
Кевин
Стандард
4-2-3-1
Серкль Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Стандард
Серкль Брюгге

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед

26 матчей

61.5%
23.1%
15.4%
16 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.3%
42.3%
15.4%
11 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
1:1
ТМК
3:2
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДА
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
4:0
КБ
1:0
ЛЖ
0:5
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
4:1
К
4:0
ПЛ
0:0
К
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амалла Селим 3 (3) 1
Дюссенн Ноэ 1 0.33
Драгус Денис 1 0.33
Cihan Canak 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Луи 1 0.33
Деман Оливье 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калут Александро 1 1
Лайфис Константинос 2 0
Дюссенн Ноэ 1 0
Цимирот Гойко 1 0
Девале Жиль 1 0
Амалла Селим 1 0
Драгус Денис 1 0
Noah Ohio 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попович Борис 1 1
Декостере Роббе 2 0
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Денкей Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Генк - Стандард 3:1 Стандард - Гент 2:2 Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1
Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Стандард - Гент 0:1 Остенде - Стандард 1:0 Генк - Стандард 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Стандард - Мехелен 1:2 Эйпен - Стандард 0:2 Стандард - Брюгге 2:2 Андерлехт - Стандард 1:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2
Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Генк 3 2 0 1 9 - 6 6
3. Андерлехт 3 2 0 1 5 - 2 6
4. АХ Лёвен 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Остенде 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Гент 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Зульте-Варегем 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Брюгге 3 1 1 1 5 - 5 4
9. Стандард 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Кортрейк 3 1 1 1 1 - 2 4
11. Унион Сент-Жиллуаз 3 1 1 1 2 - 4 4
12. Мехелен 3 1 0 2 4 - 4 3
13. Вестерло 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Шарлеруа 3 1 0 2 4 - 5 3
15. Серкль Брюгге 3 1 0 2 1 - 4 3
16. Эйпен 3 1 0 2 5 - 8 3
17. Сент-Трейден 3 0 3 0 2 - 2 3
18. Серен Юнайтед 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Андерлехт 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Антверпен 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Брюгге 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Гент 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Стандард 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
8. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Вестерло 1 1 0 0 2 - 0 3
10. Эйпен 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Серкль Брюгге 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Остенде 1 1 0 0 2 - 1 3
13. Мехелен 2 1 0 1 3 - 2 3
14. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Шарлеруа 2 1 0 1 4 - 4 3
16. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Кортрейк 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Кортрейк 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Остенде 2 1 0 1 3 - 3 3
4. АХ Лёвен 2 1 0 1 4 - 4 3
5. Сент-Трейден 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Зульте-Варегем 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Унион Сент-Жиллуаз 2 0 1 1 1 - 4 1
9. Шарлеруа 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Мехелен 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Брюгге 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Андерлехт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Стандард 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Вестерло 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
17. Серен Юнайтед 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Серкль Брюгге 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Амалла Селим из команды Стандард забивает с точки!
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