Стадион: Морис Дюфран
2:0
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаДенкей Кевин
1:0
31' ПенальтиАмалла Селим
37' Желтая карточкаДекостере Роббе
2:0
45' ПенальтиАмалла Селим
47' Желтая карточкаЛайфис Константинос
90'+5
Ход матча
30'
31'
1:0
37'
45'
2:0
16
Бодар
Арно
11
Доннум
Арон
19
Амалла
Селим
29
Торрес
Луи
23
Деман
Оливье
10
Хотич
Дино
34
Сомерс
Тибо
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Доннум АронПолузащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шамир ЭденПолузащитник
- Нападающий
-
61 Cihan Canak
-
-
10 Noah Ohio
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Торрес ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Уэда АясеНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
История личных встреч
Стандард
Серкль Брюгге
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед
26 матчей
61.5%
23.1%
15.4%
16 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.3%
42.3%
15.4%
11 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амалла Селим
|3 (3)
|1
|Дюссенн Ноэ
|1
|0.33
|Драгус Денис
|1
|0.33
|Cihan Canak
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Луи
|1
|0.33
|Деман Оливье
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калут Александро
|1
|1
|Лайфис Константинос
|2
|0
|Дюссенн Ноэ
|1
|0
|Цимирот Гойко
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Амалла Селим
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попович Борис
|1
|1
|Декостере Роббе
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Генк - Стандард 3:1 Стандард - Гент 2:2 Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1
Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Стандард - Гент 0:1 Остенде - Стандард 1:0 Генк - Стандард 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Стандард - Мехелен 1:2 Эйпен - Стандард 0:2 Стандард - Брюгге 2:2 Андерлехт - Стандард 1:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2
Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|3.
|Андерлехт
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Остенде
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Гент
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Брюгге
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Кортрейк
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|11.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Мехелен
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Вестерло
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Шарлеруа
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|17.
|Сент-Трейден
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Андерлехт
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Брюгге
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Вестерло
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Эйпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Серкль Брюгге
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Остенде
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|16.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Кортрейк
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Кортрейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|АХ Лёвен
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|5.
|Сент-Трейден
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|9.
|Шарлеруа
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Брюгге
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Стандард
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Вестерло
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|17.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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