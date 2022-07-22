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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Стандард
2:2
Конец матча
Гент
0'
4' Желтая карточка
Калут Александро
15' Вторая желтая карточка
Калут Александро
20' Желтая карточка
Марре Сулейман
1:0
34' Пенальти
Амалла Селим
41' Желтая карточка
Дюссенн Ноэ
57' Желтая карточка
Лайфис Константинос
1:1
60' Гол
Тиссудали Тарик
63' Желтая карточка
Кейперс Уго
1:2
79' Гол
Лемайич Дарко
81' Желтая карточка
Noah Ohio
2:2
89' Гол
Дюссенн Ноэ
90'+9
16
Бодар
Арно
3
Nathan
Ngoy
6
Дюссенн
Ноэ
34
Лайфис
Константинос
5
Калут
Александро
26
Раскин
Николас
8
Цимирот
Гойко
11
Доннум
Арон
19
Амалла
Селим
7
Драгус
Денис
9
Эмон
Рено
33
Руф
Дави
2
Окуму
Джозеф
5
Нгадеу
Майкл
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
17
Юльсагер
Эндрю
22
Марре
Сулейман
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
34
Тиссудали
Тарик
9
Лемайич
Дарко
Стандард
4-2-3-1
Гент
3-4-2-1

История личных встреч

Стандард
Гент

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.6%
57.1%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед

27 матчей

3.7%
96.3%
0 побед 1 ничья 26 побед

Первый тайм

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 23 победы

48 матчей

33.3%
12.5%
54.2%
16 побед 6 ничьих 26 побед

Первый тайм

20.8%
41.7%
37.5%
10 побед 20 ничьих 18 побед

Второй тайм

25%
27.1%
47.9%
12 побед 13 ничьих 23 победы

История матчей

ПДА
0:1
К
3:1
ПДА
3:1
ПОЗПВЛЕ
2:0
ПОЗПВЛЕ
2:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
3:1
ПОЗЧТ
2:3
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
2:1
ПДА
3:2
ПОЗЧТ
1:3
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
1:0
ЛП
1:1
ЛП
1:0
ЛП
0:3
ЛП
4:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:3
ЛЖ
1:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:3
ЛЖ
0:1
ЛЖ
7:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
К
4:2
К
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
К
4:0
К
2:2
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюссенн Ноэ 1 1
Амалла Селим 1 (1) 1
Cihan Canak 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 1 1
Лемайич Дарко 1 1
Кумс Свен 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калут Александро 1 1
Дюссенн Ноэ 1 0
Лайфис Константинос 1 0
Noah Ohio 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марре Сулейман 1 0
Кейперс Уго 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2
Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Стандард - Гент 0:1 Остенде - Стандард 1:0 Генк - Стандард 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Стандард - Мехелен 1:2 Эйпен - Стандард 0:2 Стандард - Брюгге 2:2 Андерлехт - Стандард 1:1 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Гент - Стандард 3:1
Гент
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0 Хайдук - Гент 0:3
Вестерло - Гент 6:2 Диккельвенн - Гент 0:6 Гент - Шарлеруа 1:2 Генк - Гент 0:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Шарлеруа - Гент 1:3 Гент - Генк 0:1 Гент - Андерлехт 0:0 Гент - АХ Лёвен 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Гент - Андерлехт 1:0 Гент - ПАОК 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2 ПАОК - Гент 1:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Стандард 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Вестерло 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Серкль Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Андерлехт 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Остенде 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Мехелен 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Генк 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Унион Сент-Жиллуаз 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Зульте-Варегем 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Серен Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кортрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. АХ Лёвен 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эйпен 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сент-Трейден 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Шарлеруа 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Стандард 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Шарлеруа 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Вестерло 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Серкль Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Андерлехт 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Остенде 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Мехелен 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Генк 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Зульте-Варегем 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Серен Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кортрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. АХ Лёвен 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эйпен 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сент-Трейден 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Унион Сент-Жиллуаз 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Гент 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Вестерло 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Серкль Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Андерлехт 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Остенде 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Мехелен 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Стандард 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Генк 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Зульте-Варегем 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Серен Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кортрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. АХ Лёвен 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эйпен 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сент-Трейден 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Унион Сент-Жиллуаз 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Шарлеруа 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      41'
      Дюссенн Ноэ получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Амалла Селим из команды Стандард забивает с точки!
    • Желтая карточка
      20'
      Марре Сулейман получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Драгус Денис уходит с поля. Lucas Noubi выходит вместо него
    • 15'
      Alexandro Calut получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      4'
      Alexandro Calut получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Стандард 2:2 Гент онлайн

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