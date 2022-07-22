Стадион: Морис Дюфран
0'
4' Желтая карточкаКалут Александро
15' Вторая желтая карточкаКалут Александро
20' Желтая карточкаМарре Сулейман
1:0
34' ПенальтиАмалла Селим
41' Желтая карточкаДюссенн Ноэ
57' Желтая карточкаЛайфис Константинос
1:1
60' ГолТиссудали Тарик
63' Желтая карточкаКейперс Уго
1:2
79' ГолЛемайич Дарко
81' Желтая карточкаNoah Ohio
2:2
89' ГолДюссенн Ноэ
90'+9
Ход матча
15'
20'
34'
1:0
41'
60'
1:1
63'
79'
1:2
81'
89'
2:2
16
Бодар
Арно
11
Доннум
Арон
19
Амалла
Селим
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Доннум АронПолузащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Шамир ЭденПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
61 Cihan Canak
-
-
10 Noah Ohio
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
-
11 Кейперс УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Стандард
Гент
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.6%
57.1%
10 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед
27 матчей
3.7%
96.3%
0 побед 1 ничья 26 побед
Первый тайм
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 23 победы
48 матчей
33.3%
12.5%
54.2%
16 побед 6 ничьих 26 побед
Первый тайм
20.8%
41.7%
37.5%
10 побед 20 ничьих 18 побед
Второй тайм
25%
27.1%
47.9%
12 побед 13 ничьих 23 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюссенн Ноэ
|1
|1
|Амалла Селим
|1 (1)
|1
|Cihan Canak
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|1
|1
|Лемайич Дарко
|1
|1
|Кумс Свен
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калут Александро
|1
|1
|Дюссенн Ноэ
|1
|0
|Лайфис Константинос
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марре Сулейман
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2
Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Стандард - Гент 0:1 Остенде - Стандард 1:0 Генк - Стандард 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Стандард - Мехелен 1:2 Эйпен - Стандард 0:2 Стандард - Брюгге 2:2 Андерлехт - Стандард 1:1 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Гент - Стандард 3:1
Гент
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0 Хайдук - Гент 0:3
Вестерло - Гент 6:2 Диккельвенн - Гент 0:6 Гент - Шарлеруа 1:2 Генк - Гент 0:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Шарлеруа - Гент 1:3 Гент - Генк 0:1 Гент - Андерлехт 0:0 Гент - АХ Лёвен 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Гент - Андерлехт 1:0 Гент - ПАОК 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:2 ПАОК - Гент 1:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Вестерло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Андерлехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Остенде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Мехелен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Генк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Зульте-Варегем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Серен Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кортрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|АХ Лёвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эйпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сент-Трейден
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Шарлеруа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Шарлеруа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Вестерло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Андерлехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Остенде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Мехелен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Генк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Зульте-Варегем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Серен Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кортрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|АХ Лёвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эйпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сент-Трейден
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Гент
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Вестерло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Андерлехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Остенде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Мехелен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Стандард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Генк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Зульте-Варегем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Серен Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кортрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|АХ Лёвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эйпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сент-Трейден
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Шарлеруа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б