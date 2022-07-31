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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Генк
3:1
Конец матча
Стандард
0'
1:0
5' Гол
Дессерс Сириль
2:0
16' Гол
Ндайишимий Майк
17' Желтая карточка
Хейнен Бриан
2:1
24' Гол
Драгус Денис
26' Желтая карточка
Девале Жиль
3:1
29' Пенальти
Дессерс Сириль
40' Желтая карточка
Bilal El Khannous
66' Желтая карточка
Драгус Денис
79' Желтая карточка
Цимирот Гойко
85' Желтая карточка
Амалла Селим
90' Желтая карточка
Вандервоордт Маартен
90'+5
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
33
Лукуми
Джон
5
Артеага
Херардо
11
Ндайишимий
Майк
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
34
Bilal
El
Khannous
9
Дессерс
Сириль
28
Пейнтсил
Джозеф
16
Бодар
Арно
2
Девале
Жиль
6
Дюссенн
Ноэ
34
Лайфис
Константинос
38
Лаурсен
Якоб-Баррет
26
Раскин
Николас
8
Цимирот
Гойко
11
Доннум
Арон
19
Амалла
Селим
7
Драгус
Денис
9
Эмон
Рено
Генк
4-3-3
Стандард
4-2-3-1

История личных встреч

Генк
Стандард

23 матча

65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.8%
47.8%
4.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
47.8%
14 побед 11 ничьих 0 побед

30 матчей

20%
80%
0 побед 6 ничьих 24 победы

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 14 ничьих 17 побед

Второй тайм

23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 21 победа

53 матча

28.3%
26.4%
45.3%
15 побед 14 ничьих 24 победы

Первый тайм

20.8%
47.2%
32%
11 побед 25 ничьих 17 побед

Второй тайм

26.4%
34%
39.6%
14 побед 18 ничьих 21 победа

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
1:1
К
1:2
ПДА
2:2
ПДА
0:0
ПДА
1:3
ПДА
1:0
ПОЗЧТ
0:0
ПОЗЧТ
1:3
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
5:0
ПДА
1:0
К
0:1
ПДА
0:2
ПДА
2:1
ЛП
2:2
ЛП
2:0
ЛП
2:1
К
1:1
К
2:0
ЛП
3:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
3:1
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
0:0
КБ
1:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
2:3
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
С
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
К
2:1
ПЛ
4:2
PU
1:1
PU
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
С
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
К
2:0
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дессерс Сириль 3 (1) 1.5
Ндайишимий Майк 2 1
Ито Дзюнъя 0 0
Пейнтсил Джозеф 0 0
Муньос Даниэль 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюссенн Ноэ 1 0.5
Драгус Денис 1 0.5
Амалла Селим 1 (1) 0.5
Cihan Canak 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейнен Бриан 1 0
Артеага Херардо 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Вандервоордт Маартен 1 0
Bilal El Khannous 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калут Александро 1 1
Дюссенн Ноэ 1 0
Цимирот Гойко 1 0
Лайфис Константинос 1 0
Девале Жиль 1 0
Амалла Селим 1 0
Драгус Денис 1 0
Noah Ohio 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брюгге - Генк 3:2 Генк - Сераинг 4:0 Генк - АЕК 0:2 Волендам - Генк 3:2
Генк - Утрехт 2:1 Хейст - Генк 1:8 Эндрахт Термьен - Генк 0:4 Мехелен - Генк 0:0 Генк - Гент 0:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Мехелен 4:2 Гент - Генк 0:1 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Брюгге - Генк 3:1 Генк - Сент-Трейден 0:1 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Генк - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Генк 2:0
Стандард
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Стандард - Гент 2:2 Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2
Стандард - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Стандард - Гент 0:1 Остенде - Стандард 1:0 Генк - Стандард 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Стандард - Мехелен 1:2 Эйпен - Стандард 0:2 Стандард - Брюгге 2:2 Андерлехт - Стандард 1:1 Стандард - Зульте-Варегем 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АХ Лёвен 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Унион Сент-Жиллуаз 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Брюгге 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Генк 2 1 0 1 5 - 4 3
7. Шарлеруа 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Вестерло 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Серкль Брюгге 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Андерлехт 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Остенде 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Сент-Трейден 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Гент 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Стандард 2 0 1 1 3 - 5 1
15. Кортрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Эйпен 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Мехелен 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Зульте-Варегем 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Генк 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 1 3
5. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Вестерло 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Остенде 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Серкль Брюгге 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Брюгге 1 1 0 0 3 - 2 3
11. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Гент 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Стандард 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Серен Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эйпен 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мехелен 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Кортрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АХ Лёвен 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Антверпен 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Унион Сент-Жиллуаз 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Сент-Трейден 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Зульте-Варегем 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Кортрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Генк 1 0 0 1 2 - 3 0
10. Шарлеруа 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Серкль Брюгге 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Андерлехт 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Мехелен 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Остенде 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Стандард 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Эйпен 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Вестерло 1 0 0 1 0 - 2 0
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