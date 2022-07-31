Стадион: Кристал-арена
0'
1:0
5' ГолДессерс Сириль
2:0
16' ГолНдайишимий Майк
17' Желтая карточкаХейнен Бриан
2:1
24' ГолДрагус Денис
26' Желтая карточкаДевале Жиль
3:1
29' ПенальтиДессерс Сириль
40' Желтая карточкаBilal El Khannous
66' Желтая карточкаДрагус Денис
79' Желтая карточкаЦимирот Гойко
85' Желтая карточкаАмалла Селим
90' Желтая карточкаВандервоордт Маартен
90'+5
Ход матча
5'
16'
17'
24'
2:1
26'
29'
3:1
66'
79'
85'
33
Лукуми
Джон
16
Бодар
Арно
11
Доннум
Арон
19
Амалла
Селим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
-
41 Пендерс МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Немет ОндрашНападающий
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Доннум АронПолузащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
61 Cihan Canak
-
10 Noah Ohio
-
Главный тренер: Дейла Ронни
История личных встреч
Генк
Стандард
23 матча
65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.8%
47.8%
4.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
47.8%
14 побед 11 ничьих 0 побед
30 матчей
20%
80%
0 побед 6 ничьих 24 победы
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 14 ничьих 17 побед
Второй тайм
23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 21 победа
53 матча
28.3%
26.4%
45.3%
15 побед 14 ничьих 24 победы
Первый тайм
20.8%
47.2%
32%
11 побед 25 ничьих 17 побед
Второй тайм
26.4%
34%
39.6%
14 побед 18 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дессерс Сириль
|3 (1)
|1.5
|Ндайишимий Майк
|2
|1
|Ито Дзюнъя
|0
|0
|Пейнтсил Джозеф
|0
|0
|Муньос Даниэль
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюссенн Ноэ
|1
|0.5
|Драгус Денис
|1
|0.5
|Амалла Селим
|1 (1)
|0.5
|Cihan Canak
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейнен Бриан
|1
|0
|Артеага Херардо
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|Bilal El Khannous
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калут Александро
|1
|1
|Дюссенн Ноэ
|1
|0
|Цимирот Гойко
|1
|0
|Лайфис Константинос
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Амалла Селим
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брюгге - Генк 3:2 Генк - Сераинг 4:0 Генк - АЕК 0:2 Волендам - Генк 3:2
Генк - Утрехт 2:1 Хейст - Генк 1:8 Эндрахт Термьен - Генк 0:4 Мехелен - Генк 0:0 Генк - Гент 0:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Мехелен 4:2 Гент - Генк 0:1 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Брюгге - Генк 3:1 Генк - Сент-Трейден 0:1 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Генк - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Генк 2:0
Стандард
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Стандард - Гент 2:2 Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2
Стандард - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Стандард - Гент 0:1 Остенде - Стандард 1:0 Генк - Стандард 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Стандард - Мехелен 1:2 Эйпен - Стандард 0:2 Стандард - Брюгге 2:2 Андерлехт - Стандард 1:1 Стандард - Зульте-Варегем 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АХ Лёвен
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Генк
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Вестерло
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Сент-Трейден
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Гент
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Стандард
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|15.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Мехелен
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Генк
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Вестерло
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Остенде
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Серкль Брюгге
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Серен Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эйпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АХ Лёвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Антверпен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Сент-Трейден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Зульте-Варегем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Кортрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|10.
|Шарлеруа
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Остенде
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Стандард
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Вестерло
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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