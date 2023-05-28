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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 8.
Коринтианс
2:0
Конец матча
Флуминенсе
0'
14' Желтая карточка
Жил Карлос
42' Желтая карточка
Мело Фелипе
52' Желтая карточка
Bidu
52' Желтая карточка
Samuel VII
1:0
59' Гол
Roger I
82' Желтая карточка
Вера Фаусто
2:0
90' Гол
Roger I
90' Желтая карточка
Кассио Рамос
90'+7
12
Кассио
Рамос
25
Мендес
Бруно
II
4
Жил
Карлос
34
Мурильо
Джейсон
21
Bidu
28
Adson
5
Вера
Фаусто
29
Рони
7
Майкон
Барберан
10
Roger
I
9
Алберто
Юри
1
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
23
Guga3
7
Андре
8
Мартинелли
Габриэл
45
Vinicius
Lima
10
Гансо
Пауло
21
Jhon
Arias
14
Кано
Херман
Коринтианс
4-4-2
Флуминенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Коринтианс
Флуминенсе

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед

36 матчей

38.9%
30.6%
30.5%
14 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

33.3%
38.9%
27.8%
12 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.6%
41.7%
27.7%
11 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

СA
0:2
К
3:0
К
2:2
СA
4:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
5:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
КС
1:1
КС
0:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:1
СA
0:1
СA
0:1
К
1:0
К
1:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:0
БСА
5:2
БСА
1:1
БСА
1:0
БСА
0:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
4:2
КБ
2:2
КБ
1:0

Голы

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

1.56
0.83

Среднее время на гол

57
108

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

1.39
0.61

Среднее время на гол

64
147

Всего голов

53
26

Голов в среднем за матч

1.47
0.72

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

61
124

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 5 (1) 0.63
Алберто Юри 1 0.13
Matheus Araujo 1 0.13
Вера Фаусто 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гансо Пауло 2 0.25
Джон Кеннеди 2 0.25
Vinicius Lima 2 0.25
Кано Херман 2 0.25
Huan Nino2 2 0.25
Lele 1 0.13
Алан VI 1 0.13
Samuel VII 0 0
Guga3 0 0
Alexsander Gomes 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Фаусто 4 0
Жил Карлос 3 0
Кассио Рамос 2 0
Roger I 2 0
Fabio Santos IV 2 0
Фагнер Лемос 2 0
Рони 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Bidu 1 0
Eduardo Queiroz 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 2 1
Fernando Diniz 2 1
Джон Кеннеди 3 0
Мело Фелипе 2 0
Тьяго Сантос 2 0
Keno 2 0
Samuel VII 2 0
Марсело Виера 1 0
Джованни 1 0
Lele 1 0
Маноэл 1 0
Фабио Лопес 1 0
Jhon Arias 1 0
Vitor Mendes 1 0
Guga3 1 0
Huan Nino2 1 0
Gabriel Pirani 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
2
Коринтианс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Флуминенсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

0
5
Коринтианс
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Флуминенсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
0

Волевые поражения

2
7

Голы по времени матча

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
2
29%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
1
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
10%
1
100%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
5
42%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

13
8
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
1
8%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
7
54%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Аргентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Ремо - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Коринтианс - Итуано 1:1 Коринтианс - Санту-Андре 3:1 Сантос - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Мирасол 3:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Португеза - Коринтианс 0:0
Флуминенсе
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0
Крузейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Пайсанду - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Пайсанду 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Волта-Редонда 7:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 2:1 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Бангу - Флуминенсе 0:5

Результаты матчей

Коринтианс
Флуминенсе

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
5
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 8 7 0 1 15 - 6 21
2.
Атлетико Минейро
 1:0 8 5 1 2 12 - 6 16
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 8 4 3 1 16 - 7 15
4.
Сан-Паулу
 8 4 3 1 14 - 7 15
5.
Гремио
 8 4 2 2 12 - 11 14
6.
Крузейро
 8 4 1 3 12 - 7 13
7.
Фламенго
 8 4 1 3 14 - 10 13
8.
Флуминенсе
 8 4 1 3 12 - 8 13
9.
Форталеза Сеара
 8 3 4 1 12 - 6 13
10.
Ред Булл Брагантино
 1:0 8 3 4 1 12 - 11 13
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 0 4 11 - 11 12
12.
Сантос
 0:1 8 3 2 3 8 - 6 11
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 3 1 4 7 - 11 10
14.
Коринтианс
 8 2 2 4 8 - 12 8
15.
Куяба
 8 2 2 4 7 - 13 8
16.
Байя
 8 2 1 5 9 - 14 7
17.
Гойяс
 8 2 1 5 7 - 15 7
18.
Васко да Гама
 8 1 3 4 8 - 13 6
19.
Америка Минейро
 0:1 8 1 1 6 7 - 19 4
20.
Коритиба Парана
 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 5 5 0 0 9 - 1 15
2.
Сан-Паулу
 4 4 0 0 11 - 3 12
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 4 3 1 0 9 - 4 10
4.
Фламенго
 5 3 1 1 9 - 4 10
5.
Ред Булл Брагантино
 1:0 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Атлетико Минейро
 1:0 4 3 0 1 6 - 3 9
7.
Атлетико Паранаэнсе
 4 3 0 1 8 - 5 9
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 3 0 1 5 - 3 9
9.
Сантос
 0:1 4 2 2 0 6 - 2 8
10.
Форталеза Сеара
 4 2 2 0 7 - 3 8
11.
Гремио
 4 2 2 0 7 - 4 8
12.
Коринтианс
 4 2 2 0 6 - 3 8
13.
Флуминенсе
 3 2 1 0 5 - 1 7
14.
Гойяс
 3 2 0 1 5 - 7 6
15.
Крузейро
 4 2 0 2 3 - 4 6
16.
Байя
 4 1 1 2 7 - 7 4
17.
Америка Минейро
 0:1 4 1 0 3 3 - 10 3
18.
Коритиба Парана
 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Куяба
 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 4 2 1 1 9 - 3 7
2.
Атлетико Минейро
 1:0 4 2 1 1 6 - 3 7
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Куяба
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Гремио
 4 2 0 2 5 - 7 6
6.
Флуминенсе
 5 2 0 3 7 - 7 6
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 4 1 2 1 7 - 3 5
8.
Форталеза Сеара
 4 1 2 1 5 - 3 5
9.
Васко да Гама
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Ред Булл Брагантино
 1:0 3 0 3 0 5 - 5 3
12.
Сантос
 0:1 4 1 0 3 2 - 4 3
13.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Байя
 4 1 0 3 2 - 7 3
15.
Сан-Паулу
 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Америка Минейро
 0:1 4 0 1 3 4 - 9 1
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 0 1 3 2 - 8 1
18.
Коритиба Парана
 4 0 1 3 4 - 10 1
19.
Гойяс
 5 0 1 4 2 - 8 1
20.
Коринтианс
 4 0 0 4 2 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
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  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (3)
Коринтианс Roger I 5
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 4 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 4
Флуминенсе Андре 1 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    95'
    Кассио Рамос получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Вера Фаусто уходит с поля. Жулиано де Паула выходит вместо него
  • 93'
    Алберто Юри уходит с поля. Фелипе Аугусто выходит вместо него
  • 92'
    Фагнер Лемос сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - Roger Guedes бьет в цель!
  • 84'
    Адсон уходит с поля. Wesley выходит вместо него
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    • Описание гола
      59'
      Г О О О О Л - Roger Guedes бьет в цель!
    • Желтая карточка
      52'
      Самуэль получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      52'
      Bidu получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      42'
      Мело Фелипе получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Жил Карлос получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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