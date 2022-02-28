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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Аполлон Смирнис
0:2
Конец матча

Стадион:
Атромитос
0'
39' Желтая карточка
Витлис Вассилис
43' Желтая карточка
Кивракидис Кириакос
45' Желтая карточка
Кулурис Эфтимос
47' Желтая карточка
Дентакис Антонис
0:1
48' Пенальти
Кулурис Эфтимос
80' Желтая карточка
Фатион Антони
87' Желтая карточка
Кастро Фабри
0:2
90' Гол
Кулурис Эфтимос
90' Вторая желтая карточка
Кастро Фабри
90'+12
1
Коцарис
Костас
2
Дентакис
Антонис
3
Витлис
Вассилис
5
Домингес
Луис
Густаво
19
Чибсах
Юссиф
7
Памлидис
Георгиос
64
Фатион
Антони
14
Сливка
Выкинтас
21
Кастро
Фабри
10
Мартинес
Николас
II
9
Иоаннидис
Николаос
92
Янниотис
Андреас
19
Кивракидис
Кириакос
5
Хациисаяс
Димитриос
24
Мавроматис
Теофанис
33
Кастельяно
Дани
95
Ротариу
Дорин
21
Саломон
Патрик
8
Харисис
Харилаос
14
Муньис
Хуан
70
Алибек
Денис
20
Кулурис
Эфтимос
Аполлон Смирнис
4-4-2
Атромитос
4-4-2

История личных встреч

Аполлон Смирнис
Атромитос

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

12 матчей

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

С
4:1
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
1:0
К
2:1
К
0:3
С
1:1
С
0:3
С
1:1
С
2:3
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Смирнис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Николаос 4 0.16
Памлидис Георгиос 3 0.12
Дауда Абиола 1 0.04
Фатион Антони 1 (1) 0.04
Мартинес Николас II 0 0
Дентакис Антонис 0 0
Цилулис Сотирис 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 10 (4) 0.42
Муньис Хуан 4 0.17
Алибек Денис 2 0.08
Спиридонович Срджан 2 0.08
Струнгис Стефанос 2 0.08
Саломон Патрик 1 0.04
Клонаридис Виктор 1 0.04
Василантонопулос Ставрос 1 0.04
Эрлингмарк Огюст 1 0.04
Мавроматис Теофанис 1 0.04
Янниотис Андреас 0 0
Денич Джордже 0 0

Карточки

Аполлон Смирнис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фатион Антони 11 1
Баксеванидис Димос 7 1
Кастро Фабри 7 1
Лисгарас Христос 6 1
Дентакис Антонис 5 1
Иоаннидис Николаос 6 0
Цилулис Сотирис 4 1
Алвеш Бруну 4 0
Сливка Выкинтас 4 0
Домингес Луис Густаво 4 0
Витлис Вассилис 4 0
Якимовски Никола 2 1
Янниотас Яннис 2 0
Раили Адиль 0 1
Чибсах Юссиф 1 0
Верхульст Давино 1 0
Сигневич Николай 1 0
Памлидис Георгиос 1 0
Мартинес Николас II 1 0
Крайопулос Эммануил 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саломон Патрик 9 0
Кулурис Эфтимос 6 0
Томас Бединелли 3 1
Галвао Лукас 3 1
Харисис Харилаос 4 0
Василантонопулос Ставрос 4 0
Муньис Хуан 2 1
Денич Джордже 3 0
Пападопулос Кирьякос 2 0
Кастельяно Дани 2 0
Кивракидис Кириакос 2 0
Хациисаяс Димитриос 2 0
Коцопулос Костас 2 0
Matias Pisano 1 0
Клонаридис Виктор 1 0
Нацос Спиридон 1 0
Пирич Кенан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0
Мавроматис Теофанис 1 0
Нтавиотис Георгиос 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
21 Не забивали 18
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

15
26
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
3
20%
5
19%
1-15
3
20%
2
8%
16-30
1
7%
5
19%
31-45
3
20%
3
12%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
3
20%
8
31%
76-90

Забито

5
16
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
21 Не забивали 16
1
20%
4
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
1
20%
1
6%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
1
20%
1
6%
76-90

Пропущено

29
17
11 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
4
14%
1
6%
1-15
4
14%
4
24%
16-30
3
10%
1
6%
31-45
2
7%
4
24%
46-60
9
31%
5
29%
29%
61-75
7
24%
2
12%
76-90

Забито

10
26
4 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 9
17 Не забивали 10
1
10%
5
19%
1-15
2
20%
1
4%
16-30
1
10%
7
27%
31-45
2
20%
4
15%
46-60
2
20%
6
23%
61-75
2
20%
3
12%
76-90

Пропущено

44
43
18 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
7
16%
6
14%
1-15
7
16%
6
14%
16-30
4
9%
6
14%
31-45
5
11%
7
16%
46-60
11
25%
8
19%
61-75
10
23%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон Смирнис
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0
АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1
Атромитос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Арис Салоники - Атромитос 3:0 Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ПАОК - Атромитос 1:0
Атромитос - Ламия 3:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 24 19 5 0 41 - 11 62
2. ПАОК 24 15 4 5 47 - 23 49
3. АЕК 24 13 3 8 39 - 26 42
4. Арис Салоники 25 12 6 7 26 - 20 42
5. Панатинаикос 25 12 3 10 39 - 21 39
6. ПАС Янина 25 11 6 8 28 - 24 39
7. Астерас 24 10 5 9 25 - 22 35
8. ОФИ 25 8 10 7 31 - 32 34
9. Панетоликос 25 8 5 12 25 - 38 29
10. Волос 24 8 5 11 34 - 40 29
11. Ионикос 25 6 8 11 25 - 32 26
12. Атромитос 24 5 5 14 25 - 44 20
13. Ламия 25 4 6 15 19 - 35 18
14. Аполлон Смирнис 25 2 7 16 9 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 10 2 0 19 - 4 32
2. Панатинаикос 13 9 2 2 27 - 6 29
3. ПАОК 13 8 3 2 25 - 13 27
4. ПАС Янина 13 7 3 3 18 - 13 24
5. Арис Салоники 12 6 4 2 13 - 9 22
6. Астерас 13 7 1 5 16 - 12 22
7. АЕК 11 7 0 4 20 - 10 21
8. ОФИ 12 4 5 3 18 - 19 17
9. Волос 12 5 1 6 15 - 18 16
10. Ионикос 12 4 4 4 13 - 12 16
11. Панетоликос 13 4 3 6 11 - 15 15
12. Атромитос 11 4 2 5 16 - 17 14
13. Аполлон Смирнис 13 1 6 6 4 - 16 9
14. Ламия 12 2 3 7 13 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 9 3 0 22 - 7 30
2. ПАОК 11 7 1 3 22 - 10 22
3. АЕК 13 6 3 4 19 - 16 21
4. Арис Салоники 13 6 2 5 13 - 11 20
5. ОФИ 13 4 5 4 13 - 13 17
6. ПАС Янина 12 4 3 5 10 - 11 15
7. Панетоликос 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Астерас 11 3 4 4 9 - 10 13
9. Волос 12 3 4 5 19 - 22 13
10. Панатинаикос 12 3 1 8 12 - 15 10
11. Ионикос 13 2 4 7 12 - 20 10
12. Ламия 13 2 3 8 6 - 14 9
13. Атромитос 13 1 3 9 9 - 27 6
14. Аполлон Смирнис 12 1 1 10 5 - 29 4
Где смотреть матч Аполлон Смирнис 0:2 Атромитос онлайн


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