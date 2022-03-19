Греция: Суперлига: Понижение 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Перистери
36' Желтая карточкаСливка Выкинтас
53' Желтая карточкаАлвеш Бруну
54' Желтая карточкаСаломон Патрик
67' Желтая карточкаВитлис Вассилис
87' Желтая карточкаКастельяно Дани
1:0
90' ГолКулурис Эфтимос
Ход матча
36'
53'
54'
67'
87'
90'
1:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 14
-
51 Владение мячом, % 49
70
Алибек
Денис
14
Муньис
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Алибек ДенисПолузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Рогне ТомасЗащитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
-
19 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Дауда АбиолаНападающий
- Запасные игроки
-
16 Сорчан ГрегаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сали УадждиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Babis Tennes
История личных встреч
Атромитос
Аполлон Смирнис
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|1
|1
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саломон Патрик
|1
|0
|Кастельяно Дани
|1
|0
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвеш Бруну
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Витлис Вассилис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - Волос 2:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0
Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ПАОК - Атромитос 1:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
ОФИ - Аполлон Смирнис 2:0 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2
Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|38
|2.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|37
|3.
|Волос
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|30
|4.
|Ионикос
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|29
|5.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|26
|6.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|13
|7.
|Ламия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|37
|2.
|Волос
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|30
|3.
|Атромитос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|26
|4.
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ламия
|0
|-
|0
|6.
|Аполлон Смирнис
|0
|-
|0
|7.
|Ионикос
|0
|-
|0
|8.
|Астерас
|0
|-
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|38
|2.
|Ионикос
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|29
|3.
|Аполлон Смирнис
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|13
|4.
|Ламия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Панетоликос
|0
|-
|0
|6.
|Атромитос
|0
|-
|0
|7.
|Волос
|0
|-
|0
|8.
|ОФИ
|0
|-
|0