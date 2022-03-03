Греция: Суперлига 2021-2022
1:0
26' ГолДенич Джордже
29' Желтая карточкаФеррари Франко
1:1
37' ГолРегаттен Адриен
69' Желтая карточкаАлибек Денис
2:1
90' ГолКулурис Эфтимос
90' Желтая карточкаТерезиу Александрос
Ход матча
26'
1:0
29'
37'
69'
90'
2:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 17
-
56 Владение мячом, % 44
30
Наби
Адил
70
Алибек
Денис
19
Алекс
Соареш
20
Nicolas
Oroz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Наби АдилПолузащитник
- Нападающий
-
70 Алибек ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Алекс СоарешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Nicolas OrozПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Корреа ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
70 Kevin Rosero
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
Атромитос
Волос
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|11 (4)
|0.44
|Муньис Хуан
|4
|0.16
|Алибек Денис
|2
|0.08
|Спиридонович Срджан
|2
|0.08
|Струнгис Стефанос
|2
|0.08
|Саломон Патрик
|1
|0.04
|Клонаридис Виктор
|1
|0.04
|Денич Джордже
|1
|0.04
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0.04
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0.04
|Мавроматис Теофанис
|1
|0.04
|Янниотис Андреас
|0
|0
|Наби Адил
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Веерт Том
|13 (3)
|0.52
|Бартоло Хулиан
|4
|0.16
|Nicolas Oroz
|4
|0.16
|Регаттен Адриен
|2
|0.08
|Фернандес Пауло
|2
|0.08
|Ринер Жан-Пьер
|2
|0.08
|Kevin Rosero
|2
|0.08
|Феррари Франко
|1
|0.04
|Нинис Сотирис
|1
|0.04
|Алекс Соареш
|1
|0.04
|Корреа Хорхе
|1
|0.04
|Гюлен Левент
|1
|0.04
|Терезиу Александрос
|1
|0.04
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Цоканис Тасос
|0
|0
|Emiliano Purita
|0
|0
|Franco Romero1
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саломон Патрик
|9
|0
|Кулурис Эфтимос
|6
|0
|Томас Бединелли
|3
|1
|Галвао Лукас
|3
|1
|Харисис Харилаос
|4
|0
|Василантонопулос Ставрос
|4
|0
|Муньис Хуан
|2
|1
|Денич Джордже
|3
|0
|Пападопулос Кирьякос
|2
|0
|Кастельяно Дани
|2
|0
|Кивракидис Кириакос
|2
|0
|Хациисаяс Димитриос
|2
|0
|Коцопулос Костас
|2
|0
|Алибек Денис
|1
|0
|Matias Pisano
|1
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Нацос Спиридон
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Струнгис Стефанос
|1
|0
|Мавроматис Теофанис
|1
|0
|Нтавиотис Георгиос
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баррьентос Жан
|5
|2
|Феррари Франко
|8
|0
|Фернандес Пауло
|6
|1
|Клейман Борис
|6
|0
|Franco Romero1
|6
|0
|Грильо Фаусто
|4
|1
|Ван Веерт Том
|4
|1
|Цоканис Тасос
|4
|0
|Алекс Соареш
|4
|0
|Бартоло Хулиан
|4
|0
|Нинис Сотирис
|3
|0
|Терезиу Александрос
|3
|0
|Регаттен Адриен
|2
|0
|Алхо Николай
|2
|0
|Войтковски Камиль
|2
|0
|Ринер Жан-Пьер
|2
|0
|Emiliano Purita
|2
|0
|Гюлен Левент
|1
|0
|Nicolas Oroz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
21
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
4
22%
3
14%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
5
28%
3
14%
31-45
1
6%
5
24%
46-60
5
28%
2
10%
61-75
2
11%
6
29%
76-90
Пропущено
18
23
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
6%
3
13%
1-15
4
22%
4
17%
16-30
2
11%
6
26%
31-45
4
22%
3
13%
46-60
5
28%
3
13%
61-75
2
11%
4
17%
76-90
Забито
10
15
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
6
40%
76-90
Пропущено
26
18
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
5
19%
2
11%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
5
19%
4
22%
31-45
3
12%
3
17%
46-60
3
12%
3
17%
61-75
8
31%
4
22%
76-90
Забито
28
36
14 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 12
10 Не забивали 5
5
18%
5
14%
1-15
2
7%
4
11%
16-30
7
25%
6
17%
31-45
4
14%
7
19%
46-60
6
21%
2
6%
61-75
4
14%
12
33%
76-90
Пропущено
44
41
19 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 21
6
14%
5
12%
1-15
6
14%
6
15%
16-30
7
16%
10
24%
31-45
7
16%
6
15%
46-60
8
18%
6
15%
61-75
10
23%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - ОФИ 2:2
ПАОК - Атромитос 1:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0
Волос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:1 ОФИ - Волос 2:1 Арис Салоники - Волос 0:2
Волос - Ионикос 1:1 АЕК - Волос 1:2 Волос - ПАОК 0:4 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|25
|20
|5
|0
|46 - 12
|65
|2.
|ПАОК
|25
|15
|5
|5
|48 - 24
|50
|3.
|АЕК
|25
|13
|4
|8
|40 - 27
|43
|4.
|Арис Салоники
|25
|12
|6
|7
|26 - 20
|42
|5.
|Панатинаикос
|25
|12
|3
|10
|39 - 21
|39
|6.
|ПАС Янина
|25
|11
|6
|8
|28 - 24
|39
|7.
|Астерас
|25
|10
|5
|10
|26 - 27
|35
|8.
|ОФИ
|25
|8
|10
|7
|31 - 32
|34
|9.
|Панетоликос
|25
|8
|5
|12
|25 - 38
|29
|10.
|Волос
|25
|8
|5
|12
|35 - 42
|29
|11.
|Ионикос
|25
|6
|8
|11
|25 - 32
|26
|12.
|Атромитос
|25
|6
|5
|14
|27 - 45
|23
|13.
|Ламия
|25
|4
|6
|15
|19 - 35
|18
|14.
|Аполлон Смирнис
|25
|2
|7
|16
|9 - 45
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|13
|11
|2
|0
|24 - 5
|35
|2.
|Панатинаикос
|13
|9
|2
|2
|27 - 6
|29
|3.
|ПАОК
|13
|8
|3
|2
|25 - 13
|27
|4.
|ПАС Янина
|13
|7
|3
|3
|18 - 13
|24
|5.
|АЕК
|12
|7
|1
|4
|21 - 11
|22
|6.
|Арис Салоники
|12
|6
|4
|2
|13 - 9
|22
|7.
|Астерас
|13
|7
|1
|5
|16 - 12
|22
|8.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|9.
|Атромитос
|12
|5
|2
|5
|18 - 18
|17
|10.
|Волос
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|11.
|Ионикос
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|12.
|Панетоликос
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|13.
|Аполлон Смирнис
|13
|1
|6
|6
|4 - 16
|9
|14.
|Ламия
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|12
|9
|3
|0
|22 - 7
|30
|2.
|ПАОК
|12
|7
|2
|3
|23 - 11
|23
|3.
|АЕК
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|4.
|Арис Салоники
|13
|6
|2
|5
|13 - 11
|20
|5.
|ОФИ
|13
|4
|5
|4
|13 - 13
|17
|6.
|ПАС Янина
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|7.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|8.
|Астерас
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|9.
|Волос
|13
|3
|4
|6
|20 - 24
|13
|10.
|Панатинаикос
|12
|3
|1
|8
|12 - 15
|10
|11.
|Ионикос
|13
|2
|4
|7
|12 - 20
|10
|12.
|Ламия
|13
|2
|3
|8
|6 - 14
|9
|13.
|Атромитос
|13
|1
|3
|9
|9 - 27
|6
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|1
|10
|5 - 29
|4