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Греция: Суперлига: Понижение

2021-2022

Стадион:
Атромитос
0:1
Конец матча
Ионикос
0'
23' Желтая карточка
Каньяс Хосе
38' Желтая карточка
Кастельяно Дани
68' Желтая карточка
0:1
68' Гол
Аосман Аяс
0:1
78' Не забитый пенальти
Кулурис Эфтимос
90'+6

Ход матча

23'
 
Каньяс Хосе
38'
Кастельяно Дани
 
46'
 
Тюрам Рожерио
Vasilios Mantzis
46'
 
Аосман Аяс
Киакос Яннис
68'
 
68'
0:1
Аосман Аяс
72'
Томас Бединелли
Карталис Александрос
 
73'
Алибек Денис
Ротариу Дорин
 
78'
Кулурис Эфтимос
0:1
89'
 
Кабрал Джерсон
Reinaldo Lenis
90'
 
Вафеас Никос
Konstantinos Tsirigotis
90'
 
Vasilios Poghosyan
Далсью

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 16
  • 56 Владение мячом, % 44
92
Янниотис
Андреас
19
Кивракидис
Кириакос
24
Мавроматис
Теофанис
17
Эрлингмарк
Огюст
33
Кастельяно
Дани
21
Саломон
Патрик
8
Харисис
Харилаос
7
Карталис
Александрос
20
Кулурис
Эфтимос
14
Муньис
Хуан
95
Ротариу
Дорин
41
Видмар
Нейц
4
Konstantinos
Tsirigotis
24
Ромао
Алаиксис
23
Санчес
Сальвадор
22
Georgios
Mygas
31
Киакос
Яннис
87
Каньяс
Хосе
10
Далсью
15
Валерианос
Йоргос
92
Reinaldo
Lenis
99
Vasilios
Mantzis
Атромитос
4-4-2
Ионикос
3-5-2

История личных встреч

Атромитос
Ионикос

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:1
С
0:2
ВД
0:1
ВД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 3 0.5
Эрлингмарк Огюст 1 0.17
Муньис Хуан 1 0.17
Клонаридис Виктор 1 0.17
Спиридонович Срджан 0 0
Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vasilios Mantzis 5 0.83
Аосман Аяс 2 0.33
Киакос Яннис 2 0.33
Georgios Mygas 1 0.17
Далсью 1 0.17
Чигринский Дмитрий 1 0.17
Ромао Алаиксис 1 0.17
Кабрал Джерсон 1 0.17
Reinaldo Lenis 0 0
Валерианос Йоргос 0 0
Тюрам Рожерио 0 0
Санчес Сальвадор 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельяно Дани 2 0
Харисис Харилаос 2 0
Алибек Денис 0 1
Саломон Патрик 1 0
Муньис Хуан 1 0
Янниотис Андреас 1 0
Карталис Александрос 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Эрлингмарк Огюст 1 0
Струнгис Стефанос 1 0
Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Georgios Mygas 4 0
Валерианос Йоргос 3 0
Каньяс Хосе 1 0
Плателлас Вангелис 1 0
Аосман Аяс 1 0
Reinaldo Lenis 1 0
Санчес Сальвадор 1 0
Konstantinos Tsirigotis 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
14
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
2
33%
2
14%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
1
17%
5
36%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
1
7%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Волос - Атромитос 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0
Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - Волос 2:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ПАОК - Атромитос 1:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1
Ионикос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ионикос - Аполлон Смирнис 5:1 Ламия - Ионикос 0:1 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Волос 2:2
ОФИ - Ионикос 2:3 Ионикос - Панетоликос 1:2 ПАОК - Ионикос 1:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Волос - Ионикос 1:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ионикос 6 5 1 0 15 - 7 42
2. ОФИ 5 1 1 3 6 - 8 41
3. Астерас 5 1 2 2 4 - 5 40
4. Волос 6 1 4 1 7 - 6 37
5. Панетоликос 6 1 2 3 4 - 6 37
6. Атромитос 6 2 3 1 6 - 5 32
7. Ламия 6 2 1 3 5 - 7 25
8. Аполлон Смирнис 6 2 2 2 5 - 8 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОФИ 3 0 0 3 3 - 6 37
2. Волос 3 1 1 1 4 - 3 34
3. Панетоликос 4 0 2 2 3 - 5 34
4. Атромитос 3 1 1 1 2 - 2 27
5. Аполлон Смирнис 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Ионикос 2 1 1 0 7 - 3 4
7. Астерас 3 0 1 2 2 - 5 1
8. Ламия 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 2 1 1 0 2 - 0 39
2. Ионикос 4 4 0 0 8 - 4 38
3. Ламия 4 2 1 1 4 - 4 25
4. Аполлон Смирнис 3 1 0 2 3 - 7 16
5. Атромитос 3 1 2 0 4 - 3 5
6. ОФИ 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Панетоликос 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Волос 3 0 3 0 3 - 3 3
  • Описание гола
    68'
    Г О О О О Л - Аосман Аяс бьет в цель!
  • Желтая карточка
    68'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Giannis Kiakos уходит с поля. Аосман Аяс выходит вместо него
  • 46'
    Vasilios Mantzis уходит с поля. Тюрам Рожерио выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Кастельяно Дани получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Каньяс Хосе получил желтую карточку от судьи
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    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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