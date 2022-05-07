Стадион: Перистери
23' Желтая карточкаКаньяс Хосе
38' Желтая карточкаКастельяно Дани
0:1
68' ГолАосман Аяс
0:1
78' Не забитый пенальтиКулурис Эфтимос
Ход матча
23'
38'
68'
68'
0:1
78'
0:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 16
-
56 Владение мячом, % 44
14
Муньис
Хуан
41
Видмар
Нейц
31
Киакос
Яннис
87
Каньяс
Хосе
10
Далсью
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Алибек ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
- Основной состав
-
41 Видмар НейцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
История личных встреч
Атромитос
Ионикос
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|3
|0.5
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0.17
|Муньис Хуан
|1
|0.17
|Клонаридис Виктор
|1
|0.17
|Спиридонович Срджан
|0
|0
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vasilios Mantzis
|5
|0.83
|Аосман Аяс
|2
|0.33
|Киакос Яннис
|2
|0.33
|Georgios Mygas
|1
|0.17
|Далсью
|1
|0.17
|Чигринский Дмитрий
|1
|0.17
|Ромао Алаиксис
|1
|0.17
|Кабрал Джерсон
|1
|0.17
|Reinaldo Lenis
|0
|0
|Валерианос Йоргос
|0
|0
|Тюрам Рожерио
|0
|0
|Санчес Сальвадор
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельяно Дани
|2
|0
|Харисис Харилаос
|2
|0
|Алибек Денис
|0
|1
|Саломон Патрик
|1
|0
|Муньис Хуан
|1
|0
|Янниотис Андреас
|1
|0
|Карталис Александрос
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
|Струнгис Стефанос
|1
|0
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Georgios Mygas
|4
|0
|Валерианос Йоргос
|3
|0
|Каньяс Хосе
|1
|0
|Плателлас Вангелис
|1
|0
|Аосман Аяс
|1
|0
|Reinaldo Lenis
|1
|0
|Санчес Сальвадор
|1
|0
|Konstantinos Tsirigotis
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
6
14
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
2
33%
2
14%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
1
17%
5
36%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
1
7%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Волос - Атромитос 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0
Атромитос - Аполлон Смирнис 1:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - Волос 2:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ПАОК - Атромитос 1:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1
Ионикос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ионикос - Аполлон Смирнис 5:1 Ламия - Ионикос 0:1 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Волос 2:2
ОФИ - Ионикос 2:3 Ионикос - Панетоликос 1:2 ПАОК - Ионикос 1:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Волос - Ионикос 1:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ионикос
|6
|5
|1
|0
|15 - 7
|42
|2.
|ОФИ
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|41
|3.
|Астерас
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|40
|4.
|Волос
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|37
|5.
|Панетоликос
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|37
|6.
|Атромитос
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|32
|7.
|Ламия
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|25
|8.
|Аполлон Смирнис
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|37
|2.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|34
|3.
|Панетоликос
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|34
|4.
|Атромитос
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|27
|5.
|Аполлон Смирнис
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Ионикос
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|7.
|Астерас
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|8.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|39
|2.
|Ионикос
|4
|4
|0
|0
|8 - 4
|38
|3.
|Ламия
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|25
|4.
|Аполлон Смирнис
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|16
|5.
|Атромитос
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|ОФИ
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Панетоликос
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Волос
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3