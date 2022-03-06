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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
АЕК
2:1
Конец матча

Стадион:
Астерас
0'
18' Желтая карточка
Альварес Федерико
23' Желтая карточка
Атьенса Пичу
1:0
24' Гол
Араужо Серхио
33' Желтая карточка
Симоэш Андре
1:1
56' Гол
Барралес Джеронимо
70' Желтая карточка
Вальенте Хосе
76' Желтая карточка
Мишлен Клеман
79' Желтая карточка
Мунафо Хуан
2:1
81' Гол
Цавелас Георгиос
90' Желтая карточка
Шимански Дамиан
90'+4
1
Цидотас
Панайотис
19
Мишлен
Клеман
24
Митоглу
Герасимос
31
Цавелас
Георгиос
3
Мохаммади
Милад
26
Хаджсафи
Эсхан
8
Симоэш
Андре
7
Амрабат
Нордин
20
Манталос
Петрос
17
Цубер
Стивен
11
Араужо
Серхио
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
18
Атьенса
Пичу
45
Христопулос
Яннис
29
Альварес
Федерико
6
Вальенте
Хосе
8
Мунафо
Хуан
23
Риера
Адриан
27
Сони
Кевен
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
АЕК
4-2-3-1
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

АЕК
Астерас

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

29 матчей

51.7%
24.1%
24.2%
15 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

27.6%
62.1%
10.3%
8 побед 18 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

С
0:0
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
1:2
К
2:0
К
1:1
С
2:1
С
2:3
С
3:0
С
0:1
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
3:2
С
0:0
С
0:1
С
3:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
0:3
С
2:2
С
2:0
С
2:0
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араужо Серхио 11 0.42
Цубер Стивен 7 (1) 0.27
Гарсия Леви 4 0.15
Ансарифард Карим 4 0.15
Манталос Петрос 3 (1) 0.12
Амрабат Нордин 3 (1) 0.12
Враньеш Огнен 3 0.12
Цавелас Георгиос 2 0.08
Шимански Дамиан 1 0.04
Шахов Евгений 1 0.04
Ле Таллек Дамьен 1 0.04
Хаджсафи Эсхан 1 0.04
Митоглу Герасимос 1 0.04
Мохаммади Милад 0 0
Мишлен Клеман 0 0
Йевтич Дарко 0 0
Танкович Муамер 0 0
Рота Лазарос 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сони Кевен 6 0.23
Риера Адриан 6 0.23
Барралес Джеронимо 5 (2) 0.19
Рехис Франсеск 4 0.15
Кармона Давид 1 0.04
Вальенте Хосе 1 0.04
Капилья Энеко 1 0.04
Паскуаль Андрес 1 0.04
Тилика Лео 1 0.04
Христопулос Яннис 1 0.04
Альварес Федерико 0 0
Мунафо Хуан 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Враньеш Огнен 8 0
Симоэш Андре 8 0
Ле Таллек Дамьен 7 0
Шимански Дамиан 7 0
Рота Лазарос 6 0
Манталос Петрос 5 0
Ансарифард Карим 5 0
Цавелас Георгиос 4 0
Амрабат Нордин 3 0
Мохаммади Милад 1 1
Шахов Евгений 2 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Гарсия Леви 0 1
Митоглу Герасимос 0 1
Араужо Серхио 1 0
Танкович Муамер 1 0
Сварнас Стратос 1 0
Мишлен Клеман 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунафо Хуан 7 1
Барралес Джеронимо 6 1
Костаньо Хосе 4 1
Сони Кевен 5 0
Атьенса Пичу 5 0
Вальенте Хосе 5 0
Альварес Федерико 4 0
Гарсия Рубен II 4 0
Канеллопулос Гиоргос 4 0
Рехис Франсеск 2 1
Паскуаль Андрес 3 0
Иглесиас Матиас 3 0
Риера Адриан 3 0
Христос Тасулис 2 0
Кармона Давид 2 0
Бенито Асьер 2 0
Daniel Santafe 2 0
Цифцис Антонис 2 0
Пападопулос Никос 1 0
Капилья Энеко 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
11
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
4
17%
1
9%
1-15
5
22%
1
9%
16-30
2
9%
3
27%
31-45
1
4%
3
27%
46-60
6
26%
1
9%
61-75
5
22%
2
18%
76-90

Пропущено

12
17
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
8%
2
12%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
2
17%
4
24%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
3
25%
4
24%
76-90

Забито

19
17
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
4
21%
3
18%
1-15
4
21%
2
12%
16-30
3
16%
6
35%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
6
32%
4
24%
76-90

Пропущено

16
11
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
6%
1
9%
1-15
3
19%
3
27%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
7
44%
3
27%
76-90

Забито

42
28
22 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 12
18 Забивали первыми 13
4 Не забивали 8
8
19%
4
14%
1-15
9
21%
3
11%
16-30
5
12%
9
32%
31-45
2
5%
3
11%
46-60
7
17%
3
11%
61-75
11
26%
6
21%
76-90

Пропущено

28
28
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
2
7%
3
11%
1-15
5
18%
5
18%
16-30
5
18%
5
18%
31-45
3
11%
4
14%
46-60
3
11%
4
14%
61-75
10
36%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
АЕК - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 3:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - АЕК 1:0
АЕК - ПАОК 1:2 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3
Астерас
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Олимпиакос - Астерас 5:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:2 Атромитос - Астерас 2:0
Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 26 20 5 1 47 - 14 65
2. ПАОК 26 16 5 5 50 - 24 53
3. АЕК 26 14 4 8 42 - 28 46
4. Арис Салоники 26 13 6 7 28 - 21 45
5. Панатинаикос 26 13 3 10 41 - 21 42
6. ПАС Янина 26 11 7 8 28 - 24 40
7. ОФИ 26 9 10 7 33 - 32 37
8. Астерас 26 10 5 11 27 - 29 35
9. Панетоликос 26 9 5 12 27 - 39 32
10. Волос 26 8 6 12 35 - 42 30
11. Ионикос 26 6 8 12 26 - 34 26
12. Атромитос 26 6 5 15 27 - 47 23
13. Ламия 26 4 6 16 19 - 37 18
14. Аполлон Смирнис 26 2 7 17 9 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 13 11 2 0 24 - 5 35
2. Панатинаикос 13 9 2 2 27 - 6 29
3. ПАОК 13 8 3 2 25 - 13 27
4. АЕК 13 8 1 4 23 - 12 25
5. Арис Салоники 13 7 4 2 15 - 10 25
6. ПАС Янина 13 7 3 3 18 - 13 24
7. Астерас 13 7 1 5 16 - 12 22
8. ОФИ 13 5 5 3 20 - 19 20
9. Волос 13 5 2 6 15 - 18 17
10. Атромитос 13 5 2 6 18 - 20 17
11. Ионикос 13 4 4 5 14 - 14 16
12. Панетоликос 13 4 3 6 11 - 15 15
13. Аполлон Смирнис 13 1 6 6 4 - 16 9
14. Ламия 13 2 3 8 13 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 13 9 3 1 23 - 9 30
2. ПАОК 13 8 2 3 25 - 11 26
3. АЕК 13 6 3 4 19 - 16 21
4. Арис Салоники 13 6 2 5 13 - 11 20
5. Панетоликос 13 5 2 6 16 - 24 17
6. ОФИ 13 4 5 4 13 - 13 17
7. ПАС Янина 13 4 4 5 10 - 11 16
8. Астерас 13 3 4 6 11 - 17 13
9. Панатинаикос 13 4 1 8 14 - 15 13
10. Волос 13 3 4 6 20 - 24 13
11. Ионикос 13 2 4 7 12 - 20 10
12. Ламия 13 2 3 8 6 - 14 9
13. Атромитос 13 1 3 9 9 - 27 6
14. Аполлон Смирнис 13 1 1 11 5 - 31 4
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Симоэш Андре получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Араужо Серхио бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Атьенса Пичу получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Альварес Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч АЕК 2:1 Астерас онлайн

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