Греция: Суперлига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
18' Желтая карточкаАльварес Федерико
23' Желтая карточкаАтьенса Пичу
1:0
24' ГолАраужо Серхио
33' Желтая карточкаСимоэш Андре
1:1
56' ГолБарралес Джеронимо
70' Желтая карточкаВальенте Хосе
76' Желтая карточкаМишлен Клеман
79' Желтая карточкаМунафо Хуан
2:1
81' ГолЦавелас Георгиос
90' Желтая карточкаШимански Дамиан
Ход матча
23'
24'
1:0
33'
56'
70'
76'
79'
81'
2:1
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 14
-
51 Владение мячом, % 49
17
Цубер
Стивен
18
Атьенса
Пичу
23
Риера
Адриан
27
Сони
Кевен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Цубер СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Sokratis Ofrydopoulos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
История личных встреч
АЕК
Астерас
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
29 матчей
51.7%
24.1%
24.2%
15 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
27.6%
62.1%
10.3%
8 побед 18 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араужо Серхио
|11
|0.42
|Цубер Стивен
|7 (1)
|0.27
|Гарсия Леви
|4
|0.15
|Ансарифард Карим
|4
|0.15
|Манталос Петрос
|3 (1)
|0.12
|Амрабат Нордин
|3 (1)
|0.12
|Враньеш Огнен
|3
|0.12
|Цавелас Георгиос
|2
|0.08
|Шимански Дамиан
|1
|0.04
|Шахов Евгений
|1
|0.04
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0.04
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0.04
|Митоглу Герасимос
|1
|0.04
|Мохаммади Милад
|0
|0
|Мишлен Клеман
|0
|0
|Йевтич Дарко
|0
|0
|Танкович Муамер
|0
|0
|Рота Лазарос
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сони Кевен
|6
|0.23
|Риера Адриан
|6
|0.23
|Барралес Джеронимо
|5 (2)
|0.19
|Рехис Франсеск
|4
|0.15
|Кармона Давид
|1
|0.04
|Вальенте Хосе
|1
|0.04
|Капилья Энеко
|1
|0.04
|Паскуаль Андрес
|1
|0.04
|Тилика Лео
|1
|0.04
|Христопулос Яннис
|1
|0.04
|Альварес Федерико
|0
|0
|Мунафо Хуан
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Враньеш Огнен
|8
|0
|Симоэш Андре
|8
|0
|Ле Таллек Дамьен
|7
|0
|Шимански Дамиан
|7
|0
|Рота Лазарос
|6
|0
|Манталос Петрос
|5
|0
|Ансарифард Карим
|5
|0
|Цавелас Георгиос
|4
|0
|Амрабат Нордин
|3
|0
|Мохаммади Милад
|1
|1
|Шахов Евгений
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Гарсия Леви
|0
|1
|Митоглу Герасимос
|0
|1
|Араужо Серхио
|1
|0
|Танкович Муамер
|1
|0
|Сварнас Стратос
|1
|0
|Мишлен Клеман
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунафо Хуан
|7
|1
|Барралес Джеронимо
|6
|1
|Костаньо Хосе
|4
|1
|Сони Кевен
|5
|0
|Атьенса Пичу
|5
|0
|Вальенте Хосе
|5
|0
|Альварес Федерико
|4
|0
|Гарсия Рубен II
|4
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|4
|0
|Рехис Франсеск
|2
|1
|Паскуаль Андрес
|3
|0
|Иглесиас Матиас
|3
|0
|Риера Адриан
|3
|0
|Христос Тасулис
|2
|0
|Кармона Давид
|2
|0
|Бенито Асьер
|2
|0
|Daniel Santafe
|2
|0
|Цифцис Антонис
|2
|0
|Пападопулос Никос
|1
|0
|Капилья Энеко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
11
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
4
17%
1
9%
1-15
5
22%
1
9%
16-30
2
9%
3
27%
31-45
1
4%
3
27%
46-60
6
26%
1
9%
61-75
5
22%
2
18%
76-90
Пропущено
12
17
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
8%
2
12%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
2
17%
4
24%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
3
25%
4
24%
76-90
Забито
19
17
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
4
21%
3
18%
1-15
4
21%
2
12%
16-30
3
16%
6
35%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
6
32%
4
24%
76-90
Пропущено
16
11
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
6%
1
9%
1-15
3
19%
3
27%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
7
44%
3
27%
76-90
Забито
42
28
22 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 12
18 Забивали первыми 13
4 Не забивали 8
8
19%
4
14%
1-15
9
21%
3
11%
16-30
5
12%
9
32%
31-45
2
5%
3
11%
46-60
7
17%
3
11%
61-75
11
26%
6
21%
76-90
Пропущено
28
28
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
2
7%
3
11%
1-15
5
18%
5
18%
16-30
5
18%
5
18%
31-45
3
11%
4
14%
46-60
3
11%
4
14%
61-75
10
36%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
АЕК - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 3:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - АЕК 1:0
АЕК - ПАОК 1:2 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3
Астерас
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Олимпиакос - Астерас 5:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:2 Атромитос - Астерас 2:0
Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|26
|20
|5
|1
|47 - 14
|65
|2.
|ПАОК
|26
|16
|5
|5
|50 - 24
|53
|3.
|АЕК
|26
|14
|4
|8
|42 - 28
|46
|4.
|Арис Салоники
|26
|13
|6
|7
|28 - 21
|45
|5.
|Панатинаикос
|26
|13
|3
|10
|41 - 21
|42
|6.
|ПАС Янина
|26
|11
|7
|8
|28 - 24
|40
|7.
|ОФИ
|26
|9
|10
|7
|33 - 32
|37
|8.
|Астерас
|26
|10
|5
|11
|27 - 29
|35
|9.
|Панетоликос
|26
|9
|5
|12
|27 - 39
|32
|10.
|Волос
|26
|8
|6
|12
|35 - 42
|30
|11.
|Ионикос
|26
|6
|8
|12
|26 - 34
|26
|12.
|Атромитос
|26
|6
|5
|15
|27 - 47
|23
|13.
|Ламия
|26
|4
|6
|16
|19 - 37
|18
|14.
|Аполлон Смирнис
|26
|2
|7
|17
|9 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|13
|11
|2
|0
|24 - 5
|35
|2.
|Панатинаикос
|13
|9
|2
|2
|27 - 6
|29
|3.
|ПАОК
|13
|8
|3
|2
|25 - 13
|27
|4.
|АЕК
|13
|8
|1
|4
|23 - 12
|25
|5.
|Арис Салоники
|13
|7
|4
|2
|15 - 10
|25
|6.
|ПАС Янина
|13
|7
|3
|3
|18 - 13
|24
|7.
|Астерас
|13
|7
|1
|5
|16 - 12
|22
|8.
|ОФИ
|13
|5
|5
|3
|20 - 19
|20
|9.
|Волос
|13
|5
|2
|6
|15 - 18
|17
|10.
|Атромитос
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|11.
|Ионикос
|13
|4
|4
|5
|14 - 14
|16
|12.
|Панетоликос
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|13.
|Аполлон Смирнис
|13
|1
|6
|6
|4 - 16
|9
|14.
|Ламия
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|2.
|ПАОК
|13
|8
|2
|3
|25 - 11
|26
|3.
|АЕК
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|4.
|Арис Салоники
|13
|6
|2
|5
|13 - 11
|20
|5.
|Панетоликос
|13
|5
|2
|6
|16 - 24
|17
|6.
|ОФИ
|13
|4
|5
|4
|13 - 13
|17
|7.
|ПАС Янина
|13
|4
|4
|5
|10 - 11
|16
|8.
|Астерас
|13
|3
|4
|6
|11 - 17
|13
|9.
|Панатинаикос
|13
|4
|1
|8
|14 - 15
|13
|10.
|Волос
|13
|3
|4
|6
|20 - 24
|13
|11.
|Ионикос
|13
|2
|4
|7
|12 - 20
|10
|12.
|Ламия
|13
|2
|3
|8
|6 - 14
|9
|13.
|Атромитос
|13
|1
|3
|9
|9 - 27
|6
|14.
|Аполлон Смирнис
|13
|1
|1
|11
|5 - 31
|4