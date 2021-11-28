Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Stadio G. Sinigaglia
14' Желтая карточкаПариджини Витторио
20' Желтая карточкаКоббо Элиас
0:0
40' Не забитый пенальтиГлиоцци Этторе
46' Желтая карточкаБолог Ботонд
1:0
52' ГолГлиоцци Этторе
64' Желтая карточкаОсорио Йордан
70' Желтая карточкаИнглезе Роберто
74' Желтая карточкаФаккин Давиде
1:1
85' ГолИнглезе Роберто
28
Виньяли
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Занотти ЛукаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Пели ЛоренцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 ДанилоЗащитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
-
11 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Турк МартинВратарь
- Защитник
-
27 Бузи МаксимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Траоре АлиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Коррея ФелишНападающий
-
98 Ман ДеннисНападающий
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
Ход матча
20'
40'
0:0
46'
52'
64'
70'
74'
85'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 6
-
5 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 23
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|4 (2)
|0.29
|Глиоцци Этторе
|4 (2)
|0.29
|Беллемо Алессандро
|4
|0.29
|Ла Гумина Антонино
|4
|0.29
|Виньяли Лука
|2
|0.14
|Иовин Алессио
|1
|0.07
|Париджини Витторио
|1
|0.07
|Солини Маттео
|1
|0.07
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Скалья Филиппо
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|4
|0.29
|Бенедычак Адриан
|3
|0.21
|Инглезе Роберто
|2
|0.14
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.14
|Юрич Станко
|2
|0.14
|Тутино Дженнаро
|2
|0.14
|Ман Деннис
|2
|0.14
|Дель Прато Энрико
|1
|0.07
|Брунетта Хуан
|0
|0
|Коббо Элиас
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черри Альберто
|3
|1
|Скалья Филиппо
|4
|0
|Париджини Витторио
|3
|0
|Беллемо Алессандро
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Арригони Томмазо
|2
|0
|Кабаши Элвис
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Виньяли Лука
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Бертончини Давиде
|1
|0
|Факкин Давиде
|1
|0
|Солини Маттео
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Франко
|4
|2
|Брунетта Хуан
|4
|1
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Коббо Элиас
|2
|0
|Ман Деннис
|2
|0
|Дель Прато Энрико
|2
|0
|Юрич Станко
|2
|0
|Болог Ботонд
|2
|0
|Кулибали Войо
|2
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Коррея Фелиш
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Якопони Даниэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
13
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
3
23%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
11%
4
31%
76-90
Пропущено
6
15
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
33%
4
27%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
1
17%
3
20%
61-75
1
17%
5
33%
76-90
Забито
13
5
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
15%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
4
31%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
4
31%
1
20%
76-90
Пропущено
11
4
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
9%
2
50%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
22
18
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
5
23%
1
6%
1-15
3
14%
3
17%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
6
27%
3
17%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
5
23%
5
28%
76-90
Пропущено
17
19
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
12%
3
16%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
4
24%
5
26%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
2
12%
4
21%
61-75
5
29%
29%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0
СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Комо - Асколи 0:1 Лечче - Комо 1:1 Кротоне - Комо 2:2 Комо - Катанзаро 2:2 Комо - Тернана 0:3 Перуджа - Комо 2:1 Новара - Комо 0:5 Комо - Алессандрия 2:1 Ливорно - Комо 1:2 Ольбия - Комо 3:0
Парма
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2
Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1 Тернана - Парма 3:1 Парма - Кремонезе 1:2 Порденоне - Парма 0:4 Парма - Беневенто 1:0 Фрозиноне - Парма 2:2 Парма - Лечче 1:3 Парма - Интер Милан 0:2 Парма - Сассуоло 0:3 Бохум - Парма 1:0 Сампдория - Парма 3:0 Парма - Сассуоло 1:3 Лацио - Парма 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 11
|28
|2.
|Брешия
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 17
|27
|3.
|Лечче
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|24 - 13
|25
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|20 - 12
|23
|5.
|Беневенто
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 13
|22
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|7.
|Асколи
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|8.
|Реджина
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|14 - 15
|22
|9.
|Монца
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|11.
|Перуджа
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|15 - 13
|21
|12.
|Комо
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 18
|20
|13.
|Тернана
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 23
|18
|14.
|Парма
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 19
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 16
|17
|16.
|Козенца
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 20
|15
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|13 - 27
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|10 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Монца
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|3.
|Лечче
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 7
|15
|4.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|5.
|Козенца
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Комо
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|9.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|10.
|Реджина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|12.
|Тернана
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|14.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|15.
|Перуджа
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 11
|9
|17.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|Асколи
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|4.
|Перуджа
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|Пиза
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|6.
|Реджина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 8
|11
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|9.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|10.
|Комо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|11.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 5
|8
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|14.
|Тернана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|15.
|Монца
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 15
|4
|18.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|19.
|Козенца
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 12
|1