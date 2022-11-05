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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 12325
Мехелен
2:2
Конец матча
Зульте-Варегем
0'
1:0
16' Гол
Верстрате Биргер
36' Желтая карточка
Оффор Чинонсо
2:0
41' Гол в свои ворота
Novatus Disma
44' Желтая карточка
Сиссако Абдулайе
2:1
57' Гол
Mamadou Sangare
2:2
61' Пенальти
Воссен Йелле
66' Желтая карточка
Nicolas Rommens
75' Вторая желтая карточка
Сиссако Абдулайе
80' Желтая карточка
Ван Хеке Яннес
90'+7
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
27
Бейтс
Дэвид
18
Ван
Хоренбек
Алек
21
Болинголи-Мбомбо
Боли
66
Верстрате
Биргер
22
Да
Крус
Алессио
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
9
Нгой
Жульен
11
Сторм
Никола
25
Бостин
Луи
14
Сиранни
Алессандро
18
Moudou
Tambedou
31
Lukas
Willen
26
Novatus
Disma
20
Nicolas
Rommens
27
Оффор
Чинонсо
6
Сиссако
Абдулайе
9
Воссен
Йелле
93
Гано
Зиньо
7
Фадера
Алию
Мехелен
4-3-3
Зульте-Варегем
4-3-3

История личных встреч

Мехелен
Зульте-Варегем

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

ПДА
3:2
ПДА
2:2
ПДА
4:2
ПДА
1:2
ПДА
0:2
ПДА
0:2
ПДА
0:2
ПДА
2:1
ЛП
0:0
ЛП
2:3
ЛП
2:3
ЛП
3:4
ЛЖ
3:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:3
ЛЖ
1:1

Голы

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.89
1.67

Среднее время на гол

47
54

Всего голов

11
19

Голов в среднем за матч

1.22
2.11

Среднее время на гол

73
42

Всего голов

28
34

Голов в среднем за матч

1.56
1.89

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
47

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 5 0.31
Хайреманс Джеффри 4 0.25
Нгой Жульен 3 (1) 0.19
Уолш Сэнди 2 0.13
Ванлерберге Йорди 2 (1) 0.13
Пейре Тибо 2 0.13
Milan Robberechts 2 0.13
Да Крус Алессио 1 0.06
Верстрате Биргер 1 0.06
Воутерс Дрис 0 0
Маледе Йонас 0 0
Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 5 (1) 0.31
Фадера Алию 2 0.13
Гано Зиньо 2 (1) 0.13
Nicolas Rommens 1 0.06
Лопес Борха 1 0.06
Сиссако Абдулайе 1 0.06
Mamadou Sangare 1 0.06
Оффор Чинонсо 1 0.06
Драмбаев Aлександр 1 0.06
Stan Braem 1 0.06
Moudou Tambedou 1 0.06
Сиранни Алессандро 0 0
Цука Рави 0 0
Ндур Алиун 0 0
Novatus Disma 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болинголи-Мбомбо Боли 4 0
Да Крус Алессио 2 1
Верстрате Биргер 1 1
Бейтс Дэвид 1 1
Хайреманс Джеффри 2 0
Схоофс Роб 2 0
Уолш Сэнди 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Воутерс Дрис 2 0
Нгой Жульен 2 0
Ван Хоренбек Алек 2 0
Ван Хеке Яннес 2 0
Frederic Soelle Soelle 2 0
Швед Марьян 1 0
Лавале Димитри 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Маледе Йонас 1 0
Jorge Hernandez1 1 0
Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссако Абдулайе 5 1
Novatus Disma 5 1
Оффор Чинонсо 4 0
Фадера Алию 4 0
Moudou Tambedou 4 0
Цука Рави 2 1
Воссен Йелле 3 0
Nicolas Rommens 3 0
Сиранни Алессандро 3 0
Рамирес Даниэль 1 1
Дерейк Тимоти 2 0
Лопес Борха 2 0
Кристенсен Лассе 2 0
Lukas Willen 2 0
Гано Зиньо 1 0
Боссут Сэмми 1 0
Mamadou Sangare 1 0
Ндур Алиун 1 0
Драмбаев Aлександр 1 0
Stan Braem 1 0

Результаты матчей

Мехелен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Зульте-Варегем
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

5
6
Мехелен
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Зульте-Варегем
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
22

Волевые поражения

4
5
Мехелен
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Зульте-Варегем
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

20
23

Волевые поражения

9
11

Голы по времени матча

Забито

16
9
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 0
9 Не забивали 11
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
1
11%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
2
13%
4
44%
61-75
4
25%
1
11%
76-90

Пропущено

16
11
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
0
0%
2
18%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
4
25%
3
27%
46-60
6
38%
2
18%
61-75
1
6%
1
9%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
14%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
4
44%
76-90

Пропущено

15
24
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
7%
2
8%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
3
20%
4
17%
31-45
3
20%
6
25%
46-60
3
20%
3
13%
61-75
4
27%
8
33%
76-90

Забито

23
18
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
9%
2
11%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
5
22%
3
17%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
3
13%
5
28%
61-75
5
22%
5
28%
76-90

Пропущено

31
35
10 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
1
3%
4
11%
1-15
3
10%
3
9%
16-30
6
19%
5
14%
31-45
7
23%
9
26%
46-60
9
29%
29%
5
14%
61-75
5
16%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Генк - Мехелен 3:1 Мехелен - Эйпен 2:1 Мехелен - Стандард 2:0 Гент - Мехелен 3:0
Мехелен - Андерлехт 1:3 Брюгге - Мехелен 3:0 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 Кортрейк - Мехелен 1:4 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Остенде - Мехелен 2:1 Мехелен - Антверпен 0:2 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Мехелен - РВДМ 47 0:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Антверпен - Мехелен 4:0 Кортрейк - Мехелен 3:1
Зульте-Варегем
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Зульте-Варегем - Стандард 0:3 Остенде - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Андерлехт 3:2 Кортрейк - Зульте-Варегем 1:3
Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1

Результаты матчей

Мехелен
Зульте-Варегем

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:4
1 раз 11%
0:3
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

3:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
1:3
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Мехелен
Зульте-Варегем

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
6
3
1.5
3
5
2
7
2.5
1
7
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
3
1
6
1.5
2
6
1
6
2.5
1
7
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
5
7
9
1.5
5
11
3
13
2.5
2
14
2
14
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 16 14 1 1 43 - 15 43
2. Антверпен 15 11 0 4 28 - 15 33
3. Брюгге 15 10 2 3 32 - 16 32
4. Унион Сент-Жиллуаз 15 10 2 3 31 - 19 32
5. Стандард 14 8 1 5 25 - 18 25
6. Гент 15 7 3 5 26 - 18 24
7. АХ Лёвен 0:0 16 6 5 5 24 - 24 23
8. Вестерло 15 7 1 7 27 - 29 22
9. Сент-Трейден 0:0 16 5 6 5 15 - 17 21
10. Серкль Брюгге 0:0 16 5 5 6 21 - 23 20
11. Андерлехт 14 6 1 7 26 - 21 19
12. Шарлеруа 16 6 1 9 22 - 29 19
13. Мехелен 16 5 3 8 24 - 30 18
14. Остенде 15 4 2 9 17 - 30 14
15. Эйпен 15 4 0 11 17 - 33 12
16. Зульте-Варегем 16 3 3 10 18 - 35 12
17. Серен Юнайтед 0:0 16 3 3 10 15 - 26 12
18. Кортрейк 15 3 3 9 13 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 9 8 1 0 25 - 8 25
2. Антверпен 8 7 0 1 20 - 8 21
3. Брюгге 8 6 1 1 20 - 8 19
4. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 12 - 7 16
5. Мехелен 9 4 2 3 17 - 15 14
6. Стандард 7 4 1 2 15 - 8 13
7. Андерлехт 8 4 1 3 15 - 9 13
8. Гент 7 4 1 2 14 - 9 13
9. Вестерло 7 4 1 2 14 - 9 13
10. Серкль Брюгге 0:0 8 3 4 1 13 - 7 13
11. АХ Лёвен 0:0 7 3 1 3 8 - 11 10
12. Шарлеруа 8 3 1 4 12 - 14 10
13. Остенде 7 3 0 4 8 - 14 9
14. Сент-Трейден 0:0 7 2 2 3 7 - 9 8
15. Эйпен 7 2 0 5 8 - 14 6
16. Зульте-Варегем 8 2 0 6 10 - 23 6
17. Кортрейк 8 1 2 5 5 - 14 5
18. Серен Юнайтед 0:0 8 0 2 6 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 1 2 19 - 12 16
3. Брюгге 7 4 1 2 12 - 8 13
4. АХ Лёвен 0:0 9 3 4 2 16 - 13 13
5. Сент-Трейден 0:0 9 3 4 2 8 - 8 13
6. Антверпен 7 4 0 3 8 - 7 12
7. Стандард 7 4 0 3 10 - 10 12
8. Гент 8 3 2 3 12 - 9 11
9. Серен Юнайтед 0:0 8 3 1 4 13 - 14 10
10. Вестерло 8 3 0 5 13 - 20 9
11. Шарлеруа 8 3 0 5 10 - 15 9
12. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
13. Серкль Брюгге 0:0 8 2 1 5 8 - 16 7
14. Андерлехт 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Эйпен 8 2 0 6 9 - 19 6
16. Зульте-Варегем 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Остенде 8 1 2 5 9 - 16 5
18. Мехелен 7 1 1 5 7 - 15 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 12
АХ Лёвен Гонсалес Марио 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 8 (2)
Гент Кейперс Уго 8 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 7 (3)
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Топ нарушителей
Эйпен Мубарак Вакасо 1 5
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Гент Нгадеу Майкл 1 5
Зульте-Варегем Сиссако Абдулайе 1 5
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 5
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    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Сиссако Абдулайе получил желтую карточку от судьи
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      41'
      Г О О О О Л - Novatus Disma уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
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      36'
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