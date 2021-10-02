Италия: Серия B 2021-2022
1:0
8' ГолКанестрелли Симоне
16' Желтая карточкаНеделчару Ионуц
2:0
20' ГолКанестрелли Симоне
22' Желтая карточкаД'Орацио Томмазо
22' Желтая карточкаБорелло Джузеппе
2:1
26' ГолДионизи Федерико
34' Желтая карточкаЭрамо Мирко
50' Желтая карточкаКанестрелли Симоне
52' Желтая карточкаФаббрини Диего
54' Красная карточкаКанестрелли Симоне
62' Желтая карточкаШарич Дарио
2:2
90' ГолБидуи Софьян
30
Пас
Нехуэн
10
Бенали
Ахмед
27
Эрамо
Мирко
30
Шарич
Дарио
26
Бидуи
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Бенали АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Могос ВасилеПолузащитник
-
44 Скиро ТомасПолузащитник
-
99 Марич МиркоПолузащитник
-
18 Оддеи БрайанПолузащитник
-
11 Ювара МусаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Francesco Modesto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Илиев АтанасНападающий
-
Главный тренер: Andrea Sottil
Ход матча
8'
16'
20'
22'
22'
26'
2:1
34'
52'
62'
90'
2:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 6
-
5 Угловые 11
-
4 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
36 Владение мячом, % 64
История личных встреч
Кротоне
Асколи
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
33.3%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
15 матчей
40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кротоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0.71
|Канестрелли Симоне
|2
|0.29
|Бенали Ахмед
|1
|0.14
|Неделчару Ионуц
|1
|0.14
|Марич Мирко
|0
|0
|Могос Василе
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Борелло Джузеппе
|0
|0
|Вулич Милош
|0
|0
|Каргбо Аугустус
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|5 (2)
|0.71
|Бидуи Софьян
|2
|0.29
|Шарич Дарио
|2
|0.29
|Коллоколо Микеле
|1
|0.14
|Боттегин Эрик
|1
|0.14
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.14
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Эрамо Мирко
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
|Майстро Фабио
|0
|0
|Калигара Фабрицио
|0
|0
Карточки
Кротоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канестрелли Симоне
|2
|1
|Бенали Ахмед
|2
|0
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|Эстевес Науэль
|2
|0
|Борелло Джузеппе
|2
|0
|Вулич Милош
|2
|0
|Висентин Сантьяго
|2
|0
|Донса Годфред
|1
|0
|Могос Василе
|1
|0
|Молина Сальваторе
|1
|0
|Дзанеллато Никколо
|1
|0
|Джаннотти Паскуале
|1
|0
|Мондонико Давиде
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дионизи Федерико
|3
|0
|Бюхель Марсель
|3
|0
|Шарич Дарио
|3
|0
|Боттегин Эрик
|2
|0
|Эрамо Мирко
|2
|0
|Фаббрини Диего
|1
|0
|Д'Орацио Томмазо
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Коллоколо Микеле
|1
|0
|Калигара Фабрицио
|1
|0
|Де Паоли Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
9
2 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
40%
3
33%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
2
40%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 0
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
57%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
9
12
3 В 1-ом тайме 7
6 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
11%
2
17%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
1
11%
1
8%
76-90
Пропущено
15
10
6 В 1-ом тайме 6
9 Во 2-ом тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
7%
2
20%
1-15
3
20%
3
30%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
5
33%
2
20%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кротоне
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Козенца - Кротоне 1:0 Кротоне - Лечче 0:3 Брешия - Кротоне 2:2 Кротоне - Реджина 1:1
Читтаделла - Кротоне 4:2 Кротоне - Комо 2:2 Кротоне - Брешия 2:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Кротоне - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кротоне 1:1 Кротоне - Верона 2:1 Рома - Кротоне 5:0 Кротоне - Интер Милан 0:2 Парма - Кротоне 3:4 Кротоне - Сампдория 0:1 Кротоне - Удинезе 1:2 Специя - Кротоне 3:2 Наполи - Кротоне 4:3 Кротоне - Болонья 2:3 Лацио - Кротоне 3:2
Асколи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2 Комо - Асколи 0:1
Перуджа - Асколи 2:3 Асколи - Козенца 1:0 Удинезе - Асколи 3:1 Асколи - Наполи 1:2 Кьево - Асколи 3:0 Асколи - Читтаделла 2:0 Реджина - Асколи 2:2 Асколи - Эмполи 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:0 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Козенца - Асколи 2:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Пескара - Асколи 2:3 Асколи - Венеция 1:1 Виртус Энтелла - Асколи 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|3.
|Брешия
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 8
|14
|4.
|Лечче
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|5.
|Асколи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 10
|12
|7.
|Беневенто
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|8.
|Козенца
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 5
|10
|10.
|Реджина
|0:1 Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|11.
|Перуджа
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|12.
|Монца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|13.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|14.
|Тернана
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 7
|7
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 16
|4
|17.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 15
|4
|18.
|Комо
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|19.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 15
|1
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|2.
|Козенца
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Реджина
|0:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|7.
|Лечче
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|8.
|Беневенто
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|9.
|Монца
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|10.
|Тернана
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Брешия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|12.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Асколи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 8
|3
|17.
|Перуджа
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|18.
|Комо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Порденоне
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Асколи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Пиза
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Перуджа
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Лечче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|9.
|Беневенто
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|11.
|Реджина
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Комо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Монца
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|14.
|Тернана
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|15.
|Кротоне
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|17.
|Козенца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|20.
|Порденоне
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пиза
|Лукка Лоренцо
|5
|0
|1
|2.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|5
|0
|0
|3.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|4.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|5.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|5
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Виченца Виртус
|Кальдерони Марко
|3
|1
|2.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|4
|0
|3.
|Читтаделла
|Адорни Давиде
|4
|0
|4.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|5.
|Читтаделла
|Кассандро Томмазо
|4
|0