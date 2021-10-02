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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кротоне
2:2
Конец матча

Стадион:
Асколи
0'
1:0
8' Гол
Канестрелли Симоне
16' Желтая карточка
Неделчару Ионуц
2:0
20' Гол
Канестрелли Симоне
22' Желтая карточка
Д'Орацио Томмазо
22' Желтая карточка
Борелло Джузеппе
2:1
26' Гол
Дионизи Федерико
34' Желтая карточка
Эрамо Мирко
50' Желтая карточка
Канестрелли Симоне
52' Желтая карточка
Фаббрини Диего
54' Красная карточка
Канестрелли Симоне
62' Желтая карточка
Шарич Дарио
2:2
90' Гол
Бидуи Софьян
90'+6
13
Контини
Никита
27
Неделчару
Ионуц
19
Канестрелли
Симоне
30
Пас
Нехуэн
23
Джаннотти
Паскуале
8
Эстевес
Науэль
7
Вулич
Милош
17
Молина
Сальваторе
9
Мулаттьери
Самуэле
28
Борелло
Джузеппе
10
Бенали
Ахмед
1
Леали
Никола
6
Баскиротто
Федерико
33
Боттегин
Эрик
15
Кваранта
Данило
3
Д'Орацио
Томмазо
18
Коллоколо
Микеле
27
Эрамо
Мирко
30
Шарич
Дарио
31
Фаббрини
Диего
9
Дионизи
Федерико
26
Бидуи
Софьян
Кротоне
3-4-3
Асколи
4-3-1-2

История личных встреч

Кротоне
Асколи

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

15 матчей

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

СB
1:1
СB
3:1
СB
3:0
СB
3:2
СB
2:0
СB
0:1
СB
1:0
СB
2:0
СB
3:2
СB
1:2
СB
1:0
СB
2:2
СB
1:2
СB
3:1
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 5 0.71
Канестрелли Симоне 2 0.29
Бенали Ахмед 1 0.14
Неделчару Ионуц 1 0.14
Марич Мирко 0 0
Могос Василе 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Борелло Джузеппе 0 0
Вулич Милош 0 0
Каргбо Аугустус 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 5 (2) 0.71
Бидуи Софьян 2 0.29
Шарич Дарио 2 0.29
Коллоколо Микеле 1 0.14
Боттегин Эрик 1 0.14
Феличоли Джанфилиппо 1 0.14
Фаббрини Диего 0 0
Эрамо Мирко 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0
Майстро Фабио 0 0
Калигара Фабрицио 0 0

Карточки

Кротоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канестрелли Симоне 2 1
Бенали Ахмед 2 0
Неделчару Ионуц 2 0
Эстевес Науэль 2 0
Борелло Джузеппе 2 0
Вулич Милош 2 0
Висентин Сантьяго 2 0
Донса Годфред 1 0
Могос Василе 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Дзанеллато Никколо 1 0
Джаннотти Паскуале 1 0
Мондонико Давиде 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дионизи Федерико 3 0
Бюхель Марсель 3 0
Шарич Дарио 3 0
Боттегин Эрик 2 0
Эрамо Мирко 2 0
Фаббрини Диего 1 0
Д'Орацио Томмазо 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Коллоколо Микеле 1 0
Калигара Фабрицио 1 0
Де Паоли Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
9
2 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
40%
3
33%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
2
40%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 0
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
57%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-ом тайме 7
6 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
11%
2
17%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
1
11%
1
8%
76-90

Пропущено

15
10
6 В 1-ом тайме 6
9 Во 2-ом тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
7%
2
20%
1-15
3
20%
3
30%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
5
33%
2
20%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кротоне
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Козенца - Кротоне 1:0 Кротоне - Лечче 0:3 Брешия - Кротоне 2:2 Кротоне - Реджина 1:1
Читтаделла - Кротоне 4:2 Кротоне - Комо 2:2 Кротоне - Брешия 2:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Кротоне - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кротоне 1:1 Кротоне - Верона 2:1 Рома - Кротоне 5:0 Кротоне - Интер Милан 0:2 Парма - Кротоне 3:4 Кротоне - Сампдория 0:1 Кротоне - Удинезе 1:2 Специя - Кротоне 3:2 Наполи - Кротоне 4:3 Кротоне - Болонья 2:3 Лацио - Кротоне 3:2
Асколи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2 Комо - Асколи 0:1
Перуджа - Асколи 2:3 Асколи - Козенца 1:0 Удинезе - Асколи 3:1 Асколи - Наполи 1:2 Кьево - Асколи 3:0 Асколи - Читтаделла 2:0 Реджина - Асколи 2:2 Асколи - Эмполи 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:0 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Козенца - Асколи 2:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Пескара - Асколи 2:3 Асколи - Венеция 1:1 Виртус Энтелла - Асколи 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 7 6 1 0 14 - 4 19
2. Кремонезе Заявка 7 5 0 2 10 - 5 15
3. Брешия Заявка 6 4 2 0 17 - 8 14
4. Лечче Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
5. Асколи Заявка 7 4 1 2 12 - 10 13
6. Читтаделла Заявка 7 4 0 3 9 - 10 12
7. Беневенто Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
8. Козенца Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
9. Фрозиноне Заявка 7 2 4 1 8 - 5 10
10. Реджина 0:1 Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
11. Перуджа Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
12. Монца Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
13. Парма Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
14. Тернана Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
15. СПАЛ 2013 Заявка 6 2 1 3 10 - 7 7
16. Алессандрия Заявка 7 1 1 5 9 - 16 4
17. Кротоне Заявка 7 0 4 3 9 - 15 4
18. Комо Заявка 6 0 3 3 4 - 9 3
19. Порденоне Заявка 6 0 1 5 2 - 15 1
20. Виченца Виртус Заявка 6 0 0 6 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 4 4 0 0 6 - 1 12
2. Козенца Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Кремонезе Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Читтаделла Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Реджина 0:1 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
6. СПАЛ 2013 Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
7. Лечче Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
8. Беневенто Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
9. Монца Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
10. Тернана Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Брешия Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
12. Парма Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Асколи Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Алессандрия Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
15. Фрозиноне Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
16. Кротоне Заявка 4 0 3 1 5 - 8 3
17. Перуджа Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
18. Комо Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Порденоне Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
20. Виченца Виртус Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Асколи Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Пиза 1:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Фрозиноне Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Перуджа Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Лечче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Кремонезе Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Парма Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
9. Беневенто Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Читтаделла Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11. Реджина 0:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Комо Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13. Монца Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
14. Тернана Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
15. Кротоне Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16. Алессандрия Заявка 4 0 1 3 6 - 10 1
17. Козенца Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
18. СПАЛ 2013 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
19. Виченца Виртус Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Порденоне Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пиза Лукка Лоренцо 5 0 1
2. Читтаделла Оквонкво Орджи 5 0 0
3. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
4. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
5. Асколи Дионизи Федерико 5 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Виченца Виртус Кальдерони Марко 3 1
2. Перуджа Лизи Франческо 4 0
3. Читтаделла Адорни Давиде 4 0
4. Беневенто Акампора Дженнаро 4 0
5. Читтаделла Кассандро Томмазо 4 0
Весь список
Где смотреть матч Кротоне 2:2 Асколи онлайн




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