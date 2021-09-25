Италия: Серия B 2021-2022
Асколи
2:3
Конец матча
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Брешия
1:0
17' ГолДионизи Федерико
2:0
23' ГолФеличоли Джанфилиппо
29' Желтая карточкаМатею Алеш
32' Желтая карточкаБоттегин Эрик
2:1
44' ГолКистана Андреа
2:2
60' ГолЧансельор Джон
2:3
73' ПенальтиПаяч Марко
85' Желтая карточкаAndrea De Paoli
26
Бидуи
Софьян
29
Паяч
Марко
24
Ягелло
Филип
37
Лерис
Мехди
11
Баич
Риад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Илиев АтанасНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andrea Sottil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиНападающий
-
11 Баич РиадНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Линнер ОскарВратарь
- Вратарь
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
Ход матча
17'
1:0
23'
29'
32'
44'
2:1
60'
2:2
73'
2:3
85'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 9
-
5 Угловые 9
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
Асколи
Брешия
12 матчей
66.7%
33.3%
0%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
8 матчей
0%
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
0%
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
0%
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
20 матчей
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
25%
65%
10%
5 побед 13 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|4 (2)
|0.67
|Шарич Дарио
|2
|0.33
|Бидуи Софьян
|1
|0.17
|Michele Collocolo
|1
|0.17
|Боттегин Эрик
|1
|0.17
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.17
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
|Майстро Фабио
|0
|0
|Калигара Фабрицио
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морео Стефано
|3
|0.5
|Ягелло Филип
|2
|0.33
|Лерис Мехди
|2
|0.33
|Баич Риад
|2 (1)
|0.33
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.33
|Паласио Родриго
|1
|0.17
|Чансельор Джон
|1
|0.17
|Трамони Маттео
|1
|0.17
|Паяч Марко
|1 (1)
|0.17
|Кистана Андреа
|1
|0.17
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.17
|Кавион Микеле
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дионизи Федерико
|3
|0
|Бюхель Марсель
|3
|0
|Боттегин Эрик
|2
|0
|Шарич Дарио
|2
|0
|Эрамо Мирко
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Michele Collocolo
|1
|0
|Калигара Фабрицио
|1
|0
|Andrea De Paoli
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кистана Андреа
|2
|0
|Матею Алеш
|2
|0
|Паласио Родриго
|1
|0
|Чансельор Джон
|1
|0
|Йоронен Йессе
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Лерис Мехди
|1
|0
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Асколи
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|30% (3)
|10% (1)
|0
|Брешия
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: +10 =4 -6Алессандрия 1:3 Асколи Асколи 0:2 Беневенто Комо 0:1 Асколи Перуджа 2:3 Асколи
Асколи 1:0 Козенца Удинезе 3:1 Асколи Асколи 1:2 Наполи Кьево 3:0 Асколи Асколи 2:0 Читтаделла Реджина 2:2 Асколи Асколи 2:0 Эмполи СПАЛ 2013 1:2 Асколи Асколи 1:0 Монца Асколи 2:1 Виченца Виртус Козенца 2:1 Асколи Асколи 0:0 Кремонезе Пескара 2:3 Асколи Асколи 1:1 Венеция Виртус Энтелла 0:0 Асколи Асколи 0:2 Пиза
Брешия Последние 20 матчей: +12 =4 -4Фрозиноне 2:2 Брешия Брешия 2:2 Кротоне Алессандрия 1:3 Брешия Брешия 4:0 Венеция
Брешия 5:1 Козенца Тернана 0:2 Брешия Кротоне 2:2 Брешия Читтаделла 1:0 Брешия Монца 0:2 Брешия Брешия 4:3 Пиза Виченца Виртус 0:3 Брешия Брешия 3:1 СПАЛ 2013 Эмполи 4:2 Брешия Брешия 1:1 Пескара Реджана 2:2 Брешия Брешия 4:1 Порденоне Салернитана 1:0 Брешия Брешия 1:0 Реджина Фрозиноне 0:1 Брешия Венеция 0:1 Брешия
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|Брешия
|6
|4
|2
|0
|17 - 8
|14
|3.
|Асколи
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|4.
|Беневенто
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|5.
|Лечче
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|Фрозиноне
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|7.
|Реджина
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|8.
|Кремонезе
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|9.
|Читтаделла
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Монца
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|11.
|Козенца
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|12.
|Перуджа
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|13.
|СПАЛ 2013
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|14.
|Парма
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|15.
|Тернана
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|16.
|Кротоне
|0:0
|6
|0
|4
|2
|7 - 12
|4
|17.
|Комо
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|18.
|Порденоне
|6
|0
|1
|5
|2 - 15
|1
|19.
|Виченца Виртус
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|20.
|Алессандрия
|5
|0
|0
|5
|7 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Читтаделла
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Реджина
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Беневенто
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Монца
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|СПАЛ 2013
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|7.
|Козенца
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|8.
|Кремонезе
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Брешия
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|10.
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|Парма
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Асколи
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Фрозиноне
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Кротоне
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|16.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Порденоне
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|19.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Асколи
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|3.
|Перуджа
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Фрозиноне
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Лечче
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|7.
|Парма
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|8.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Реджина
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Монца
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Комо
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Кротоне
|0:0
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Тернана
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Козенца
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Читтаделла
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Виченца Виртус
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|19.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
|20.
|Порденоне
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|2.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|3.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|4
|0
|1
|4.
|Беневенто
|Лападула Джанлука
|4
|0
|0
|5.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|4
|0
|2.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|3.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|3
|0
|4.
|Асколи
|Бюхель Марсель
|3
|0
|5.
|Реджина
|Кризетиг Лоренцо
|3
|0