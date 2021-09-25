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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Асколи
2:3
Конец матча

Стадион:
Брешия
0'
1:0
17' Гол
Дионизи Федерико
2:0
23' Гол
Феличоли Джанфилиппо
29' Желтая карточка
Матею Алеш
32' Желтая карточка
Боттегин Эрик
2:1
44' Гол
Кистана Андреа
2:2
60' Гол
Чансельор Джон
2:3
73' Пенальти
Паяч Марко
85' Желтая карточка
Andrea De Paoli
90'+7
1
Леали
Никола
6
Federico
Baschirotto
33
Боттегин
Эрик
15
Кваранта
Данило
5
Феличоли
Джанфилиппо
18
Michele
Collocolo
77
Бюхель
Марсель
32
Калигара
Фабрицио
31
Фаббрини
Диего
9
Дионизи
Федерико
26
Бидуи
Софьян
1
Йоронен
Йессе
3
Матею
Алеш
15
Кистана
Андреа
4
Чансельор
Джон
29
Паяч
Марко
24
Ягелло
Филип
5
Ван
Де
Лои
Томми
26
Бертаньоли
Массимо
37
Лерис
Мехди
11
Баич
Риад
27
Трамони
Маттео
Асколи
4-3-1-2
Брешия
4-3-3

История личных встреч

Асколи
Брешия

12 матчей

66.7%
33.3%
0%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

8 матчей

0%
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

0%
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

0%
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

20 матчей

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

25%
65%
10%
5 побед 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 побед

История матчей

СB
2:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
0:1
СB
0:0
СB
1:0
СB
2:2
СB
0:0
СB
3:2
СB
2:0
СB
3:1
СB
0:1
СB
2:1
СB
2:0
СB
1:0
СB
2:1
СB
0:4
СB
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 4 (2) 0.67
Шарич Дарио 2 0.33
Бидуи Софьян 1 0.17
Michele Collocolo 1 0.17
Боттегин Эрик 1 0.17
Феличоли Джанфилиппо 1 0.17
Фаббрини Диего 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0
Майстро Фабио 0 0
Калигара Фабрицио 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морео Стефано 3 0.5
Ягелло Филип 2 0.33
Лерис Мехди 2 0.33
Баич Риад 2 (1) 0.33
Ван Де Лои Томми 2 0.33
Паласио Родриго 1 0.17
Чансельор Джон 1 0.17
Трамони Маттео 1 0.17
Паяч Марко 1 (1) 0.17
Кистана Андреа 1 0.17
Бертаньоли Массимо 1 0.17
Кавион Микеле 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дионизи Федерико 3 0
Бюхель Марсель 3 0
Боттегин Эрик 2 0
Шарич Дарио 2 0
Эрамо Мирко 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Michele Collocolo 1 0
Калигара Фабрицио 1 0
Andrea De Paoli 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кистана Андреа 2 0
Матею Алеш 2 0
Паласио Родриго 1 0
Чансельор Джон 1 0
Йоронен Йессе 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Лерис Мехди 1 0
Бертаньоли Массимо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Асколи 20% (2) 20% (2) 20% (2) 30% (3) 10% (1) 0
 Брешия 17.65% (3) 5.88% (1) 17.65% (3) 17.65% (3) 23.53% (4) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Алессандрия 1:3 Асколи Асколи 0:2 Беневенто Комо 0:1 Асколи Перуджа 2:3 Асколи
Асколи 1:0 Козенца Удинезе 3:1 Асколи Асколи 1:2 Наполи Кьево 3:0 Асколи Асколи 2:0 Читтаделла Реджина 2:2 Асколи Асколи 2:0 Эмполи СПАЛ 2013 1:2 Асколи Асколи 1:0 Монца Асколи 2:1 Виченца Виртус Козенца 2:1 Асколи Асколи 0:0 Кремонезе Пескара 2:3 Асколи Асколи 1:1 Венеция Виртус Энтелла 0:0 Асколи Асколи 0:2 Пиза
Брешия Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Фрозиноне 2:2 Брешия Брешия 2:2 Кротоне Алессандрия 1:3 Брешия Брешия 4:0 Венеция
Брешия 5:1 Козенца Тернана 0:2 Брешия Кротоне 2:2 Брешия Читтаделла 1:0 Брешия Монца 0:2 Брешия Брешия 4:3 Пиза Виченца Виртус 0:3 Брешия Брешия 3:1 СПАЛ 2013 Эмполи 4:2 Брешия Брешия 1:1 Пескара Реджана 2:2 Брешия Брешия 4:1 Порденоне Салернитана 1:0 Брешия Брешия 1:0 Реджина Фрозиноне 0:1 Брешия Венеция 0:1 Брешия
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 5 5 0 0 12 - 3 15
2. Брешия 6 4 2 0 17 - 8 14
3. Асколи 6 4 0 2 10 - 8 12
4. Беневенто 6 3 2 1 11 - 6 11
5. Лечче 6 3 2 1 9 - 7 11
6. Фрозиноне 6 2 4 0 8 - 4 10
7. Реджина 6 2 4 0 7 - 5 10
8. Кремонезе 5 3 0 2 7 - 5 9
9. Читтаделла 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Монца 6 2 3 1 7 - 5 9
11. Козенца 0:0 6 2 2 2 6 - 8 8
12. Перуджа 5 2 2 1 7 - 4 8
13. СПАЛ 2013 5 2 1 2 10 - 6 7
14. Парма 5 2 1 2 9 - 7 7
15. Тернана 5 1 1 3 7 - 11 4
16. Кротоне 0:0 6 0 4 2 7 - 12 4
17. Комо 6 0 3 3 4 - 9 3
18. Порденоне 6 0 1 5 2 - 15 1
19. Виченца Виртус 5 0 0 5 4 - 11 0
20. Алессандрия 5 0 0 5 7 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Читтаделла 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Реджина 4 2 2 0 5 - 3 8
4. Беневенто 3 2 1 0 8 - 4 7
5. Монца 3 2 1 0 5 - 2 7
6. СПАЛ 2013 3 2 1 0 9 - 3 7
7. Козенца 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
8. Кремонезе 3 2 0 1 5 - 3 6
9. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
10. Лечче 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Парма 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Асколи 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Тернана 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Фрозиноне 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Кротоне 0:0 3 0 2 1 3 - 6 2
16. Перуджа 2 0 1 1 3 - 4 1
17. Комо 3 0 1 2 1 - 4 1
18. Порденоне 3 0 1 2 1 - 6 1
19. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Алессандрия 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Асколи 3 3 0 0 7 - 3 9
3. Перуджа 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Фрозиноне 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Лечче 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Пиза 2 2 0 0 7 - 2 6
7. Парма 3 1 1 1 7 - 5 4
8. Беневенто 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Реджина 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Монца 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Комо 3 0 2 1 3 - 5 2
13. Кротоне 0:0 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Козенца 0:0 3 0 1 2 2 - 7 1
16. СПАЛ 2013 2 0 0 2 1 - 3 0
17. Читтаделла 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Виченца Виртус 3 0 0 3 3 - 6 0
19. Алессандрия 3 0 0 3 5 - 9 0
20. Порденоне 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Пиза Lorenzo Lucca 4 0 1
4. Беневенто Лападула Джанлука 4 0 0
5. Читтаделла Оквонкво Орджи 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Перуджа Лизи Франческо 4 0
2. Беневенто Акампора Дженнаро 4 0
3. Асколи Дионизи Федерико 3 0
4. Асколи Бюхель Марсель 3 0
5. Реджина Кризетиг Лоренцо 3 0
Весь список
Где смотреть матч Асколи 2:3 Брешия онлайн




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