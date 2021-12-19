2:1
Конец матча
Стадион: Netstrata Jubilee Stadium
1:0
19' ГолЭлвис Камсоба
2:0
57' ГолЛе Фондре Адам
61' Желтая карточкаРетре Пауло
2:1
83' ГолУэйн Бен
Ход матча
19'
57'
2:0
61'
65'
83'
2:1
16
Кинг
Джоэл
20
Сэил
Оливер
16
Фентон
Луис
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
19
Саттон
Сэм
14
Руфер
Алекс
10
Пископо
Рено
18
Уэйн
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 БобоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Steve Corica
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
-
21 Joshua LawsЗащитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
40 Alex Paulsen
-
-
-
12 Luka Prso
-
-
-
Главный тренер: Ufuk Talay
История личных встреч
Сидней
Веллингтон Феникс
26 матчей
96.2%
3.8%
25 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
69.2%
19.2%
11.6%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.1%
26.9%
7.105427357601E-15%
19 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
41 матч
61%
12.2%
26.8%
25 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
43.9%
31.7%
24.4%
18 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
46.3%
36.6%
17.1%
19 побед 15 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Сидней
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Сидней - Макартур 2:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней - Макартур 0:1
Сидней Олимпик - Сидней 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:2 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Сидней - Перт Глори 1:0
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2
Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 4:1