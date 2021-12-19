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  3. Австралия: A-Лига (мужчины)
Сидней
2:1
Конец матча

Стадион:
Веллингтон Феникс
0'
1:0
19' Гол
Элвис Камсоба
2:0
57' Гол
Ле Фондре Адам
61' Желтая карточка
Ретре Пауло
2:1
83' Гол
Уэйн Бен
90'+6
1
Рэдмейн
Эндрю
21
Ван
Дер
Сааг
Гарри
2
Доначи
Джеймс
4
Уилкинсон
Алекс
16
Кинг
Джоэл
17
Касерес
Энтони
32
Patrick
Yazbek
8
Ретре
Пауло
22
Берджесс
Макс
27
Элвис
Камсоба
14
Ле
Фондре
Адам
20
Сэил
Оливер
16
Фентон
Луис
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
19
Саттон
Сэм
9
Болл
Дэвид
14
Руфер
Алекс
23
Clayton
Rhys
Lewis1
10
Пископо
Рено
18
Уэйн
Бен
11
Сотирио
Джошуа
Сидней
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Сидней
Веллингтон Феникс

26 матчей

96.2%
3.8%
25 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.2%
19.2%
11.6%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.1%
26.9%
7.105427357601E-15%
19 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

41 матч

61%
12.2%
26.8%
25 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

43.9%
31.7%
24.4%
18 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.3%
36.6%
17.1%
19 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

2:1
1:2
3:1
2:2
2:1
0:1
0:1
1:3
4:0
1:4
3:2
1:1
3:1
0:1
1:3
1:1
0:0
1:2
0:3
4:1
1:0
2:1
7:1
1:2
2:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
4:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
4:2
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:1
ПК
2:3
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1

Результаты последних матчей

Сидней
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Сидней - Макартур 2:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней - Макартур 0:1
Сидней Олимпик - Сидней 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:2 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Сидней - Перт Глори 1:0
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2
Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 4:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 27'
    Сэил Оливер уходит с поля. Alex Paulsen выходит вместо него
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Элвис Камсоба бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сидней 2:1 Веллингтон Феникс онлайн


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