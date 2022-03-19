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Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022

Перт Глори
1:4
Конец матча

Стадион:
Брисбен Роар
0'
19' Желтая карточка
Фитцджеральд Николас
0:1
40' Гол
Лескано Хуан
46' Желтая карточка
Nicholas Olsen
0:2
58' Гол
Лескано Хуан
0:3
81' Пенальти
О'Ши Джеймс
0:4
89' Гол
Иванович Люк
1:4
90' Гол
Daniel Stynes
90' Красная карточка
Mitchell Oxborrow
90'+5
1
Jones
Brad1
22
Роулинс
Джошуа
5
Аспропотамитис
Джонатан
29
Лахман
Даррил
14
Клисби
Джек
24
Нийонгабире
Пасифик
19
Callum
Timmins
26
Giordano
Colli
11
Фитцджеральд
Николас
9
Форнароли
Бруно
7
Сардинеро
Адриан
12
Jordan
Holmes
27
Трюин
Кай
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
21
Nicholas
Olsen
13
Henry
Hore
35
Louis
Zabala
26
О'Ши
Джеймс
7
Акбари
Рамат
23
Лескано
Хуан
18
Вада
Риё
Перт Глори
Брисбен Роар

История личных встреч

Перт Глори
Брисбен Роар

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед

38 матчей

36.8%
23.7%
39.5%
14 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

36.8%
36.8%
26.4%
14 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.9%
31.6%
39.5%
11 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

2:0
1:0
2:1
3:1
1:1
1:1
4:0
2:4
2:1
2:3
3:2
1:2
3:1
2:2
2:1
КФ
0:2
6:3
2:1
1:0
2:2
1:1
3:2
3:1
0:0
1:0
0:1
0:1
1:0
2:1
ХАЛ
0:3
ХАЛ
3:3
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
3:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Stynes 2 0.5
Форнароли Бруно 1 (1) 0.25
Adam Zimarino 0 0
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Хуан 3 0.6
Милеуснич Никола 3 0.6
О'Ши Джеймс 1 (1) 0.2
Акбари Рамат 1 0.2
Иванович Люк 1 0.2

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mitchell Oxborrow 1 1
Форнароли Бруно 2 0
Antonee Burke-Gilroy 2 0
Фитцджеральд Николас 1 0
О'Нилл Брэндон 1 0
Калвер Аарон 1 0
Нийонгабире Пасифик 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браун Кори 2 0
О'Ши Джеймс 1 0
Штайнманн Матти 1 0
Anton Mlinaric 1 0
Nicholas Olsen 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
100%
2
33%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
3
60%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
100%
2
22%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
3
33%
3
60%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2
Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Макартур 1:1
Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0
Брисбен Роар - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Макартур 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Сентрал Кост Маринерз 4 2 1 1 5 - 3 7
4. Брисбен Роар 5 2 1 2 9 - 5 7
5. Сидней 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Аделаида Юнайтед 4 2 0 2 5 - 7 6
7. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Вестерн Сидней Уондерерс 5 1 0 4 3 - 10 3
9. Перт Глори 4 0 1 3 3 - 9 1
10. Мельбурн Сити 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Ньюкасл Джетс 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Сентрал Кост Маринерз 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Макартур 2 2 0 0 7 - 2 6
4. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Брисбен Роар 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Вестерн Сидней Уондерерс 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Перт Глори 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 4 2 0 2 5 - 7 6
2. Брисбен Роар 4 1 1 2 6 - 5 4
3. Макартур 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Сидней 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Мельбурн Сити 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Сентрал Кост Маринерз 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 3 0 0 3 1 - 8 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Лескано Хуан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Фитцджеральд Николас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Перт Глори 1:4 Брисбен Роар онлайн

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