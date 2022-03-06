Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: HBF Park
28' Желтая карточкаLachlan Barr
29' Желтая карточкаФорнароли Бруно
0:1
45' ГолИбусуки Хироси
54' Желтая карточкаТратт Джейкоб
0:2
59' ГолТуре Мохамед
69' Желтая карточкаИбусуки Хироси
1:2
90' ПенальтиФорнароли Бруно
Ход матча
28'
29'
45'
0:1
54'
59'
0:2
69'
90'
1:2
33
Редди
Лиэм
14
Клисби
Джек
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
25
Lachlan
Barr
28
Хуанде
Хуан
11
Гудвин
Крейг
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Клисби ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кио ЭндрюПолузащитник
-
-
12 Cameron Cook
-
-
Главный тренер: Richard Garcia
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
-
25 Lachlan BarrЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Хуанде ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Гудвин КрейгНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Туре МохамедНападающий
-
50 Steven Hall
-
-
18 Joe Caletti
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Перт Глори
Аделаида Юнайтед
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.2%
52.2%
12 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.6%
26.1%
19 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
41 матч
43.9%
22%
34.1%
18 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
29.3%
39%
31.7%
12 побед 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
46.3%
26.8%
26.9%
19 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Stynes
|1
|0.5
|Adam Zimarino
|0
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибусуки Хироси
|2
|0.5
|Гудвин Крейг
|1
|0.25
|Туре Мохамед
|1
|0.25
|Nestor Irankunda
|1
|0.25
|Маук Стефан
|0
|0
|Кавалло Джошуа
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Форнароли Бруно
|1
|0
|О'Нилл Брэндон
|1
|0
|Mitchell Oxborrow
|1
|0
|Калвер Аарон
|1
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тратт Джейкоб
|3
|0
|Хуанде Хуан
|2
|0
|Ибусуки Хироси
|2
|0
|Хави Лопеc
|1
|0
|Sanchez Cortes Isaias
|1
|0
|Гудвин Крейг
|1
|0
|Туре Мохамед
|1
|0
|Joe Caletti
|1
|0
|Lachlan Barr
|1
|0
|Д`Арриго Луис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0
Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аделаида Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1
Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Олимпик - Аделаида Юнайтед 0:1 Флорит Афина - Аделаида Юнайтед 1:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|Аделаида Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|5.
|Брисбен Роар
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|6.
|Сидней
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|9.
|Перт Глори
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Брисбен Роар
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мельбурн Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Перт Глори
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|2.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Брисбен Роар
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|5.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|12.
|Сидней
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0