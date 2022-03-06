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Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022

Перт Глори
1:2
Конец матча

Стадион:
Аделаида Юнайтед
0'
28' Желтая карточка
Lachlan Barr
29' Желтая карточка
Форнароли Бруно
0:1
45' Гол
Ибусуки Хироси
54' Желтая карточка
Тратт Джейкоб
0:2
59' Гол
Туре Мохамед
69' Желтая карточка
Ибусуки Хироси
1:2
90' Пенальти
Форнароли Бруно
90'+6
33
Редди
Лиэм
29
Лахман
Даррил
5
Аспропотамитис
Джонатан
8
Косуке
Ота
21
Antonee
Burke-Gilroy
14
Клисби
Джек
13
О'Нилл
Брэндон
19
Callum
Timmins
11
Фитцджеральд
Николас
9
Форнароли
Бруно
18
Daniel
Stynes
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
25
Lachlan
Barr
23
Тратт
Джейкоб
7
Китто
Райан
14
Блэквуд
Джордж
10
Sanchez
Cortes
Isaias
28
Хуанде
Хуан
31
Бернардо
Эспиноса
15
Ибусуки
Хироси
11
Гудвин
Крейг
Перт Глори
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Перт Глори
Аделаида Юнайтед

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.2%
52.2%
12 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.6%
26.1%
19 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

41 матч

43.9%
22%
34.1%
18 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

29.3%
39%
31.7%
12 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

46.3%
26.8%
26.9%
19 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

1:1
2:1
1:2
5:3
5:3
3:0
3:3
0:2
0:0
0:2
2:1
0:3
1:0
1:1
0:5
3:1
1:3
1:0
3:1
1:1
1:2
2:0
0:0
1:1
3:1
1:1
3:2
1:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
0:3
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:3
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:2
ХАЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Stynes 1 0.5
Adam Zimarino 0 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибусуки Хироси 2 0.5
Гудвин Крейг 1 0.25
Туре Мохамед 1 0.25
Nestor Irankunda 1 0.25
Маук Стефан 0 0
Кавалло Джошуа 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Форнароли Бруно 1 0
О'Нилл Брэндон 1 0
Mitchell Oxborrow 1 0
Калвер Аарон 1 0
Antonee Burke-Gilroy 1 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тратт Джейкоб 3 0
Хуанде Хуан 2 0
Ибусуки Хироси 2 0
Хави Лопеc 1 0
Sanchez Cortes Isaias 1 0
Гудвин Крейг 1 0
Туре Мохамед 1 0
Joe Caletti 1 0
Lachlan Barr 1 0
Д`Арриго Луис 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0
Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аделаида Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1
Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Олимпик - Аделаида Юнайтед 0:1 Флорит Афина - Аделаида Юнайтед 1:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Сентрал Кост Маринерз 4 2 1 1 5 - 3 7
3. Макартур 2 2 0 0 6 - 1 6
4. Аделаида Юнайтед 4 2 0 2 5 - 7 6
5. Брисбен Роар 4 1 1 2 5 - 4 4
6. Сидней 3 1 1 1 3 - 4 4
7. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 0 3 2 - 7 3
9. Перт Глори 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Мельбурн Сити 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Ньюкасл Джетс 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Сентрал Кост Маринерз 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Брисбен Роар 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Макартур 1 1 0 0 4 - 1 3
6. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Вестерн Сидней Уондерерс 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Перт Глори 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 4 2 0 2 5 - 7 6
2. Макартур 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Брисбен Роар 3 0 1 2 2 - 4 1
5. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
8. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Мельбурн Сити 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Сентрал Кост Маринерз 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 0 2 0 - 5 0
12. Сидней 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Ибусуки Хироси бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Форнароли Бруно получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Lachlan Barr получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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