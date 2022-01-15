Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Netstrata Jubilee Stadium
8' Желтая карточкаШтайнманн Матти
1:0
34' ГолКасерес Энтони
1:1
40' ГолМилеуснич Никола
54' Желтая карточкаКинг Джоэл
Ход матча
34'
1:0
40'
1:1
54'
65'
23
Грант
Райан
16
Кинг
Джоэл
35
Louis
Zabala
27
Трюин
Кай
15
Jesse
Daley
22
Alex
Parson
26
О'Ши
Джеймс
23
Лескано
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Макгинг ЛиамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 БобоНападающий
-
33 Patrick Wood
-
Главный тренер: Steve Corica
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Louis ZabalaЗащитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Jesse DaleyПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Alex ParsonПолузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсНападающий
-
23 Лескано ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Eli Adams
-
Главный тренер: Warren Moon
История личных встреч
Сидней
Брисбен Роар
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
50%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
44.4%
13 побед 8 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед
38 матчей
36.8%
23.7%
39.5%
14 побед 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
26.3%
44.7%
29%
10 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
34.2%
36.8%
29%
13 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касерес Энтони
|1
|0.5
|Элвис Камсоба
|1
|0.5
|Ле Фондре Адам
|1
|0.5
|Ван Дер Сааг Гарри
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милеуснич Никола
|1
|0.5
|Лескано Хуан
|0
|0
Карточки
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ретре Пауло
|1
|0
|Кинг Джоэл
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штайнманн Матти
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сидней
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сидней - Брисбен Роар 1:0 Макартур - Сидней 0:3 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0
Сидней - Макартур 2:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней - Макартур 0:1 Сидней Олимпик - Сидней 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:2
Брисбен Роар
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0
Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:0 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Брисбен Роар
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|6.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Мельбурн Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Мельбурн Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Брисбен Роар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Макартур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Брисбен Роар
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|3.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Мельбурн Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0