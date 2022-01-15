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Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022

Сидней
1:1
Конец матча

Стадион:
Брисбен Роар
0'
8' Желтая карточка
Штайнманн Матти
1:0
34' Гол
Касерес Энтони
1:1
40' Гол
Милеуснич Никола
54' Желтая карточка
Кинг Джоэл
90'+7
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
3
Уорленд
Бен
16
Кинг
Джоэл
17
Касерес
Энтони
32
Patrick
Yazbek
8
Ретре
Пауло
10
Нинкович
Милош
12
Бухагьяр
Трент
27
Элвис
Камсоба
1
Фрик
Мэклин
35
Louis
Zabala
2
Невилл
Скотт
27
Трюин
Кай
21
Nicholas
Olsen
10
Милеуснич
Никола
15
Jesse
Daley
8
Штайнманн
Матти
22
Alex
Parson
26
О'Ши
Джеймс
23
Лескано
Хуан
Сидней
Брисбен Роар

История личных встреч

Сидней
Брисбен Роар

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
50%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
44.4%
13 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед

38 матчей

36.8%
23.7%
39.5%
14 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

26.3%
44.7%
29%
10 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.2%
36.8%
29%
13 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

КФ
1:0
0:2
1:1
0:0
1:1
1:0
5:1
КФ
0:2
1:3
2:1
2:1
1:2
0:3
3:1
0:0
2:0
1:1
3:2
1:3
0:0
5:4
0:0
0:2
1:1
2:5
4:0
3:1
2:1
4:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
0:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касерес Энтони 1 0.5
Элвис Камсоба 1 0.5
Ле Фондре Адам 1 0.5
Ван Дер Сааг Гарри 0 0
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милеуснич Никола 1 0.5
Лескано Хуан 0 0

Карточки

Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретре Пауло 1 0
Кинг Джоэл 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штайнманн Матти 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сидней
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сидней - Брисбен Роар 1:0 Макартур - Сидней 0:3 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0
Сидней - Макартур 2:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней - Макартур 0:1 Сидней Олимпик - Сидней 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:2
Брисбен Роар
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0
Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:0 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Макартур 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Брисбен Роар 2 0 1 1 1 - 2 1
6. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Аделаида Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брисбен Роар 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Макартур 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Брисбен Роар 2 0 1 1 1 - 2 1
3. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Аделаида Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Милеуснич Никола бьет в цель!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Касерес Энтони бьет в цель!
  • Желтая карточка
    8'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Штайнманн Матти получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сидней 1:1 Брисбен Роар онлайн


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