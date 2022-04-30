  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция: Суперэттан
Сирианска Эскильстуна
1:2
Конец матча
Сковде АИК
0'
24' Желтая карточка
Худу Абдул Халик
0:1
26' Гол
Mikael Moerk
1:1
30' Гол
Amar Muhsin
39' Желтая карточка
Маркес Микаэль
1:2
40' Гол
Mikael Moerk
49' Желтая карточка
Форс Виктор
73' Желтая карточка
Мишель Феликс
86' Желтая карточка
Oscar Lennerskog
90' Желтая карточка
Filip Schyberg
90' Желтая карточка
Крейда Владислав
90' Желтая карточка
Amar Muhsin
90'+5
1
Волтерс
Ник
15
Форс
Виктор
21
Маркес
Микаэль
23
Маннс
Йеспер
10
Алсанати
Андре
43
Худу
Абдул
Халик
6
Ryan
Williams
II
20
Сабах
Лоусон
11
Якубу
Алию
19
Sadmir
Zekovic
33
Amar
Muhsin
1
Marcus
Froejd
22
Elias
Lindell
4
Башич
Алдин
3
Filip
Schyberg
15
Gustav
Friberg
9
William
Granath
5
Крейда
Владислав
10
Elmar
Abraham
11
Маттссон
Линус
16
Лав
Джек
Купер
14
Mikael
Moerk
Сирианска Эскильстуна
3-5-2
Сковде АИК
4-4-2

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Карлбергс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Сирианска Эскильстуна - Арамеиска-Сюрьянска 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 4:0
Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Энскеде 0:2 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Сирианска Эскильстуна - Худдинге 1:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Мутала - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 0:2 Эскильстуна Сити - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Риннинге 4:2 Фалькенберг - Сирианска Эскильстуна 3:4 Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 4:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0
Сковде АИК
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Сковде АИК - Норрбю 2:0 Броммапойкарна - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3
Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Акрополис - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Акрополис 3:0 Линчёпинг Сити - Сковде АИК 0:6 Сковде АИК - Отвидаберг 1:1 Ассирийска Турабдин - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Сковде АИК - ИФК Мальмё 3:0 Тролльхеттан - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Линдоме 1:0 Лундс ФФ - Сковде АИК 1:5 Сковде АИК - Твоокер 1:1 Эстерлен - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Оскаршамнс АИК 2:0 Сковде АИК - Юнгшиле 1:1
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    93'
    Amar Muhsin получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    92'
    Крейда Владислав получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    91'
    Filip Schyberg получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Форс Виктор уходит с поля. Anton Ekeroth выходит вместо него
  • Желтая карточка
    86'
    Oscar Lennerskog получил желтую карточку от судьи
  • 83'
    Aliyu Yakubu уходит с поля. Ishak Shamoun выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 42'
    Marcus Froejd уходит с поля. David Engelbrektsson выходит вместо него
  • 41'
    Волтерс Ник уходит с поля. Melker Uppenberg выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Mikael Moerk бьет в цель!
    • Желтая карточка
      39'
      Маркес Микаэль получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      38'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Amar Muhsin бьет в цель!
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Mikael Moerk бьет в цель!
    • Желтая карточка
      24'
      Худу Абдул Халик получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сирианска Эскильстуна 1:2 Сковде АИК онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     