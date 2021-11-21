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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Йёнчёпинг
1:2
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
0'
24' Желтая карточка
Тихи Робин
1:0
41' Гол
Николич Марко
1:1
49' Гол
Коффей Эшли
1:2
79' Гол
Тихи Робин
82' Желтая карточка
Мишель Феликс
90'+6
1
Петтерссон
Фрэнк
12
Свенссон
Йеспер
6
Ламин
Адам
Бен
4
Дегерлунд
Маркус
20
Страндсатер
Даниэль
7
Крона
Себастьян
8
Барни
Юнес
5
Фендрих
Фредрик
22
Люнг
Даниэль
24
Николич
Марко
19
Бук
Робин
1
Волтерс
Ник
15
Форс
Виктор
2
Тихи
Робин
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
21
Маннс
Йеспер
8
Алсанати
Андре
23
Такахаши
Кадзуки
13
Мишель
Феликс
17
Лушаку
Исмет
24
Гётессон
Виктор
9
Коффей
Эшли
Йёнчёпинг
4-1-2-1-2
Сирианска Эскильстуна
4-5-1

История личных встреч

Йёнчёпинг
Сирианска Эскильстуна

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

С
1:0
С
3:0
С
3:2
С
1:0
С
0:0
А
1:1
А
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 7 0.24
Омонди Эрик 6 (1) 0.21
Эдквист Адриан 5 0.17
Страндсатер Даниэль 3 0.1
Николич Марко 2 0.07
Свенссон Йеспер 1 0.03
Edin Hamidovic 1 0.03
Зейдан Мустафа 1 0.03
Дегерлунд Маркус 1 0.03
Люнг Даниэль 1 0.03
Фендрих Фредрик 1 0.03
Бекай Перпарим 1 0.03
Нордстрем Элиас 1 0.03
Барни Юнес 0 0
Крона Себастьян 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 12 0.41
Хольмстрём Александр Аль 9 0.31
Алсанати Андре 3 (1) 0.1
Гётессон Виктор 3 0.1
Рафаэль Йорк 3 (1) 0.1
Шауш Абделькарим Маммар 2 0.07
Якубу Алию 2 0.07
Тихи Робин 2 0.07
Линнер Альбин 1 0.03
Мишель Феликс 1 0.03
Базе Марван 1 0.03
Ларссон Адам 1 0.03
Лушаку Исмет 0 0
Маннс Йеспер 0 0
Форс Виктор 0 0
Такахаши Кадзуки 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фендрих Фредрик 5 1
Свенссон Йеспер 6 0
Крона Себастьян 5 0
Бекай Перпарим 4 0
Дегерлунд Маркус 2 1
Эдквист Адриан 3 0
Ламин Адам Бен 3 0
Омонди Эрик 2 0
Барни Юнес 2 0
Зейдан Мустафа 2 0
Густафсон Элиас 2 0
Родеблад Лове Кевин 2 0
Кваква Энок 1 0
Бук Робин 1 0
Николич Марко 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Фазал Мохаммад 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лушаку Исмет 9 2
Такахаши Кадзуки 8 0
Коффей Эшли 8 0
Мишель Феликс 4 1
Редин Понтус 4 1
Рафаэль Йорк 5 0
Форс Виктор 5 0
Шауш Абделькарим Маммар 5 0
Туре Ибрахим 4 0
Алсанати Андре 4 0
Тихи Робин 4 0
Маннс Йеспер 3 0
Хольмстрём Александр Аль 3 0
Гётессон Виктор 2 0
Омедже Чиди Дауда 1 0
Уикс Джош 1 0
Ларссон Адам 1 0
Линнер Альбин 1 0
Сабах Лоусон 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Шахин Леонардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
17
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
3
14%
3
18%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
29%
2
12%
31-45
3
14%
6
35%
46-60
5
24%
3
18%
61-75
3
14%
3
18%
76-90

Пропущено

14
27
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
1
7%
2
7%
1-15
4
29%
4
15%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
3
21%
6
22%
46-60
2
14%
4
15%
61-75
4
29%
7
26%
76-90

Забито

11
24
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
22 Не забивали 18
2
18%
4
17%
1-15
2
18%
4
17%
16-30
2
18%
4
17%
31-45
2
18%
1
4%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
27%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

21
13
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
4
19%
1
8%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
4
19%
2
15%
46-60
3
14%
3
23%
61-75
5
24%
3
23%
76-90

Забито

32
41
16 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 14
12 Не забивали 9
5
16%
7
17%
1-15
3
9%
4
10%
16-30
8
25%
6
15%
31-45
5
16%
7
17%
46-60
5
16%
7
17%
61-75
6
19%
10
24%
76-90

Пропущено

35
40
14 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 22
5
14%
3
8%
1-15
6
17%
6
15%
16-30
3
9%
6
15%
31-45
7
20%
8
20%
46-60
5
14%
7
18%
61-75
9
26%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Васалунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0
Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 АИК - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Скильебо - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Браге - Йёнчёпинг 3:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Эстер - Йёнчёпинг 1:0 Фалькенберг - Йёнчёпинг 2:3 Йёнчёпинг - ГАИС 1:0
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 0:2 Эскильстуна Сити - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Риннинге 4:2 Фалькенберг - Сирианска Эскильстуна 3:4
Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 4:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 1:1 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 2:3 Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 1:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Троса-Вагнхёрад - Сирианска Эскильстуна 1:2 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Mjoelby AI/FF 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Mjoelby AI/FF - Сирианска Эскильстуна 6:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Мутала 1:4 Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 29 18 5 6 43 - 27 59
2. Сундсвалль Заявка 29 15 8 6 45 - 27 53
3. Хельсинборг Заявка 29 13 8 8 45 - 27 47
4. Норрбю Заявка 29 12 9 8 39 - 32 45
5. Ландскруна Заявка 29 13 5 11 41 - 36 44
6. Треллеборг Заявка 29 11 10 8 41 - 36 43
7. Эстер Заявка 29 11 10 8 31 - 25 43
8. Эргрюте Заявка 29 8 14 7 37 - 38 38
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 29 10 7 12 40 - 41 37
10. Браге Заявка 29 9 9 11 38 - 41 36
11. Вестерос Заявка 29 8 11 10 34 - 38 35
12. Йёнчёпинг Заявка 29 9 8 12 31 - 36 35
13. Акрополис Заявка 29 9 8 12 27 - 42 35
14. ГАИС Заявка 29 9 4 16 29 - 39 31
15. Васалунд Заявка 29 7 5 17 34 - 50 26
16. Фалькенберг Заявка 29 6 7 16 33 - 53 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 14 11 2 1 23 - 9 35
2. Ландскруна Заявка 15 11 2 2 25 - 13 35
3. Сундсвалль Заявка 15 9 4 2 27 - 13 31
4. Треллеборг Заявка 14 8 3 3 23 - 13 27
5. Эстер Заявка 14 7 5 2 16 - 10 26
6. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 7 4 3 24 - 13 25
7. Норрбю Заявка 15 6 5 4 20 - 17 23
8. Хельсинборг Заявка 14 7 2 5 22 - 12 23
9. Йёнчёпинг Заявка 15 6 5 4 20 - 15 23
10. Браге Заявка 15 6 4 5 21 - 19 22
11. Акрополис Заявка 15 6 4 5 14 - 17 22
12. Эргрюте Заявка 15 4 9 2 20 - 17 21
13. Вестерос Заявка 15 4 7 4 20 - 21 19
14. Васалунд Заявка 14 4 3 7 17 - 20 15
15. Фалькенберг Заявка 14 4 3 7 19 - 29 15
16. ГАИС Заявка 14 4 2 8 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 15 7 3 5 20 - 18 24
2. Хельсинборг Заявка 15 6 6 3 23 - 15 24
3. Сундсвалль Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
4. Норрбю Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
5. Эстер Заявка 15 4 5 6 15 - 15 17
6. Эргрюте Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
7. ГАИС Заявка 15 5 2 8 13 - 16 17
8. Вестерос Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
9. Треллеборг Заявка 15 3 7 5 18 - 23 16
10. Браге Заявка 14 3 5 6 17 - 22 14
11. Акрополис Заявка 14 3 4 7 13 - 25 13
12. Сирианска Эскильстуна Заявка 15 3 3 9 16 - 28 12
13. Йёнчёпинг Заявка 14 3 3 8 11 - 21 12
14. Васалунд Заявка 15 3 2 10 17 - 30 11
15. Фалькенберг Заявка 15 2 4 9 14 - 24 10
16. Ландскруна Заявка 14 2 3 9 16 - 23 9
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