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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фейеноорд
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 47500
Утрехт
0'
1:0
48' Гол в свои ворота
Ван дер Хорн Майк
58' Желтая карточка
Тер Авест Хидде
1:1
64' Гол
Ван де Стрек Сандер
81' Желтая карточка
Де Кейзер Фабиан
2:1
90' Гол
Синистерра Луис
90' Желтая карточка
Синистерра Луис
90'+9
21
Марсиано
Офир
3
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
14
Нелсон
Райс
11
Линссен
Брайан
7
Синистерра
Луис
33
Дессерс
Сириль
16
Де
Кейзер
Фабиан
5
Тер
Авест
Хидде
33
Ван
дер
Хорн
Майк
14
Янссен
Виллем
35
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
27
Тимбер
Квинтен
6
Махер
Адам
10
Густафссон
Симон
22
Ван
де
Стрек
Сандер
17
Алмквист
Понтус
9
Дувикас
Анастасиос
Фейеноорд
4-2-3-1
Утрехт
4-3-1-2

История личных встреч

Фейеноорд
Утрехт

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 0 побед

9 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 9 ничьих 3 победы

31 матч

58.1%
32.3%
9.6%
18 побед 10 ничьих 3 победы

Первый тайм

45.2%
45.2%
9.6%
14 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.5%
54.8%
9.7%
11 побед 17 ничьих 3 победы

История матчей

Э
3:1
EEP
2:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
3:2
К
1:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
3:3
К
2:1
Э
1:2
Э
3:2
Э
0:0
Э
1:2
Э
2:5
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:4
Э
3:1
Э
0:0
Э
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
5:2
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиль Гус 15 0.5
Линссен Брайан 12 0.4
Синистерра Луис 12 0.4
Кекчю Оркун 7 (2) 0.23
Дессерс Сириль 6 0.2
Джаханбакш Алиреза 4 0.13
Тоорнстра Йенс 3 0.1
Сенеси Маркос 2 0.07
Эурснес Фредрик 1 0.03
Маласиа Тирелл 1 0.03
Нелсон Райс 1 0.03
Хендрикс Йоррит 1 0.03
Гертрейда Лютсхарел 1 0.03
Баннис Науфаль 1 0.03
Валемарк Патрик 1 0.03
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Траунер Гернот 0 0
Димерс Марк 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамселар Барт 9 (1) 0.3
Дувикас Анастасиос 7 (2) 0.23
Силла Мусса 6 0.2
Махи Мимаун 4 0.13
Ван де Стрек Сандер 4 0.13
Густафссон Симон 3 (2) 0.1
Тимбер Квинтен 2 0.07
Ван дер Хорн Майк 2 0.07
Янссен Виллем 2 0.07
Махер Адам 1 0.03
Вормердам Дьянго 1 0.03
Ван дер Марел Марк 1 0.03
Верман Хенк 1 0.03
Ван Оверем Йорис 1 0.03
Маллахи Мохамед 1 0.03
Загре Артур 1 0.03
Бауссайд Отман 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Моконо Сильян 0 0
Remco Balk 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 5 0
Кекчю Оркун 5 0
Сенеси Маркос 4 0
Маласиа Тирелл 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Джаханбакш Алиреза 2 0
Линссен Брайан 2 0
Нелсон Райс 2 0
Тиль Гус 2 0
Гертрейда Лютсхарел 2 0
Слот Арне 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Синистерра Луис 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 10 0
Махер Адам 10 0
Янссен Виллем 6 0
Вормердам Дьянго 4 0
Тимбер Квинтен 4 0
Ван де Стрек Сандер 3 0
Тер Авест Хидде 3 0
Ван дер Хорн Майк 2 0
Пас Мартен 2 0
Силла Мусса 2 0
Ван Оверем Йорис 1 0
Керк Джирано 1 0
Бауссайд Отман 1 0
Де Кейзер Фабиан 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Маллахи Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

36
19
16 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
7
19%
3
16%
1-15
3
8%
1
5%
16-30
6
17%
2
11%
31-45
6
17%
4
21%
46-60
5
14%
4
21%
61-75
9
25%
5
26%
76-90

Пропущено

13
21
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
8%
3
14%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
4
31%
4
19%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
2
15%
7
33%
76-90

Забито

33
29
16 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
1
3%
6
21%
1-15
6
18%
3
10%
16-30
9
27%
3
10%
31-45
6
18%
5
17%
46-60
4
12%
6
21%
61-75
7
21%
6
21%
76-90

Пропущено

16
18
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
13%
5
28%
1-15
5
31%
3
17%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
2
13%
3
17%
76-90

Забито

69
48
32 В 1-м тайме 18
37 Во 2-м тайме 30
18 Забивали первыми 15
2 Не забивали 7
8
12%
9
19%
1-15
9
13%
4
8%
16-30
15
22%
5
10%
31-45
12
17%
9
19%
46-60
9
13%
10
21%
61-75
16
23%
11
23%
76-90

Пропущено

29
39
16 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 23
3
10%
8
21%
1-15
7
24%
6
15%
16-30
6
21%
8
21%
31-45
5
17%
4
10%
46-60
4
14%
3
8%
61-75
4
14%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Фейеноорд - Виллем II 2:0
Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Партизан 3:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1
Утрехт
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Утрехт - Гронинген 1:3
Утрехт - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Витесс 1:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Утрехт - Камбюр 3:2 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - Аякс 0:3 Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 30 24 3 3 86 - 15 75
2. ПСВ 30 23 2 5 75 - 35 71
3. Фейеноорд 30 20 4 6 69 - 29 64
4. Твенте 30 18 7 5 48 - 33 61
5. АЗ Алкмаар 30 18 4 8 58 - 36 58
6. Витесс 30 13 5 12 35 - 46 44
7. Утрехт 30 11 9 10 47 - 40 42
8. Гронинген 30 9 9 12 37 - 44 36
9. Гоу Эхед Иглс 0:1 30 10 6 14 35 - 44 36
10. НЕК Неймеген 30 9 8 13 35 - 47 35
11. Херенвен 30 9 7 14 29 - 40 34
12. Камбюр 30 10 3 17 45 - 63 33
13. Хераклес 30 9 6 15 31 - 41 33
14. Фортуна Ситтард 1:0 30 8 5 17 31 - 61 29
15. Ваалвейк 30 6 10 14 31 - 48 28
16. ПЕК Зволле 30 7 5 18 24 - 44 26
17. Виллем II 30 7 5 18 24 - 52 26
18. Спарта Роттердам 30 5 10 15 23 - 45 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 1 2 54 - 8 37
2. ПСВ 15 12 0 3 42 - 18 36
3. Фейеноорд 15 11 2 2 36 - 13 35
4. АЗ Алкмаар 15 11 2 2 33 - 15 35
5. Твенте 15 9 5 1 24 - 11 32
6. Утрехт 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Хераклес 15 7 4 4 20 - 17 25
8. Гоу Эхед Иглс 0:1 15 7 1 7 24 - 21 22
9. Фортуна Ситтард 1:0 15 6 2 7 18 - 26 20
10. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
11. Гронинген 15 4 6 5 15 - 16 18
12. Виллем II 15 5 3 7 13 - 20 18
13. Херенвен 15 5 2 8 17 - 22 17
14. Камбюр 15 5 1 9 27 - 33 16
15. Ваалвейк 15 4 3 8 12 - 24 15
16. Спарта Роттердам 15 3 6 6 13 - 20 15
17. ПЕК Зволле 15 3 4 8 11 - 17 13
18. НЕК Неймеген 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 15 11 2 2 33 - 17 35
3. Фейеноорд 15 9 2 4 33 - 16 29
4. Твенте 15 9 2 4 24 - 22 29
5. Витесс 15 7 3 5 18 - 20 24
6. НЕК Неймеген 15 7 3 5 23 - 26 24
7. АЗ Алкмаар 15 7 2 6 25 - 21 23
8. Гронинген 15 5 3 7 22 - 28 18
9. Херенвен 15 4 5 6 12 - 18 17
10. Камбюр 15 5 2 8 18 - 30 17
11. Утрехт 15 4 4 7 18 - 22 16
12. Гоу Эхед Иглс 0:1 15 3 5 7 11 - 23 14
13. ПЕК Зволле 15 4 1 10 13 - 27 13
14. Ваалвейк 15 2 7 6 19 - 24 13
15. Спарта Роттердам 15 2 4 9 10 - 25 10
16. Фортуна Ситтард 1:0 15 2 3 10 13 - 35 9
17. Хераклес 15 2 2 11 11 - 24 8
18. Виллем II 15 2 2 11 11 - 32 8
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