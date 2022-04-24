Второй тайм

99' Синистерра Луис из команды Фейеноорд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

99' Обе команды могли выиграть сегодня, но Фейеноорд вырывает победу

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

99' Сегодняшная посещаемость составляет 47500 болельщиков

97' Синистерра Луис снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.

96' Команда Фейеноорд забила решающий гол в последние минуты игры!

96' Г О О О О Л - Синистерра Луис забивает ударом с правой ноги!

96' Отличные скиллы показывает Синистерра Луис , обводя своих соперников

96' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

95' Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

94' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет Утрехт

93' Отличный пас сделал Кекчю Оркун из команды Фейеноорд . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

93' Махер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Вормердам Дьянго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Patrik Waalemark из команды Фейеноорд отдал передачу, которая была заблокирована.

92' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

91' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Patrik Waalemark из команды Фейеноорд делает пас партнеру.

90' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Удар от ворот произведет Утрехт

90' Кекчю Оркун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

86' Кекчю Оркун из команды Фейеноорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

85' Удар от ворот произведет Утрехт

85' Patrik Waalemark из команды Фейеноорд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

85' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Утрехт остается без одного игрока, потому что Томми Сент-Яго уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

82' Patrik Waalemark из команды Фейеноорд подал угловой справа.

82' Янссен Виллем предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Утрехт

81' Судье надоело, что Фабиан де Кейзер тянет время и он наказал его горчичником

80' Ох, нехорошо это выглядит. Томми Сент-Яго получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Игрок Дессерс Сириль из команды Фейеноорд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

79' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Дессерс Сириль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Patrik Waalemark нанес удар, но тот был заблокирован.

77' Patrik Waalemark из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...

77' Матч возобновлен

75' Тимбер Квинтен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Утрехт выполняет удар от ворот.

73' Тактическая замена. Тер Авест Хидде уходит с поля и его заменяет Томми Сент-Яго

72' Patrik Waalemark из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...

71' Patrik Waalemark из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

71' Бауссайд Отман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Тактическая замена. Нелсон Райс уходит с поля и его заменяет Patrik Waalemark

70' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Марсиано Офир взял и забрал мяч на выходе

66' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

64' Г О О О О Л - Ван де Стрек Сандер забивает с правой ноги!

64' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Игрок Синистерра Луис из команды Фейеноорд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

64' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Команда Утрехт сравняла счет! Игра продолжается!

62' Фабиан де Кейзер не дал случится голу! Кекчю Оркун должен был забивать, но Фабиан де Кейзер сделал отличный сейв

62' ШАНС! Кекчю Оркун вышел один на один с голкипером...

62' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Тактическая замена. Джевенсио ван дер Куст уходит с поля и его заменяет Вормердам Дьянго

62' Синистерра Луис нанес удар, мяч был парирован, но Фабиан де Кейзер не удержал его в руках.

61' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Утрехт выполняет удар от ворот.

60' Кекчю Оркун навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Кекчю Оркун пробил со штрафного прямо в стенку

58' Тер Авест Хидде совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

58' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Фабиан де Кейзер не дал случится голу! Синистерра Луис должен был забивать, но Фабиан де Кейзер сделал отличный сейв

58' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Фейеноорд

53' Отличный пас сделал Бауссайд Отман из команды Утрехт . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

53' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Отличные скиллы показывает Линссен Брайан , обводя своих соперников

51' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Траунер Гернот предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Отличные скиллы показывает Тимбер Квинтен , обводя своих соперников

50' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Г О О О О Л - Ван дер Хорн Майк уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

48' Нелсон Райс из команды Фейеноорд делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.