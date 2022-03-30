Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Луиджи Феррарис
История личных встреч
Сампдория
Рома
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
71.4%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 15 побед
31 матч
25.8%
25.8%
48.4%
8 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
16.1%
51.6%
32.3%
5 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
29%
22.6%
48.4%
9 побед 7 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капуто Франческо
|9
|0.3
|Кандрева Антонио
|7 (1)
|0.23
|Габбьядини Маноло
|6
|0.2
|Квальярелла Фабио
|3 (1)
|0.1
|Йосида Майя
|2
|0.07
|Торсби Мортен
|2
|0.07
|Сабири Абдельхамид
|1
|0.03
|Конти Андреа
|1
|0.03
|Экдаль Альбин
|1
|0.03
|Мурру Никола
|1
|0.03
|Сенси Стефано
|1
|0.03
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.03
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрахам Тэмми
|15 (2)
|0.5
|Пеллегрини Лоренцо
|8 (1)
|0.27
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.13
|Мхитарян Генрих
|3
|0.1
|Ибаньес Рожер
|3
|0.1
|Шомуродов Элдор
|2
|0.07
|Дзаньоло Николо
|2
|0.07
|Оливейра Сержиу
|2 (1)
|0.07
|Смоллинг Крис
|2
|0.07
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.07
|Кристанте Бриан
|2
|0.07
|Афена-Гьян Феликс
|2
|0.07
|Бове Эдоардо
|1
|0.03
|Вольпато Кристиан
|1
|0.03
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Экдаль Альбин
|10
|1
|Берешиньски Бартош
|10
|0
|Торсби Мортен
|10
|0
|Кандрева Антонио
|5
|1
|Мурру Никола
|5
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Шабо Юлиан
|5
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|5
|0
|Адриен Силва
|3
|1
|Габбьядини Маноло
|3
|0
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Фальконе Владимиро
|2
|0
|Роберто Д'Аверса
|0
|1
|Конти Андреа
|1
|0
|Йосида Майя
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Аудеро Эмиль
|1
|0
|Феррари Алекс
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Сабири Абдельхамид
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манчини Джанлука
|13
|1
|Дзаньоло Николо
|9
|2
|Карсдорп Рик
|8
|1
|Абрахам Тэмми
|8
|0
|Кристанте Бриан
|7
|0
|Ибаньес Рожер
|7
|0
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Верету Жордан
|6
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|1
|Афена-Гьян Феликс
|4
|1
|Кумбулла Мараш
|5
|0
|Мхитарян Генрих
|2
|1
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|Перес Карлес
|2
|0
|Винья Матиас
|2
|0
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Залевски Никола
|1
|0
|Joao Sacramento
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
28
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
5
22%
1
4%
1-15
5
22%
2
7%
16-30
2
9%
10
36%
31-45
3
13%
3
11%
46-60
2
9%
4
14%
61-75
6
26%
8
29%
76-90
Пропущено
28
20
16 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
5
18%
4
20%
1-15
5
18%
3
15%
16-30
6
21%
1
5%
31-45
4
14%
5
25%
46-60
2
7%
6
30%
61-75
6
21%
1
5%
76-90
Забито
14
23
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 11
21 Не забивали 17
3
21%
3
13%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
4
29%
7
30%
31-45
2
14%
4
17%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
3
21%
4
17%
76-90
Пропущено
25
14
14 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
6
24%
2
14%
1-15
3
12%
4
29%
16-30
5
20%
1
7%
31-45
2
8%
3
21%
46-60
5
20%
2
14%
61-75
4
16%
2
14%
76-90
Забито
37
51
20 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 18
8 Не забивали 5
8
22%
4
8%
1-15
6
16%
4
8%
16-30
6
16%
17
33%
31-45
5
14%
7
14%
46-60
3
8%
7
14%
61-75
9
24%
12
24%
76-90
Пропущено
53
34
30 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 17
11
21%
6
18%
1-15
8
15%
7
21%
16-30
11
21%
2
6%
31-45
6
11%
8
24%
46-60
7
13%
8
24%
61-75
10
19%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Венеция - Сампдория 0:2 Сампдория - Ювентус 1:3 Удинезе - Сампдория 2:1 Аталанта - Сампдория 4:0
Сампдория - Эмполи 2:0 Милан - Сампдория 1:0 Сампдория - Сассуоло 4:0 Специя - Сампдория 1:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2
Рома
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1
Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|56 - 29
|66
|2.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|53 - 22
|63
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|62 - 24
|60
|4.
|Ювентус
|Заявка
|30
|17
|8
|5
|47 - 26
|59
|5.
|Рома
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|50 - 35
|51
|6.
|Аталанта
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|51 - 31
|51
|7.
|Лацио
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|58 - 45
|49
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|48 - 38
|47
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|55 - 49
|43
|10.
|Верона
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|55 - 47
|42
|11.
|Торино
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 30
|35
|12.
|Эмполи
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|41 - 55
|33
|13.
|Болонья
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|32 - 44
|33
|14.
|Удинезе
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|36 - 46
|30
|15.
|Специя
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|31 - 54
|29
|16.
|Сампдория
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|39 - 51
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|30
|5
|10
|15
|28 - 54
|25
|18.
|Дженоа
|Заявка
|30
|2
|16
|12
|23 - 47
|22
|19.
|Венеция
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|25 - 54
|22
|20.
|Салернитана
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|22 - 65
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 13
|33
|2.
|Рома
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 14
|31
|3.
|Милан
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 9
|30
|5.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 11
|29
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|32 - 16
|29
|7.
|Лацио
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|33 - 18
|28
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|31 - 20
|26
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|10.
|Болонья
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|12.
|Удинезе
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 21
|19
|13.
|Аталанта
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 18
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 17
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 28
|15
|16.
|Эмполи
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|23 - 38
|12
|17.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|10 - 19
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 30
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 17
|36
|2.
|Наполи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 11
|34
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 17
|29
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 11
|27
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|32 - 26
|23
|7.
|Лацио
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 27
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 21
|20
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|11.
|Верона
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|24 - 27
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 37
|14
|13.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 23
|14
|14.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 28
|13
|15.
|Венеция
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 24
|12
|16.
|Болонья
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|17.
|Удинезе
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 25
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 28
|11
|19.
|Торино
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|7 - 14
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 34
|8
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сампдория - Рома
Исход игры
Сампдория
4.4% (2)
Ничья
15.6% (7)
Рома
80% (36)
Тотал 2.5
Больше
68.89% (31)
Меньше
31.11% (14)
Обе команды забьют
Да
84.44% (38)
Нет
15.56% (7)
Популярный счёт
1:2 Рома
55.6% (25)
1:1 Ничья
15.6% (7)
0:1 Рома
11.1% (5)
1:3 Рома
6.7% (3)
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