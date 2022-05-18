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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Торино
 
Позже
Рома
Прогнозы 11
Торино 0% (0)
X 18.2% (2)
Рома 81.8% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Рома
3.55
3.85
2.05
Все Коэффициенты

История личных встреч

Торино
Рома

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
88.9%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 17 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед

26 матчей

19.2%
15.4%
65.4%
5 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.9%
30.8%
42.3%
7 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

СA
1:0
СA
3:1
СA
3:1
СA
2:3
СA
0:2
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:0
К
1:2
СA
0:1
СA
4:1
СA
3:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
0:1
СA
4:1
К
4:0
К
3:1
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белотти Андреа 8 (3) 0.22
Брекало Йосип 7 0.19
Санабрия Антонио 6 0.16
Лукич Саша 5 (3) 0.14
Побега Томмазо 4 0.11
Синго Вилфред 3 0.08
Бремер Глейсон 3 0.08
Пьяца Марко 3 0.08
Прат Деннис 2 0.05
Верди Симоне 1 0.03
Пеллегри Пьетро 1 0.03
Ансальди Кристиан 0 0
Войвода Мергим 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Родригес Рикардо 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 15 (2) 0.41
Пеллегрини Лоренцо 8 (1) 0.22
Мхитарян Генрих 5 0.14
Верету Жордан 4 (1) 0.11
Шомуродов Элдор 3 0.08
Смоллинг Крис 3 0.08
Эль-Шаарави Стефан 3 0.08
Ибаньес Рожер 3 0.08
Дзаньоло Николо 2 0.05
Оливейра Сержиу 2 (1) 0.05
Кристанте Бриан 2 0.05
Афена-Гьян Феликс 2 0.05
Перес Карлес 1 0.03
Бове Эдоардо 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Карсдорп Рик 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 11 0
Лукич Саша 10 0
Мандрагора Роландо 6 1
Бремер Глейсон 7 0
Джиджи Коффи 5 1
Синго Вилфред 5 1
Юрич Иван 6 0
Иццо Армандо 4 0
Эйна Ола 4 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Родригес Рикардо 3 0
Прат Деннис 3 0
Санабрия Антонио 3 0
Войвода Мергим 3 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 3 0
Зима Давид 3 0
Ринкон Томас 2 0
Линетти Кароль 2 0
Паро Маттео 1 0
Ансальди Кристиан 1 0
Дзадза Симоне 1 0
Бериша Этрит 1 0
Белотти Андреа 1 0
Брекало Йосип 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 15 1
Дзаньоло Николо 10 2
Карсдорп Рик 8 1
Кристанте Бриан 9 0
Абрахам Тэмми 9 0
Ибаньес Рожер 8 0
Пеллегрини Лоренцо 6 1
Жозе Моуринью 3 2
Верету Жордан 6 0
Кумбулла Мараш 6 0
Афена-Гьян Феликс 4 1
Оливейра Сержиу 5 0
Мхитарян Генрих 3 1
Патрисиу Руй 2 0
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Фузато Даниэл 0 1
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Спинаццола Леонардо 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Залевски Никола 1 0
Joao Sacramento 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
31
16 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 8
22 Не забивали 22
7
25%
1
3%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
3
11%
10
32%
31-45
4
14%
3
10%
46-60
2
7%
4
13%
61-75
6
21%
10
32%
76-90

Пропущено

19
26
4 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
1
5%
7
27%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
1
5%
6
23%
46-60
5
26%
6
23%
61-75
9
47%
1
4%
76-90

Забито

15
26
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
27 Не забивали 22
1
7%
3
12%
1-15
3
20%
2
8%
16-30
1
7%
7
27%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
3
20%
3
12%
61-75
5
33%
7
27%
76-90

Пропущено

22
16
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 9
3
14%
3
19%
1-15
4
18%
5
31%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
7
32%
2
13%
76-90

Забито

43
57
21 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 31
19 Забивали первыми 19
12 Не забивали 7
8
19%
4
7%
1-15
9
21%
5
9%
16-30
4
9%
17
30%
30%
31-45
6
14%
7
12%
46-60
5
12%
7
12%
61-75
11
26%
17
30%
30%
76-90

Пропущено

41
42
14 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 22
4
10%
10
24%
1-15
5
12%
9
21%
16-30
5
12%
3
7%
31-45
4
10%
9
21%
46-60
7
17%
8
19%
61-75
16
39%
3
7%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Верона - Торино 0:1 Торино - Наполи 0:1 Эмполи - Торино 1:3 Аталанта - Торино 4:4
Торино - Специя 2:1 Лацио - Торино 1:1 Торино - Милан 0:0 Салернитана - Торино 0:1 Дженоа - Торино 1:0 Торино - Интер Милан 1:1 Болонья - Торино 0:0 Торино - Кальяри 1:2 Ювентус - Торино 1:1 Торино - Венеция 1:2 Удинезе - Торино 2:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0
Рома
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0
Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 37 25 8 4 66 - 31 83
2. Интер Милан Заявка 37 24 9 4 81 - 32 81
3. Наполи Заявка 37 23 7 7 71 - 31 76
4. Ювентус Заявка 37 20 10 7 57 - 35 70
5. Лацио Заявка 37 18 9 10 74 - 55 63
6. Рома Заявка 37 17 9 11 56 - 43 60
7. Фиорентина Заявка 37 18 5 14 57 - 51 59
8. Аталанта Заявка 37 16 11 10 65 - 47 59
9. Верона Заявка 37 14 10 13 62 - 56 52
10. Торино Заявка 37 13 11 13 46 - 38 50
11. Сассуоло Заявка 37 13 11 13 64 - 63 50
12. Удинезе Заявка 37 10 14 13 57 - 58 44
13. Болонья Заявка 37 11 10 16 43 - 55 43
14. Эмполи Заявка 37 9 11 17 49 - 70 38
15. Специя Заявка 37 10 6 21 41 - 68 36
16. Сампдория Заявка 37 10 6 21 46 - 60 36
17. Салернитана Заявка 37 7 10 20 33 - 74 31
18. Кальяри Заявка 37 6 11 20 34 - 68 29
19. Дженоа Заявка 37 4 16 17 27 - 59 28
20. Венеция Заявка 37 6 8 23 34 - 69 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Милан Заявка 19 12 4 3 28 - 12 40
3. Фиорентина Заявка 18 12 2 4 36 - 20 38
4. Рома Заявка 19 10 6 3 26 - 16 36
5. Наполи Заявка 19 11 3 5 37 - 16 36
6. Ювентус Заявка 19 10 5 4 25 - 14 35
7. Лацио Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
8. Верона Заявка 19 9 3 7 34 - 25 30
9. Торино Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
10. Болонья Заявка 19 8 4 7 25 - 24 28
11. Удинезе Заявка 19 6 7 6 31 - 29 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Сампдория Заявка 19 6 3 10 29 - 32 21
14. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
15. Специя Заявка 18 5 3 10 21 - 27 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 19 4 5 10 28 - 44 17
18. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
19. Кальяри Заявка 19 3 6 10 20 - 33 15
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 38 - 19 43
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 19 12 3 4 34 - 19 39
4. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 16 39
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 19 8 4 7 35 - 33 28
7. Сассуоло Заявка 19 7 5 7 37 - 36 26
8. Рома Заявка 18 7 3 8 30 - 27 24
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Торино Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
11. Фиорентина Заявка 19 6 3 10 21 - 31 21
12. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
13. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
14. Специя Заявка 19 5 3 11 20 - 41 18
15. Салернитана Заявка 19 4 4 11 16 - 39 16
16. Болонья Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
17. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
18. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
19. Венеция Заявка 19 3 4 12 13 - 31 13
20. Дженоа Заявка 19 1 8 10 13 - 35 11
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 мая 2022, осталось 1 день 21 час 1 минуту.

    Главный судья: Иррати Массимилиано

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 11
    Торино 0% (0)
    X 18.2% (2)
    Рома 81.8% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
    Рома
    3.55
    3.85
    2.05
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    Прогнозы на матч Торино - Рома

    Исход игры
    Торино
    0% (0)
    Ничья
    18.2% (2)
    Рома
    81.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.73% (8)
    Меньше
    27.27% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    90.91% (10)
    Нет
    9.09% (1)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    72.7% (8)
    1:1 Ничья
    18.2% (2)
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