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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Хераклес
1:4
Конец матча

Стадион:
Фейеноорд
0'
1:0
1' Гол
Бакыш Синан
1:1
21' Гол
Кекчю Оркун
25' Желтая карточка
Уахим Анас
1:2
39' Гол
Нелсон Райс
1:3
45' Гол
Тиль Гус
1:4
70' Гол
Валемарк Патрик
90'+4

Ход матча

1'
Бакыш Синан
(Схоофс Лукас)
1:0
21'
1:1
Кекчю Оркун
(Нелсон Райс)
25'
Уахим Анас
 
39'
1:2
Нелсон Райс
45'
1:3
Тиль Гус
(Нелсон Райс)
46'
 
Тоорнстра Йенс
Тиль Гус
59'
 
Джаханбакш Алиреза
Нелсон Райс
64'
Басачикоглу Билал
Ханссон Эмиль
 
69'
 
Линссен Брайан
Синистерра Луис
69'
 
Валемарк Патрик
Дессерс Сириль
70'
1:4
Валемарк Патрик
(Тоорнстра Йенс)
75'
Сиерра Элиас
Лаурсен Николай
 
76'
 
Хендрикс Йоррит
Кекчю Оркун
88'
Сзоке Адриан
Уахим Анас
 
88'
Бакбоорд Навайо
Фадига Ноа
 

Статистика матча

  • 1 Голы
  • 5 Удары по воротам
  • 9 Удары в створ
  • 9 Угловые
  • 1 Офсайды
  • 6 Нарушения правил
  • 1 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 4 Замены
  • 40 Владение мячом, %

Владение мячом

26
Букер
Кун
23
Фадига
Ноа
4
Sven
Sonnenberg
21
Хоогма
Джастин
3
Кваглиата
Джакомо
11
Лаурсен
Николай
15
Схоофс
Лукас
14
Де
ла
Торре
Лука
29
Ханссон
Эмиль
9
Бакыш
Синан
30
Уахим
Анас
21
Марсиано
Офир
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
14
Нелсон
Райс
26
Тиль
Гус
7
Синистерра
Луис
33
Дессерс
Сириль
Хераклес
4-4-2
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Хераклес
Фейеноорд

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
100%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
87.5%
7 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

31 матч

9.7%
25.8%
64.5%
3 победы 8 ничьих 20 побед

Первый тайм

9.7%
48.4%
41.9%
3 победы 15 ничьих 13 побед

Второй тайм

22.6%
38.7%
38.7%
7 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

Э
2:1
Э
1:1
К
3:2
Э
0:0
Э
2:3
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:0
К
3:1
Э
2:4
Э
3:1
Э
0:1
Э
2:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:2
К
1:1
Э
1:2
Э
6:0
Э
1:2
Э
4:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:1
ПЛ
5:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакыш Синан 5 0.17
Сирхейс Кай 4 0.14
Бюргзорг Делано 4 0.14
Аззауи Исмаил 3 0.1
Лаурсен Николай 3 0.1
Влут Рай 3 (1) 0.1
Киомурцоглу Орестис 2 0.07
Басачикоглу Билал 1 0.03
Кваглиата Джакомо 1 0.03
Арментерос Самуэль 1 0.03
Де ла Торре Лука 1 0.03
Ренте Марко 1 0.03
Ханссон Эмиль 0 0
Схоофс Лукас 0 0
Уахим Анас 0 0
Роскен Рубен 0 0
Сиерра Элиас 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиль Гус 15 0.52
Линссен Брайан 12 0.41
Синистерра Луис 11 0.38
Кекчю Оркун 7 (2) 0.24
Дессерс Сириль 6 0.21
Джаханбакш Алиреза 4 0.14
Тоорнстра Йенс 3 0.1
Сенеси Маркос 2 0.07
Эурснес Фредрик 1 0.03
Маласиа Тирелл 1 0.03
Нелсон Райс 1 0.03
Хендрикс Йоррит 1 0.03
Гертрейда Лютсхарел 1 0.03
Баннис Науфаль 1 0.03
Валемарк Патрик 1 0.03
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Траунер Гернот 0 0
Димерс Марк 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кваглиата Джакомо 9 0
Фадига Ноа 6 0
Ренте Марко 5 0
Басачикоглу Билал 4 0
Де ла Торре Лука 4 0
Влут Рай 3 0
Кнустер Матс 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакбоорд Навайо 3 0
Бакыш Синан 1 1
Киомурцоглу Орестис 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Уахим Анас 2 0
Бласвих Янис 1 0
Лаурсен Николай 1 0
Схоофс Лукас 1 0
Лундинг Каспер 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 5 0
Кекчю Оркун 5 0
Сенеси Маркос 4 0
Маласиа Тирелл 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Джаханбакш Алиреза 2 0
Линссен Брайан 2 0
Нелсон Райс 2 0
Тиль Гус 2 0
Гертрейда Лютсхарел 2 0
Слот Арне 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
33
9 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
2
11%
1
3%
1-15
2
11%
6
18%
16-30
5
26%
9
27%
31-45
3
16%
6
18%
46-60
2
11%
4
12%
61-75
5
26%
7
21%
76-90

Пропущено

18
16
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
5
31%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
5
28%
2
13%
76-90

Забито

12
35
4 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 10
20 Не забивали 16
1
8%
7
20%
1-15
1
8%
3
9%
16-30
2
17%
6
17%
31-45
2
17%
6
17%
46-60
3
25%
5
14%
61-75
3
25%
8
23%
76-90

Пропущено

22
11
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
1
5%
1
9%
1-15
5
23%
2
18%
16-30
3
14%
4
36%
31-45
6
27%
0
0%
46-60
4
18%
2
18%
61-75
3
14%
2
18%
76-90

Забито

31
68
13 В 1-м тайме 32
18 Во 2-м тайме 36
11 Забивали первыми 18
10 Не забивали 2
3
10%
8
12%
1-15
3
10%
9
13%
16-30
7
23%
15
22%
31-45
5
16%
12
18%
46-60
5
16%
9
13%
61-75
8
26%
15
22%
76-90

Пропущено

40
27
16 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 17
3
8%
3
11%
1-15
7
18%
7
26%
16-30
6
15%
6
22%
31-45
8
20%
4
15%
46-60
8
20%
3
11%
61-75
8
20%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 Бохум - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 0:0
ПСВ - Хераклес 3:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Аякс - Хераклес 3:0 Камбюр - Хераклес 0:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Фейеноорд - Виллем II 2:0 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Аякс - Фейеноорд 3:2
Фейеноорд - Партизан 3:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 29 23 3 3 85 - 15 72
2. ПСВ 29 22 2 5 73 - 34 68
3. Фейеноорд 29 19 4 6 67 - 28 61
4. Твенте 29 17 7 5 46 - 33 58
5. АЗ Алкмаар 28 17 4 7 55 - 33 55
6. Витесс 28 13 5 10 35 - 45 44
7. Утрехт 29 11 9 9 46 - 38 42
8. Гронинген 29 9 9 11 37 - 43 36
9. Гоу Эхед Иглс 29 10 6 13 35 - 43 36
10. НЕК Неймеген 29 9 8 12 35 - 46 35
11. Херенвен 29 9 7 13 28 - 38 34
12. Камбюр 29 10 3 16 44 - 61 33
13. Хераклес 29 8 6 15 30 - 41 30
14. Ваалвейк 29 6 10 13 31 - 46 28
15. Фортуна Ситтард 28 6 5 17 27 - 61 23
16. Виллем II 29 6 5 18 23 - 52 23
17. Спарта Роттердам 27 4 10 13 23 - 40 22
18. ПЕК Зволле 28 5 5 18 20 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 1 2 54 - 8 37
2. ПСВ 15 12 0 3 42 - 18 36
3. Фейеноорд 14 10 2 2 34 - 12 32
4. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 31 - 14 32
5. Твенте 14 8 5 1 22 - 11 29
6. Утрехт 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Хераклес 15 7 4 4 20 - 17 25
8. Гоу Эхед Иглс 15 7 1 7 24 - 21 22
9. Витесс 14 6 2 6 17 - 26 20
10. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
11. Херенвен 15 5 2 8 17 - 22 17
12. Камбюр 14 5 1 8 26 - 31 16
13. Виллем II 14 4 3 7 12 - 20 15
14. Ваалвейк 14 4 3 7 12 - 22 15
15. Спарта Роттердам 15 3 6 6 13 - 20 15
16. Фортуна Ситтард 13 4 2 7 14 - 26 14
17. НЕК Неймеген 14 2 5 7 12 - 20 11
18. ПЕК Зволле 14 2 4 8 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 2 1 31 - 7 35
2. ПСВ 14 10 2 2 31 - 16 32
3. Фейеноорд 15 9 2 4 33 - 16 29
4. Твенте 15 9 2 4 24 - 22 29
5. Витесс 14 7 3 4 18 - 19 24
6. НЕК Неймеген 15 7 3 5 23 - 26 24
7. АЗ Алкмаар 14 7 2 5 24 - 19 23
8. Гронинген 15 5 3 7 22 - 28 18
9. Херенвен 14 4 5 5 11 - 16 17
10. Камбюр 15 5 2 8 18 - 30 17
11. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Гоу Эхед Иглс 14 3 5 6 11 - 22 14
13. Ваалвейк 15 2 7 6 19 - 24 13
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
16. Виллем II 15 2 2 11 11 - 32 8
17. Спарта Роттердам 12 1 4 7 10 - 20 7
18. Хераклес 14 1 2 11 10 - 24 5
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