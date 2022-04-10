Второй тайм

94' Игра в одни ворота сейчас. Фейеноорд доминирует и владеет мячом

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Хераклес выполняет удар от ворот.

87' Как он промахнулся? Маласиа Тирелл имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

87' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Эурснес Фредрик из команды Фейеноорд

87' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Джакомо Квальята из команды Хераклес делает пас партнеру.

86' Свен Сонненберг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Хераклес

84' Маласиа Тирелл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Игрок Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

82' Patrik Waalemark мяч отрикошетил от ворот

82' Тоорнстра Йенс не смог попасть в створ ударом издали

81' Хендрикс Йоррит бьет в створ ворот со штрафного удара

80' Судья свистит. Басачикоглу Билал атаковал сзади соперника. Это Patrik Waalemark заработал своей команде штрафной

79' Отличные скиллы показывает Patrik Waalemark, обводя своих соперников

78' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Лаурсен Николай получил травму и заменен. Элиас Сиерра выходит на поле.

75' Матч возобновлен

74' Лаурсен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Хераклес выполняет удар от ворот.

73' Patrik Waalemark не смог попасть в створ ударом издали

72' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

72' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

72' Схоофс Лукас нанес удар и траектории мяча помог рикошет...

72' Эурснес Фредрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Г О О О О Л - Patrik Waalemark из команды Фейеноорд забил фантастический гол правой пяткой!

69' Матч возобновлен

69' Тактическая замена. Дессерс Сириль уходит с поля и его заменяет Patrik Waalemark

68' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

67' Тоорнстра Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Басачикоглу Билал имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!

67' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Траунер Гернот предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

65' Хераклес выполняет удар от ворот.

65' Маласиа Тирелл не смог попасть в створ ударом издали

64' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

62' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

62' Де ла Торре Лука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

62' Эурснес Фредрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Хоогма Джастин имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот

60' Так близко к голу! Лаурсен Николай имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Офир Марциано!

59' Сенеси Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

57' Сенеси Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Бакыш Синан имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

56' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Лаурсен Николай бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

55' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

54' Марсиано Офир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

54' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Отличный пас сделал Синистерра Луис из команды Фейеноорд . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

53' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Хераклес выполняет удар от ворот.

51' Педерсен Маркус Гольмгрен не смог попасть в створ ударом издали

51' Джакомо Квальята выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Фадига Ноа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Кекчю Оркун из команды Фейеноорд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

47' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Фадига Ноа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Сенеси Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Джакомо Квальята навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара