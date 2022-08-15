  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2022

Швеция: Суперэттан

2022
Броммапойкарна
1:0
Второй тайм: 52'
Сирианска Эскильстуна
0'
1:0
27' Гол
Хелльквист Филип
29' Желтая карточка
Мааруф Самир

Ход матча

27'
Хелльквист Филип
(Wilmer Odefalk)
1:0
29'
 
Мааруф Самир
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Сирианска Эскильстуна
1.55
5.18
5.10
Все Коэффициенты
1
Jonas
Olsson
XI
24
Theo
Bergvall
4
Amadeus
Soegaard
3
Абрахамссон
Александер
5
Oscar
Krusnell
6
Gustav
Sandberg-Magnusson
15
Samuel
Holm
22
Wilmer
Odefalk
7
Петтерссон
Оскар
21
Хелльквист
Филип
10
Marijan
Cosic
1
Волтерс
Ник
13
Мишель
Александер
22
Мишель
Феликс
21
Маркес
Микаэль
23
Маннс
Йеспер
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
10
Алсанати
Андре
43
Худу
Абдул
Халик
7
Мааруф
Самир
9
Коффей
Эшли
24
Гётессон
Виктор
Броммапойкарна
4-3-3
Сирианска Эскильстуна
5-3-2

История личных встреч

Броммапойкарна
Сирианска Эскильстуна

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
3:1
А
1:2
А
0:1
ТМК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 8 0.42
Васич Никола 8 (2) 0.42
Marijan Cosic 7 0.37
Хелльквист Филип 4 0.21
Samuel Holm 3 (1) 0.16
Rodin Deprem 2 0.11
Gustav Sandberg-Magnusson 2 0.11
Wilmer Odefalk 1 0.05
Рашиди Херади 1 0.05
David Zlotnik 1 0.05
Oscar Krusnell 0 0
Monir Jelassi 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 12 (1) 0.63
Шауш Абделькарим Маммар 4 0.21
Алсанати Андре 3 0.16
Гётессон Виктор 3 0.16
Sadmir Zekovic 3 0.16
Рафаэль Йорк 3 0.16
Худу Абдул Халик 1 0.05
Форс Виктор 1 0.05
Мааруф Самир 1 0.05
Joel Berhane 1 0.05
Мишель Феликс 1 0.05
Маннс Йеспер 1 0.05
Якубу Алию 0 0
Коффей Эшли 0 0
Anton Ekeroth 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustav Sandberg-Magnusson 3 0
Марипу Никлас 3 0
Samuel Holm 3 0
Oscar Krusnell 3 0
Monir Jelassi 3 0
Marijan Cosic 2 0
Amadeus Soegaard 2 0
Rodin Deprem 2 0
Robin Frej 2 0
Richie Omorowa 2 0
Хелльквист Филип 1 0
Рашиди Херади 1 0
David Zlotnik 1 0
Абрахамссон Александер 1 0
Alexander Almqvist 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шауш Абделькарим Маммар 8 1
Форс Виктор 6 1
Рафаэль Йорк 4 1
Маркес Микаэль 5 0
Коффей Эшли 3 1
Мишель Феликс 4 0
Маннс Йеспер 3 0
Худу Абдул Халик 3 0
Сабах Лоусон 3 0
Anton Ekeroth 3 0
Алсанати Андре 2 0
Amar Muhsin 2 0
Мааруф Самир 2 0
Гётессон Виктор 1 0
Ryan Williams II 1 0
Ishak Shamoun 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
14
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
6
25%
1
7%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
1
4%
5
36%
31-45
7
29%
29%
1
7%
46-60
3
13%
4
29%
61-75
3
13%
3
21%
76-90

Пропущено

14
16
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
14%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
36%
4
25%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
2
14%
5
31%
76-90

Забито

12
21
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
0
0%
3
14%
1-15
3
25%
4
19%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
5
24%
46-60
3
25%
2
10%
61-75
4
33%
7
33%
76-90

Пропущено

16
13
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
4
25%
1
8%
1-15
4
25%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
3
19%
2
15%
76-90

Забито

36
35
15 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 10
1 Не забивали 3
6
17%
4
11%
1-15
7
19%
4
11%
16-30
2
6%
5
14%
31-45
8
22%
6
17%
46-60
6
17%
6
17%
61-75
7
19%
10
29%
76-90

Пропущено

30
29
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 15
6
20%
2
7%
1-15
4
13%
3
10%
16-30
5
17%
6
21%
31-45
6
20%
6
21%
46-60
4
13%
5
17%
61-75
5
17%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вестерос - Броммапойкарна 0:1 Броммапойкарна - Эребру 2:1 Сковде АИК - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Норрбю 5:2
Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 3:1 Броммапойкарна - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:2 Хальмстад - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Броммапойкарна - Треллеборг 4:2 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Браге - Броммапойкарна 3:1 Броммапойкарна - Сковде АИК 2:2 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Браге - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Юргорден 0:3
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Арамеиска-Сюрьянска - Сирианска Эскильстуна 3:5 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2 Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:4 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2
Сирианска Эскильстуна - Далкурд 0:0 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 3:1 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 2:0 Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2 Энскеде - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 0:4 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Троса-Вагнхёрад 1:1 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Сирианска Эскильстуна - Вяермбольс 2:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 19 14 2 3 46 - 17 44
2. Броммапойкарна 1:0 19 10 5 4 40 - 27 35
3. Браге 1:1 19 9 7 3 34 - 19 34
4. Сковде АИК 19 8 6 5 25 - 24 30
5. Эстер 18 8 6 4 30 - 22 30
6. Треллеборг 18 8 5 5 27 - 27 29
7. Сирианска Эскильстуна 0:1 19 8 3 8 35 - 30 27
8. Утсиктенс 19 7 5 7 28 - 26 26
9. Эребру 18 7 2 9 19 - 23 23
10. Ландскруна 1:1 19 5 7 7 24 - 31 22
11. Эргрюте 19 4 8 7 25 - 31 20
12. Норрбю 19 5 5 9 20 - 29 20
13. Йёнчёпинг 19 5 4 10 26 - 37 19
14. Вестерос 18 4 6 8 23 - 31 18
15. Далкурд 19 5 3 11 17 - 31 18
16. Эстерсунд 19 3 6 10 17 - 31 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 1:0 10 8 2 0 28 - 11 26
2. Хальмстад 9 7 0 2 20 - 8 21
3. Сирианска Эскильстуна 0:1 10 6 1 3 21 - 13 19
4. Браге 1:1 10 5 3 2 17 - 8 18
5. Эребру 10 5 1 4 12 - 12 16
6. Треллеборг 9 4 3 2 13 - 12 15
7. Утсиктенс 10 3 5 2 14 - 11 14
8. Сковде АИК 10 3 4 3 10 - 11 13
9. Эстер 8 4 1 3 15 - 13 13
10. Норрбю 10 3 4 3 10 - 11 13
11. Ландскруна 1:1 8 3 3 2 13 - 13 12
12. Далкурд 10 4 0 6 12 - 15 12
13. Йёнчёпинг 10 3 1 6 16 - 22 10
14. Вестерос 9 2 4 3 13 - 15 10
15. Эстерсунд 8 2 3 3 9 - 12 9
16. Эргрюте 9 1 5 3 12 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 10 7 2 1 26 - 9 23
2. Сковде АИК 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Эстер 10 4 5 1 15 - 9 17
4. Браге 1:1 9 4 4 1 17 - 11 16
5. Треллеборг 9 4 2 3 14 - 15 14
6. Утсиктенс 9 4 0 5 14 - 15 12
7. Эргрюте 10 3 3 4 13 - 17 12
8. Ландскруна 1:1 11 2 4 5 11 - 18 10
9. Броммапойкарна 1:0 9 2 3 4 12 - 16 9
10. Йёнчёпинг 9 2 3 4 10 - 15 9
11. Сирианска Эскильстуна 0:1 9 2 2 5 14 - 17 8
12. Вестерос 9 2 2 5 10 - 16 8
13. Эребру 8 2 1 5 7 - 11 7
14. Норрбю 9 2 1 6 10 - 18 7
15. Эстерсунд 11 1 3 7 8 - 19 6
16. Далкурд 9 1 3 5 5 - 16 6
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Мааруф Самир получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Хелльквист Филип бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Сирианска Эскильстуна
1.55
5.18
5.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Броммапойкарна 1:0 Сирианска Эскильстуна онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Броммапойкарна
Сирианска Эскильстуна
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 