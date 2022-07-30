  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2022

Швеция: Суперэттан

2022
Сирианска Эскильстуна
0:0
Конец матча
Далкурд
0'
16' Желтая карточка
Stefan Wolf2
26' Желтая карточка
Форс Виктор
61' Желтая карточка
Кабаши Ариан
79' Желтая карточка
Сабах Лоусон
84' Желтая карточка
Anton Ekeroth
90'+6
1
Волтерс
Ник
15
Форс
Виктор
13
Мишель
Феликс
21
Маркес
Микаэль
17
Anton
Ekeroth
10
Алсанати
Андре
43
Худу
Абдул
Халик
16
Рафаэль
Йорк
6
Ryan
Williams
II
24
Гётессон
Виктор
33
Amar
Muhsin
1
Jon
Viscosi
23
Arash
Motaraghebjafarpour
4
Umit
Aras
16
Rassa
Rahmani
3
Alex
Simovski
17
Fabio
Dixon
6
Suleman
Zurmati
32
Stefan
Wolf2
27
Арин
Франк
22
Ezequiel
Montagna
7
Кабаши
Ариан
Сирианска Эскильстуна
4-5-1
Далкурд
4-4-2

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
Далкурд

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

С
3:2
С
0:1
С
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 11 (1) 0.69
Шауш Абделькарим Маммар 4 0.25
Алсанати Андре 3 0.19
Гётессон Виктор 3 0.19
Sadmir Zekovic 3 0.19
Рафаэль Йорк 3 0.19
Худу Абдул Халик 1 0.06
Мааруф Самир 1 0.06
Joel Berhane 1 0.06
Мишель Феликс 1 0.06
Маннс Йеспер 1 0.06
Форс Виктор 0 0
Якубу Алию 0 0
Anton Ekeroth 0 0
Далкурд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабаши Ариан 5 0.31
Ezequiel Montagna 2 0.13
Арин Франк 1 0.06
Stefan Wolf2 1 0.06
Рахмани Бахтияр 1 0.06
Костонс Кун 1 0.06
Arash Motaraghebjafarpour 1 0.06
Лагерфельдт Лукас 1 0.06
Andreas Katsantonis 0 0
Fabio Dixon 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шауш Абделькарим Маммар 7 1
Форс Виктор 5 0
Рафаэль Йорк 3 1
Коффей Эшли 3 1
Мишель Феликс 4 0
Маркес Микаэль 4 0
Маннс Йеспер 3 0
Худу Абдул Халик 3 0
Сабах Лоусон 3 0
Anton Ekeroth 3 0
Алсанати Андре 2 0
Amar Muhsin 2 0
Гётессон Виктор 1 0
Ryan Williams II 1 0
Ishak Shamoun 1 0
Далкурд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаши Ариан 4 0
Alex Simovski 4 0
Stefan Wolf2 4 0
Костонс Кун 2 1
Арин Франк 3 0
Rassa Rahmani 3 0
Олберкис Сигитас 1 1
Fabio Dixon 1 1
Ezequiel Montagna 2 0
Andreas Katsantonis 2 0
Аллен Бобби 1 0
Arash Motaraghebjafarpour 1 0
Лагерфельдт Лукас 1 0
Haron Zubair 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
7
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
5
24%
2
29%
46-60
2
10%
1
14%
61-75
7
33%
1
14%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
9%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
2
18%
2
20%
76-90

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
42%
3
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
2
22%
61-75
3
25%
3
33%
76-90

Пропущено

14
12
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
7%
5
42%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
4
29%
2
17%
76-90

Забито

33
16
12 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 8
3
9%
1
6%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
5
15%
6
38%
31-45
6
18%
2
13%
46-60
5
15%
3
19%
61-75
10
30%
4
25%
76-90

Пропущено

25
22
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
2
8%
7
32%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
5
20%
3
14%
31-45
5
20%
2
9%
46-60
4
16%
4
18%
61-75
6
24%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 3:1
Худдинге - Сирианска Эскильстуна 2:0 Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2 Энскеде - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 0:4 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Троса-Вагнхёрад 1:1 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Сирианска Эскильстуна - Вяермбольс 2:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 United IK - Сирианска Эскильстуна 4:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 2:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2
Далкурд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Йёнчёпинг - Далкурд 0:1 Далкурд - Эребру 0:2 Броммапойкарна - Далкурд 5:0 Далкурд - Ландскруна 0:1
Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Далкурд - Вестерос 1:2 Браге - Далкурд 0:0 Далкурд - Сковде АИК 3:1 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Далкурд - Хальмстад 0:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Норрбю - Далкурд 1:0 Сундсвалль - Далкурд 2:0 ГАИС - Далкурд 1:1 Далкурд - ГАИС 2:1 Ханинге - Далкурд 2:2 Далкурд - Худиксвалль 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 1:1 16 10 3 3 33 - 16 33
2. Браге 16 8 5 3 30 - 16 29
3. Треллеборг 16 8 4 4 27 - 23 28
4. Сковде АИК 16 7 5 4 23 - 21 26
5. Сирианска Эскильстуна 16 8 2 6 33 - 25 26
6. Броммапойкарна 16 7 5 4 36 - 26 26
7. Эстер 15 7 4 4 25 - 19 25
8. Утсиктенс 15 7 3 5 26 - 21 24
9. Эребру 16 7 2 7 18 - 20 23
10. Ландскруна 1:1 16 5 7 4 22 - 25 22
11. Норрбю 16 5 3 8 16 - 24 18
12. Вестерос 15 4 5 6 20 - 26 17
13. Далкурд 16 4 3 9 13 - 25 15
14. Йёнчёпинг 16 3 4 9 22 - 31 13
15. Эргрюте 15 1 7 7 19 - 28 10
16. Эстерсунд 16 1 6 9 11 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 8 6 2 0 25 - 10 20
2. Сирианска Эскильстуна 9 6 1 2 21 - 11 19
3. Хальмстад 1:1 8 5 1 2 16 - 7 16
4. Эребру 9 5 1 3 12 - 11 16
5. Треллеборг 8 4 3 1 13 - 8 15
6. Браге 8 4 2 2 15 - 7 14
7. Сковде АИК 8 3 3 2 9 - 8 12
8. Ландскруна 1:1 7 3 3 1 13 - 12 12
9. Утсиктенс 7 3 3 1 13 - 9 12
10. Норрбю 9 3 3 3 8 - 9 12
11. Эстер 7 3 1 3 12 - 12 10
12. Вестерос 7 2 3 2 11 - 12 9
13. Далкурд 8 3 0 5 9 - 12 9
14. Эргрюте 8 1 4 3 10 - 12 7
15. Йёнчёпинг 8 2 1 5 14 - 16 7
16. Эстерсунд 7 1 3 3 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 1:1 8 5 2 1 17 - 9 17
2. Браге 8 4 3 1 15 - 9 15
3. Эстер 8 4 3 1 13 - 7 15
4. Сковде АИК 8 4 2 2 14 - 13 14
5. Треллеборг 8 4 1 3 14 - 15 13
6. Утсиктенс 8 4 0 4 13 - 12 12
7. Ландскруна 1:1 9 2 4 3 9 - 13 10
8. Вестерос 8 2 2 4 9 - 14 8
9. Эребру 7 2 1 4 6 - 9 7
10. Сирианска Эскильстуна 7 2 1 4 12 - 14 7
11. Броммапойкарна 8 1 3 4 11 - 16 6
12. Норрбю 7 2 0 5 8 - 15 6
13. Далкурд 8 1 3 4 4 - 13 6
14. Йёнчёпинг 8 1 3 4 8 - 15 6
15. Эргрюте 7 0 3 4 9 - 16 3
16. Эстерсунд 9 0 3 6 5 - 17 3
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Форс Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Stefan Wolf получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сирианска Эскильстуна 0:0 Далкурд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     