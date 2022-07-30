0:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаStefan Wolf2
26' Желтая карточкаФорс Виктор
61' Желтая карточкаКабаши Ариан
79' Желтая карточкаСабах Лоусон
84' Желтая карточкаAnton Ekeroth
90'+6
Ход матча
16'
26'
61'
79'
84'
15
Форс
Виктор
16
Рафаэль
Йорк
33
Amar
Muhsin
17
Fabio
Dixon
32
Stefan
Wolf2
27
Арин
Франк
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Форс ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Сабах ЛоусонПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
14 Joel Berhane
-
-
Главный тренер: Jawad Al Jebouri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Fabio DixonПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Stefan Wolf2Полузащитник
-
27 Арин ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
19 Авад АхмедНападающий
-
-
-
-
-
25 Laziar Osman
-
Главный тренер: Yasin Aras
История личных встреч
Сирианска Эскильстуна
Далкурд
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|11 (1)
|0.69
|Шауш Абделькарим Маммар
|4
|0.25
|Алсанати Андре
|3
|0.19
|Гётессон Виктор
|3
|0.19
|Sadmir Zekovic
|3
|0.19
|Рафаэль Йорк
|3
|0.19
|Худу Абдул Халик
|1
|0.06
|Мааруф Самир
|1
|0.06
|Joel Berhane
|1
|0.06
|Мишель Феликс
|1
|0.06
|Маннс Йеспер
|1
|0.06
|Форс Виктор
|0
|0
|Якубу Алию
|0
|0
|Anton Ekeroth
|0
|0
Далкурд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабаши Ариан
|5
|0.31
|Ezequiel Montagna
|2
|0.13
|Арин Франк
|1
|0.06
|Stefan Wolf2
|1
|0.06
|Рахмани Бахтияр
|1
|0.06
|Костонс Кун
|1
|0.06
|Arash Motaraghebjafarpour
|1
|0.06
|Лагерфельдт Лукас
|1
|0.06
|Andreas Katsantonis
|0
|0
|Fabio Dixon
|0
|0
Карточки
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шауш Абделькарим Маммар
|7
|1
|Форс Виктор
|5
|0
|Рафаэль Йорк
|3
|1
|Коффей Эшли
|3
|1
|Мишель Феликс
|4
|0
|Маркес Микаэль
|4
|0
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Худу Абдул Халик
|3
|0
|Сабах Лоусон
|3
|0
|Anton Ekeroth
|3
|0
|Алсанати Андре
|2
|0
|Amar Muhsin
|2
|0
|Гётессон Виктор
|1
|0
|Ryan Williams II
|1
|0
|Ishak Shamoun
|1
|0
Далкурд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаши Ариан
|4
|0
|Alex Simovski
|4
|0
|Stefan Wolf2
|4
|0
|Костонс Кун
|2
|1
|Арин Франк
|3
|0
|Rassa Rahmani
|3
|0
|Олберкис Сигитас
|1
|1
|Fabio Dixon
|1
|1
|Ezequiel Montagna
|2
|0
|Andreas Katsantonis
|2
|0
|Аллен Бобби
|1
|0
|Arash Motaraghebjafarpour
|1
|0
|Лагерфельдт Лукас
|1
|0
|Haron Zubair
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
7
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
5
24%
2
29%
46-60
2
10%
1
14%
61-75
7
33%
1
14%
76-90
Пропущено
11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
9%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
2
18%
2
20%
76-90
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
42%
3
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
2
22%
61-75
3
25%
3
33%
76-90
Пропущено
14
12
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
7%
5
42%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
4
29%
2
17%
76-90
Забито
33
16
12 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 8
3
9%
1
6%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
5
15%
6
38%
31-45
6
18%
2
13%
46-60
5
15%
3
19%
61-75
10
30%
4
25%
76-90
Пропущено
25
22
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
2
8%
7
32%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
5
20%
3
14%
31-45
5
20%
2
9%
46-60
4
16%
4
18%
61-75
6
24%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 3:1
Худдинге - Сирианска Эскильстуна 2:0 Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2 Энскеде - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 0:4 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Троса-Вагнхёрад 1:1 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Сирианска Эскильстуна - Вяермбольс 2:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 United IK - Сирианска Эскильстуна 4:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 2:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2
Далкурд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Йёнчёпинг - Далкурд 0:1 Далкурд - Эребру 0:2 Броммапойкарна - Далкурд 5:0 Далкурд - Ландскруна 0:1
Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Далкурд - Вестерос 1:2 Браге - Далкурд 0:0 Далкурд - Сковде АИК 3:1 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Далкурд - Хальмстад 0:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Норрбю - Далкурд 1:0 Сундсвалль - Далкурд 2:0 ГАИС - Далкурд 1:1 Далкурд - ГАИС 2:1 Ханинге - Далкурд 2:2 Далкурд - Худиксвалль 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|1:1
|16
|10
|3
|3
|33 - 16
|33
|2.
|Браге
|16
|8
|5
|3
|30 - 16
|29
|3.
|Треллеборг
|16
|8
|4
|4
|27 - 23
|28
|4.
|Сковде АИК
|16
|7
|5
|4
|23 - 21
|26
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|16
|8
|2
|6
|33 - 25
|26
|6.
|Броммапойкарна
|16
|7
|5
|4
|36 - 26
|26
|7.
|Эстер
|15
|7
|4
|4
|25 - 19
|25
|8.
|Утсиктенс
|15
|7
|3
|5
|26 - 21
|24
|9.
|Эребру
|16
|7
|2
|7
|18 - 20
|23
|10.
|Ландскруна
|1:1
|16
|5
|7
|4
|22 - 25
|22
|11.
|Норрбю
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|12.
|Вестерос
|15
|4
|5
|6
|20 - 26
|17
|13.
|Далкурд
|16
|4
|3
|9
|13 - 25
|15
|14.
|Йёнчёпинг
|16
|3
|4
|9
|22 - 31
|13
|15.
|Эргрюте
|15
|1
|7
|7
|19 - 28
|10
|16.
|Эстерсунд
|16
|1
|6
|9
|11 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|8
|6
|2
|0
|25 - 10
|20
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|9
|6
|1
|2
|21 - 11
|19
|3.
|Хальмстад
|1:1
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|4.
|Эребру
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|5.
|Треллеборг
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|6.
|Браге
|8
|4
|2
|2
|15 - 7
|14
|7.
|Сковде АИК
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|8.
|Ландскруна
|1:1
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|9.
|Утсиктенс
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|10.
|Норрбю
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|11.
|Эстер
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|12.
|Вестерос
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|13.
|Далкурд
|8
|3
|0
|5
|9 - 12
|9
|14.
|Эргрюте
|8
|1
|4
|3
|10 - 12
|7
|15.
|Йёнчёпинг
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|16.
|Эстерсунд
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|1:1
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|2.
|Браге
|8
|4
|3
|1
|15 - 9
|15
|3.
|Эстер
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|4.
|Сковде АИК
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|5.
|Треллеборг
|8
|4
|1
|3
|14 - 15
|13
|6.
|Утсиктенс
|8
|4
|0
|4
|13 - 12
|12
|7.
|Ландскруна
|1:1
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|8.
|Вестерос
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|9.
|Эребру
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|11.
|Броммапойкарна
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|12.
|Норрбю
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|13.
|Далкурд
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|14.
|Йёнчёпинг
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|15.
|Эргрюте
|7
|0
|3
|4
|9 - 16
|3
|16.
|Эстерсунд
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан