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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Сент-Трейден
2:1
Конец матча
Шарлеруа
0'
1:0
12' Гол
Кагава Синдзи
18' Желтая карточка
Хаяси Даити
19' Желтая карточка
Нкуба Кен
49' Желтая карточка
Хейманс Дан
2:0
68' Гол
Бойя Франк
2:1
90' Гол
Хоссеинзаде Амирхоссеин
90'+4
12
Jo
Coppens
22
Янсенс
Вольке
37
Ляйстнер
Тони
3
Аль-Дахиль
Амин
4
Хасиока
Даики
77
Бока
Эрик
10
Кагава
Синдзи
6
Конате
Мори
27
Бойя
Франк
30
Окадзаки
Синджи
8
Хаяси
Даити
1
Патрон
Пьер
2
Багер
Йонас
21
Андреу
Стелиос
12
Кайембе
Йорис
28
Нкуба
Кен
38
Jackson
Tchatchoua
26
Илаймахаритра
Марко
8
Голизадех
Али
18
Хейманс
Дан
25
Марк
Дамьен
10
Баджи
Юссуф
Сент-Трейден
3-5-2
Шарлеруа
3-4-1-2

История личных встреч

Сент-Трейден
Шарлеруа

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
87.5%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

27 матчей

14.8%
40.7%
44.5%
4 победы 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

14.8%
63%
22.2%
4 победы 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.1%
48.1%
40.8%
3 победы 13 ничьих 11 побед

История матчей

ПДА
0:1
ТМК
0:2
ПДА
0:0
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ТМС
0:4
ПДА
1:3
ПДА
0:3
ПДАТЗПВЛЕПО
2:0
ПДАТЗПВЛЕПО
3:1
ПДА
3:1
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
0:1
ТМК
1:1
ЛП
1:0
ЛП
2:2
ТМК
0:3
ЛП
0:3
ЛП
1:1
ЛП
0:0
ЛП
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно Джанни 4 (1) 0.33
Хаяси Даити 2 0.17
Кагава Синдзи 2 (1) 0.17
Брюлс Кристиан 1 (1) 0.08
Окадзаки Синджи 1 0.08
Ляйстнер Тони 1 0.08
Бойя Франк 1 0.08
Койта Абубакари 0 0
Хасиока Даики 0 0
Ван Дессел Стан 0 0
Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мориока Риота 3 0.25
Хейманс Дан 2 0.17
Anass Zaroury 2 0.17
Нкуба Кен 1 0.08
Зоргане Адем 1 0.08
Мбенза Исаак 1 0.08
Кайембе Йорис 1 0.08
Голизадех Али 1 0.08
Jackson Tchatchoua 1 0.08
Бессиль Лоик 1 0.08
Хоссеинзаде Амирхоссеин 1 0.08
Баджи Юссуф 1 0.08
Илаймахаритра Марко 1 (1) 0.08

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бауэр Роберт 2 1
Кагава Синдзи 3 0
Янсенс Вольке 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Бруно Джанни 2 0
Конате Мори 2 0
Аль-Дахиль Амин 2 0
Окадзаки Синджи 1 0
Ляйстнер Тони 1 0
Jo Coppens 1 0
Койта Абубакари 1 0
Бойя Франк 1 0
Хасиока Даики 1 0
Ван Дессел Стан 1 0
Хаяси Даити 1 0
Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 4 0
Нкуба Кен 3 0
Зоргане Адем 1 1
Багер Йонас 2 0
Кайембе Йорис 2 0
Хейманс Дан 2 0
Андреу Стелиос 2 0
Мориока Риота 1 0
Мбенза Исаак 1 0
Кнежевич Стефан 1 0
Коффи Херве 1 0
Nadir Benbouali 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
5
63%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
67%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
33%
3
27%
76-90

Забито

13
18
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
2
15%
2
11%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
3
23%
7
39%
76-90

Пропущено

11
18
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
18%
4
22%
1-15
1
9%
3
17%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
2
18%
3
17%
61-75
3
27%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Стандард 1:2
Генк - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Гент - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Сент-Трейден - Сераинг 0:2 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Генк - Сент-Трейден 0:1
Шарлеруа
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Шарлеруа - Стандард 0:1 Хейст - Шарлеруа 1:3 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кнокке 0:2
Шарлеруа - Вестерло 2:3 Ла Лувьер - Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Франкс-Борен 0:1 Шарлеруа - Гент 2:1 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Шарлеруа - Рюпель Бом 3:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 0:8 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Остенде 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Шарлеруа - Сераинг 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 11 10 0 1 24 - 8 30
2. Генк 11 9 1 1 26 - 11 28
3. Брюгге 11 7 1 3 22 - 12 22
4. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 19 - 15 22
5. АХ Лёвен 11 6 2 3 21 - 18 20
6. Вестерло 12 6 1 5 22 - 20 19
7. Стандард 11 6 1 4 16 - 15 19
8. Гент 11 5 2 4 20 - 14 17
9. Андерлехт 11 5 1 5 19 - 12 16
10. Сент-Трейден 12 4 4 4 12 - 12 16
11. Шарлеруа 12 5 0 7 17 - 19 15
12. Серкль Брюгге 12 3 3 6 15 - 21 12
13. Остенде 11 3 2 6 12 - 16 11
14. Серен Юнайтед 12 3 2 7 13 - 21 11
15. Мехелен 11 3 2 6 17 - 21 11
16. Кортрейк 12 3 1 8 10 - 21 10
17. Эйпен 12 3 0 9 10 - 25 9
18. Зульте-Варегем 12 2 2 8 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Генк 6 5 1 0 12 - 5 16
3. Вестерло 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Брюгге 6 4 1 1 13 - 6 13
5. Унион Сент-Жиллуаз 5 4 0 1 8 - 5 12
6. Андерлехт 6 3 1 2 11 - 6 10
7. Стандард 6 3 1 2 9 - 7 10
8. АХ Лёвен 5 3 0 2 7 - 9 9
9. Серкль Брюгге 6 2 3 1 9 - 6 9
10. Мехелен 6 2 1 3 11 - 12 7
11. Сент-Трейден 6 2 1 3 7 - 9 7
12. Гент 5 2 1 2 9 - 8 7
13. Остенде 5 2 0 3 5 - 7 6
14. Шарлеруа 6 2 0 4 9 - 12 6
15. Кортрейк 6 1 1 4 4 - 11 4
16. Эйпен 6 1 0 5 4 - 12 3
17. Зульте-Варегем 6 1 0 5 7 - 18 3
18. Серен Юнайтед 5 0 1 4 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 5 4 0 1 14 - 6 12
2. Антверпен 5 4 0 1 8 - 3 12
3. АХ Лёвен 6 3 2 1 14 - 9 11
4. Гент 6 3 1 2 11 - 6 10
5. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 11 - 10 10
6. Серен Юнайтед 7 3 1 3 12 - 12 10
7. Шарлеруа 6 3 0 3 8 - 7 9
8. Стандард 5 3 0 2 7 - 8 9
9. Брюгге 5 3 0 2 9 - 6 9
10. Сент-Трейден 6 2 3 1 5 - 3 9
11. Андерлехт 5 2 0 3 8 - 6 6
12. Вестерло 6 2 0 4 10 - 14 6
13. Кортрейк 6 2 0 4 6 - 10 6
14. Эйпен 6 2 0 4 6 - 13 6
15. Остенде 6 1 2 3 7 - 9 5
16. Зульте-Варегем 6 1 2 3 5 - 8 5
17. Мехелен 5 1 1 3 6 - 9 4
18. Серкль Брюгге 6 1 0 5 6 - 15 3
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 6 (1)
Серен Юнайтед Муандилмаджи Мариус 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 4
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 4
Остенде Роша Кенни 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    19'
    Нкуба Кен получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      19'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Хаяси Даити получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Кагава Синдзи бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сент-Трейден 2:1 Шарлеруа онлайн

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