Тур: 12. Стадион: Стааен.
2:1
Конец матча
0'
1:0
12' ГолКагава Синдзи
18' Желтая карточкаХаяси Даити
19' Желтая карточкаНкуба Кен
49' Желтая карточкаХейманс Дан
2:0
68' ГолБойя Франк
2:1
90' ГолХоссеинзаде Амирхоссеин
90'+4
Ход матча
12'
1:0
18'
19'
49'
68'
2:0
69'
90'
12
Jo
Coppens
77
Бока
Эрик
27
Бойя
Франк
28
Нкуба
Кен
18
Хейманс
Дан
25
Марк
Дамьен
10
Баджи
Юссуф
- Основной состав
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бойя ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кая ФатихНападающий
-
91 Бруно ДжанниНападающий
-
35 Keo Boets
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Нкуба КенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
-
25 Марк ДамьенНападающий
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
История личных встреч
Сент-Трейден
Шарлеруа
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
87.5%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
19 матчей
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
27 матчей
14.8%
40.7%
44.5%
4 победы 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
14.8%
63%
22.2%
4 победы 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
11.1%
48.1%
40.8%
3 победы 13 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно Джанни
|4 (1)
|0.33
|Хаяси Даити
|2
|0.17
|Кагава Синдзи
|2 (1)
|0.17
|Брюлс Кристиан
|1 (1)
|0.08
|Окадзаки Синджи
|1
|0.08
|Ляйстнер Тони
|1
|0.08
|Бойя Франк
|1
|0.08
|Койта Абубакари
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
|Ван Дессел Стан
|0
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мориока Риота
|3
|0.25
|Хейманс Дан
|2
|0.17
|Anass Zaroury
|2
|0.17
|Нкуба Кен
|1
|0.08
|Зоргане Адем
|1
|0.08
|Мбенза Исаак
|1
|0.08
|Кайембе Йорис
|1
|0.08
|Голизадех Али
|1
|0.08
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.08
|Бессиль Лоик
|1
|0.08
|Хоссеинзаде Амирхоссеин
|1
|0.08
|Баджи Юссуф
|1
|0.08
|Илаймахаритра Марко
|1 (1)
|0.08
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бауэр Роберт
|2
|1
|Кагава Синдзи
|3
|0
|Янсенс Вольке
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Бруно Джанни
|2
|0
|Конате Мори
|2
|0
|Аль-Дахиль Амин
|2
|0
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|Jo Coppens
|1
|0
|Койта Абубакари
|1
|0
|Бойя Франк
|1
|0
|Хасиока Даики
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|4
|0
|Нкуба Кен
|3
|0
|Зоргане Адем
|1
|1
|Багер Йонас
|2
|0
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Хейманс Дан
|2
|0
|Андреу Стелиос
|2
|0
|Мориока Риота
|1
|0
|Мбенза Исаак
|1
|0
|Кнежевич Стефан
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Nadir Benbouali
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
5
63%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
67%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
33%
3
27%
76-90
Забито
13
18
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
2
15%
2
11%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
3
23%
7
39%
76-90
Пропущено
11
18
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
18%
4
22%
1-15
1
9%
3
17%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
2
18%
3
17%
61-75
3
27%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Стандард 1:2
Генк - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Гент - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Сент-Трейден - Сераинг 0:2 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Генк - Сент-Трейден 0:1
Шарлеруа
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Шарлеруа - Стандард 0:1 Хейст - Шарлеруа 1:3 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кнокке 0:2
Шарлеруа - Вестерло 2:3 Ла Лувьер - Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Франкс-Борен 0:1 Шарлеруа - Гент 2:1 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Шарлеруа - Рюпель Бом 3:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 0:8 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Остенде 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Шарлеруа - Сераинг 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|11
|10
|0
|1
|24 - 8
|30
|2.
|Генк
|11
|9
|1
|1
|26 - 11
|28
|3.
|Брюгге
|11
|7
|1
|3
|22 - 12
|22
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|19 - 15
|22
|5.
|АХ Лёвен
|11
|6
|2
|3
|21 - 18
|20
|6.
|Вестерло
|12
|6
|1
|5
|22 - 20
|19
|7.
|Стандард
|11
|6
|1
|4
|16 - 15
|19
|8.
|Гент
|11
|5
|2
|4
|20 - 14
|17
|9.
|Андерлехт
|11
|5
|1
|5
|19 - 12
|16
|10.
|Сент-Трейден
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|11.
|Шарлеруа
|12
|5
|0
|7
|17 - 19
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|13.
|Остенде
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|14.
|Серен Юнайтед
|12
|3
|2
|7
|13 - 21
|11
|15.
|Мехелен
|11
|3
|2
|6
|17 - 21
|11
|16.
|Кортрейк
|12
|3
|1
|8
|10 - 21
|10
|17.
|Эйпен
|12
|3
|0
|9
|10 - 25
|9
|18.
|Зульте-Варегем
|12
|2
|2
|8
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Генк
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|Вестерло
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Брюгге
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Андерлехт
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|7.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|8.
|АХ Лёвен
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|9.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|10.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|11.
|Сент-Трейден
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|12.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|13.
|Остенде
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|14.
|Шарлеруа
|6
|2
|0
|4
|9 - 12
|6
|15.
|Кортрейк
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|16.
|Эйпен
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|0
|5
|7 - 18
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|2.
|Антверпен
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|3.
|АХ Лёвен
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|4.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|6.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|7.
|Шарлеруа
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|8.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|9.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|10.
|Сент-Трейден
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|11.
|Андерлехт
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|12.
|Вестерло
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|13.
|Кортрейк
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|14.
|Эйпен
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|15.
|Остенде
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|16.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|18.
|Серкль Брюгге
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|6 (1)
|Серен Юнайтед
|Муандилмаджи Мариус
|9 (1)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 4
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 4
|Остенде
|Роша Кенни
|5