Тур: 11. Стадион: Босуил.
2:0
Конец матча
0'
1:0
8' ГолГеркенс Питер
22' Желтая карточкаМуйя Арбнор
39' Красная карточкаБауэр Роберт
54' Желтая карточкаБрюлс Кристиан
59' Желтая карточкаКонате Мори
76' Желтая карточкаЯнсенс Вольке
2:0
90' ГолСкотт Кристофер
90'+9
Ход матча
8'
22'
39'
54'
59'
76'
90'
2:0
34
Батай
Йелле
51
Пачо
Вильям
21
Винс
Сэмюэл
11
Муйя
Арбнор
77
Бока
Эрик
20
Бауэр
Роберт
91
Бруно
Джанни
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильямЗащитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
20 Бауэр РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Бруно ДжанниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Matte Smets
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
История личных встреч
Антверпен
Сент-Трейден
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
23 матча
21.7%
34.8%
43.5%
5 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
21.7%
56.5%
21.8%
5 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|7 (3)
|0.64
|Фрай Микаэль
|4 (2)
|0.36
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0.27
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0.18
|Геркенс Питер
|1
|0.09
|Наингголан Раджа
|1
|0.09
|Миёши Коджи
|1
|0.09
|Винс Сэмюэл
|1
|0.09
|Скотт Кристофер
|1
|0.09
|Валенсия Энтони
|1
|0.09
|Эккеленкамп Юрген
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Стенгс Келвин
|0
|0
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Пачо Вильям
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно Джанни
|4 (1)
|0.36
|Хаяси Даити
|2
|0.18
|Брюлс Кристиан
|1 (1)
|0.09
|Окадзаки Синджи
|1
|0.09
|Ляйстнер Тони
|1
|0.09
|Кагава Синдзи
|1 (1)
|0.09
|Койта Абубакари
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
|Ван Дессел Стан
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наингголан Раджа
|2
|0
|Де Лат Ричи
|2
|0
|Янссен Винсент
|2
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
|Геркенс Питер
|1
|0
|Миёши Коджи
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Алмейда Динис
|1
|0
|Батай Йелле
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|Муйя Арбнор
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бауэр Роберт
|2
|1
|Кагава Синдзи
|3
|0
|Янсенс Вольке
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Бруно Джанни
|2
|0
|Конате Мори
|2
|0
|Аль-Дахиль Амин
|2
|0
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|Jo Coppens
|1
|0
|Койта Абубакари
|1
|0
|Бойя Франк
|1
|0
|Хасиока Даики
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
5
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
3
20%
1
20%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
1
7%
2
40%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
1
20%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
2
67%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
6
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
22
11
14 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
5
23%
1
9%
1-15
2
9%
2
18%
16-30
7
32%
1
9%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
4
18%
3
27%
76-90
Пропущено
10
10
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
20%
2
20%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Кортрейк - Антверпен 2:1 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Антверпен - Вестерло 3:0
Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Гент - Антверпен 1:2 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Антверпен - Мехелен 4:0 Антверпен - Хогстратен 9:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0
Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Гент - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Сент-Трейден - Сераинг 0:2 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Генк - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Мехелен 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|11
|10
|0
|1
|24 - 8
|30
|2.
|Генк
|10
|8
|1
|1
|24 - 10
|25
|3.
|Брюгге
|10
|7
|1
|2
|22 - 10
|22
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|6
|1
|3
|17 - 14
|19
|5.
|АХ Лёвен
|10
|5
|2
|3
|16 - 16
|17
|6.
|Стандард
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|7.
|Вестерло
|10
|5
|0
|5
|18 - 18
|15
|8.
|Шарлеруа
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|9.
|Гент
|10
|4
|2
|4
|16 - 14
|14
|10.
|Андерлехт
|10
|4
|1
|5
|16 - 11
|13
|11.
|Сент-Трейден
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Мехелен
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|13.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|14.
|Кортрейк
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|15.
|Серен Юнайтед
|10
|3
|0
|7
|10 - 18
|9
|16.
|Эйпен
|10
|3
|0
|7
|9 - 16
|9
|17.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|18.
|Зульте-Варегем
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Брюгге
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|3.
|Генк
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|4.
|Вестерло
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|5.
|Андерлехт
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|6.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|8.
|АХ Лёвен
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|9.
|Мехелен
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|10.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|11.
|Остенде
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Шарлеруа
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Сент-Трейден
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Кортрейк
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|2.
|Антверпен
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|4.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|Шарлеруа
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|7.
|Сент-Трейден
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|8.
|АХ Лёвен
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|9.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|11.
|Кортрейк
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Эйпен
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Остенде
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|14.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Вестерло
|5
|1
|0
|4
|8 - 14
|3
|16.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|17.
|Андерлехт
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|18.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (5)
|Генк
|Хейнен Бриан
|7 (1)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Остенде
|Роша Кенни
|5
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 3