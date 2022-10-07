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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Антверпен
2:0
Конец матча
Сент-Трейден
0'
1:0
8' Гол
Геркенс Питер
22' Желтая карточка
Муйя Арбнор
39' Красная карточка
Бауэр Роберт
54' Желтая карточка
Брюлс Кристиан
59' Желтая карточка
Конате Мори
76' Желтая карточка
Янсенс Вольке
2:0
90' Гол
Скотт Кристофер
90'+9
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
51
Пачо
Вильям
21
Винс
Сэмюэл
16
Геркенс
Питер
8
Юсуф
Альхассан
11
Муйя
Арбнор
24
Эккеленкамп
Юрген
14
Стенгс
Келвин
18
Янссен
Винсент
21
Шмидт
Даниэль
22
Янсенс
Вольке
37
Ляйстнер
Тони
3
Аль-Дахиль
Амин
4
Хасиока
Даики
77
Бока
Эрик
6
Конате
Мори
20
Бауэр
Роберт
44
Брюлс
Кристиан
91
Бруно
Джанни
30
Окадзаки
Синджи
Антверпен
4-2-3-1
Сент-Трейден
3-4-1-2

История личных встреч

Антверпен
Сент-Трейден

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

23 матча

21.7%
34.8%
43.5%
5 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

21.7%
56.5%
21.8%
5 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
0:0
ПДА
2:3
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
1:3
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
4:0
ПДА
0:3
ПДА
1:1
ТМК
1:1
ТМК
1:4
ТМК
0:0
ВД
0:2
БВЛ
0:2
БВЛ
1:0
БВЛ
1:1
БВЛ
0:2
БВЛ
2:0
2ЙК
0:0
2ЙК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 7 (3) 0.64
Фрай Микаэль 4 (2) 0.36
Баликвиша Мишель-Анже 3 0.27
Алдервейрельд Тоби 2 0.18
Геркенс Питер 1 0.09
Наингголан Раджа 1 0.09
Миёши Коджи 1 0.09
Винс Сэмюэл 1 0.09
Скотт Кристофер 1 0.09
Валенсия Энтони 1 0.09
Эккеленкамп Юрген 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Стенгс Келвин 0 0
Юсуф Альхассан 0 0
Пачо Вильям 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно Джанни 4 (1) 0.36
Хаяси Даити 2 0.18
Брюлс Кристиан 1 (1) 0.09
Окадзаки Синджи 1 0.09
Ляйстнер Тони 1 0.09
Кагава Синдзи 1 (1) 0.09
Койта Абубакари 0 0
Хасиока Даики 0 0
Ван Дессел Стан 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наингголан Раджа 2 0
Де Лат Ричи 2 0
Янссен Винсент 2 0
Юсуф Альхассан 2 0
Арун Фарис 1 0
Алдервейрельд Тоби 1 0
Геркенс Питер 1 0
Миёши Коджи 1 0
Бутез Жан 1 0
Алмейда Динис 1 0
Батай Йелле 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Муйя Арбнор 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бауэр Роберт 2 1
Кагава Синдзи 3 0
Янсенс Вольке 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Бруно Джанни 2 0
Конате Мори 2 0
Аль-Дахиль Амин 2 0
Окадзаки Синджи 1 0
Ляйстнер Тони 1 0
Jo Coppens 1 0
Койта Абубакари 1 0
Бойя Франк 1 0
Хасиока Даики 1 0
Ван Дессел Стан 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
5
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
3
20%
1
20%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
1
7%
2
40%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
1
20%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
2
67%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

22
11
14 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
5
23%
1
9%
1-15
2
9%
2
18%
16-30
7
32%
1
9%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
4
18%
3
27%
76-90

Пропущено

10
10
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
20%
2
20%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Кортрейк - Антверпен 2:1 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Антверпен - Вестерло 3:0
Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Гент - Антверпен 1:2 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Антверпен - Мехелен 4:0 Антверпен - Хогстратен 9:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0
Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Гент - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Сент-Трейден - Сераинг 0:2 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Генк - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Мехелен 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 11 10 0 1 24 - 8 30
2. Генк 10 8 1 1 24 - 10 25
3. Брюгге 10 7 1 2 22 - 10 22
4. Унион Сент-Жиллуаз 10 6 1 3 17 - 14 19
5. АХ Лёвен 10 5 2 3 16 - 16 17
6. Стандард 10 5 1 4 15 - 15 16
7. Вестерло 10 5 0 5 18 - 18 15
8. Шарлеруа 10 5 0 5 16 - 16 15
9. Гент 10 4 2 4 16 - 14 14
10. Андерлехт 10 4 1 5 16 - 11 13
11. Сент-Трейден 11 3 4 4 10 - 11 13
12. Мехелен 10 3 2 5 16 - 18 11
13. Остенде 10 3 1 6 11 - 15 10
14. Кортрейк 10 3 1 6 8 - 16 10
15. Серен Юнайтед 10 3 0 7 10 - 18 9
16. Эйпен 10 3 0 7 9 - 16 9
17. Серкль Брюгге 10 2 3 5 9 - 18 9
18. Зульте-Варегем 10 1 2 7 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Брюгге 5 4 1 0 13 - 4 13
3. Генк 5 4 1 0 10 - 4 13
4. Вестерло 5 4 0 1 10 - 4 12
5. Андерлехт 6 3 1 2 11 - 6 10
6. Стандард 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 6 - 4 9
8. АХ Лёвен 5 3 0 2 7 - 9 9
9. Мехелен 5 2 1 2 10 - 9 7
10. Гент 5 2 1 2 9 - 8 7
11. Остенде 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Шарлеруа 5 2 0 3 9 - 11 6
13. Серкль Брюгге 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Сент-Трейден 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Кортрейк 5 1 1 3 3 - 8 4
16. Эйпен 5 1 0 4 4 - 8 3
17. Зульте-Варегем 5 1 0 4 5 - 13 3
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 5 4 0 1 14 - 6 12
2. Антверпен 5 4 0 1 8 - 3 12
3. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 11 - 10 10
4. Брюгге 5 3 0 2 9 - 6 9
5. Шарлеруа 5 3 0 2 7 - 5 9
6. Серен Юнайтед 6 3 0 3 10 - 10 9
7. Сент-Трейден 6 2 3 1 5 - 3 9
8. АХ Лёвен 5 2 2 1 9 - 7 8
9. Гент 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
11. Кортрейк 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Эйпен 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Остенде 5 1 1 3 6 - 8 4
14. Мехелен 5 1 1 3 6 - 9 4
15. Вестерло 5 1 0 4 8 - 14 3
16. Серкль Брюгге 5 1 0 4 5 - 13 3
17. Андерлехт 4 1 0 3 5 - 5 3
18. Зульте-Варегем 5 0 2 3 2 - 7 2
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
Генк Ндайишимий Майк 5 (5)
Генк Хейнен Бриан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Остенде Роша Кенни 5
Стандард Амалла Селим 1 3
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 39'
    УДАЛЕНИЕ! - Бауэр Роберт увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      38'
      Бауэр Роберт получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Arbnor Muja получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Геркенс Питер бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Антверпен 2:0 Сент-Трейден онлайн

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