  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Кубок 2023-2024
Фиорентина
2:2
Итог после пенальти
4
1
Парма
0'
0:1
21' Гол
Бернабе Адриан
0:2
23' Гол
Бонни Анж-Йоан
38' Желтая карточка
Мина Йерри
38' Желтая карточка
Чичисола Леандро
1:2
83' Гол
Нзола М'Бала
2:2
89' Пенальти
Соттиль Риккардо
92' Желтая карточка
Нзола М'Бала
96' Желтая карточка
Ансальди Кристиан
120' Желтая карточка
Инфантино Джино
4 1
Бираги Кристиано
3:2
3:3
Эрнани Азеведо
Куаме Кристиан
4:3
4:3
Ман Деннис
Миленкович Никола
5:3
5:3
Камара Дрисса
Бельтран Лукас
6:3

Ход матча

21'
0:1
Бернабе Адриан
23'
0:2
Бонни Анж-Йоан
(Михэйлэ Валентин)
38'
Мина Йерри
 
38'
 
Чичисола Леандро
46'
Бираги Кристиано
Паризи Фабьяно
 
46'
Инфантино Джино
Брекало Йосип
 
46'
Мело Артур
Мандрагора Роландо
 
46'
Раньери Лука
Мина Йерри
 
53'
 
Дель Прато Энрико
Эно Антони
53'
 
Шарпантье Габриэль
Бонни Анж-Йоан
62'
 
Ман Деннис
Бенедычак Адриан
66'
Бельтран Лукас
Барак Антонин
 
70'
 
Бегич Тьяс
Михэйлэ Валентин
70'
 
Эрнани Азеведо
Бернабе Адриан
83'
Нзола М'Бала
(Соттиль Риккардо)
1:2
89'
Соттиль Риккардо
2:2
91'
 
Камара Дрисса
Сиприен Вилан
92'
Нзола М'Бала
 
96'
 
Ансальди Кристиан
106'
Куаме Кристиан
Соттиль Риккардо
 
120'
Инфантино Джино
 
121'
Бираги Кристиано
3:2
121'
3:3
Эрнани Азеведо
121'
Куаме Кристиан
4:3
121'
4:3
Ман Деннис
121'
Миленкович Никола
5:3
121'
5:3
Камара Дрисса
121'
Бельтран Лукас
6:3
Пен
4:1

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 8
  • 8 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 811 Количество передач 420
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогнозы 121
Фиорентина 97.5% (118)
X 2.5% (3)
Парма 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
53
Кристенсен
Оливер
33
Кайоде
Майкл
4
Миленкович
Никола
26
Мина
Йерри
65
Паризи
Фабьяно
8
Лопес
Максим
38
Мандрагора
Роландо
77
Брекало
Йосип
72
Барак
Антонин
7
Соттиль
Риккардо
18
Нзола
М'Бала
40
Корви
Эдоардо
20
Эно
Антони
39
Чиркати
Алессандро
3
Осорио
Йордан
26
Кулибали
Войо
19
Зом
Симон
64
Сиприен
Вилан
28
Михэйлэ
Валентин
10
Бернабе
Адриан
7
Бенедычак
Адриан
13
Бонни
Анж-Йоан
Фиорентина
4-2-3-1
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Фиорентина
Парма

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

23 матча

30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед

Первый тайм

30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
1:1
СA
3:3
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:1
ТМК
0:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
3:0
СA
1:1
К
2:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:3
СA
3:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.83
1.09

Среднее время на гол

49
82

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.18
1

Среднее время на гол

76
90

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.52
1.04

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

59
86

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соттиль Риккардо 1 (1) 1
Нзола М'Бала 1 1
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонни Анж-Йоан 3 1
Ман Деннис 2 (1) 0.67
Бенедычак Адриан 1 0.33
Бернабе Адриан 1 0.33
Зом Симон 1 0.33
Михэйлэ Валентин 0 0
Эно Антони 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мина Йерри 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Инфантино Джино 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ансальди Кристиан 1 0
Чичисола Леандро 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Кулибали Войо 1 0
Загаритис Василиос 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Парма
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
2
Фиорентина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Парма
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
100%
1
13%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
100%
1
13%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1
Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0
Парма
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0
Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджана 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Парма - Бохум 1:0

Результаты матчей

Фиорентина
Парма

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
1 Лацио
0 Дженоа
6 Фиорентина
3 Парма
Наполи
Фрозиноне
Интер Милан
Болонья
Милан
Кальяри
Аталанта
Сассуоло
Рома
Кремонезе
Ювентус
Салернитана
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Парма Бонни Анж-Йоан 3
ФералпиСало Ди Мольфетта Давиде 2
Дженоа Гудмундссон Альберт 2
Дженоа Ретеги Матео 2
Сассуоло Мулаттьери Самуэле 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Сердар Суат 1 1
Читтаделла Фраре Доменико 1 1
Козенца Кало Джакомо 1
Кремонезе Giovanni Stroppa 1
Реджана Чигарини Лука 1
Весь список
  • 121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 121'
    Мы ожидаем серии пенальти
  • 121'
    Начинается серия пенальти
  • 120'
    Инфантино Джино получил желтую карточку от судьи
  • 106'
    Соттиль Риккардо уходит с поля. Куаме Кристиан выходит вместо него
  • 106'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • 106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • 96'
    Ансальди Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Нзола М'Бала получил желтую карточку от судьи
    • 91'
      Сиприен Вилан уходит с поля. Камара Дрисса выходит вместо него
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    Прогнозы 121
    Фиорентина 97.5% (118)
    X 2.5% (3)
    Парма 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фиорентина 2:2 Парма онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 2:2 Парма

    Исход игры
    Фиорентина
    97.5% (118)
    Ничья
    2.5% (3)
    Парма
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (57)
    Меньше
    50% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    48.25% (55)
    Нет
    51.75% (59)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    38% (46)
    2:0 Фиорентина
    33.9% (41)
    1:0 Фиорентина
    11.6% (14)
    3:1 Фиорентина
    5% (6)
    3:0 Фиорентина
    3.3% (4)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     