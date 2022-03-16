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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Перуджа
1:1
Конец матча

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
6' Желтая карточка
Дзанеллато Никколо
36' Желтая карточка
Коломбо Лоренцо
40' Вторая желтая карточка
Коломбо Лоренцо
44' Желтая карточка
Курадо Маркос
50' Желтая карточка
Селия Раффаэле
58' Желтая карточка
Капрадосси Элио
1:0
61' Гол
Куан Кристиан
81' Желтая карточка
Буррай Сальваторе
1:1
90' Гол
Латте Лат Эммануэль
90'+5
22
Чичисола
Леандро
39
Сгарби
Филиппо
5
Анджелла
Габриэле
15
Дель
Орко
Кристиан
30
Феррарини
Габриэле
28
Куан
Кристиан
8
Буррай
Сальваторе
23
Фальцерано
Марчелло
10
Матос
Ридер
25
Санторо
Симоне
9
Де
Лука
Мануэль
54
Альфонсо
Энрико
24
Дикманн
Лоренцо
6
Меккарьелло
Бьяджо
17
Капрадосси
Элио
91
Селия
Раффаэле
40
Да
Рива
Якопо
10
Дзанеллато
Никколо
32
Пинато
Марко
97
Д'Орацио
Людовико
9
Коломбо
Лоренцо
28
Видо
Лука
Перуджа
3-4-2-1
СПАЛ 2013
4-3-1-2

История личных встреч

Перуджа
СПАЛ 2013

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
1:2
ТМК
0:0
ТМК
1:1
СB
2:0
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 10 (4) 0.33
Куан Кристиан 4 0.13
Матос Ридер 3 0.1
Лизи Франческо 3 0.1
Оливьери Марко 3 0.1
Рози Алеандро 2 0.07
Буррай Сальваторе 1 0.03
Фальцерано Марчелло 1 0.03
Карретта Мирко 1 0.03
Курадо Маркос 1 0.03
Д'Урсо Кристиан 1 0.03
Сгарби Филиппо 1 0.03
Мурано Джакопо 1 0.03
Занандреа Джанмария 1 0.03
Сегре Джакопо 0 0
Дель Орко Кристиан 0 0
Бегетто Андреа 0 0
Санторо Симоне 0 0
Феррарини Габриэле 0 0
СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкозу Марко 6 (1) 0.2
Коломбо Лоренцо 6 0.2
Мелькьорри Федерико 5 0.17
Видо Лука 3 0.1
Вивиани Федерико 3 0.1
Да Рива Якопо 2 0.07
Росси Джузеппе 2 0.07
Латте Лат Эммануэль 2 0.07
Дикманн Лоренцо 1 0.03
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.03
Сек Демба 1 0.03
Капрадосси Элио 1 0.03
Финотто Маттиа 1 0.03
Мора Лука 0 0
Дзанеллато Никколо 0 0
Д'Орацио Людовико 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куан Кристиан 7 3
Буррай Сальваторе 12 0
Лизи Франческо 7 0
Фальцерано Марчелло 7 0
Курадо Маркос 7 0
Занандреа Джанмария 3 2
Рози Алеандро 6 0
Матос Ридер 5 0
Дель Орко Кристиан 5 0
Анджелла Габриэле 4 0
Оливьери Марко 4 0
Де Лука Мануэль 4 0
Санторо Симоне 4 0
Феррарини Габриэле 2 1
Карретта Мирко 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Чичисола Леандро 2 0
Сгарби Филиппо 2 0
Д'Урсо Кристиан 1 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Гион Андреа 1 0
СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коломбо Лоренцо 7 1
Вивиани Федерико 6 1
Селия Раффаэле 6 0
Дикманн Лоренцо 4 1
Викари Франческо 3 1
Манкозу Марко 4 0
Мора Лука 4 0
Крочата Джованни 4 0
Эспозито Сальваторе 4 0
Трипальделли Алессандро 4 0
Да Рива Якопо 4 0
Капрадосси Элио 3 0
Пинато Марко 2 0
Латте Лат Эммануэль 2 0
Сек Демба 2 0
Педа Патрик 2 0
Росси Джузеппе 1 0
Альмичи Альберто 1 0
Тиам Демба 1 0
Кокколо Лука 1 0
Дзанеллато Никколо 1 0
Пископо Кевин 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Гейденрейх Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
11
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
2
13%
1
9%
1-15
4
27%
1
9%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
3
20%
3
27%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
2
13%
1
9%
76-90

Пропущено

13
21
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
15%
1
5%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
2
15%
8
38%
31-45
3
23%
1
5%
46-60
1
8%
5
24%
61-75
4
31%
3
14%
76-90

Забито

18
24
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
1
6%
2
8%
1-15
4
22%
6
25%
16-30
3
17%
5
21%
31-45
3
17%
2
8%
46-60
4
22%
4
17%
61-75
3
17%
5
21%
76-90

Пропущено

13
23
9 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
4
31%
1
4%
1-15
4
31%
5
22%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
3
23%
6
26%
76-90

Забито

33
35
16 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 17
17 Забивали первыми 11
7 Не забивали 10
3
9%
3
9%
1-15
8
24%
7
20%
16-30
5
15%
8
23%
31-45
6
18%
5
14%
46-60
6
18%
6
17%
61-75
5
15%
6
17%
76-90

Пропущено

26
44
14 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 23
6
23%
2
5%
1-15
5
19%
8
18%
16-30
3
12%
12
27%
31-45
3
12%
5
11%
46-60
2
8%
8
18%
61-75
7
27%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Реджина - Перуджа 0:1 Перуджа - Лечче 1:1 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Беневенто 0:1
Алессандрия - Перуджа 1:2 Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2
СПАЛ 2013
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0
СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Асколи - СПАЛ 2013 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 30 16 8 6 45 - 29 56
2. Пиза Заявка 30 15 10 5 39 - 24 55
3. Лечче Заявка 30 14 13 3 49 - 27 55
4. Монца Заявка 30 15 9 6 50 - 30 54
5. Брешия Заявка 30 14 11 5 46 - 31 53
6. Беневенто Заявка 29 14 9 6 47 - 27 51
7. Асколи Заявка 30 14 7 9 43 - 37 49
8. Фрозиноне Заявка 30 12 12 6 45 - 31 48
9. Перуджа Заявка 30 11 13 6 33 - 26 46
10. Читтаделла Заявка 30 11 11 8 33 - 29 44
11. Реджина Заявка 30 11 7 12 27 - 36 40
12. Парма Заявка 30 8 14 8 37 - 33 38
13. Комо Заявка 30 8 14 8 36 - 40 38
14. Тернана Заявка 30 10 8 12 42 - 46 38
15. СПАЛ 2013 Заявка 30 7 11 12 35 - 44 32
16. Алессандрия Заявка 30 6 7 17 28 - 48 25
17. Козенца Заявка 29 5 9 15 26 - 46 24
18. Виченца Виртус Заявка 30 5 6 19 29 - 52 21
19. Кротоне Заявка 30 3 10 17 31 - 50 19
20. Порденоне Заявка 30 2 7 21 21 - 56 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 15 10 3 2 30 - 13 33
2. Кремонезе Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
3. Лечче Заявка 15 9 5 1 32 - 14 32
4. Пиза Заявка 15 8 6 1 21 - 11 30
5. Беневенто Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
6. Фрозиноне Заявка 15 7 6 2 25 - 12 27
7. Реджина Заявка 15 7 2 6 16 - 17 23
8. Читтаделла Заявка 15 6 4 5 19 - 14 22
9. Брешия Заявка 15 5 7 3 23 - 19 22
10. Тернана Заявка 15 7 1 7 21 - 19 22
11. Асколи Заявка 15 5 5 5 17 - 17 20
12. Комо Заявка 15 4 7 4 16 - 15 19
13. Перуджа Заявка 15 4 7 4 15 - 13 19
14. Парма Заявка 15 4 7 4 19 - 14 19
15. Козенца Заявка 14 5 3 6 15 - 17 18
16. Алессандрия Заявка 15 4 4 7 12 - 20 16
17. Кротоне Заявка 15 3 7 5 18 - 20 16
18. СПАЛ 2013 Заявка 15 3 6 6 24 - 23 15
19. Виченца Виртус Заявка 15 3 4 8 16 - 22 13
20. Порденоне Заявка 15 1 5 9 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 15 9 4 2 23 - 12 31
2. Асколи Заявка 15 9 2 4 26 - 20 29
3. Перуджа Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Пиза Заявка 15 7 4 4 18 - 13 25
5. Кремонезе Заявка 15 7 3 5 19 - 15 24
6. Беневенто Заявка 14 6 5 3 17 - 12 23
7. Лечче Заявка 15 5 8 2 17 - 13 23
8. Читтаделла Заявка 15 5 7 3 14 - 15 22
9. Монца Заявка 15 5 6 4 20 - 17 21
10. Фрозиноне Заявка 15 5 6 4 20 - 19 21
11. Парма Заявка 15 4 7 4 18 - 19 19
12. Комо Заявка 15 4 7 4 20 - 25 19
13. Реджина Заявка 15 4 5 6 11 - 19 17
14. СПАЛ 2013 Заявка 15 4 5 6 11 - 21 17
15. Тернана Заявка 15 3 7 5 21 - 27 16
16. Алессандрия Заявка 15 2 3 10 16 - 28 9
17. Виченца Виртус Заявка 15 2 2 11 13 - 30 8
18. Козенца Заявка 15 0 6 9 11 - 29 6
19. Порденоне Заявка 15 1 2 12 9 - 30 5
20. Кротоне Заявка 15 0 3 12 13 - 30 3
Где смотреть матч Перуджа 1:1 СПАЛ 2013 онлайн

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