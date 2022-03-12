Швейцария: Суперлига 2021-2022
23' Желтая карточкаБенито Лорис
0:1
42' ГолФаччинетти Микаэль
0:2
46' ГолБоттани Маттиа
49' Желтая карточкаЛаванши Нума
56' Желтая карточкаКабаши Ариан
0:3
60' ГолЦелар Жан
64' Красная карточкаБальтазар
64' Желтая карточкаФикентшер Кевин
68' Желтая карточкаСио Жованни
88' Желтая карточкаБамер Жан
Ход матча
23'
42'
0:1
46'
0:2
49'
56'
60'
0:3
64'
64'
68'
88'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 3
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
48 Владение мячом, % 52
32
Бенито
Лорис
20
Араз
Муса
52
Весли
Давид
13
Сио
Жованни
26
Amir
Saipi
16
Лаванши
Нума
27
Рюэгг
Кевин
24
Ловрич
Санди
19
Целар
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Полузащитник
-
52 Весли ДавидПолузащитник
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Телер СандроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
-
26 Amir SaipiВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
27 Рюэгг КевинПолузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Целар ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Yuri VIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Hadj Mahmoud
-
99 Nikolas Muci
-
Главный тренер: Mattia Croci-Torti
История личных встреч
Сьон
Лугано
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед
28 матчей
32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
17.9%
42.9%
39.2%
5 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.7%
42.9%
21.4%
10 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|7 (1)
|0.27
|Гргич Анто
|4 (3)
|0.15
|Кавар Димитри
|3
|0.12
|Весли Давид
|3
|0.12
|Оаро Гийом
|3
|0.12
|Итаитинга
|2
|0.08
|Ндойе Бирама
|2
|0.08
|Буа Кевин
|1
|0.04
|Бамер Жан
|1
|0.04
|Дзуффи Лука
|1
|0.04
|Сио Жованни
|1
|0.04
|Theo Berdayes
|1
|0.04
|Карлен Гаэтан
|0
|0
|Ди Сере
|0
|0
|Бальтазар
|0
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|6 (2)
|0.23
|Боттани Маттиа
|5
|0.19
|Абубакар-Анкра Асума
|4
|0.15
|Циглер Рето
|4 (2)
|0.15
|Ловрич Санди
|2
|0.08
|Лаванши Нума
|2
|0.08
|Фаччинетти Микаэль
|2
|0.08
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0.08
|Саббатини Хонатан
|1
|0.04
|Кустодио Оливье
|1
|0.04
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.04
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.04
|Марич Мият
|1 (1)
|0.04
|Алиседа Игнасио
|1
|0.04
|Hadj Mahmoud
|1
|0.04
|Yuri VI
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальтазар
|6
|2
|Весли Давид
|6
|0
|Кавар Димитри
|5
|0
|Гргич Анто
|4
|0
|Ндойе Бирама
|4
|0
|Ди Сере
|4
|0
|Стожилкович Филип
|4
|0
|Nathanael Saintini
|4
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|1
|Бенито Лорис
|3
|0
|Фикентшер Кевин
|3
|0
|Бамер Жан
|3
|0
|Итаитинга
|3
|0
|Берарди Гаэтано
|2
|0
|Сио Жованни
|2
|0
|Кабаши Ариан
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Шмид Йоэль
|1
|0
|Abdulkader Keita2
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кустодио Оливье
|10
|0
|Дапрела Фабио
|8
|0
|Саббатини Хонатан
|6
|0
|Kreshnik Hajrizi
|6
|0
|Лаванши Нума
|5
|0
|Боттани Маттиа
|5
|0
|Циглер Рето
|3
|0
|Марич Мият
|3
|0
|Ловрич Санди
|3
|0
|Целар Жан
|2
|0
|Yuri VI
|2
|0
|Amir Saipi
|2
|0
|Luis Phelipe
|2
|0
|Монцьяло Кевин
|2
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Осигве Себастьян
|1
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
17
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
0
0%
1
6%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
3
21%
5
29%
29%
31-45
1
7%
4
24%
46-60
5
36%
1
6%
61-75
3
21%
4
24%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
6
35%
2
12%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
1
6%
7
41%
61-75
5
29%
29%
5
29%
29%
76-90
Забито
16
16
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
3
19%
1
6%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
1
6%
6
38%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
5
31%
76-90
Пропущено
33
18
15 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
9%
5
28%
1-15
5
15%
3
17%
16-30
7
21%
3
17%
31-45
7
21%
3
17%
46-60
6
18%
1
6%
61-75
5
15%
3
17%
76-90
Забито
30
33
11 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 14
5 Не забивали 9
3
10%
2
6%
1-15
4
13%
5
15%
16-30
4
13%
11
33%
31-45
4
13%
5
15%
46-60
7
23%
1
3%
61-75
8
27%
9
27%
76-90
Пропущено
50
35
22 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 19
3
6%
7
20%
1-15
6
12%
4
11%
16-30
13
26%
5
14%
31-45
11
22%
3
9%
46-60
7
14%
8
23%
61-75
10
20%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 1:1
Люцерн - Сьон 1:0 Базель - Сьон 3:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Янг Бойз - Сьон 4:3 Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1
Лугано
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Лугано - Базель 0:2 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Лугано - Серветт 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2
Цюрих - Лугано 3:0 Тун - Лугано 3:4 Лугано - Люцерн 2:1 Янг Бойз - Лугано 1:0 Лугано - Кьяссо 1:0 Вадуц - Лугано 0:3 Лугано - Базель 1:2 Лугано - Янг Бойз 0:5 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Сьон 2:0 Янг Бойз - Лугано 3:1 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Лугано - Люцерн 3:1 Коллина д'Оро - Лугано 1:3 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лугано - Серветт 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|26
|18
|5
|3
|59 - 33
|59
|2.
|Янг Бойз
|25
|12
|8
|5
|57 - 32
|44
|3.
|Базель
|25
|11
|11
|3
|54 - 31
|44
|4.
|Лугано
|26
|13
|3
|10
|34 - 34
|42
|5.
|Серветт
|25
|10
|5
|10
|40 - 44
|35
|6.
|Санкт-Галлен
|26
|9
|7
|10
|45 - 47
|34
|7.
|Сьон
|26
|8
|6
|12
|33 - 47
|30
|8.
|Грасcхоппер
|25
|6
|9
|10
|40 - 41
|27
|9.
|Люцерн
|25
|3
|10
|12
|27 - 47
|19
|10.
|Лозанна-Спорт
|25
|2
|6
|17
|20 - 53
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|13
|10
|2
|1
|33 - 15
|32
|2.
|Янг Бойз
|13
|8
|4
|1
|28 - 15
|28
|3.
|Лугано
|13
|7
|2
|4
|17 - 17
|23
|4.
|Базель
|12
|5
|6
|1
|29 - 14
|21
|5.
|Сьон
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|6.
|Санкт-Галлен
|13
|4
|6
|3
|23 - 21
|18
|7.
|Серветт
|12
|5
|3
|4
|20 - 20
|18
|8.
|Грасcхоппер
|13
|3
|5
|5
|23 - 24
|14
|9.
|Люцерн
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|10.
|Лозанна-Спорт
|13
|1
|3
|9
|12 - 32
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|13
|8
|3
|2
|26 - 18
|27
|2.
|Базель
|13
|6
|5
|2
|25 - 17
|23
|3.
|Лугано
|13
|6
|1
|6
|17 - 17
|19
|4.
|Серветт
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|5.
|Санкт-Галлен
|13
|5
|1
|7
|22 - 26
|16
|6.
|Янг Бойз
|12
|4
|4
|4
|29 - 17
|16
|7.
|Грасcхоппер
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|8.
|Люцерн
|13
|1
|8
|4
|15 - 24
|11
|9.
|Сьон
|13
|2
|4
|7
|17 - 32
|10
|10.
|Лозанна-Спорт
|12
|1
|3
|8
|8 - 21
|6