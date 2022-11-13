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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Андерлехт
0:2
Конец матча
Генк
0'
15' Желтая карточка
Грошовски Патрик
0:1
19' Гол
Онуачу Пол
25' Желтая карточка
Н'Диайе Мусса
28' Желтая карточка
Куэста Карлос
45' Желтая карточка
Требель Адриен
0:2
53' Гол
Артеага Херардо
74' Красная карточка
Артеага Херардо
86' Желтая карточка
Маккензи Марк
90'+5
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
27
Садики
Ноа
56
Дебаст
Зено
3
Делькруа
Ханнес
5
Н'Диайе
Мусса
61
Арнстад
Кристиан
11
Рафаэлов
Лиор
25
Требель
Адриен
10
Версхарен
Яри
99
Силва
Фабио
7
Амузу
Френсис
26
Вандервоордт
Маартен
5
Артеага
Херардо
2
Маккензи
Марк
46
Куэста
Карлос
23
Муньос
Даниэль
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
11
Ндайишимий
Майк
34
Эль-Ханнус
Билаль
28
Пейнтсил
Джозеф
18
Онуачу
Пол
Андерлехт
4-3-3
Генк
4-2-3-1

История личных встреч

Андерлехт
Генк

31 матч

83.9%
16.1%
26 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

48.4%
35.5%
16.1%
15 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.4%
22.6%
24 победы 7 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

49 матчей

53.1%
14.3%
32.6%
26 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

30.6%
53.1%
16.3%
15 побед 26 ничьих 8 побед

Второй тайм

49%
24.5%
26.5%
24 победы 12 ничьих 13 побед

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
1:0
ПОЗЧТ
1:2
ПОЗЧТ
1:1
К
1:2
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
3:0
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
0:1
ЛП
2:0
ЛП
0:2
ЛП
5:2
ЛП
1:0
ЛП
0:0
ЛП
0:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
4:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:1
С
1:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
1:2
КБ
1:0
КБ
1:0
ЛЖ
2:4
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:4
ПЛ
1:3
ПЛ
4:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

36
28

Голов в среднем за матч

1.38
1.22

Среднее время на гол

65
73

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

0.96
0.73

Среднее время на гол

94
123

Всего голов

58
47

Голов в среднем за матч

1.18
0.96

Тотал матчей

2.5
46
Больше 94%
Меньше 6%
3
29
Больше 59%
Меньше 41%
20
16
Больше 33%
Меньше 67%
33
7
Больше 14%
Меньше 86%
42
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

76
93

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 6 (1) 0.38
Рафаэлов Лиор 4 (1) 0.25
Амузу Френсис 3 0.19
Ашимеру Маджид 2 0.13
Версхарен Яри 2 0.13
Струйкенс Марио 2 0.13
Мурильо Микаэль 1 0.06
Вертонген Ян 1 0.06
Раман Бенито 1 0.06
Диавара Амаду 1 0.06
Эспозито Себастьяно 1 0.06
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.06
Дюранвилль Юлиен 1 0.06
Требель Адриен 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Худт Уэсли 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
Н'Диайе Мусса 0 0
Садики Ноа 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 13 (3) 0.76
Пейнтсил Джозеф 6 0.35
Хейнен Бриан 6 (2) 0.35
Ндайишимий Майк 5 0.29
Муньос Даниэль 5 0.29
Дессерс Сириль 3 (1) 0.18
Грошовски Патрик 2 0.12
Артеага Херардо 2 0.12
Немет Ондраш 1 0.06
Саматта Мбвана 1 0.06
Ито Дзюнъя 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Карстенсен Расмус 0 0
Эль-Ханнус Билаль 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнстад Кристиан 2 1
Силва Фабио 3 0
Требель Адриен 3 0
Струйкенс Марио 3 0
Дебаст Зено 3 0
Абдулразак Исхак 1 1
Рафаэлов Лиор 2 0
Мурильо Микаэль 2 0
Диавара Амаду 2 0
Садики Ноа 2 0
Вертонген Ян 1 0
Худт Уэсли 1 0
Ван Кромбрюгге Хендрик 1 0
Кана Марко 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Амузу Френсис 1 0
Версхарен Яри 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Nilson Angulo 1 0
Дюранвилль Юлиен 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артеага Херардо 5 1
Муньос Даниэль 5 0
Эль-Ханнус Билаль 2 1
Куэста Карлос 3 0
Пейнтсил Джозеф 3 0
Пресиадо Анхело 1 1
Грошовски Патрик 2 0
Онуачу Пол 2 0
Хейнен Бриан 2 0
Маккензи Марк 2 0
Matias Galarza 2 0
Вандервоордт Маартен 1 0
Ндайишимий Майк 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Генк
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

2
2
Андерлехт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Генк
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

6
25
Андерлехт
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Генк
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

8
27

Голы по времени матча

Забито

16
19
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
2
13%
3
16%
1-15
4
25%
6
32%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
4
25%
1
5%
61-75
3
19%
3
16%
76-90

Пропущено

10
8
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
6
60%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

10
25
4 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 8
11 Не забивали 9
1
10%
7
28%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
30%
7
28%
31-45
2
20%
2
8%
46-60
4
40%
1
4%
61-75
0
0%
6
24%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 7
4
44%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

26
44
12 В 1-м тайме 27
14 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 14
6 Не забивали 1
3
12%
10
23%
1-15
4
15%
8
18%
16-30
5
19%
9
20%
31-45
3
12%
6
14%
46-60
8
31%
2
5%
61-75
3
12%
9
20%
76-90

Пропущено

19
16
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 13
4
21%
2
13%
1-15
2
11%
3
19%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
7
37%
3
19%
61-75
3
16%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Льерс Кемпензонен - Андерлехт 2:2 Антверпен - Андерлехт 0:0 Силькеборг - Андерлехт 0:2 Андерлехт - Эйпен 4:2
Андерлехт - Стяуа 2:2 Зульте-Варегем - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Брюгге 0:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 Стяуа - Андерлехт 0:0 Вестерло - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Андерлехт - Гент 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1
Генк
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Вестерло - Генк 0:1 Генк - Шарлеруа 4:1 Генк - Мехелен 3:1 Антверпен - Генк 1:3
Генк - Вестерло 6:1 АХ Лёвен - Генк 0:1 Генк - Кортрейк 2:1 Остенде - Генк 1:2 Генк - Гент 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Генк - Эйпен 4:2 Генк - Стандард 3:1 Брюгге - Генк 3:2 Генк - Сераинг 4:0 Генк - АЕК 0:2 Волендам - Генк 3:2

Результаты матчей

Андерлехт
Генк

Точный счет

0:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
6 раз 35%
4
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
7
2
3
6
2.5
5
4
2
7
3.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
7
1
2
5
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
16
1
8
8
1.5
14
3
5
11
2.5
8
9
2
14
3.5
5
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 17 15 1 1 45 - 15 46
2. Унион Сент-Жиллуаз 17 11 3 3 35 - 22 36
3. Антверпен 17 11 2 4 30 - 17 35
4. Брюгге 17 10 3 4 34 - 20 33
5. Гент 1:0 17 9 3 5 29 - 18 30
6. Вестерло 17 8 2 7 34 - 30 26
7. Стандард 16 8 1 7 27 - 23 25
8. Серкль Брюгге 17 7 4 6 24 - 24 25
9. АХ Лёвен 17 7 4 6 30 - 26 25
10. Сент-Трейден 17 6 5 6 17 - 19 23
11. Андерлехт 16 6 2 8 26 - 23 20
12. Шарлеруа 16 6 1 9 23 - 29 19
13. Мехелен 16 5 3 8 24 - 31 18
14. Остенде 17 5 2 10 20 - 37 17
15. Эйпен 17 5 1 11 24 - 38 16
16. Зульте-Варегем 17 3 4 10 23 - 40 13
17. Кортрейк 0:1 17 3 3 11 14 - 30 12
18. Серен Юнайтед 17 3 2 12 16 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 9 8 1 0 25 - 8 25
2. Антверпен 9 7 1 1 20 - 8 22
3. Брюгге 9 6 2 1 22 - 10 20
4. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 2 1 13 - 8 17
5. Гент 1:0 8 5 1 2 16 - 9 16
6. Вестерло 8 5 1 2 20 - 9 16
7. Серкль Брюгге 8 4 3 1 15 - 8 15
8. Мехелен 9 4 2 3 17 - 15 14
9. Стандард 8 4 1 3 17 - 11 13
10. Андерлехт 9 4 1 4 15 - 11 13
11. АХ Лёвен 8 4 1 3 13 - 11 13
12. Остенде 8 4 0 4 11 - 15 12
13. Шарлеруа 8 3 1 4 13 - 14 10
14. Эйпен 8 3 0 5 10 - 14 9
15. Сент-Трейден 8 2 2 4 7 - 10 8
16. Зульте-Варегем 9 2 1 6 15 - 28 7
17. Кортрейк 0:1 9 1 2 6 5 - 15 5
18. Серен Юнайтед 8 0 1 7 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 8 7 0 1 20 - 7 21
2. Унион Сент-Жиллуаз 9 6 1 2 22 - 14 19
3. Сент-Трейден 9 4 3 2 10 - 9 15
4. Гент 1:0 9 4 2 3 13 - 9 14
5. Антверпен 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Брюгге 8 4 1 3 12 - 10 13
7. Стандард 8 4 0 4 10 - 12 12
8. АХ Лёвен 9 3 3 3 17 - 15 12
9. Серен Юнайтед 9 3 1 5 13 - 19 10
10. Вестерло 9 3 1 5 14 - 21 10
11. Серкль Брюгге 9 3 1 5 9 - 16 10
12. Шарлеруа 8 3 0 5 10 - 15 9
13. Андерлехт 7 2 1 4 11 - 12 7
14. Кортрейк 0:1 8 2 1 5 9 - 15 7
15. Эйпен 9 2 1 6 14 - 24 7
16. Зульте-Варегем 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Остенде 9 1 2 6 9 - 22 5
18. Мехелен 7 1 1 5 7 - 16 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 13
АХ Лёвен Гонсалес Марио 11 (1)
Антверпен Янссен Винсент 9 (3)
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Шарлеруа Илаймахаритра Марко 7
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 7
Эйпен Мубарак Вакасо 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Требель Адриен получил желтую карточку от судьи
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