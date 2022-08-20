  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Генк
2:1
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
1:0
41' Гол
Хейнен Бриан
1:1
46' Гол
Деман Оливье
2:1
57' Пенальти
Хейнен Бриан
84' Желтая карточка
Онуачу Пол
89' Желтая карточка
Деман Оливье
90'+5
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
28
Пейнтсил
Джозеф
34
Bilal
El
Khannous
11
Ндайишимий
Майк
35
Немет
Ондраш
1
Маецки
Радослав
8
Декостере
Роббе
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
29
Торрес
Луи
14
Ванхутт
Шарль
22
Лопес
Леонардо
34
Сомерс
Тибо
10
Хотич
Дино
23
Деман
Оливье
36
Уэда
Аясе
Генк
4-2-3-1
Серкль Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Генк
Серкль Брюгге

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
11.8%
23.5%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

24 матча

58.3%
16.7%
25%
14 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.5%
54.2%
8.3%
9 побед 13 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
1:5
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
2:5
К
0:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:0
КБ
0:2
ЛЖ
3:1
ЛЖ
3:3
ПЛ
4:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейнен Бриан 4 (2) 0.8
Ндайишимий Майк 3 0.6
Дессерс Сириль 3 (1) 0.6
Пейнтсил Джозеф 2 0.4
Муньос Даниэль 1 0.2
Грошовски Патрик 1 0.2
Немет Ондраш 1 0.2
Ито Дзюнъя 0 0
Артеага Херардо 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деман Оливье 1 0.2
Торрес Луи 1 0.2
Денкей Кевин 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артеага Херардо 2 0
Грошовски Патрик 1 0
Онуачу Пол 1 0
Хейнен Бриан 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Вандервоордт Маартен 1 0
Bilal El Khannous 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попович Борис 1 1
Декостере Роббе 2 0
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Деман Оливье 1 0
Сомерс Тибо 1 0
Денкей Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
1
7 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
4
67%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

15
2
11 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
4
27%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
4
67%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Зульте-Варегем - Генк 1:4 Генк - Эйпен 4:2 Генк - Стандард 3:1 Брюгге - Генк 3:2
Генк - Сераинг 4:0 Генк - АЕК 0:2 Волендам - Генк 3:2 Генк - Утрехт 2:1 Хейст - Генк 1:8 Эндрахт Термьен - Генк 0:4 Мехелен - Генк 0:0 Генк - Гент 0:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Мехелен 4:2 Гент - Генк 0:1 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Брюгге - Генк 3:1 Генк - Сент-Трейден 0:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0
Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 5 4 0 1 15 - 8 12
2. Антверпен 4 4 0 0 8 - 2 12
3. Андерлехт 4 3 0 1 8 - 2 9
4. Гент 4 2 2 0 8 - 5 8
5. Брюгге 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 4 - 5 7
7. АХ Лёвен 4 2 0 2 6 - 7 6
8. Вестерло 4 2 0 2 7 - 6 6
9. Остенде 5 2 0 3 6 - 8 6
10. Шарлеруа 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Сент-Трейден 5 1 3 1 3 - 5 6
12. Мехелен 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Кортрейк 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Зульте-Варегем 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Стандард 4 1 1 2 7 - 9 4
16. Серкль Брюгге 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Серен Юнайтед 5 1 0 4 4 - 8 3
18. Эйпен 5 1 0 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Андерлехт 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Вестерло 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Антверпен 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Унион Сент-Жиллуаз 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Гент 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Стандард 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Серкль Брюгге 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Брюгге 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Остенде 3 1 0 2 3 - 5 3
11. Мехелен 2 1 0 1 3 - 2 3
12. Шарлеруа 2 1 0 1 4 - 4 3
13. Зульте-Варегем 2 1 0 1 3 - 4 3
14. АХ Лёвен 2 1 0 1 2 - 3 3
15. Эйпен 3 1 0 2 3 - 5 3
16. Кортрейк 2 0 1 1 0 - 2 1
17. Сент-Трейден 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Сент-Трейден 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Гент 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Андерлехт 2 1 0 1 3 - 1 3
5. Брюгге 2 1 0 1 4 - 2 3
6. Генк 2 1 0 1 6 - 4 3
7. АХ Лёвен 2 1 0 1 4 - 4 3
8. Остенде 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Шарлеруа 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Кортрейк 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Серен Юнайтед 3 1 0 2 4 - 6 3
12. Зульте-Варегем 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Мехелен 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Унион Сент-Жиллуаз 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Вестерло 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Стандард 2 0 0 2 3 - 7 0
17. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
18. Серкль Брюгге 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Хейнен Бриан бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Генк 2:1 Серкль Брюгге онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     