Стадион: Кристал-арена
2:1
Конец матча
0'
1:0
41' ГолХейнен Бриан
1:1
46' ГолДеман Оливье
2:1
57' ПенальтиХейнен Бриан
84' Желтая карточкаОнуачу Пол
89' Желтая карточкаДеман Оливье
90'+5
Ход матча
41'
1:0
46'
1:1
57'
2:1
84'
89'
35
Немет
Ондраш
29
Торрес
Луи
34
Сомерс
Тибо
10
Хотич
Дино
23
Деман
Оливье
36
Уэда
Аясе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Немет ОндрашНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Торрес ЛуиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
-
36 Уэда АясеНападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
42 Aske Sampers
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
История личных встреч
Генк
Серкль Брюгге
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
11.8%
23.5%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
24 матча
58.3%
16.7%
25%
14 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
37.5%
54.2%
8.3%
9 побед 13 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейнен Бриан
|4 (2)
|0.8
|Ндайишимий Майк
|3
|0.6
|Дессерс Сириль
|3 (1)
|0.6
|Пейнтсил Джозеф
|2
|0.4
|Муньос Даниэль
|1
|0.2
|Грошовски Патрик
|1
|0.2
|Немет Ондраш
|1
|0.2
|Ито Дзюнъя
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деман Оливье
|1
|0.2
|Торрес Луи
|1
|0.2
|Денкей Кевин
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Артеага Херардо
|2
|0
|Грошовски Патрик
|1
|0
|Онуачу Пол
|1
|0
|Хейнен Бриан
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|Bilal El Khannous
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попович Борис
|1
|1
|Декостере Роббе
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Сомерс Тибо
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
1
7 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
4
67%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
15
2
11 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
4
27%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
4
67%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Зульте-Варегем - Генк 1:4 Генк - Эйпен 4:2 Генк - Стандард 3:1 Брюгге - Генк 3:2
Генк - Сераинг 4:0 Генк - АЕК 0:2 Волендам - Генк 3:2 Генк - Утрехт 2:1 Хейст - Генк 1:8 Эндрахт Термьен - Генк 0:4 Мехелен - Генк 0:0 Генк - Гент 0:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Мехелен 4:2 Гент - Генк 0:1 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Брюгге - Генк 3:1 Генк - Сент-Трейден 0:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0
Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|5
|4
|0
|1
|15 - 8
|12
|2.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|Андерлехт
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|4.
|Гент
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|5.
|Брюгге
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|7.
|АХ Лёвен
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|8.
|Вестерло
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Остенде
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|10.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Сент-Трейден
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|12.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Кортрейк
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Зульте-Варегем
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Стандард
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|16.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|17.
|Серен Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|18.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Андерлехт
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Вестерло
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Брюгге
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|13.
|Зульте-Варегем
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|АХ Лёвен
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|16.
|Кортрейк
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|Сент-Трейден
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Сент-Трейден
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|5.
|Брюгге
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|6.
|Генк
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|7.
|АХ Лёвен
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Мехелен
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Вестерло
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Стандард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|17.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
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