Тур: 11. Стадион: ААМИ Парк.
0:1
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаХинджерт Джек
60' Желтая карточкаАрмиенто Карло
72' Желтая карточкаRai IV
0:1
73' ГолО'Ши Джеймс
78' Желтая карточкаКадете
90' Желтая карточкаНани Луиш
90'+9
Ход матча
23'
60'
72'
73'
0:1
78'
83'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
3
Кадете
4
Rai
IV
11
Фолами
Бен
17
Нани
Луиш
13
Хор
Генри
26
О'Ши
Джеймс
27
Трюин
Кай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 КадетеЗащитник
- Полузащитник
-
4 Rai IVПолузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
-
17 Нани ЛуишНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Барнетт ДжейЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
30 Ahmad Taleb
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Хор ГенриПолузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
-
27 Трюин КайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
35 Louis Zabala
-
-
Главный тренер: Warren Moon
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Брисбен Роар
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
60.9%
43.5%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
21.7%
21.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 16 побед
42 матча
38.1%
28.6%
33.3%
16 побед 12 ничьих 14 побед
Первый тайм
33.3%
42.9%
23.8%
14 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
31%
31%
38%
13 побед 13 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
32
Голов в среднем за матч
1.68
1.39
Среднее время на гол
53
64
Всего голов
37
24
Голов в среднем за матч
1.61
1.26
Среднее время на гол
55
71
Всего голов
69
56
Голов в среднем за матч
1.64
1.33
Тотал матчей
2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
31
Больше 74%
Меньше 26%
11
25
Больше 60%
Меньше 40%
17
14
Больше 33%
Меньше 67%
28
10
Больше 24%
Меньше 76%
32
5
Больше 12%
Меньше 88%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икономидис Крис
|1
|0.14
|Кадете
|1
|0.14
|Бриллант Джошуа
|1
|0.14
|Д'Агостино Николас
|1
|0.14
|Нани Луиш
|0
|0
|Rai IV
|0
|0
|Фолами Бен
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Армиенто Карло
|2
|0.25
|О'Ши Джеймс
|1
|0.13
|Остин Чарльз
|1
|0.13
|Милеуснич Никола
|1
|0.13
|Хор Генри
|0
|0
|Невилл Скотт
|0
|0
|Joseph Knowles
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бриллант Джошуа
|2
|1
|Rai IV
|3
|0
|Нани Луиш
|2
|0
|Кадете
|2
|0
|Броксхэм Ли
|2
|0
|Иззо Пол
|1
|0
|Констандопулос Натан
|1
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
|Нигро Стефан
|1
|0
|Д'Агостино Николас
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хинджерт Джек
|2
|0
|Невилл Скотт
|2
|0
|Jordan Holmes
|0
|1
|О'Ши Джеймс
|1
|0
|Чапман Коннор
|1
|0
|Joseph Knowles
|1
|0
|Армиенто Карло
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
|Трюин Кай
|1
|0
|Cyrus Dehmie
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Брисбен Роар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Мельбурн Виктори
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Брисбен Роар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
1
Мельбурн Виктори
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Брисбен Роар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
4
3
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0
Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0
Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1
Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Эйвондэйл - Брисбен Роар 2:2 Хейдельберг Юнайтед - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
Брисбен Роар
Точный счет
0:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
4 раза 100%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Виктори
Брисбен Роар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
53
16
16
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|10
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|5 (3)
|Сидней
|Мак Роберт
|4
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Макартур
|Арабули Бачана
|3 (1)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|5
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|1 3
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|1 3