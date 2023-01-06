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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Мельбурн Виктори
0:1
Конец матча
Брисбен Роар
0'
23' Желтая карточка
Хинджерт Джек
60' Желтая карточка
Армиенто Карло
72' Желтая карточка
Rai IV
0:1
73' Гол
О'Ши Джеймс
78' Желтая карточка
Кадете
90' Желтая карточка
Нани Луиш
90'+9
1
Matt
Acton
2
Герия
Джейсон
5
Спиранович
Мэттью
21
Родерик
Миранда
8
Бриллант
Джошуа
3
Кадете
22
Бриммер
Джейк
4
Rai
IV
11
Фолами
Бен
18
Д'Агостино
Николас
17
Нани
Луиш
23
Jordan
Holmes
19
Хинджерт
Джек
2
Невилл
Скотт
6
Чапман
Коннор
3
Кортни-Перкинс
Джордан
13
Хор
Генри
26
О'Ши
Джеймс
27
Трюин
Кай
28
Joseph
Knowles
10
Милеуснич
Никола
17
Армиенто
Карло
Мельбурн Виктори
Брисбен Роар

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Брисбен Роар

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.9%
43.5%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
21.7%
21.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 16 побед

42 матча

38.1%
28.6%
33.3%
16 побед 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

33.3%
42.9%
23.8%
14 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

31%
31%
38%
13 побед 13 ничьих 16 побед

История матчей

AЛ(
0:0
ТМК
1:1
1:1
0:0
3:0
5:2
1:3
1:2
0:1
2:1
0:5
2:4
1:2
1:2
1:1
КФ
1:5
1:0
1:0
3:2
1:1
2:1
0:0
5:0
4:0
0:1
1:2
1:0
1:0
0:3
1:0
1:1
1:1
5:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
3:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
3:3
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:3

Голы

Всего голов

32
32

Голов в среднем за матч

1.68
1.39

Среднее время на гол

53
64

Всего голов

37
24

Голов в среднем за матч

1.61
1.26

Среднее время на гол

55
71

Всего голов

69
56

Голов в среднем за матч

1.64
1.33

Тотал матчей

2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
31
Больше 74%
Меньше 26%
11
25
Больше 60%
Меньше 40%
17
14
Больше 33%
Меньше 67%
28
10
Больше 24%
Меньше 76%
32
5
Больше 12%
Меньше 88%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икономидис Крис 1 0.14
Кадете 1 0.14
Бриллант Джошуа 1 0.14
Д'Агостино Николас 1 0.14
Нани Луиш 0 0
Rai IV 0 0
Фолами Бен 0 0
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Армиенто Карло 2 0.25
О'Ши Джеймс 1 0.13
Остин Чарльз 1 0.13
Милеуснич Никола 1 0.13
Хор Генри 0 0
Невилл Скотт 0 0
Joseph Knowles 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бриллант Джошуа 2 1
Rai IV 3 0
Нани Луиш 2 0
Кадете 2 0
Броксхэм Ли 2 0
Иззо Пол 1 0
Констандопулос Натан 1 0
Икономидис Крис 1 0
Нигро Стефан 1 0
Д'Агостино Николас 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хинджерт Джек 2 0
Невилл Скотт 2 0
Jordan Holmes 0 1
О'Ши Джеймс 1 0
Чапман Коннор 1 0
Joseph Knowles 1 0
Армиенто Карло 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Трюин Кай 1 0
Cyrus Dehmie 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Брисбен Роар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Мельбурн Виктори
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Брисбен Роар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
1
Мельбурн Виктори
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Брисбен Роар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

4
3

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0
Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0
Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1
Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Эйвондэйл - Брисбен Роар 2:2 Хейдельберг Юнайтед - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
Брисбен Роар

Точный счет

0:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
4 раза 100%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Виктори
Брисбен Роар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
3
1
6
1.5
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 7 6 1 0 17 - 4 19
2.
Централ Кост Маринерс
 9 5 1 3 19 - 12 16
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 10 - 7 14
4.
Макартур
 9 4 2 3 13 - 14 14
5.
Брисбен Роар
 8 2 5 1 5 - 5 11
6.
Вестерн Юнайтед
 9 3 2 4 12 - 15 11
7.
Сидней
 7 3 1 3 13 - 13 10
8.
Веллингтон Феникс
 9 2 4 3 17 - 17 10
9.
Перт Глори
 10 3 1 6 8 - 15 10
10.
Ньюкасл Джетс
 7 3 0 4 6 - 10 9
11.
Аделаида Юнайтед
 7 2 2 3 8 - 10 8
12.
Мельбурн Виктори
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 6 4 0 2 14 - 9 12
2.
Мельбурн Сити
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 8 - 4 10
4.
Вестерн Юнайтед
 5 2 2 1 5 - 5 8
5.
Веллингтон Феникс
 6 2 2 2 13 - 11 8
6.
Перт Глори
 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Макартур
 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Ньюкасл Джетс
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Аделаида Юнайтед
 3 2 0 1 4 - 2 6
10.
Брисбен Роар
 4 0 3 1 1 - 3 3
11.
Сидней
 3 0 1 2 4 - 8 1
12.
Мельбурн Виктори
 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Сидней
 4 3 0 1 9 - 5 9
3.
Брисбен Роар
 4 2 2 0 4 - 2 8
4.
Макартур
 6 2 2 2 8 - 11 8
5.
Централ Кост Маринерс
 3 1 1 1 5 - 3 4
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 1 2 2 - 3 4
7.
Мельбурн Виктори
 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
Ньюкасл Джетс
 3 1 0 2 1 - 5 3
9.
Перт Глори
 7 1 0 6 4 - 13 3
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 7 - 10 3
11.
Веллингтон Феникс
 3 0 2 1 4 - 6 2
12.
Аделаида Юнайтед
 4 0 2 2 4 - 8 2
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 10
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 5 (3)
Сидней Мак Роберт 4
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Макартур Арабули Бачана 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 5
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 1 3
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 1 3
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      23'
      Хинджерт Джек получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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