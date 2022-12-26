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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Вестерн Юнайтед
1:0
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
15' Желтая карточка
Думбия Тонго
32' Красная карточка
Топор-Стэнли Николай
1:0
45' Гол
Рисдон Джош
57' Желтая карточка
Rai IV
79' Желтая карточка
Рисдон Джош
90'+6
1
Янг
Джейми
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
44
Топор-Стэнли
Николай
17
Benjamin
Garuccio
7
Думбия
Тонго
88
Килкенни
Нил
8
Уэлс
Лаклан
14
Троизи
Джеймс
11
Пэйн
Коннор
99
Прийович
Александар
20
Иззо
Пол
2
Герия
Джейсон
6
Броксхэм
Ли
15
Тимотеу
Джордж
4
Rai
IV
7
Икономидис
Крис
8
Бриллант
Джошуа
22
Бриммер
Джейк
3
Кадете
18
Д'Агостино
Николас
10
Форнароли
Бруно
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

К
2:1
1:4
0:1
1:1
3:1
0:1
1:6
3:4
0:0
1:2
3:1
2:3

Голы

Всего голов

6
15

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.83
1.67

Среднее время на гол

49
54

Всего голов

17
25

Голов в среднем за матч

1.42
2.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

63
43

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рисдон Джош 2 0.25
Прийович Александар 2 0.25
Nicolas Milanovic 2 0.25
Пэйн Коннор 1 0.13
Килкенни Нил 1 0.13
Диаманти Алессандро 1 0.13
Тратт Джейкоб 1 0.13
Уэлс Лаклан 1 0.13
Троизи Джеймс 0 0
Benjamin Garuccio 0 0
Уэнзел-Холлс Дилан 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икономидис Крис 1 0.2
Бриллант Джошуа 1 0.2
Д'Агостино Николас 1 0.2
Нани Луиш 0 0
Фолами Бен 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 6 0
Лакруа Лео 3 1
Топор-Стэнли Николай 1 2
Nicolas Milanovic 3 0
Троизи Джеймс 2 0
Килкенни Нил 1 0
Думбия Тонго 1 0
Луштица Стивен 1 0
Пэйн Коннор 1 0
Имаи Томоки 1 0
Уэнзел-Холлс Дилан 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бриллант Джошуа 2 1
Rai IV 2 0
Нани Луиш 1 0
Кадете 1 0
Броксхэм Ли 1 0
Иззо Пол 1 0
Констандопулос Натан 1 0
Икономидис Крис 1 0
Нигро Стефан 1 0
Д'Агостино Николас 1 0

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Мельбурн Виктори
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Вестерн Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Мельбурн Виктори
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

3
0
Вестерн Юнайтед
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Мельбурн Виктори
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

5
0

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
100%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

9
2
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
25%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
4
33%
1
25%
76-90

Пропущено

13
5
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
8%
1
20%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
2
15%
2
40%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:4
Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Сидней Юнайтед 58 - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Престон Лионс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
1.5
Больше Меньше
1
4
1
7
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Макартур
 8 4 2 2 13 - 10 14
2.
Мельбурн Сити
 5 4 1 0 13 - 3 13
3.
Централ Кост Маринерс
 7 4 1 2 17 - 10 13
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 7 3 2 2 6 - 6 11
5.
Вестерн Юнайтед
 8 3 1 4 11 - 14 10
6.
Веллингтон Феникс
 8 2 4 2 16 - 14 10
7.
Сидней
 6 2 1 3 11 - 13 7
8.
Брисбен Роар
 6 1 4 1 3 - 4 7
9.
Перт Глори
 8 2 1 5 7 - 13 7
10.
Ньюкасл Джетс
 5 2 0 3 5 - 8 6
11.
Аделаида Юнайтед
 5 1 2 2 6 - 9 5
12.
Мельбурн Виктори
 5 1 1 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 5 3 0 2 12 - 8 9
2.
Веллингтон Феникс
 5 2 2 1 12 - 8 8
3.
Мельбурн Сити
 3 2 1 0 9 - 3 7
4.
Вестерн Юнайтед
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Ньюкасл Джетс
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Макартур
 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Перт Глори
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Брисбен Роар
 4 0 3 1 1 - 3 3
11.
Сидней
 3 0 1 2 4 - 8 1
12.
Мельбурн Виктори
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Макартур
 5 2 2 1 8 - 7 8
2.
Мельбурн Сити
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Сидней
 3 2 0 1 7 - 5 6
4.
Централ Кост Маринерс
 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Брисбен Роар
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Мельбурн Виктори
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Перт Глори
 6 1 0 5 4 - 11 3
9.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 7 - 10 3
10.
Веллингтон Феникс
 3 0 2 1 4 - 6 2
11.
Аделаида Юнайтед
 4 0 2 2 4 - 8 2
12.
Ньюкасл Джетс
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 3 (3)
Макартур Арабули Бачана 3 (1)
Сидней Мак Роберт 3
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 1 3
Вестерн Юнайтед Топор-Стэнли Николай 2 1
Макартур Нун Крэйг 4
Весь список
  • 72'
    Прийович Александар уходит с поля. Nicolas Milanovic выходит вместо него
  • 63'
    Кадете уходит с поля. Фолами Бен выходит вместо него
  • 63'
    Rai уходит с поля. William Wilson выходит вместо него
  • Желтая карточка
    57'
    Rai получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Троизи Джеймс сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Рисдон Джош бьет в цель!
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