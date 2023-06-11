Тур: 10.
2:2
Конец матча
0'
0:1
9' ГолРоке Витор
44' Желтая карточкаМарсиньо Силва
0:2
48' ГолChristian Cardoso
53' Желтая карточкаAloisio Santos
53' Желтая карточкаРоке Витор
74' Желтая карточкаКаноббио Агустин
0:2
75' Не забитый пенальтиВеллингтон Паулиста
1:2
76' ГолВеллингтон Паулиста
84' Желтая карточкаErick2
90' Желтая карточкаBento Krepski
2:2
90' ГолАвелар Данило
90'+10
Ход матча
9'
0:1
44'
48'
53'
53'
74'
75'
76'
84'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Lucas
Kal
37
Everaldo
22
Madson
II
3
Ivaldo
26
Erick2
17
Hugo
Moura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Lucas KalПолузащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 AleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
33 Eder 2
-
19 Henrique I
-
Главный тренер: Vagner Mancini
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Madson IIЗащитник
-
3 IvaldoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
-
17 Hugo MouraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 David TeransПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хавьер ТиагоНападающий
- Нападающий
-
-
2 Khellven
-
-
28 Tomas Cuello
-
-
78 Julimar
-
Главный тренер: Paulo Turra
История личных встреч
Америка Минейро
Атлетико Паранаэнсе
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
12 матчей
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.8
1.43
Среднее время на гол
50
63
Всего голов
16
2
Голов в среднем за матч
2.29
0.4
Среднее время на гол
39
225
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
2.08
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
43
90
Бомбардиры внутри турнира
Америка Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Aloisio Santos
|3 (2)
|0.3
|Авелар Данило
|2 (1)
|0.2
|Everaldo
|1
|0.1
|Renato Marques
|1
|0.1
|Ale
|1
|0.1
|Веллингтон Паулиста
|1
|0.1
|Felipe Azevedo
|1
|0.1
|Breno Cascardo
|1
|0.1
|Leandro Martinez I
|0
|0
|Сезар Жулио
|0
|0
|Marlon VII
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|4
|0.4
|Christian Cardoso
|3
|0.3
|Виллиан Сикейра
|2
|0.2
|Pablo I
|1
|0.1
|Каноббио Агустин
|1
|0.1
|Erick2
|1
|0.1
|Энрике Педру II
|1
|0.1
|Сантана Алекс
|1
|0.1
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Витор Буэно
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Bento Krepski
|0
|0
Карточки
Америка Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марсиньо Силва
|4
|0
|Eder 2
|4
|0
|Everaldo
|3
|0
|Майдана Яго
|3
|0
|Ale
|2
|0
|Renato Marques
|2
|0
|Aloisio Santos
|2
|0
|Lucas Kal
|2
|0
|Матеус Фернандо Кавичиоли
|0
|1
|Авелар Данило
|1
|0
|Nino Paraiba
|1
|0
|Juninho IX
|1
|0
|Potigar
|1
|0
|Marlon VII
|1
|0
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантана Алекс
|2
|1
|Энрике Педру II
|3
|0
|Витор Буэно
|3
|0
|Каноббио Агустин
|3
|0
|Erick2
|3
|0
|Фернандиньо Фернандо
|2
|0
|Pablo I
|2
|0
|Bento Krepski
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Thiago Heleno
|1
|0
|David Terans
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Madson II
|1
|0
|Hugo Moura
|1
|0
|Leonardo Linck
|1
|0
|Роке Витор
|1
|0
Результаты матчей
Америка Минейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Атлетико Паранаэнсе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
3
Америка Минейро
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Атлетико Паранаэнсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
2
8
Америка Минейро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Атлетико Паранаэнсе
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
6
11
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
3
60%
76-90
Пропущено
11
8
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
2
25%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
3
27%
4
50%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
33%
76-90
Пропущено
10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
12
14
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
4
33%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
6
43%
76-90
Пропущено
21
13
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
2
10%
3
23%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
4
19%
1
8%
31-45
4
19%
1
8%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
5
24%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Америка Минейро
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Америка Минейро - Мильонариос 2:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0
Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Куяба 1:2 Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:2 Америка Минейро - Нова-Игуасу 5:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Нова-Игуасу - Америка Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2
Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - КРБ Масейо 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 КРБ Масейо - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 0:0 Альянса Лима - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 1:2
Результаты матчей
Америка Минейро
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
4 раза 40%
1
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Америка Минейро
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
22
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
55
55
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|8 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|4 (2)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|4 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5
|Гойяс
|Магиньо
|1 4
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Куэста Виктор
|5
|Флуминенсе
|Андре
|1 3