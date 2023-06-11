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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 10.
Америка Минейро
2:2
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
0:1
9' Гол
Роке Витор
44' Желтая карточка
Марсиньо Силва
0:2
48' Гол
Christian Cardoso
53' Желтая карточка
Aloisio Santos
53' Желтая карточка
Роке Витор
74' Желтая карточка
Каноббио Агустин
0:2
75' Не забитый пенальти
Веллингтон Паулиста
1:2
76' Гол
Веллингтон Паулиста
84' Желтая карточка
Erick2
90' Желтая карточка
Bento Krepski
2:2
90' Гол
Авелар Данило
90'+10
14
Пасинато
Матеус
25
Марсиньо
Силва
4
Wanderson
VIII
3
Майдана
Яго
22
Авелар
Данило
21
Lucas
Kal
37
Everaldo
8
Juninho
IX
28
Breno
Cascardo
11
Felipe
Azevedo
99
Aloisio
Santos
1
Bento
Krepski
22
Madson
II
3
Ivaldo
44
Thiago
Heleno
6
Фернандо
Менегаццо
26
Erick2
17
Hugo
Moura
14
Каноббио
Агустин
80
Сантана
Алекс
88
Christian
Cardoso
9
Роке
Витор
Америка Минейро
4-1-4-1
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1

История личных встреч

Америка Минейро
Атлетико Паранаэнсе

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

12 матчей

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
4:0
СA
3:1
СA
1:0
СA
1:0
БСБ
5:4
БСБ
2:3
СA
2:1
СA
2:2

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.8
1.43

Среднее время на гол

50
63

Всего голов

16
2

Голов в среднем за матч

2.29
0.4

Среднее время на гол

39
225

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

2.08
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

43
90

Бомбардиры внутри турнира

Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Aloisio Santos 3 (2) 0.3
Авелар Данило 2 (1) 0.2
Everaldo 1 0.1
Renato Marques 1 0.1
Ale 1 0.1
Веллингтон Паулиста 1 0.1
Felipe Azevedo 1 0.1
Breno Cascardo 1 0.1
Leandro Martinez I 0 0
Сезар Жулио 0 0
Marlon VII 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 4 0.4
Christian Cardoso 3 0.3
Виллиан Сикейра 2 0.2
Pablo I 1 0.1
Каноббио Агустин 1 0.1
Erick2 1 0.1
Энрике Педру II 1 0.1
Сантана Алекс 1 0.1
Фернандо Менегаццо 0 0
Витор Буэно 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Bento Krepski 0 0

Карточки

Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марсиньо Силва 4 0
Eder 2 4 0
Everaldo 3 0
Майдана Яго 3 0
Ale 2 0
Renato Marques 2 0
Aloisio Santos 2 0
Lucas Kal 2 0
Матеус Фернандо Кавичиоли 0 1
Авелар Данило 1 0
Nino Paraiba 1 0
Juninho IX 1 0
Potigar 1 0
Marlon VII 1 0
Galiano da Costa Mateus III 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантана Алекс 2 1
Энрике Педру II 3 0
Витор Буэно 3 0
Каноббио Агустин 3 0
Erick2 3 0
Фернандиньо Фернандо 2 0
Pablo I 2 0
Bento Krepski 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
Thiago Heleno 1 0
David Terans 1 0
Педринью Роша 1 0
Madson II 1 0
Hugo Moura 1 0
Leonardo Linck 1 0
Роке Витор 1 0

Результаты матчей

Америка Минейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Атлетико Паранаэнсе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
3
Америка Минейро
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Атлетико Паранаэнсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

2
8
Америка Минейро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Атлетико Паранаэнсе
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

6
11

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
3
60%
76-90

Пропущено

11
8
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
2
25%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
3
27%
4
50%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
4
33%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
6
43%
76-90

Пропущено

21
13
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
2
10%
3
23%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
4
19%
1
8%
31-45
4
19%
1
8%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
5
24%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Америка Минейро
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Америка Минейро - Мильонариос 2:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0
Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Куяба 1:2 Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:2 Америка Минейро - Нова-Игуасу 5:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Нова-Игуасу - Америка Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2
Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - КРБ Масейо 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 КРБ Масейо - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 0:0 Альянса Лима - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 1:2

Результаты матчей

Америка Минейро
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
4 раза 40%
1
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Америка Минейро
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
5
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 8 0 2 18 - 7 24
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 5 4 0 20 - 8 19
3.
Атлетико Минейро
 10 5 3 2 14 - 8 18
4.
Гремио
 9 5 2 2 14 - 12 17
5.
Фламенго
 9 5 1 3 18 - 11 16
6.
Флуминенсе
 9 5 1 3 14 - 9 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 10 5 1 4 14 - 13 16
8.
Сан-Паулу
 9 4 3 2 15 - 9 15
9.
Крузейро
 10 4 2 4 14 - 10 14
10.
Форталеза Сеара
 10 3 5 2 12 - 8 14
11.
Ред Булл Брагантино
 10 3 5 2 15 - 14 14
12.
Сантос
 10 3 4 3 9 - 8 13
13.
Куяба
 10 3 3 4 9 - 14 12
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 2 4 8 - 12 11
15.
Байя
 10 2 3 5 11 - 16 9
16.
Коринтианс
 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Америка Минейро
 10 2 2 6 11 - 22 8
18.
Гойяс
 9 2 1 6 7 - 16 7
19.
Васко да Гама
 9 1 3 5 9 - 17 6
20.
Коритиба Парана
 10 0 4 6 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 6 0 0 12 - 1 18
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Сан-Паулу
 4 4 0 0 11 - 3 12
4.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 0 1 9 - 5 12
5.
Гремио
 5 3 2 0 9 - 5 11
6.
Флуминенсе
 4 3 1 0 7 - 2 10
7.
Фламенго
 5 3 1 1 9 - 4 10
8.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 8 - 6 10
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 3 0 1 5 - 3 9
10.
Сантос
 5 2 3 0 7 - 3 9
11.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 7 - 3 9
12.
Коринтианс
 5 2 3 0 7 - 4 9
13.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Америка Минейро
 6 2 1 3 7 - 12 7
15.
Гойяс
 4 2 0 2 5 - 8 6
16.
Крузейро
 5 2 0 3 3 - 5 6
17.
Байя
 5 1 2 2 9 - 9 5
18.
Коритиба Парана
 5 0 3 2 3 - 7 3
19.
Куяба
 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 5 3 1 1 7 - 3 10
2.
Куяба
 6 3 1 2 6 - 6 10
3.
Крузейро
 5 2 2 1 11 - 5 8
4.
Фламенго
 4 2 0 2 9 - 7 6
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 0 2 6 - 6 6
6.
Гремио
 4 2 0 2 5 - 7 6
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 3 0 8 - 3 6
8.
Флуминенсе
 5 2 0 3 7 - 7 6
9.
Форталеза Сеара
 5 1 2 2 5 - 5 5
10.
Васко да Гама
 5 1 2 2 6 - 9 5
11.
Сантос
 5 1 1 3 2 - 5 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 5 1 1 3 5 - 8 4
13.
Байя
 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Ред Булл Брагантино
 5 0 4 1 7 - 8 4
15.
Сан-Паулу
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 0 2 3 3 - 9 2
17.
Америка Минейро
 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Гойяс
 5 0 1 4 2 - 8 1
19.
Коритиба Парана
 5 0 1 4 5 - 13 1
20.
Коринтианс
 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 8 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 4 (2)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 4 (2)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Гойяс Магиньо 1 4
Ботафого Рио-де-Жанейро Куэста Виктор 5
Флуминенсе Андре 1 3
Весь список
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    • 58'
      Алоизио уходит с поля. Веллингтон Паулиста выходит вместо него
    • Желтая карточка
      53'
      Алоизио получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      53'
      Vitor Roque получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Уго Моура сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Кристиан Кардосо бьет в цель!
    • 46'
      Эверальдо уходит с поля. Renato Marques выходит вместо него
    • 46'
      Фелипе Азеведо уходит с поля. Родриго Варанда выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      44'
      Марсиньо Силва получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Fernando сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Vitor Roque бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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