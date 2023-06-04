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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 9.
Америка Минейро
2:0
Конец матча
Коринтианс
0'
1:0
74' Пенальти
Авелар Данило
84' Желтая карточка
Juninho IX
2:0
87' Гол
Renato Marques
2:0
90' Не забитый пенальти
Fabio Santos IV
90'+13
14
Пасинато
Матеус
36
Mateus
Henrique
4
Wanderson
VIII
22
Авелар
Данило
6
Marlon
VII
21
Lucas
Kal
17
Gonzalo
Mastriani
8
Juninho
IX
28
Breno
Cascardo
11
Felipe
Azevedo
99
Aloisio
Santos
12
Кассио
Рамос
25
Мендес
Бруно
II
34
Мурильо
Джейсон
14
Joao
Caetano
23
Фагнер
Лемос
6
Fabio
Santos
IV
5
Вера
Фаусто
7
Майкон
Барберан
28
Adson
9
Алберто
Юри
10
Roger
I
Америка Минейро
4-1-4-1
Коринтианс
3-4-1-2

История личных встреч

Америка Минейро
Коринтианс

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:1
К
1:1
К
0:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Среднее время на гол

77
108

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

0.92
0.75

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

98
120

Бомбардиры внутри турнира

Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Aloisio Santos 3 (2) 0.33
Everaldo 1 0.11
Renato Marques 1 0.11
Ale 1 0.11
Felipe Azevedo 1 0.11
Breno Cascardo 1 0.11
Авелар Данило 1 (1) 0.11
Сезар Жулио 0 0
Leandro Martinez I 0 0
Marlon VII 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 5 (1) 0.56
Алберто Юри 1 0.11
Matheus Araujo 1 0.11
Вера Фаусто 0 0
Фагнер Лемос 0 0

Карточки

Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eder 2 4 0
Everaldo 3 0
Марсиньо Силва 3 0
Майдана Яго 3 0
Ale 2 0
Renato Marques 2 0
Lucas Kal 2 0
Матеус Фернандо Кавичиоли 0 1
Авелар Данило 1 0
Nino Paraiba 1 0
Aloisio Santos 1 0
Juninho IX 1 0
Potigar 1 0
Marlon VII 1 0
Galiano da Costa Mateus III 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Фаусто 4 0
Жил Карлос 3 0
Кассио Рамос 2 0
Roger I 2 0
Fabio Santos IV 2 0
Фагнер Лемос 2 0
Рони 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Bidu 1 0
Eduardo Queiroz 1 0

Результаты матчей

Америка Минейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Коринтианс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
1
Америка Минейро
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

2
6
Америка Минейро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Коринтианс
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

4
7

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
12
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
3
33%
6
50%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
3
50%
76-90

Пропущено

10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
67%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
3
43%
76-90

Пропущено

19
15
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
5%
1
7%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
5
26%
8
53%
76-90

Результаты последних матчей

Америка Минейро
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1
Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Куяба 1:2 Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:2 Америка Минейро - Нова-Игуасу 5:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Нова-Игуасу - Америка Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Америка Минейро - Санта-Круз Ресифи 1:0
Коринтианс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Аргентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Фламенго - Коринтианс 1:0
Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Ремо - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Коринтианс - Итуано 1:1 Коринтианс - Санту-Андре 3:1 Сантос - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Мирасол 3:0

Результаты матчей

Америка Минейро
Коринтианс

Точный счет

0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
1
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Америка Минейро
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
3
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 7 0 2 16 - 7 21
2.
Атлетико Минейро
 9 5 2 2 13 - 7 17
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 4 4 0 17 - 7 16
4.
Сан-Паулу
 8 4 3 1 14 - 7 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 9 5 0 4 12 - 11 15
6.
Гремио
 8 4 2 2 12 - 11 14
7.
Форталеза Сеара
 9 3 5 1 12 - 6 14
8.
Фламенго
 8 4 1 3 14 - 10 13
9.
Флуминенсе
 8 4 1 3 12 - 8 13
10.
Ред Булл Брагантино
 8 3 4 1 13 - 11 13
11.
Крузейро
 9 4 1 4 12 - 8 13
12.
Сантос
 1:1 9 3 3 3 9 - 8 12
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 9 3 2 4 8 - 12 11
14.
Куяба
 8 2 2 4 7 - 13 8
15.
Байя
 9 2 2 5 9 - 14 8
16.
Коринтианс
 9 2 2 5 8 - 14 8
17.
Гойяс
 8 2 1 5 7 - 15 7
18.
Америка Минейро
 9 2 1 6 9 - 20 7
19.
Васко да Гама
 8 1 3 4 8 - 13 6
20.
Коритиба Парана
 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 5 0 0 10 - 1 15
2.
Сан-Паулу
 4 4 0 0 11 - 3 12
3.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 0 1 9 - 5 12
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
Фламенго
 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 8 - 6 10
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 4 3 0 1 5 - 3 9
8.
Сантос
 1:1 5 2 3 0 7 - 3 9
9.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 7 - 3 9
10.
Коринтианс
 4 2 2 0 6 - 3 8
11.
Гремио
 4 2 2 0 7 - 4 8
12.
Флуминенсе
 3 2 1 0 5 - 1 7
13.
Атлетико Минейро
 4 2 1 1 6 - 4 7
14.
Гойяс
 3 2 0 1 5 - 7 6
15.
Крузейро
 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Америка Минейро
 5 2 0 3 5 - 10 6
17.
Байя
 4 1 1 2 7 - 7 4
18.
Коритиба Парана
 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Куяба
 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 5 3 1 1 7 - 3 10
2.
Крузейро
 4 2 1 1 9 - 3 7
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 0 2 6 - 6 6
4.
Куяба
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Гремио
 4 2 0 2 5 - 7 6
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 3 0 8 - 3 6
7.
Флуминенсе
 5 2 0 3 7 - 7 6
8.
Форталеза Сеара
 4 1 2 1 5 - 3 5
9.
Васко да Гама
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Байя
 5 1 1 3 2 - 7 4
11.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Ред Булл Брагантино
 3 0 3 0 5 - 5 3
13.
Сантос
 1:1 4 1 0 3 2 - 5 3
14.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 0 3 3 - 6 3
15.
Сан-Паулу
 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 5 0 2 3 3 - 9 2
17.
Коритиба Парана
 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Америка Минейро
 4 0 1 3 4 - 10 1
19.
Гойяс
 5 0 1 4 2 - 8 1
20.
Коринтианс
 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 4
Ботафого Рио-де-Жанейро Куэста Виктор 5
Флуминенсе Андре 1 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    91'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Фабио Сантос пробил пенальти, но не смог забить!
  • 87'
    Julio Cesar сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    87'
    Г О О О О Л - Renato Marques бьет в цель!
  • 86'
    Алберто Юри уходит с поля. Pedrinho выходит вместо него
  • 86'
    Murillo уходит с поля. Фелипе Аугусто выходит вместо него
  • 85'
    Лукас Кал уходит с поля. Але выходит вместо него
  • 85'
    Breno Cascardo уходит с поля. Rodriguinho выходит вместо него
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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