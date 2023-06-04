Тур: 9.
2:0
Конец матча
0'
1:0
74' ПенальтиАвелар Данило
84' Желтая карточкаJuninho IX
2:0
87' ГолRenato Marques
2:0
90' Не забитый пенальтиFabio Santos IV
90'+13
Ход матча
64'
74'
1:0
84'
87'
2:0
90'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
21
Lucas
Kal
12
Кассио
Рамос
14
Joao
Caetano
23
Фагнер
Лемос
28
Adson
10
Roger
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Lucas KalПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 JoriВратарь
- Защитник
-
18 Сезар ЖулиоЗащитник
- Полузащитник
-
16 AleПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
19 Henrique I
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
14 Joao CaetanoЗащитник
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 AdsonПолузащитник
- Нападающий
-
10 Roger IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
-
-
-
21 Bidu
-
Главный тренер: Vanderlei Luxemburgo
История личных встреч
Америка Минейро
Коринтианс
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Среднее время на гол
135
135
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.83
Среднее время на гол
77
108
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
0.92
0.75
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
98
120
Бомбардиры внутри турнира
Америка Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Aloisio Santos
|3 (2)
|0.33
|Everaldo
|1
|0.11
|Renato Marques
|1
|0.11
|Ale
|1
|0.11
|Felipe Azevedo
|1
|0.11
|Breno Cascardo
|1
|0.11
|Авелар Данило
|1 (1)
|0.11
|Сезар Жулио
|0
|0
|Leandro Martinez I
|0
|0
|Marlon VII
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roger I
|5 (1)
|0.56
|Алберто Юри
|1
|0.11
|Matheus Araujo
|1
|0.11
|Вера Фаусто
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Карточки
Америка Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eder 2
|4
|0
|Everaldo
|3
|0
|Марсиньо Силва
|3
|0
|Майдана Яго
|3
|0
|Ale
|2
|0
|Renato Marques
|2
|0
|Lucas Kal
|2
|0
|Матеус Фернандо Кавичиоли
|0
|1
|Авелар Данило
|1
|0
|Nino Paraiba
|1
|0
|Aloisio Santos
|1
|0
|Juninho IX
|1
|0
|Potigar
|1
|0
|Marlon VII
|1
|0
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Фаусто
|4
|0
|Жил Карлос
|3
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Roger I
|2
|0
|Fabio Santos IV
|2
|0
|Фагнер Лемос
|2
|0
|Рони
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Bidu
|1
|0
|Eduardo Queiroz
|1
|0
Результаты матчей
Америка Минейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Коринтианс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
1
Америка Минейро
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
2
6
Америка Минейро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Коринтианс
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
4
7
Голы по времени матча
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
12
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
3
33%
6
50%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Пропущено
10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
67%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
3
43%
76-90
Пропущено
19
15
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
5%
1
7%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
5
26%
8
53%
76-90
Результаты последних матчей
Америка Минейро
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1
Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Куяба 1:2 Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:2 Америка Минейро - Нова-Игуасу 5:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Нова-Игуасу - Америка Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Америка Минейро - Санта-Круз Ресифи 1:0
Коринтианс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Аргентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Фламенго - Коринтианс 1:0
Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Ремо - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Коринтианс - Итуано 1:1 Коринтианс - Санту-Андре 3:1 Сантос - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Мирасол 3:0
Результаты матчей
Америка Минейро
Коринтианс
Точный счет
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
1
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Америка Минейро
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
45
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|16 - 7
|21
|2.
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|3.
|8
|4
|4
|0
|17 - 7
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|5.
|9
|5
|0
|4
|12 - 11
|15
|6.
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|7.
|9
|3
|5
|1
|12 - 6
|14
|8.
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|9.
|8
|4
|1
|3
|12 - 8
|13
|10.
|8
|3
|4
|1
|13 - 11
|13
|11.
|9
|4
|1
|4
|12 - 8
|13
|12.
|1:1
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|13.
|1:1
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|14.
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|15.
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|16.
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|17.
|8
|2
|1
|5
|7 - 15
|7
|18.
|9
|2
|1
|6
|9 - 20
|7
|19.
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|20.
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|3.
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|4.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|7.
|1:1
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|8.
|1:1
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|9.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|10.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|11.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|12.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|13.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|14.
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|15.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|16.
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|17.
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|18.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|2.
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|3.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|8 - 3
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|13.
|1:1
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|16.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|17.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|19.
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|20.
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|3 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 4
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Куэста Виктор
|5
|Флуминенсе
|Андре
|1 3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3