Тур: 13. Стадион: Sparebanken Soer Arena. Зрители: 5792
0'
37' Желтая карточкаZakaria Sawo
39' Желтая карточкаВормгор Вито
0:1
56' ГолLucas Larade
1:1
74' ГолAlagie Sanyang
2:1
89' ГолZakaria Sawo
89' Вторая желтая карточкаZakaria Sawo
90'+8
Ход матча
37'
39'
56'
0:1
74'
89'
89'
14
Марес
Люк
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Mark JensenВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
31 Deni Dashaev
-
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Iman MafiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
23 Thomas Ness2
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
История личных встреч
ИК Старт
Дьерв
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
13 матчей
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.86
2.67
Среднее время на гол
48
33
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1.17
1.57
Среднее время на гол
77
57
Всего голов
20
27
Голов в среднем за матч
1.54
2.08
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
58
43
Бомбардиры внутри турнира
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скогволд Хенрик
|6
|0.46
|Alagie Sanyang
|6
|0.46
|Страннегорд Том
|4
|0.31
|Марес Люк
|4 (4)
|0.31
|Zakaria Sawo
|2
|0.15
|Mathias Grundetjern
|2
|0.15
|Вормгор Вито
|1
|0.08
|Сакор Важебах
|1
|0.08
|Лане Джек
|1
|0.08
|Дервискадич Эмир
|1
|0.08
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Sindre Osestad
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Самуэл
|6
|0.46
|Erik Groenner
|3
|0.23
|Угланн Микаэль
|2
|0.15
|Ange Mutsinzi
|2
|0.15
|Вильсон Петер
|1
|0.08
|Iman Mafi
|1
|0.08
|Torje Wichne
|1
|0.08
|Lucas Larade
|1
|0.08
|Вихманн Матиас
|0
|0
|Andre Rosmer Richstad
|0
|0
|Эукленн Сондре
|0
|0
Карточки
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|4
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|3
|0
|Zakaria Sawo
|1
|1
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|1
|Робстад Хенрик
|2
|0
|Sindre Osestad
|2
|0
|Дервискадич Эмир
|2
|0
|Mark Jensen
|1
|0
|Сакор Важебах
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Антонссон Бьярни
|1
|0
|Страннегорд Том
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|1
|0
|Mathias Grundetjern
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вихманн Матиас
|3
|0
|Torje Wichne
|3
|0
|Филиберт Энцо
|1
|1
|Бренден Эрик
|2
|0
|Угланн Микаэль
|2
|0
|Thomas Ness2
|2
|0
|Lucas Larade
|2
|0
|Erik Sandberg
|1
|0
|Сейнтье Джереми
|1
|0
|Педру Самуэл
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
|Andre Rosmer Richstad
|1
|0
|Erik Groenner
|1
|0
Результаты матчей
ИК Старт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Дьерв
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
4
3
ИК Старт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Дьерв
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
10
9
ИК Старт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Дьерв
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
14
12
Голы по времени матча
Забито
16
7
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
2
29%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
4
25%
3
43%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
6
38%
0
0%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
40%
2
20%
76-90
Забито
12
11
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
4
33%
1
9%
46-60
3
25%
3
27%
61-75
2
17%
3
27%
76-90
Пропущено
12
10
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
5
42%
3
30%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
3
30%
76-90
Забито
28
18
7 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
1
4%
2
11%
1-15
4
14%
3
17%
16-30
2
7%
2
11%
31-45
8
29%
4
22%
46-60
5
18%
4
22%
61-75
8
29%
3
17%
76-90
Пропущено
22
20
6 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
9%
1
5%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
2
9%
6
30%
31-45
7
32%
4
20%
46-60
1
5%
3
15%
61-75
8
36%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
ИК Старт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3
ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Санднес 3:3 Скейд - ИК Старт 1:4 ИК Старт - Хёдд 4:2 КФУМ - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - ИК Старт 2:2 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0 Мосс - ИК Старт 0:0 ИК Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Брюне 2:0 ИК Старт - Тромсё 1:1 ИК Старт - Саннефьёрд 1:0
Дьерв
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Дьерв - Рёуфосс 1:0 Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1
Дьерв - Хёдд 2:1 Мандалскамератене - Дьерв 0:3 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 Брюне - Дьерв 0:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мосс - Дьерв 2:1 Дьерв - Скейд 3:2 Осане - Дьерв 1:2 Дьерв - Ранхейм 1:2 Волеренга - Дьерв 2:1 Брюне - Дьерв 1:1 Одд - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 1:0 Дьерв - Линенсе 0:0
Результаты матчей
ИК Старт
Дьерв
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
ИК Старт
Дьерв
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
34
33
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
43
24
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
121
94
58
49
211
310
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (1)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|8
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|7
|Дьерв
|Педру Самуэл
|6 (2)
|ИК Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|ФК Кристиансунн
|Нилсен Снорре
|1 3
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|4
|Конгсвингер
|Harald Holter
|4
|Мосс
|Странде Кристиан
|4