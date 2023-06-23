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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 13. Стадион: . Зрители: 5792
ИК Старт
2:1
Конец матча
Дьерв
0'
37' Желтая карточка
Zakaria Sawo
39' Желтая карточка
Вормгор Вито
0:1
56' Гол
Lucas Larade
1:1
74' Гол
Alagie Sanyang
2:1
89' Гол
Zakaria Sawo
89' Вторая желтая карточка
Zakaria Sawo
90'+8
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
2
Антонссон
Бьярни
21
Шеквист
Сандер
Хансен
16
Страннегорд
Том
4
Сакор
Важебах
40
Sindre
Osestad
15
Робстад
Хенрик
9
Zakaria
Sawo
10
Alagie
Sanyang
20
Oeystein
Oevretveit
4
Ange
Mutsinzi
3
Lucas
Larade
27
Филиберт
Энцо
2
Torje
Wichne
18
Andre
Rosmer
Richstad
6
Вихманн
Матиас
21
Эукленн
Сондре
19
Iman
Mafi
8
Угланн
Микаэль
28
Erik
Groenner
ИК Старт
3-5-2
Дьерв
3-5-2

История личных встреч

ИК Старт
Дьерв

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
3:2
ПД
2:4
ТМК
1:0
ПД
1:7
ПД
3:2
ТМК
0:1
ПД
1:3
ПД
3:2
ТМК
1:1
Т(
3:1
Т(
1:1
ТМК
0:1
КН
1:2

Голы

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.86
2.67

Среднее время на гол

48
33

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.17
1.57

Среднее время на гол

77
57

Всего голов

20
27

Голов в среднем за матч

1.54
2.08

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
43

Бомбардиры внутри турнира

ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скогволд Хенрик 6 0.46
Alagie Sanyang 6 0.46
Страннегорд Том 4 0.31
Марес Люк 4 (4) 0.31
Zakaria Sawo 2 0.15
Mathias Grundetjern 2 0.15
Вормгор Вито 1 0.08
Сакор Важебах 1 0.08
Лане Джек 1 0.08
Дервискадич Эмир 1 0.08
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Sindre Osestad 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0
Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Самуэл 6 0.46
Erik Groenner 3 0.23
Угланн Микаэль 2 0.15
Ange Mutsinzi 2 0.15
Вильсон Петер 1 0.08
Iman Mafi 1 0.08
Torje Wichne 1 0.08
Lucas Larade 1 0.08
Вихманн Матиас 0 0
Andre Rosmer Richstad 0 0
Эукленн Сондре 0 0

Карточки

ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 4 0
Fabian Oestigaard Ness 3 0
Zakaria Sawo 1 1
Шеквист Сандер Хансен 1 1
Робстад Хенрик 2 0
Sindre Osestad 2 0
Дервискадич Эмир 2 0
Mark Jensen 1 0
Сакор Важебах 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Антонссон Бьярни 1 0
Страннегорд Том 1 0
Скогволд Хенрик 1 0
Jasper Silva Torkildsen 1 0
Mathias Grundetjern 1 0
Deni Dashaev 1 0
Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вихманн Матиас 3 0
Torje Wichne 3 0
Филиберт Энцо 1 1
Бренден Эрик 2 0
Угланн Микаэль 2 0
Thomas Ness2 2 0
Lucas Larade 2 0
Erik Sandberg 1 0
Сейнтье Джереми 1 0
Педру Самуэл 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Andre Rosmer Richstad 1 0
Erik Groenner 1 0

Результаты матчей

ИК Старт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Дьерв
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

4
3
ИК Старт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Дьерв
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

10
9
ИК Старт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Дьерв
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

14
12

Голы по времени матча

Забито

16
7
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
2
29%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
4
25%
3
43%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
6
38%
0
0%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
40%
2
20%
76-90

Забито

12
11
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
4
33%
1
9%
46-60
3
25%
3
27%
61-75
2
17%
3
27%
76-90

Пропущено

12
10
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
5
42%
3
30%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
3
30%
76-90

Забито

28
18
7 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
1
4%
2
11%
1-15
4
14%
3
17%
16-30
2
7%
2
11%
31-45
8
29%
4
22%
46-60
5
18%
4
22%
61-75
8
29%
3
17%
76-90

Пропущено

22
20
6 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
9%
1
5%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
2
9%
6
30%
31-45
7
32%
4
20%
46-60
1
5%
3
15%
61-75
8
36%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

ИК Старт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3
ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Санднес 3:3 Скейд - ИК Старт 1:4 ИК Старт - Хёдд 4:2 КФУМ - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - ИК Старт 2:2 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0 Мосс - ИК Старт 0:0 ИК Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Брюне 2:0 ИК Старт - Тромсё 1:1 ИК Старт - Саннефьёрд 1:0
Дьерв
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Дьерв - Рёуфосс 1:0 Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1
Дьерв - Хёдд 2:1 Мандалскамератене - Дьерв 0:3 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 Брюне - Дьерв 0:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мосс - Дьерв 2:1 Дьерв - Скейд 3:2 Осане - Дьерв 1:2 Дьерв - Ранхейм 1:2 Волеренга - Дьерв 2:1 Брюне - Дьерв 1:1 Одд - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 1:0 Дьерв - Линенсе 0:0

Результаты матчей

ИК Старт
Дьерв

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ИК Старт
Дьерв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
4
3
3
2.5
1
6
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
2
4
1
6
2.5
1
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
1
9
4
1.5
5
8
4
9
2.5
2
11
3
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 12 8 0 4 20 - 13 24
2.
Фредрикстад
 12 5 7 0 12 - 6 22
3.
ФК Кристиансунн
 12 6 3 3 21 - 17 21
4.
Согндаль
 12 6 3 3 15 - 13 21
5.
Ранхейм
 12 6 2 4 15 - 17 20
6.
ИК Старт
 13 5 5 3 28 - 22 20
7.
КФУМ
 12 5 4 3 19 - 14 19
8.
Дьерв
 13 5 3 5 19 - 19 18
9.
Мосс
 12 4 4 4 14 - 17 16
10.
Мьёндален
 12 4 3 5 15 - 16 15
11.
Хёдд
 12 3 5 4 15 - 14 14
12.
Санднес
 12 3 4 5 17 - 16 13
13.
Рёуфосс
 12 2 4 6 10 - 12 10
14.
Брюне
 12 2 4 6 11 - 18 10
15.
Скейд
 12 2 4 6 15 - 27 10
16.
Осане
 12 1 5 6 13 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 7 5 1 1 16 - 8 16
2.
Конгсвингер
 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Согндаль
 5 4 1 0 8 - 4 13
4.
ИК Старт
 6 4 1 1 16 - 10 13
5.
Мосс
 6 4 1 1 6 - 3 13
6.
Ранхейм
 5 4 0 1 9 - 8 12
7.
Фредрикстад
 6 3 3 0 7 - 3 12
8.
КФУМ
 6 3 2 1 11 - 6 11
9.
Дьерв
 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Брюне
 7 2 3 2 7 - 7 9
11.
Санднес
 7 2 2 3 11 - 10 8
12.
Хёдд
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Рёуфосс
 5 1 3 1 6 - 3 6
14.
Мьёндален
 7 1 3 3 7 - 9 6
15.
Скейд
 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Осане
 5 0 2 3 7 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 6 2 4 0 5 - 3 10
2.
Мьёндален
 5 3 0 2 8 - 7 9
3.
Конгсвингер
 6 3 0 3 7 - 9 9
4.
КФУМ
 6 2 2 2 8 - 8 8
5.
Согндаль
 7 2 2 3 7 - 9 8
6.
Ранхейм
 7 2 2 3 6 - 9 8
7.
Хёдд
 6 2 1 3 10 - 9 7
8.
Дьерв
 6 2 1 3 8 - 9 7
9.
ИК Старт
 7 1 4 2 12 - 12 7
10.
Осане
 7 1 3 3 6 - 8 6
11.
Санднес
 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
ФК Кристиансунн
 5 1 2 2 5 - 9 5
13.
Скейд
 6 1 2 3 9 - 14 5
14.
Рёуфосс
 7 1 1 5 4 - 9 4
15.
Мосс
 6 0 3 3 8 - 14 3
16.
Брюне
 5 0 1 4 4 - 11 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (1)
Мьёндален Kristian Lien 8
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 7
Дьерв Педру Самуэл 6 (2)
ИК Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
ФК Кристиансунн Нилсен Снорре 1 3
ИК Старт Вормгор Вито 4
Конгсвингер Harald Holter 4
Мосс Странде Кристиан 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      39'
      Вормгор Вито получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Zakaria Sawo получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч ИК Старт 2:1 Дьерв онлайн

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