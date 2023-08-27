Тур: 21. Стадион: Фоссхауган Кампус. Зрители: 1589
0'
1:0
17' ГолOskar Borgthorsson
1:0
20' Не забитый пенальтиЙоунссон Йоунатан
2:0
33' ГолErik Groenner
51' Желтая карточкаErik Groenner
56' Желтая карточкаЙоунссон Йоунатан
83' Желтая карточкаФло Пер-Эгиль
90'+5
Ход матча
17'
20'
33'
51'
83'
20
Тум
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Mathias Oren
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Hayder AltaiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Уильямс НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Туре УсманЗащитник
-
22 Аас СайверПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Bendik RiseНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Арне Эрландсен
История личных встреч
Согндаль
Скейд
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1.33
Среднее время на гол
51
67
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.86
2
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
48
45
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингимюндарсон Вальдимар
|5
|0.25
|Kristoffer Nessoe
|5
|0.25
|Sondre Oerjasaeter
|5
|0.25
|Йоунссон Йоунатан
|4
|0.2
|Флатакер Эрик
|3
|0.15
|Ховен Андреас
|2
|0.1
|Oskar Borgthorsson
|2
|0.1
|Erik Groenner
|2
|0.1
|Сконес Каспер
|1
|0.05
|Тум Исаак
|1
|0.05
|Daniel Arrocha
|1 (1)
|0.05
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
|Фло Пер-Эгиль
|0
|0
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristoffer Hoven
|5
|0.24
|Будусон Джонни
|4 (1)
|0.19
|Ulrich Ness
|2
|0.1
|Мельхиор Маркус
|2
|0.1
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.05
|David Hickson
|1
|0.05
|Erik Nordengen
|1
|0.05
|Эффьом Максвелл
|1
|0.05
|Bendik Rise
|1
|0.05
|Simen Kvia-Egeskog
|1
|0.05
|Фло Фредрик
|0
|0
|Henning Toensberg Andresen
|0
|0
|Боянг Сулайман
|0
|0
|Уильямс Ноа
|0
|0
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Arrocha
|4
|0
|Тум Исаак
|4
|0
|Фло Пер-Эгиль
|2
|0
|Фей Рензе
|2
|0
|Ховен Андреас
|2
|0
|Kristoffer Nessoe
|2
|0
|Сконес Каспер
|1
|0
|Йоунссон Йоунатан
|1
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|1
|0
|Andreas van der Spa
|1
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
|Erik Groenner
|1
|0
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Torje Naustdal
|2
|1
|Henning Toensberg Andresen
|3
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|3
|0
|Мельхиор Маркус
|3
|0
|Стейринг Пер-Магнус
|2
|0
|Ulrich Ness
|1
|0
|Фло Фредрик
|1
|0
|David Hickson
|1
|0
|Будусон Джонни
|1
|0
|Bendik Rise
|1
|0
|Erik Nordengen
|1
|0
|Лёкай Флёринд
|1
|0
|Tage Johansen
|1
|0
|Туре Усман
|1
|0
Результаты матчей
Согндаль
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Скейд
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
5
Согндаль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Скейд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
10
19
Упущенные победы
12
5
Согндаль
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
60% (12)
25% (5)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Скейд
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
13
19
Упущенные победы
17
10
Голы по времени матча
Забито
18
9
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 17
1
6%
1
11%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
6
33%
2
22%
31-45
4
22%
1
11%
46-60
3
17%
2
22%
61-75
2
11%
2
22%
76-90
Пропущено
9
22
1 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
11%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
11%
1
5%
46-60
4
44%
4
18%
61-75
3
33%
7
32%
76-90
Забито
13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
4
31%
2
20%
61-75
2
15%
1
10%
76-90
Пропущено
17
22
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
5
29%
29%
5
23%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
4
24%
9
41%
76-90
Забито
31
19
13 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 5
6 Не забивали 10
2
6%
3
16%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
8
26%
4
21%
31-45
7
23%
3
16%
46-60
7
23%
4
21%
61-75
4
13%
3
16%
76-90
Пропущено
26
44
8 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 17
2
8%
4
9%
1-15
5
19%
8
18%
16-30
1
4%
6
14%
31-45
4
15%
4
9%
46-60
7
27%
6
14%
61-75
7
27%
16
36%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рёуфосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Конгсвингер 3:3 ИК Старт - Согндаль 2:0 Санднес - Согндаль 1:2
Согндаль - Дьерв 5:1 Скейд - Согндаль 2:4 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0 Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Согндаль - Рёуфосс 2:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Согндаль - Брюне 2:2
Скейд
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Скейд - Ранхейм 0:1 Хёдд - Скейд 2:0 Скейд - Рёуфосс 1:2 ИК Старт - Скейд 3:0
Скейд - Фредрикстад 1:2 Осане - Скейд 0:0 Скейд - Согндаль 2:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - КФУМ Осло 0:4 Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - ИК Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2
Результаты матчей
Согндаль
Скейд
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
7 раз 64%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:4
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 30%
2
6 раз 30%
1
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
10 раз 48%
1
5 раз 24%
2
5 раз 24%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Согндаль
Скейд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
73
63
37
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
47
47
38
29
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
1110
1010
615
416
120
218
120
119
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|12 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (3)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|6
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5