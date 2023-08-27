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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 21. Стадион: . Зрители: 1589
Согндаль
2:0
Конец матча
Скейд
0'
1:0
17' Гол
Oskar Borgthorsson
1:0
20' Не забитый пенальти
Йоунссон Йоунатан
2:0
33' Гол
Erik Groenner
51' Желтая карточка
Erik Groenner
56' Желтая карточка
Йоунссон Йоунатан
83' Желтая карточка
Фло Пер-Эгиль
90'+5
1
Фей
Рензе
11
Ховен
Андреас
26
Andreas
van
der
Spa
13
Фло
Пер-Эгиль
17
Martin
Andre
Sjoelstad
15
Kristoffer
Nessoe
20
Тум
Исаак
77
Oskar
Borgthorsson
7
Йоунссон
Йоунатан
28
Erik
Groenner
27
Sondre
Oerjasaeter
12
Видтун-Нильсен
Симен
24
Tage
Johansen
3
Фло
Фредрик
29
Боянг
Сулайман
4
Стейринг
Пер-Магнус
11
David
Hickson
8
Мельхиор
Маркус
17
Hayder
Altai
2
Torje
Naustdal
9
Будусон
Джонни
28
Уильямс
Ноа
Согндаль
4-3-3
Скейд
5-3-2

История личных встреч

Согндаль
Скейд

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
2:4
ПД
0:1
ПД
2:3
ПД
2:2
ПД
4:2
А
1:1
А
2:1

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Среднее время на гол

51
67

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.86
2

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

48
45

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингимюндарсон Вальдимар 5 0.25
Kristoffer Nessoe 5 0.25
Sondre Oerjasaeter 5 0.25
Йоунссон Йоунатан 4 0.2
Флатакер Эрик 3 0.15
Ховен Андреас 2 0.1
Oskar Borgthorsson 2 0.1
Erik Groenner 2 0.1
Сконес Каспер 1 0.05
Тум Исаак 1 0.05
Daniel Arrocha 1 (1) 0.05
Martin Andre Sjoelstad 0 0
Фло Пер-Эгиль 0 0
Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristoffer Hoven 5 0.24
Будусон Джонни 4 (1) 0.19
Ulrich Ness 2 0.1
Мельхиор Маркус 2 0.1
Стейринг Пер-Магнус 1 0.05
David Hickson 1 0.05
Erik Nordengen 1 0.05
Эффьом Максвелл 1 0.05
Bendik Rise 1 0.05
Simen Kvia-Egeskog 1 0.05
Фло Фредрик 0 0
Henning Toensberg Andresen 0 0
Боянг Сулайман 0 0
Уильямс Ноа 0 0

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Arrocha 4 0
Тум Исаак 4 0
Фло Пер-Эгиль 2 0
Фей Рензе 2 0
Ховен Андреас 2 0
Kristoffer Nessoe 2 0
Сконес Каспер 1 0
Йоунссон Йоунатан 1 0
Ингимюндарсон Вальдимар 1 0
Andreas van der Spa 1 0
Martin Andre Sjoelstad 1 0
Erik Groenner 1 0
Sondre Oerjasaeter 1 0
Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Torje Naustdal 2 1
Henning Toensberg Andresen 3 0
Видтун-Нильсен Симен 3 0
Мельхиор Маркус 3 0
Стейринг Пер-Магнус 2 0
Ulrich Ness 1 0
Фло Фредрик 1 0
David Hickson 1 0
Будусон Джонни 1 0
Bendik Rise 1 0
Erik Nordengen 1 0
Лёкай Флёринд 1 0
Tage Johansen 1 0
Туре Усман 1 0

Результаты матчей

Согндаль
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Скейд
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
5
Согндаль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Скейд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

10
19

Упущенные победы

12
5
Согндаль
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
60% (12)
25% (5)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Скейд
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

13
19

Упущенные победы

17
10

Голы по времени матча

Забито

18
9
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 17
1
6%
1
11%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
6
33%
2
22%
31-45
4
22%
1
11%
46-60
3
17%
2
22%
61-75
2
11%
2
22%
76-90

Пропущено

9
22
1 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
11%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
11%
1
5%
46-60
4
44%
4
18%
61-75
3
33%
7
32%
76-90

Забито

13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
4
31%
2
20%
61-75
2
15%
1
10%
76-90

Пропущено

17
22
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
5
29%
29%
5
23%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
4
24%
9
41%
76-90

Забито

31
19
13 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 5
6 Не забивали 10
2
6%
3
16%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
8
26%
4
21%
31-45
7
23%
3
16%
46-60
7
23%
4
21%
61-75
4
13%
3
16%
76-90

Пропущено

26
44
8 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 17
2
8%
4
9%
1-15
5
19%
8
18%
16-30
1
4%
6
14%
31-45
4
15%
4
9%
46-60
7
27%
6
14%
61-75
7
27%
16
36%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рёуфосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Конгсвингер 3:3 ИК Старт - Согндаль 2:0 Санднес - Согндаль 1:2
Согндаль - Дьерв 5:1 Скейд - Согндаль 2:4 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0 Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Согндаль - Рёуфосс 2:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Согндаль - Брюне 2:2
Скейд
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Скейд - Ранхейм 0:1 Хёдд - Скейд 2:0 Скейд - Рёуфосс 1:2 ИК Старт - Скейд 3:0
Скейд - Фредрикстад 1:2 Осане - Скейд 0:0 Скейд - Согндаль 2:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - КФУМ Осло 0:4 Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - ИК Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2

Результаты матчей

Согндаль
Скейд

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
7 раз 64%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:4
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 30%
2
6 раз 30%
1
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
10 раз 48%
1
5 раз 24%
2
5 раз 24%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Согндаль
Скейд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
3
6
3
1.5
3
7
2
7
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
4
7
4
7
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
11
10
10
10
1.5
6
15
4
16
2.5
1
20
2
18
3.5
1
20
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 21 12 8 1 30 - 13 44
2.
Конгсвингер
 21 12 3 6 37 - 26 39
3.
КФУМ Осло
 21 10 5 6 34 - 27 35
4.
Согндаль
 20 10 4 6 31 - 26 34
5.
ИК Старт
 21 9 7 5 40 - 27 34
6.
Ранхейм
 21 9 3 9 25 - 37 30
7.
ФК Кристиансунн
 19 8 5 6 34 - 29 29
8.
Санднес
 20 8 5 7 33 - 24 29
9.
Рёуфосс
 21 8 4 9 28 - 27 28
10.
Брюне
 21 8 4 9 28 - 28 28
11.
Мосс
 20 7 5 8 24 - 28 26
12.
Дьерв
 21 7 5 9 32 - 40 26
13.
Мьёндален
 21 6 4 11 28 - 35 22
14.
Хёдд
 20 5 5 10 19 - 26 20
15.
Осане
 21 4 8 9 28 - 33 20
16.
Скейд
 21 2 5 14 19 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 10 8 1 1 25 - 10 25
2.
Фредрикстад
 11 7 4 0 19 - 6 25
3.
ФК Кристиансунн
 11 7 2 2 24 - 11 23
4.
Конгсвингер
 11 7 1 3 21 - 12 22
5.
Брюне
 11 6 3 2 17 - 10 21
6.
Согндаль
 9 6 2 1 18 - 9 20
7.
КФУМ Осло
 10 6 2 2 18 - 10 20
8.
Мосс
 10 6 1 3 12 - 7 19
9.
Рёуфосс
 10 5 3 2 17 - 9 18
10.
Ранхейм
 10 5 1 4 16 - 22 16
11.
Санднес
 11 4 3 4 18 - 15 15
12.
Дьерв
 11 4 3 4 17 - 19 15
13.
Осане
 10 3 4 3 17 - 16 13
14.
Хёдд
 9 2 4 3 7 - 7 10
15.
Мьёндален
 11 2 4 5 14 - 15 10
16.
Скейд
 10 1 2 7 10 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 10 5 4 1 11 - 7 19
2.
Конгсвингер
 10 5 2 3 16 - 14 17
3.
КФУМ Осло
 11 4 3 4 16 - 17 15
4.
Санднес
 9 4 2 3 15 - 9 14
5.
Согндаль
 11 4 2 5 13 - 17 14
6.
Ранхейм
 11 4 2 5 9 - 15 14
7.
Мьёндален
 10 4 0 6 14 - 20 12
8.
Дьерв
 10 3 2 5 15 - 21 11
9.
Хёдд
 11 3 1 7 12 - 19 10
10.
Рёуфосс
 11 3 1 7 11 - 18 10
11.
ИК Старт
 11 1 6 4 15 - 17 9
12.
Брюне
 10 2 1 7 11 - 18 7
13.
Мосс
 10 1 4 5 12 - 21 7
14.
Осане
 11 1 4 6 11 - 17 7
15.
ФК Кристиансунн
 8 1 3 4 10 - 18 6
16.
Скейд
 11 1 3 7 9 - 22 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 12 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (3)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 6
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
Весь список
  • 56'
    Йоунссон Йоунатан получил желтую карточку от судьи
  • 52'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 51'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 51'
    Erik Groenner получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Kristoffer Nessoe сделал результативную передачу.
  • 33'
    Г О О О О Л - Erik Groenner бьет в цель!
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