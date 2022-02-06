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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Лугано
2:1
Конец матча

Стадион:
Люцерн
0'
14' Желтая карточка
Чумич Никола
1:0
20' Гол
Лаванши Нума
1:1
45' Гол
Дрэгер Мохамед
46' Желтая карточка
Дрэгер Мохамед
2:1
83' Гол
Хайле-Селассие Марен
89' Желтая карточка
Саббатини Хонатан
90'+5
26
Amir
Saipi
16
Лаванши
Нума
4
Kreshnik
Hajrizi
5
Марич
Мият
3
Циглер
Рето
21
Yuri
VI
20
Кустодио
Оливье
14
Саббатини
Хонатан
10
Боттани
Маттиа
24
Ловрич
Санди
19
Целар
Жан
32
Мюллер
Мариус
2
Дрэгер
Мохамед
46
Бурч
Марко
5
Симани
Денис
34
Сидлер
Сильван
6
Верманн
Йорди
30
Яшари
Ардон
19
Угриниц
Филип
4
Гентнер
Кристиан
20
Чумич
Никола
21
Абубакар-Анкра
Асума
Лугано
5-4-1
Люцерн
4-4-2

История личных встреч

Лугано
Люцерн

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
35.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед

31 матч

38.7%
16.1%
45.2%
12 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

45.2%
29%
25.8%
14 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.1%
32.3%
51.6%
5 побед 10 ничьих 16 побед

История матчей

С
3:1
С
2:3
С
1:2
К
1:2
С
2:3
С
1:1
С
2:1
С
3:3
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
1:0
С
0:3
С
1:4
С
4:2
С
2:0
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
0:1
С
0:2
С
2:1
С
1:2
С
1:1
С
2:1
К
1:2
С
2:2
С
0:1
ТМК
3:1
ПО
5:0
ПО
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боттани Маттиа 4 0.2
Циглер Рето 4 (2) 0.2
Абубакар-Анкра Асума 3 0.15
Лаванши Нума 2 0.1
Ловрич Санди 2 0.1
Целар Жан 2 (1) 0.1
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0.1
Фаччинетти Микаэль 1 0.05
Саббатини Хонатан 1 0.05
Кустодио Оливье 1 0.05
Kreshnik Hajrizi 1 0.05
Хайле-Селассие Марен 1 0.05
Hadj Mahmoud 1 0.05
Марич Мият 1 (1) 0.05
Yuri VI 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угриниц Филип 4 0.2
Ндиайе Ибраима 3 0.15
Соргич Деян 3 (1) 0.15
Сидлер Сильван 2 0.1
Чумич Никола 2 0.1
Шюрпф Паскаль 2 0.1
Шульц Марвин 1 (1) 0.05
Дрэгер Мохамед 1 0.05
Ташар Варол 1 0.05
Верманн Йорди 1 0.05
Эмини Лорик 1 (1) 0.05
Гентнер Кристиан 0 0
Кампо Самуэле 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Домгени Давид 0 0
Бурч Марко 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 8 0
Дапрела Фабио 6 0
Саббатини Хонатан 5 0
Kreshnik Hajrizi 5 0
Боттани Маттиа 4 0
Лаванши Нума 3 0
Циглер Рето 2 0
Марич Мият 2 0
Ловрич Санди 2 0
Yuri VI 2 0
Luis Phelipe 2 0
Монцьяло Кевин 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Целар Жан 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шульц Марвин 6 2
Угриниц Филип 7 0
Ташар Варол 4 1
Чумич Никола 3 1
Ндиайе Ибраима 4 0
Соргич Деян 3 0
Фаркаш Патрик 3 0
Верманн Йорди 3 0
Эмини Лорик 3 0
Гентнер Кристиан 2 0
Мюллер Мариус 2 0
Сидлер Сильван 2 0
Бурч Марко 2 0
Шюрпф Паскаль 1 0
Фрыдек Мартин 1 0
Гретер Симон 1 0
Дрэгер Мохамед 1 0
Домгени Давид 1 0
Алунга Иван 1 0
Яшари Ардон 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
10
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
13 Не забивали 11
1
7%
1
10%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
5
36%
1
10%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
29%
6
60%
76-90

Пропущено

14
20
9 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
3
21%
7
35%
1-15
3
21%
4
20%
16-30
3
21%
4
20%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
1
7%
2
10%
76-90

Забито

12
11
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
4
33%
1
9%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
33%
1
9%
76-90

Пропущено

13
21
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
8%
3
14%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
2
15%
4
19%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
5
38%
4
19%
61-75
4
31%
3
14%
76-90

Забито

26
21
15 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
2
8%
3
14%
1-15
4
15%
4
19%
16-30
9
35%
2
10%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
8
31%
7
33%
76-90

Пропущено

27
41
13 В 1-м тайме 24
14 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 19
4
15%
10
24%
1-15
4
15%
6
15%
16-30
5
19%
8
20%
31-45
3
11%
6
15%
46-60
6
22%
6
15%
61-75
5
19%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Янг Бойз - Лугано 1:0 Лугано - Кьяссо 1:0 Вадуц - Лугано 0:3 Лугано - Базель 1:2
Лугано - Янг Бойз 0:5 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Сьон 2:0 Янг Бойз - Лугано 3:1 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Лугано - Люцерн 3:1 Коллина д'Оро - Лугано 1:3 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лугано - Серветт 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Базель - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:0 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Люцерн - Лугано 2:3 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс - Лугано 0:1
Люцерн
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Люцерн - Базель 0:3 Люцерн - Альтах 2:2 Люцерн - Винтертур 0:1 Кринс - Люцерн 2:1
Люцерн - Серветт 0:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Цюрих - Люцерн 4:0 Люцерн - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 3:1 Люцерн - Сьон 0:1 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Шаффхаузен - Люцерн 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Лугано 2:3 Сьон - Люцерн 1:1 Буохс - Люцерн 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 20 14 4 2 47 - 27 46
2. Базель 20 9 10 1 44 - 22 37
3. Янг Бойз 20 10 6 4 47 - 25 36
4. Лугано 20 10 3 7 27 - 26 33
5. Серветт 20 8 4 8 33 - 34 28
6. Сьон 20 7 4 9 29 - 38 25
7. Грасcхоппер 20 5 8 7 33 - 31 23
8. Санкт-Галлен 20 5 5 10 30 - 43 20
9. Лозанна-Спорт 20 2 6 12 19 - 43 12
10. Люцерн 20 1 8 11 21 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 10 8 2 0 26 - 10 26
2. Янг Бойз 10 6 3 1 20 - 11 21
3. Лугано 10 6 2 2 15 - 13 20
4. Базель 10 4 5 1 24 - 12 17
5. Сьон 10 5 1 4 14 - 11 16
6. Серветт 10 4 2 4 18 - 19 14
7. Грасcхоппер 10 3 4 3 18 - 16 13
8. Санкт-Галлен 10 2 5 3 15 - 19 11
9. Лозанна-Спорт 10 1 3 6 11 - 26 6
10. Люцерн 10 1 2 7 11 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 10 5 5 0 20 - 10 20
2. Цюрих 10 6 2 2 21 - 17 20
3. Янг Бойз 10 4 3 3 27 - 14 15
4. Серветт 10 4 2 4 15 - 15 14
5. Лугано 10 4 1 5 12 - 13 13
6. Грасcхоппер 10 2 4 4 15 - 15 10
7. Сьон 10 2 3 5 15 - 27 9
8. Санкт-Галлен 10 3 0 7 15 - 24 9
9. Лозанна-Спорт 10 1 3 6 8 - 17 6
10. Люцерн 10 0 6 4 10 - 20 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Дрэгер Мохамед бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Лаванши Нума бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Чумич Никола получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лугано 2:1 Люцерн онлайн


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