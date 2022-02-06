Швейцария: Суперлига 2021-2022
14' Желтая карточкаЧумич Никола
1:0
20' ГолЛаванши Нума
1:1
45' ГолДрэгер Мохамед
46' Желтая карточкаДрэгер Мохамед
2:1
83' ГолХайле-Селассие Марен
89' Желтая карточкаСаббатини Хонатан
Ход матча
14'
20'
1:0
45'
1:1
46'
60'
83'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
53 Владение мячом, % 47
26
Amir
Saipi
16
Лаванши
Нума
21
Yuri
VI
24
Ловрич
Санди
19
Целар
Жан
46
Бурч
Марко
30
Яшари
Ардон
20
Чумич
Никола
- Основной состав
-
26 Amir SaipiВратарь
-
16 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
-
19 Целар ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Рюэгг КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Nikolas Muci
-
Главный тренер: Mattia Croci-Torti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чумич НиколаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Полузащитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
71 Luca Jaquez
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Лугано
Люцерн
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
35.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед
31 матч
38.7%
16.1%
45.2%
12 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
45.2%
29%
25.8%
14 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
16.1%
32.3%
51.6%
5 побед 10 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боттани Маттиа
|4
|0.2
|Циглер Рето
|4 (2)
|0.2
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.15
|Лаванши Нума
|2
|0.1
|Ловрич Санди
|2
|0.1
|Целар Жан
|2 (1)
|0.1
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0.1
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0.05
|Саббатини Хонатан
|1
|0.05
|Кустодио Оливье
|1
|0.05
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.05
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.05
|Hadj Mahmoud
|1
|0.05
|Марич Мият
|1 (1)
|0.05
|Yuri VI
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угриниц Филип
|4
|0.2
|Ндиайе Ибраима
|3
|0.15
|Соргич Деян
|3 (1)
|0.15
|Сидлер Сильван
|2
|0.1
|Чумич Никола
|2
|0.1
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.1
|Шульц Марвин
|1 (1)
|0.05
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.05
|Ташар Варол
|1
|0.05
|Верманн Йорди
|1
|0.05
|Эмини Лорик
|1 (1)
|0.05
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Кампо Самуэле
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Домгени Давид
|0
|0
|Бурч Марко
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кустодио Оливье
|8
|0
|Дапрела Фабио
|6
|0
|Саббатини Хонатан
|5
|0
|Kreshnik Hajrizi
|5
|0
|Боттани Маттиа
|4
|0
|Лаванши Нума
|3
|0
|Циглер Рето
|2
|0
|Марич Мият
|2
|0
|Ловрич Санди
|2
|0
|Yuri VI
|2
|0
|Luis Phelipe
|2
|0
|Монцьяло Кевин
|2
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
|Осигве Себастьян
|1
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шульц Марвин
|6
|2
|Угриниц Филип
|7
|0
|Ташар Варол
|4
|1
|Чумич Никола
|3
|1
|Ндиайе Ибраима
|4
|0
|Соргич Деян
|3
|0
|Фаркаш Патрик
|3
|0
|Верманн Йорди
|3
|0
|Эмини Лорик
|3
|0
|Гентнер Кристиан
|2
|0
|Мюллер Мариус
|2
|0
|Сидлер Сильван
|2
|0
|Бурч Марко
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Фрыдек Мартин
|1
|0
|Гретер Симон
|1
|0
|Дрэгер Мохамед
|1
|0
|Домгени Давид
|1
|0
|Алунга Иван
|1
|0
|Яшари Ардон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
10
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
13 Не забивали 11
1
7%
1
10%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
5
36%
1
10%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
29%
6
60%
76-90
Пропущено
14
20
9 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
3
21%
7
35%
1-15
3
21%
4
20%
16-30
3
21%
4
20%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
1
7%
2
10%
76-90
Забито
12
11
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
4
33%
1
9%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
33%
1
9%
76-90
Пропущено
13
21
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
8%
3
14%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
2
15%
4
19%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
5
38%
4
19%
61-75
4
31%
3
14%
76-90
Забито
26
21
15 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
2
8%
3
14%
1-15
4
15%
4
19%
16-30
9
35%
2
10%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
8
31%
7
33%
76-90
Пропущено
27
41
13 В 1-м тайме 24
14 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 19
4
15%
10
24%
1-15
4
15%
6
15%
16-30
5
19%
8
20%
31-45
3
11%
6
15%
46-60
6
22%
6
15%
61-75
5
19%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Янг Бойз - Лугано 1:0 Лугано - Кьяссо 1:0 Вадуц - Лугано 0:3 Лугано - Базель 1:2
Лугано - Янг Бойз 0:5 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Сьон 2:0 Янг Бойз - Лугано 3:1 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Лугано - Люцерн 3:1 Коллина д'Оро - Лугано 1:3 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лугано - Серветт 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Базель - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:0 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Люцерн - Лугано 2:3 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс - Лугано 0:1
Люцерн
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Люцерн - Базель 0:3 Люцерн - Альтах 2:2 Люцерн - Винтертур 0:1 Кринс - Люцерн 2:1
Люцерн - Серветт 0:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Цюрих - Люцерн 4:0 Люцерн - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 3:1 Люцерн - Сьон 0:1 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Шаффхаузен - Люцерн 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Лугано 2:3 Сьон - Люцерн 1:1 Буохс - Люцерн 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|20
|14
|4
|2
|47 - 27
|46
|2.
|Базель
|20
|9
|10
|1
|44 - 22
|37
|3.
|Янг Бойз
|20
|10
|6
|4
|47 - 25
|36
|4.
|Лугано
|20
|10
|3
|7
|27 - 26
|33
|5.
|Серветт
|20
|8
|4
|8
|33 - 34
|28
|6.
|Сьон
|20
|7
|4
|9
|29 - 38
|25
|7.
|Грасcхоппер
|20
|5
|8
|7
|33 - 31
|23
|8.
|Санкт-Галлен
|20
|5
|5
|10
|30 - 43
|20
|9.
|Лозанна-Спорт
|20
|2
|6
|12
|19 - 43
|12
|10.
|Люцерн
|20
|1
|8
|11
|21 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|10
|8
|2
|0
|26 - 10
|26
|2.
|Янг Бойз
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|3.
|Лугано
|10
|6
|2
|2
|15 - 13
|20
|4.
|Базель
|10
|4
|5
|1
|24 - 12
|17
|5.
|Сьон
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|6.
|Серветт
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|7.
|Грасcхоппер
|10
|3
|4
|3
|18 - 16
|13
|8.
|Санкт-Галлен
|10
|2
|5
|3
|15 - 19
|11
|9.
|Лозанна-Спорт
|10
|1
|3
|6
|11 - 26
|6
|10.
|Люцерн
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|10
|5
|5
|0
|20 - 10
|20
|2.
|Цюрих
|10
|6
|2
|2
|21 - 17
|20
|3.
|Янг Бойз
|10
|4
|3
|3
|27 - 14
|15
|4.
|Серветт
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|5.
|Лугано
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|6.
|Грасcхоппер
|10
|2
|4
|4
|15 - 15
|10
|7.
|Сьон
|10
|2
|3
|5
|15 - 27
|9
|8.
|Санкт-Галлен
|10
|3
|0
|7
|15 - 24
|9
|9.
|Лозанна-Спорт
|10
|1
|3
|6
|8 - 17
|6
|10.
|Люцерн
|10
|0
|6
|4
|10 - 20
|6