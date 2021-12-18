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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Люцерн
0:2
Конец матча

Стадион:
Серветт
0'
0:1
19' Пенальти
Стеванович Мирослав
21' Желтая карточка
Сассо Венсан
52' Желтая карточка
Вуйоз Николя
61' Желтая карточка
Бурч Марко
0:2
61' Гол
Вуйоз Николя
76' Желтая карточка
Сидлер Сильван
90'+5

Ход матча

19'
0:1
Стеванович Мирослав
21'
 
Сассо Венсан
45'
Ташар Варол
Угриниц Филип
 
46'
Верманн Йорди
Noah Rupp
 
52'
 
Вуйоз Николя
60'
Шюрпф Паскаль
Нденге Тсии-Виллиам
 
61'
Бурч Марко
 
61'
0:2
Вуйоз Николя
(Стеванович Мирослав)
70'
 
Схалк Алекс
Антунес Алексис
70'
 
Роделен Ронни
Киэ Грежон
76'
Сидлер Сильван
 
81'
Severin Ottiger
Сидлер Сильван
 
90'
 
Руй Стив
Конья Тимоте

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 50 Владение мячом, % 50
32
Мюллер
Мариус
17
Гретер
Симон
15
Шульц
Марвин
46
Бурч
Марко
34
Сидлер
Сильван
7
Ндиайе
Ибраима
4
Гентнер
Кристиан
8
Нденге
Тсии-Виллиам
19
Угриниц
Филип
9
Соргич
Деян
41
Noah
Rupp
40
Омераджич
Эдин
7
Диалло
Мусса
33
Вуйоз
Николя
23
Сассо
Венсан
3
Клиши
Гаэль
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
25
Киэ
Грежон
27
Антунес
Алексис
Люцерн
4-4-2
Серветт
4-3-3

История личных встреч

Люцерн
Серветт

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

20 матчей

50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
4:1
С
3:0
С
4:2
С
3:0
С
1:3
С
2:0
С
2:2
С
1:2
С
1:0
К
3:3
К
0:1
К
2:5
С
3:4
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:1
С
2:1
С
1:2
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угриниц Филип 4 0.22
Ндиайе Ибраима 3 0.17
Соргич Деян 3 (1) 0.17
Сидлер Сильван 2 0.11
Чумич Никола 2 0.11
Шюрпф Паскаль 2 0.11
Шульц Марвин 1 (1) 0.06
Ташар Варол 1 0.06
Верманн Йорди 1 0.06
Эмини Лорик 1 (1) 0.06
Гентнер Кристиан 0 0
Кампо Самуэле 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Домгени Давид 0 0
Бурч Марко 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имери Кастриот 8 (1) 0.44
Киэ Грежон 6 0.33
Стеванович Мирослав 4 (1) 0.22
Конья Тимоте 4 0.22
Руй Стив 3 0.17
Антунес Алексис 2 0.11
Роделен Ронни 1 0.06
Валь Тео 1 (1) 0.06
Сотье Антони 1 0.06
Вуйоз Николя 1 0.06
Клиши Гаэль 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Оберлин Димитри 0 0
Диалло Мусса 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угриниц Филип 7 0
Шульц Марвин 5 1
Ташар Варол 4 1
Ндиайе Ибраима 4 0
Соргич Деян 3 0
Фаркаш Патрик 3 0
Верманн Йорди 3 0
Эмини Лорик 3 0
Чумич Никола 1 1
Гентнер Кристиан 2 0
Сидлер Сильван 2 0
Бурч Марко 2 0
Шюрпф Паскаль 1 0
Фрыдек Мартин 1 0
Мюллер Мариус 1 0
Гретер Симон 1 0
Домгени Давид 1 0
Алунга Иван 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 6 1
Сотье Антони 4 0
Сеспедес Борис 4 0
Киэ Грежон 4 0
Фрик Джереми 2 1
Руй Стив 3 0
Клиши Гаэль 2 0
Дулин Давид 2 0
Валь Тео 2 0
Диалло Мусса 2 0
Севрен Йоан 2 0
Имери Кастриот 2 0
Роделен Ронни 1 0
Антунес Алексис 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Мендеш Папу 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
2
18%
1
7%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
2
18%
4
27%
61-75
1
9%
4
27%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
17%
1
7%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
4
22%
3
21%
31-45
4
22%
3
21%
46-60
4
22%
2
14%
61-75
1
6%
3
21%
76-90

Забито

9
17
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
5
29%
29%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
6
67%
2
12%
76-90

Пропущено

18
19
14 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
7
39%
2
11%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
4
22%
5
26%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
1
6%
3
16%
76-90

Забито

20
32
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
3
15%
2
6%
1-15
4
20%
7
22%
16-30
1
5%
5
16%
31-45
2
10%
5
16%
46-60
3
15%
7
22%
61-75
7
35%
6
19%
76-90

Пропущено

36
33
23 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 16
10
28%
3
9%
1-15
5
14%
3
9%
16-30
8
22%
8
24%
31-45
5
14%
8
24%
46-60
6
17%
5
15%
61-75
2
6%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Цюрих - Люцерн 4:0 Люцерн - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 3:1
Люцерн - Сьон 0:1 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Шаффхаузен - Люцерн 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Лугано 2:3 Сьон - Люцерн 1:1 Буохс - Люцерн 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 Хам - Люцерн 0:1 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Люцерн - Цюрих 1:3 Люцерн - Фейеноорд 0:3
Серветт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Серветт - Грасcхоппер 3:2
Серветт - Цюрих 1:2 Лугано - Серветт 2:1 Тун - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих - Серветт 2:2 Concordia1 - Серветт 1:4 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 FC Amical Saint-Prex - Серветт 0:6 Базель - Серветт 5:1 Серветт - Лугано 0:2 Серветт - Мольде 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 18 12 4 2 43 - 26 40
2. Базель 17 8 8 1 36 - 17 32
3. Лугано 17 9 3 5 25 - 19 30
4. Янг Бойз 17 8 5 4 38 - 22 29
5. Серветт 18 7 4 7 32 - 33 25
6. Грасcхоппер 17 5 7 5 30 - 24 22
7. Сьон 17 5 3 9 22 - 35 18
8. Санкт-Галлен 18 4 4 10 22 - 39 16
9. Лозанна-Спорт 17 2 6 9 18 - 35 12
10. Люцерн 18 1 8 9 20 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 9 7 2 0 25 - 10 23
2. Янг Бойз 9 5 3 1 19 - 11 18
3. Лугано 8 5 2 1 13 - 7 17
4. Базель 8 4 3 1 19 - 7 15
5. Грасcхоппер 9 3 4 2 17 - 13 13
6. Серветт 9 3 2 4 17 - 19 11
7. Сьон 8 3 1 4 10 - 11 10
8. Санкт-Галлен 9 2 4 3 12 - 16 10
9. Лозанна-Спорт 9 1 3 5 10 - 21 6
10. Люцерн 9 1 2 6 11 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 9 4 5 0 17 - 10 17
2. Цюрих 9 5 2 2 18 - 16 17
3. Серветт 9 4 2 3 15 - 14 14
4. Лугано 9 4 1 4 12 - 12 13
5. Янг Бойз 8 3 2 3 19 - 11 11
6. Грасcхоппер 8 2 3 3 13 - 11 9
7. Сьон 9 2 2 5 12 - 24 8
8. Санкт-Галлен 9 2 0 7 10 - 23 6
9. Лозанна-Спорт 8 1 3 4 8 - 14 6
10. Люцерн 9 0 6 3 9 - 18 6
Где смотреть матч Люцерн 0:2 Серветт онлайн


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