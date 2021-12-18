Швейцария: Суперлига 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Свисспорарена
0:1
19' ПенальтиСтеванович Мирослав
21' Желтая карточкаСассо Венсан
52' Желтая карточкаВуйоз Николя
61' Желтая карточкаБурч Марко
0:2
61' ГолВуйоз Николя
76' Желтая карточкаСидлер Сильван
Ход матча
19'
21'
52'
61'
61'
76'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 7
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
50 Владение мячом, % 50
17
Гретер
Симон
15
Шульц
Марвин
46
Бурч
Марко
41
Noah
Rupp
33
Вуйоз
Николя
23
Сассо
Венсан
28
Дулин
Давид
15
Валь
Тео
25
Киэ
Грежон
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гретер СимонЗащитник
-
15 Шульц МарвинЗащитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Noah RuppНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Алунга ИванНападающий
-
-
71 Luca Jaquez
-
Главный тренер: Sandro Chieffo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Бессон ЛеоВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
История личных встреч
Люцерн
Серветт
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
20 матчей
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угриниц Филип
|4
|0.22
|Ндиайе Ибраима
|3
|0.17
|Соргич Деян
|3 (1)
|0.17
|Сидлер Сильван
|2
|0.11
|Чумич Никола
|2
|0.11
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.11
|Шульц Марвин
|1 (1)
|0.06
|Ташар Варол
|1
|0.06
|Верманн Йорди
|1
|0.06
|Эмини Лорик
|1 (1)
|0.06
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Кампо Самуэле
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Домгени Давид
|0
|0
|Бурч Марко
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имери Кастриот
|8 (1)
|0.44
|Киэ Грежон
|6
|0.33
|Стеванович Мирослав
|4 (1)
|0.22
|Конья Тимоте
|4
|0.22
|Руй Стив
|3
|0.17
|Антунес Алексис
|2
|0.11
|Роделен Ронни
|1
|0.06
|Валь Тео
|1 (1)
|0.06
|Сотье Антони
|1
|0.06
|Вуйоз Николя
|1
|0.06
|Клиши Гаэль
|0
|0
|Сеспедес Борис
|0
|0
|Оберлин Димитри
|0
|0
|Диалло Мусса
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угриниц Филип
|7
|0
|Шульц Марвин
|5
|1
|Ташар Варол
|4
|1
|Ндиайе Ибраима
|4
|0
|Соргич Деян
|3
|0
|Фаркаш Патрик
|3
|0
|Верманн Йорди
|3
|0
|Эмини Лорик
|3
|0
|Чумич Никола
|1
|1
|Гентнер Кристиан
|2
|0
|Сидлер Сильван
|2
|0
|Бурч Марко
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Фрыдек Мартин
|1
|0
|Мюллер Мариус
|1
|0
|Гретер Симон
|1
|0
|Домгени Давид
|1
|0
|Алунга Иван
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сассо Венсан
|6
|1
|Сотье Антони
|4
|0
|Сеспедес Борис
|4
|0
|Киэ Грежон
|4
|0
|Фрик Джереми
|2
|1
|Руй Стив
|3
|0
|Клиши Гаэль
|2
|0
|Дулин Давид
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Диалло Мусса
|2
|0
|Севрен Йоан
|2
|0
|Имери Кастриот
|2
|0
|Роделен Ронни
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
|Мендеш Папу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
2
18%
1
7%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
2
18%
4
27%
61-75
1
9%
4
27%
76-90
Пропущено
18
14
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
17%
1
7%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
4
22%
3
21%
31-45
4
22%
3
21%
46-60
4
22%
2
14%
61-75
1
6%
3
21%
76-90
Забито
9
17
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
5
29%
29%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
6
67%
2
12%
76-90
Пропущено
18
19
14 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
7
39%
2
11%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
4
22%
5
26%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
1
6%
3
16%
76-90
Забито
20
32
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
3
15%
2
6%
1-15
4
20%
7
22%
16-30
1
5%
5
16%
31-45
2
10%
5
16%
46-60
3
15%
7
22%
61-75
7
35%
6
19%
76-90
Пропущено
36
33
23 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 16
10
28%
3
9%
1-15
5
14%
3
9%
16-30
8
22%
8
24%
31-45
5
14%
8
24%
46-60
6
17%
5
15%
61-75
2
6%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Цюрих - Люцерн 4:0 Люцерн - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 3:1
Люцерн - Сьон 0:1 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Шаффхаузен - Люцерн 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Лугано 2:3 Сьон - Люцерн 1:1 Буохс - Люцерн 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 Хам - Люцерн 0:1 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Люцерн - Цюрих 1:3 Люцерн - Фейеноорд 0:3
Серветт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Серветт - Грасcхоппер 3:2
Серветт - Цюрих 1:2 Лугано - Серветт 2:1 Тун - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Серветт - Янг Бойз 0:6 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих - Серветт 2:2 Concordia1 - Серветт 1:4 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1 FC Amical Saint-Prex - Серветт 0:6 Базель - Серветт 5:1 Серветт - Лугано 0:2 Серветт - Мольде 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|18
|12
|4
|2
|43 - 26
|40
|2.
|Базель
|17
|8
|8
|1
|36 - 17
|32
|3.
|Лугано
|17
|9
|3
|5
|25 - 19
|30
|4.
|Янг Бойз
|17
|8
|5
|4
|38 - 22
|29
|5.
|Серветт
|18
|7
|4
|7
|32 - 33
|25
|6.
|Грасcхоппер
|17
|5
|7
|5
|30 - 24
|22
|7.
|Сьон
|17
|5
|3
|9
|22 - 35
|18
|8.
|Санкт-Галлен
|18
|4
|4
|10
|22 - 39
|16
|9.
|Лозанна-Спорт
|17
|2
|6
|9
|18 - 35
|12
|10.
|Люцерн
|18
|1
|8
|9
|20 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|9
|7
|2
|0
|25 - 10
|23
|2.
|Янг Бойз
|9
|5
|3
|1
|19 - 11
|18
|3.
|Лугано
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|4.
|Базель
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|5.
|Грасcхоппер
|9
|3
|4
|2
|17 - 13
|13
|6.
|Серветт
|9
|3
|2
|4
|17 - 19
|11
|7.
|Сьон
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|8.
|Санкт-Галлен
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|9.
|Лозанна-Спорт
|9
|1
|3
|5
|10 - 21
|6
|10.
|Люцерн
|9
|1
|2
|6
|11 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|9
|4
|5
|0
|17 - 10
|17
|2.
|Цюрих
|9
|5
|2
|2
|18 - 16
|17
|3.
|Серветт
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|4.
|Лугано
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|5.
|Янг Бойз
|8
|3
|2
|3
|19 - 11
|11
|6.
|Грасcхоппер
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|7.
|Сьон
|9
|2
|2
|5
|12 - 24
|8
|8.
|Санкт-Галлен
|9
|2
|0
|7
|10 - 23
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|10.
|Люцерн
|9
|0
|6
|3
|9 - 18
|6