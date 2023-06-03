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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 34.
Родина Москва
0:0
Второй тайм: 66'
Рубин
0'
8' Желтая карточка
Камышев Илья
31' Желтая карточка
Гордюшенко Астемир
53' Вторая желтая карточка
Камышев Илья

Ход матча

8'
Камышев Илья
 
31'
Гордюшенко Астемир
 
46'
Данилин Максим
Гордюшенко Астемир
 
46'
Вачхольз Весли Ната
Калмыков Амур
 
46'
Тимошенко Иван
Фищенко Руслан
 
53'
Камышев Илья
 
Прогнозы 123
Родина Москва 14.6% (18)
X 35% (43)
Рубин 50.4% (62)
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Рубин

История личных встреч

Родина Москва
Рубин

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 14 (3) 0.41
Калмыков Амур 5 0.15
Гордюшенко Астемир 5 (1) 0.15
Андреев Игорь 4 0.12
Вачхольз Весли Ната 3 0.09
Султонов Мухаммад 2 0.06
Морозов Владислав 2 0.06
Плиев Заурбек 1 0.03
Воропаев Артём 1 0.03
Куль Руслан 1 0.03
Мальцев Михаил 1 0.03
Мартовой Даниил 1 0.03
Голдобин Никита 1 (1) 0.03
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 12 (1) 0.35
Лисакович Виталий 10 (2) 0.29
Кабутов Дмитрий 6 0.18
Дзагоев Алан 3 0.09
Тесленко Егор 3 0.09
Иванов Олег 2 0.06
Зотов Александр 2 0.06
Уридия Мераби 2 0.06
Мусаев Леон 2 0.06
Самошников Илья 2 0.06
Апшацев Марат 2 0.06
Горбунов Игорь 1 0.03
Костюков Михаил 1 0.03
Ашурматов Рустам 1 0.03
Грицаенко Алексей 1 0.03
Бакаев Солтмурад 1 0.03
Безруков Руслан 1 0.03
Нижегородов Константин 1 0.03

Карточки

Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордюшенко Астемир 6 0
Вачхольз Весли Ната 4 1
Калмыков Амур 4 1
Мальцев Михаил 3 1
Габараев Альберт 3 1
Дмитриев Сергей II 3 1
Байтуков Руслан 4 0
Клещенко Александр 2 1
Кризан Митя 3 0
Баринов Даниил 3 0
Куль Руслан 3 0
Андреев Игорь 3 0
Петухов Илья 3 0
Юдинцев Георгий 3 0
Плиев Заурбек 2 0
Аликин Павел 2 0
Сангаре Дэвид 2 0
Воропаев Артём 2 0
Морозов Владислав 2 0
Караев Максим 2 0
Тимошенко Иван 2 0
Адеола Раймонд 1 0
Рыков Владимир 1 0
Султонов Мухаммад 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Адаев Владислав 1 0
Камышев Илья 1 0
Айрапетян Арсен 1 0
Дмитриев Олег 1 0
Колесниченко Кирилл 1 0
Мартовой Даниил 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабутов Дмитрий 9 0
Апшацев Марат 6 1
Фамейе Джоэль 7 0
Горбунов Игорь 5 1
Мартынович Александр 5 0
Лисакович Виталий 5 0
Безруков Руслан 5 0
Иванов Олег 3 1
Грицаенко Алексей 4 0
Самошников Илья 4 0
Чуперка Валерий 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Дзагоев Алан 2 0
Зотов Александр 2 0
Ашурматов Рустам 2 0
Тесленко Егор 2 0
Фаттахов Ленар 2 0
Попов Артём 1 0
Уридия Мераби 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Мусаев Леон 1 0
Митков Димитар 1 0
Рахмоналиев Умарали 1 0

Результаты матчей

Родина Москва
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Рубин
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
18% (3)
71% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

10
5
Родина Москва
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Рубин
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
19% (3)
75% (12)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

20
34
Родина Москва
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
39% (13)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
52% (17)
24% (8)
Рубин
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (5)
45% (15)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

10
7

Волевые поражения

30
39

Голы по времени матча

Забито

20
19
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
20 Не забивали 22
2
10%
3
16%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
4
21%
31-45
4
20%
4
21%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
6
30%
6
32%
76-90

Пропущено

23
10
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
4
40%
16-30
4
17%
1
10%
31-45
2
9%
2
20%
46-60
6
26%
2
20%
61-75
6
26%
1
10%
76-90

Забито

21
35
14 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 13
21 Не забивали 18
3
14%
4
11%
1-15
7
33%
7
20%
16-30
4
19%
8
23%
31-45
4
19%
6
17%
46-60
1
5%
5
14%
61-75
2
10%
5
14%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 9
4
25%
2
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
4
25%
3
19%
46-60
4
25%
3
19%
61-75
1
6%
5
31%
76-90

Забито

41
54
21 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 22
8 Не забивали 7
5
12%
7
13%
1-15
10
24%
7
13%
16-30
6
15%
12
22%
31-45
8
20%
10
19%
46-60
4
10%
7
13%
61-75
8
20%
11
20%
76-90

Пропущено

39
26
16 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 5
23 Не пропускали 17
5
13%
2
8%
1-15
6
15%
4
15%
16-30
5
13%
4
15%
31-45
6
15%
5
19%
46-60
10
26%
5
19%
61-75
7
18%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Волга Ульяновск - Родина Москва 0:1 Родина Москва - ФК Кубань 2:2 Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Родина Москва - Уфа 2:1
Енисей - Родина Москва 0:1 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Родина Москва - Шинник 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Туран 2:0 Родина Москва - Пари НН 0:1 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Уфа 0:0 Родина Москва - Андижан 0:0 Родина Москва - Бунёдкор 1:0
Рубин
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1
Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 Рубин - Ахмат 1:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Рубин - Уфа 2:0 Рубин - Навбахор 6:0 Рубин - Крылья Советов 2:1

Результаты матчей

Родина Москва
Рубин

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
3
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:2
5 раз 31%
0:0
4 раза 25%
0:1
4 раза 25%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
2
7 раз 44%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%

Точный счет

0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
1:2
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
2
9 раз 27%
0
8 раз 24%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
11 раз 33%
1
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
6 раз 18%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Родина Москва
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
15
2
7
9
1.5
11
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
11
5
5
12
1.5
7
9
3
14
2.5
1
16
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
26
7
12
21
1.5
18
15
3
30
2.5
7
26
1
32
3.5
1
32
1
32
4.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 0:0 Заявка 34 19 12 3 53 - 27 69
2.
Балтика
 1:1 Заявка 34 17 14 3 55 - 30 65
3.
Алания
 0:1 Заявка 34 16 11 7 54 - 35 59
4.
Енисей
 0:0 Заявка 34 13 15 6 43 - 35 54
5.
Родина Москва
 0:0 Заявка 34 13 11 10 42 - 38 50
6.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 34 13 10 11 25 - 27 49
7.
Шинник
 0:1 Заявка 34 13 7 14 36 - 38 46
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 34 11 11 12 50 - 39 44
9.
КАМАЗ
 Заявка 33 11 11 11 35 - 34 44
10.
Нефтехимик
 Заявка 33 11 11 11 32 - 33 44
11.
Волгарь
 Заявка 33 11 11 11 37 - 37 44
12.
Акрон
 Заявка 33 9 16 8 34 - 36 43
13.
Арсенал Тула
 Заявка 34 11 8 15 37 - 46 41
14.
ФК Кубань
 2:1 Заявка 34 9 10 15 36 - 41 37
15.
Велес Москва
 1:1 Заявка 34 9 7 18 35 - 54 34
16.
Уфа
 1:2 Заявка 34 8 8 18 35 - 46 32
17.
Краснодар-2
 1:0 Заявка 34 8 7 19 29 - 54 31
18.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 34 6 12 16 23 - 41 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 0:0 Заявка 17 10 6 1 35 - 16 36
2.
Балтика
 1:1 Заявка 17 10 6 1 27 - 15 36
3.
Енисей
 0:0 Заявка 17 10 6 1 25 - 13 36
4.
Шинник
 0:1 Заявка 17 10 5 2 23 - 11 35
5.
Алания
 0:1 Заявка 17 9 6 2 34 - 21 33
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 8 6 3 32 - 11 30
7.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 17 8 5 4 15 - 9 29
8.
КАМАЗ
 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
9.
Волгарь
 Заявка 17 7 5 5 15 - 15 26
10.
Велес Москва
 1:1 Заявка 17 7 3 7 20 - 19 24
11.
Нефтехимик
 Заявка 17 6 6 5 17 - 15 24
12.
ФК Кубань
 2:1 Заявка 17 6 4 7 19 - 16 22
13.
Арсенал Тула
 Заявка 17 6 4 7 23 - 27 22
14.
Уфа
 1:2 Заявка 17 6 4 7 21 - 19 22
15.
Акрон
 Заявка 16 4 9 3 16 - 14 21
16.
Родина Москва
 0:0 Заявка 17 5 6 6 20 - 23 21
17.
Краснодар-2
 1:0 Заявка 17 4 4 9 13 - 25 16
18.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 17 3 5 9 10 - 24 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 0:0 Заявка 17 9 6 2 18 - 11 33
2.
Балтика
 1:1 Заявка 17 7 8 2 28 - 15 29
3.
Родина Москва
 0:0 Заявка 17 8 5 4 22 - 15 29
4.
Алания
 0:1 Заявка 17 7 5 5 20 - 14 26
5.
Акрон
 Заявка 17 5 7 5 18 - 22 22
6.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 17 5 5 7 10 - 18 20
7.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 5 6 15 - 18 20
8.
Арсенал Тула
 Заявка 17 5 4 8 14 - 19 19
9.
Волгарь
 Заявка 16 4 6 6 22 - 22 18
10.
Енисей
 0:0 Заявка 17 3 9 5 18 - 22 18
11.
КАМАЗ
 Заявка 17 4 5 8 15 - 21 17
12.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 17 3 7 7 13 - 17 16
13.
ФК Кубань
 2:1 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
14.
Краснодар-2
 1:0 Заявка 17 4 3 10 16 - 29 15
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 3 5 9 18 - 28 14
16.
Шинник
 0:1 Заявка 17 3 2 12 13 - 27 11
17.
Уфа
 1:2 Заявка 17 2 4 11 14 - 27 10
18.
Велес Москва
 1:1 Заявка 17 2 4 11 15 - 35 10
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 14
Родина Москва Тимошенко Иван 14
Рубин Фамейе Джоэль 12
Алания Гиоргобиани Николай 11
ФК Кубань Абдоков Нури 11
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Акрон Савичев Константин 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Волга Ульяновск Морозов Кирилл 10
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    63'
    Вместо Миткова на поле Лисакович появился в составе "Рубина", Уридия меняет Ломовицкого. Бакаев заменил Гордиенко. Колесниченко вместо Андреева у хозяев появился.
  • 61'
    Готовятся в составе "Рубина" замены. Будут ротации и у "Родины". Кто там на поле с минуты на минуту появится? Ждем информацию.
  • Угловой
    60'
    Угловой заработали на правом фланге казанские футболисты сейчас. После навеса в штрафную с 16-ти метров в падении пробил Ломовицкий, но его выстрел цели не достиг!
  • 59'
    Полчаса остается играть в нашем матче. "Рубин" снова с мячом. В осаду попали ворота "Родины". Крайне сложно приходиться московскому коллективу сейчас. 
  • 58'
    Было похоже, что в предыдущем моменте пудар Микова все-таки парировал Сангаре, который добрался рукой до мяча. Именно поэтому болгарский нападающий показывал судье, что должен быть угловой назначен. 
  • Опасный момент
    56'
    МИТКОВ! Как он не забивает? После удара Иванова сыграл в сторону Сангаре. На добивании играл Митков, который должен был сферу в ворота переправлять, но в цель не попал! Как так?
  • 55'
    Ломовицкий нанес удар по воротам соперника, и Сангаре добрался до снаряда, сумев зафиксировать мяч в перчатках. Это первый более и менее опасный момент во втором тайме.
  • 54'
    Да, будет теперь непросто забрать эту игру футболистам "Родины". Все-таки отсутствие одного игрока может сказаться напрямую на результате встречи.
  • Жёлтая и сразу красная
    53'
    В борьбе с Горбуновым Камышев сейчас нарушил правила, после чего увидел перед собой вторую карточку желтого цвета. В итоге красную карточку получил игрок и поле покинул. Удаление!
  • 51'
    Дальний удар по воротам соперника Данилин нанес. Мяч полетел намного выше цели. Вышедший на газон футболист на смог отметиться результативным действием. 
  • 50'
    Уверенно пока что смотрится оборона "Рубина". Казанцы владеют снарядом и не собираются пропускать в свои ворота. Подопечные Рашида Рахимова большие молодцы. 
  • Угловой
    49'
    Угловой удар тем временем подали футболисты "Рубина". Зотов получил мяч и нанес дальний удар по воротам, но направил он сферу слишком далеко и высоко.
  • Замена
    47'
    Вместо Фищенко, Гордюшенко и Калмыкова на поле появились Данилин, Тимошенко и Уэсли. Тройная замена в перерыве в составе "Родины" произошла.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал в Москве!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Минуту судьи добавили, но 60 компенсированных секунд сошли на "нет". Прозвучал свисток рефери. После 45 минут встречи счет на табло - 0:-0. Пока без голов!
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    • 44'
      Янович сейчас после навеса с правого края сыграл на выходе, зафиксировав мяч в своих перчатках. Было сыграно успешно в этой ситуации. 
    • Угловой
      43'
      Угловой неудачно подали казанцы. Пробил по воротам Иванов после розыгрыша стандарта, но мяч намного выше цели полетел тут. Крайне неудачно получилось.
    • 41'
      Байтуков успел сейчас на дальней штанге выбить мяч за пределы поля, ведь за спиной находился игрок, который был готов переправить сферу в сетку.
    • 40'
      Последняя 5-минутка в первом тайме пошла. "Рубин" на фланге тем временем зарабатывает штрафной удар. Следует подача в центр штрафной, но ни к чему интересному она не приводит.
    • Штанга
      39'
      МОМЕНТИЩЕ! Ломовицкий пальнул сейчас с дужки штрафной с левой ноги. Мяч угодил в перекладину, после чего вылетел в поле! Было очень здорово! Чуть не вышли вперед гости!
    • 37'
      Сангаре поймал снаряд в перчатки после подачи с левого края. Ударно проявил себя голкипер "Родины" в этой ситуации, ничего не скажешь.
    • 36'
      Байтуков неудачно выбил мяч за пределы поля. Снаряд попал в игрока "Родины" и отправился в сторону трибун. Успели от мяча уклониться болельщики.
    • 35'
      Облачно сегодня в Москве, но дождя пока нет. Зато не жарко. Действуют оппонент во вполне комфортных для себя условиях. 
    • 33'
      Владеет инициативой "Рубин" сейчас. Голов казанцы пока не забили, но будут для этого делать все возможное. "Родина", к слову, тоже мотивирована.
    • Желтая карточка
      32'
      Гордюшенко на фланге снес соперника на газон. В итоге в руках рефери появилась вторая карточка желтого цвета для игроков "Родины". 
    • 31'
      "Сухая" серия "Рубина" в выездных играх до этого момента составляла 600 минут. Солидный показатель и прекрасная игра "Рубина" в оборонительных редутах.  
    • 29'
      Отличный отрезок "Родина" сейчас выдает в матче. Очень интересный футбол, который вполне может принести забитый гол до конца тайма.
    • Опасный момент
      28'
      МОМЕНТ! Едва хозяева не вышли вперед! После прострела с правого края Андреев получил передачу в спину, но подработал мяч себе на ход, после чего нанес удар по воротам, но каким-то чудом не попал в правый угол!
    • 26'
      Кабутов в итоге нанес удар со штрафного и попал в голову Андрееву он. В итоге мяч даже до голкипера не долетел в этой ситуации. Потеря случилась. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Начинает "Рубин" обозначать свое преимущество над соперников. Кабутова не пускает к воротам Фищенко, который нарушает правила против оппонента. Опасный стандарт для казанцев.
    • 24'
      Зотов на Ломовицкого отдал передачу, и тот с правого края выполнял навес на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось в той ситуации. Случилась снова потеря.
    • 22'
      Совсем увязла игра в центре поля. Янович у "Рубина" сыграл на выходе после навеса с левого края - спокойно вратарь зафиксировал сферу в своих перчатках. 
    • 21'
      Разные баннеры на стадионе. Супермен и Бэтмен на стадионе присутствуют. Каких только фанатов нет на стадионе. Понятное дело, на них сосредоточено все внимание.
    • 20'
      Гордюшенко сейчас не уследил за своим футболистом на фланге. Последовала подача с левого края в центр вратарской, куда никто из казанцев не успел. Потеря.
    • 18'
      Казанцы продолжают перекатывать мяч в центре поля. Пока никуда не торопится команда Рахимова. Ее все устраивает, ведь в РПЛ клуб уже вернулся. 
    • 17'
      Кстати говоря, Дмитрий Тарасов сегодня присутствует на трибунах местного стадиона вместе с супругой Анастасией Костенко. Хорошее настроение у бывшего футболиста "Велеса" и "Локомотива". А вот матч пока не радует обилием моментов.
    • 15'
      Парфенова и Рахимов у кромки поля сейчас. Активно они подбадривают свои коллективы, которые пока весьма осторожный футбол показывают. 
    • 14'
      Сангаре после подачи с левого края сыграл на выходе, но получил тычок со стороны соперника. Штрафной удар фиксирует главный арбитр встречи.
    • 13'
      В 10-ти предыдущих встреча на своем поле "Родина" открывала счет. Это намек на то, что московская команда играет активно в домашних играх и нередко добывает победу в таких играх.
    • Офсайд
      12'
      Камышев забивает гол в ворота соперника, но делает это из офсайда. "Вне игры" имело место быть в этой ситуации, друзья. С рефери можно не спорить.
    • 10'
      Хорошая передача с правого края на дальнюю штангу последовала, но замкнуть снаряд в ворота никому не удалось из казанцев в этой ситуации.
    • Желтая карточка
      9'
      Камышев акцентированный наступ на ногу сопернику совершил. Получил Зотов удар по ноге, после чего рефери дал свисток, показав нарушителю карточку желтого цвета. 
    • 8'
      С левого края подача последовала от Кабутова на ближнюю штангу - до снаряда спокойно добирается один из защитников, выбивший мяч куда-то подальше от рамки.
    • Угловой
      7'
      Попов получил мяч на левом краю, после чего пробил по рамке соперника, но угодил в ногу защитнику. Далее мяч за пределы поля улетел, на угловой. 
    • 6'
      Зотов хитрую передачу с правого края на ближний угол вратарской отдавал, но голкипер первым до снаряда добрался. Сангаре действовал удачно.
    • Угловой
      5'
      Угловой сейчас заработала на левом фланге казанская команда. Кто-то из игроков "Родины" после подачи на ближнюю штангу направил мяч в свои ворота, а Сангаре среагировал на "ленточке".
    • 4'
      Активная поддержка обеим командам сегодня обеспечена. Причем визуально кажется, что даже фанатов казанской команды куда больше на трибунах. "Родине" сегодня нужно добывать положительный для себя результат и желательно побеждать.
    • 2'
      Футболисты "Родины" вышли сегодня на поле в бело-голубых цветах, а игроки "Рубина" предстали на футбольном газоне в зеленом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Москве! Удачи командам, поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:

      Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы);
      Ассистент: Алексей Ширяев (Ставрополь);
      Ассистент: Екатерина Курочкина (Малаховка);
      Резервный: Сергей Осипов (Смоленск).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые поклонники спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках матча 34-го тура Первой лиги Росси сойдутся лицом к лицу игроки «Родины» и «Рубина». Встреча состоится в Москве, на стадионе «Академия Спартак имени Ф. Черенкова».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • 70 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 123
    Родина Москва 14.6% (18)
    X 35% (43)
    Рубин 50.4% (62)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Родина Москва
    Ничья
    Рубин
    9.00
    4.40
    3.50
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Родина Москва 0:0 Рубин

    Исход игры
    Родина Москва
    14.6% (18)
    Ничья
    35% (43)
    Рубин
    50.4% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.66% (46)
    Меньше
    60.34% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    73.28% (85)
    Нет
    26.72% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.7% (39)
    1:2 Рубин
    27.6% (34)
    0:1 Рубин
    13.8% (17)
    2:1 Родина Москва
    8.1% (10)
    1:0 Родина Москва
    4.9% (6)
    0:2 Рубин
    4.1% (5)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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