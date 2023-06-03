Ломовицкий нанес удар по воротам соперника, и Сангаре добрался до снаряда, сумев зафиксировать мяч в перчатках. Это первый более и менее опасный момент во втором тайме.

МИТКОВ! Как он не забивает? После удара Иванова сыграл в сторону Сангаре. На добивании играл Митков, который должен был сферу в ворота переправлять, но в цель не попал! Как так?

Было похоже, что в предыдущем моменте пудар Микова все-таки парировал Сангаре, который добрался рукой до мяча. Именно поэтому болгарский нападающий показывал судье, что должен быть угловой назначен.

Полчаса остается играть в нашем матче. "Рубин" снова с мячом. В осаду попали ворота "Родины". Крайне сложно приходиться московскому коллективу сейчас.

Угловой заработали на правом фланге казанские футболисты сейчас. После навеса в штрафную с 16-ти метров в падении пробил Ломовицкий, но его выстрел цели не достиг!

Готовятся в составе "Рубина" замены. Будут ротации и у "Родины". Кто там на поле с минуты на минуту появится? Ждем информацию.

Вместо Миткова на поле Лисакович появился в составе "Рубина", Уридия меняет Ломовицкого. Бакаев заменил Гордиенко. Колесниченко вместо Андреева у хозяев появился.

Вместо Фищенко, Гордюшенко и Калмыкова на поле появились Данилин, Тимошенко и Уэсли. Тройная замена в перерыве в составе "Родины" произошла.

Угловой удар тем временем подали футболисты "Рубина". Зотов получил мяч и нанес дальний удар по воротам, но направил он сферу слишком далеко и высоко.

Уверенно пока что смотрится оборона "Рубина". Казанцы владеют снарядом и не собираются пропускать в свои ворота. Подопечные Рашида Рахимова большие молодцы.

Дальний удар по воротам соперника Данилин нанес. Мяч полетел намного выше цели. Вышедший на газон футболист на смог отметиться результативным действием.

В борьбе с Горбуновым Камышев сейчас нарушил правила, после чего увидел перед собой вторую карточку желтого цвета. В итоге красную карточку получил игрок и поле покинул. Удаление!

Да, будет теперь непросто забрать эту игру футболистам "Родины". Все-таки отсутствие одного игрока может сказаться напрямую на результате встречи.

Минуту судьи добавили, но 60 компенсированных секунд сошли на "нет". Прозвучал свисток рефери. После 45 минут встречи счет на табло - 0:-0. Пока без голов!

Гордюшенко на фланге снес соперника на газон. В итоге в руках рефери появилась вторая карточка желтого цвета для игроков "Родины".

Владеет инициативой "Рубин" сейчас. Голов казанцы пока не забили, но будут для этого делать все возможное. "Родина", к слову, тоже мотивирована.

Облачно сегодня в Москве, но дождя пока нет. Зато не жарко. Действуют оппонент во вполне комфортных для себя условиях.

Байтуков неудачно выбил мяч за пределы поля. Снаряд попал в игрока "Родины" и отправился в сторону трибун. Успели от мяча уклониться болельщики.

Сангаре поймал снаряд в перчатки после подачи с левого края. Ударно проявил себя голкипер "Родины" в этой ситуации, ничего не скажешь.

МОМЕНТИЩЕ! Ломовицкий пальнул сейчас с дужки штрафной с левой ноги. Мяч угодил в перекладину, после чего вылетел в поле! Было очень здорово! Чуть не вышли вперед гости!

Последняя 5-минутка в первом тайме пошла. "Рубин" на фланге тем временем зарабатывает штрафной удар. Следует подача в центр штрафной, но ни к чему интересному она не приводит.

Байтуков успел сейчас на дальней штанге выбить мяч за пределы поля, ведь за спиной находился игрок, который был готов переправить сферу в сетку.

Угловой неудачно подали казанцы. Пробил по воротам Иванов после розыгрыша стандарта, но мяч намного выше цели полетел тут. Крайне неудачно получилось.

Янович сейчас после навеса с правого края сыграл на выходе, зафиксировав мяч в своих перчатках. Было сыграно успешно в этой ситуации.

31' "Сухая" серия "Рубина" в выездных играх до этого момента составляла 600 минут. Солидный показатель и прекрасная игра "Рубина" в оборонительных редутах.

29' Отличный отрезок "Родина" сейчас выдает в матче. Очень интересный футбол, который вполне может принести забитый гол до конца тайма.

28' МОМЕНТ! Едва хозяева не вышли вперед! После прострела с правого края Андреев получил передачу в спину, но подработал мяч себе на ход, после чего нанес удар по воротам, но каким-то чудом не попал в правый угол!

26' Кабутов в итоге нанес удар со штрафного и попал в голову Андрееву он. В итоге мяч даже до голкипера не долетел в этой ситуации. Потеря случилась.

25' Начинает "Рубин" обозначать свое преимущество над соперников. Кабутова не пускает к воротам Фищенко, который нарушает правила против оппонента. Опасный стандарт для казанцев.

24' Зотов на Ломовицкого отдал передачу, и тот с правого края выполнял навес на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось в той ситуации. Случилась снова потеря.

22' Совсем увязла игра в центре поля. Янович у "Рубина" сыграл на выходе после навеса с левого края - спокойно вратарь зафиксировал сферу в своих перчатках.

21' Разные баннеры на стадионе. Супермен и Бэтмен на стадионе присутствуют. Каких только фанатов нет на стадионе. Понятное дело, на них сосредоточено все внимание.

20' Гордюшенко сейчас не уследил за своим футболистом на фланге. Последовала подача с левого края в центр вратарской, куда никто из казанцев не успел. Потеря.

18' Казанцы продолжают перекатывать мяч в центре поля. Пока никуда не торопится команда Рахимова. Ее все устраивает, ведь в РПЛ клуб уже вернулся.

17' Кстати говоря, Дмитрий Тарасов сегодня присутствует на трибунах местного стадиона вместе с супругой Анастасией Костенко. Хорошее настроение у бывшего футболиста "Велеса" и "Локомотива". А вот матч пока не радует обилием моментов.

15' Парфенова и Рахимов у кромки поля сейчас. Активно они подбадривают свои коллективы, которые пока весьма осторожный футбол показывают.

14' Сангаре после подачи с левого края сыграл на выходе, но получил тычок со стороны соперника. Штрафной удар фиксирует главный арбитр встречи.

13' В 10-ти предыдущих встреча на своем поле "Родина" открывала счет. Это намек на то, что московская команда играет активно в домашних играх и нередко добывает победу в таких играх.

12' Камышев забивает гол в ворота соперника, но делает это из офсайда. "Вне игры" имело место быть в этой ситуации, друзья. С рефери можно не спорить.

10' Хорошая передача с правого края на дальнюю штангу последовала, но замкнуть снаряд в ворота никому не удалось из казанцев в этой ситуации.

9' Камышев акцентированный наступ на ногу сопернику совершил. Получил Зотов удар по ноге, после чего рефери дал свисток, показав нарушителю карточку желтого цвета.

8' С левого края подача последовала от Кабутова на ближнюю штангу - до снаряда спокойно добирается один из защитников, выбивший мяч куда-то подальше от рамки.

7' Попов получил мяч на левом краю, после чего пробил по рамке соперника, но угодил в ногу защитнику. Далее мяч за пределы поля улетел, на угловой.

6' Зотов хитрую передачу с правого края на ближний угол вратарской отдавал, но голкипер первым до снаряда добрался. Сангаре действовал удачно.

5' Угловой сейчас заработала на левом фланге казанская команда. Кто-то из игроков "Родины" после подачи на ближнюю штангу направил мяч в свои ворота, а Сангаре среагировал на "ленточке".

4' Активная поддержка обеим командам сегодня обеспечена. Причем визуально кажется, что даже фанатов казанской команды куда больше на трибунах. "Родине" сегодня нужно добывать положительный для себя результат и желательно побеждать.

2' Футболисты "Родины" вышли сегодня на поле в бело-голубых цветах, а игроки "Рубина" предстали на футбольном газоне в зеленом обмундировании.