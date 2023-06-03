Тур: 34.
0:0
Второй тайм: 66'
0'
8' Желтая карточкаКамышев Илья
31' Желтая карточкаГордюшенко Астемир
53' Вторая желтая карточкаКамышев Илья
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Камышев ИльяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Кризан МитяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Куль РусланПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Парфёнов Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
История личных встреч
Родина Москва
Рубин
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимошенко Иван
|14 (3)
|0.41
|Калмыков Амур
|5
|0.15
|Гордюшенко Астемир
|5 (1)
|0.15
|Андреев Игорь
|4
|0.12
|Вачхольз Весли Ната
|3
|0.09
|Султонов Мухаммад
|2
|0.06
|Морозов Владислав
|2
|0.06
|Плиев Заурбек
|1
|0.03
|Воропаев Артём
|1
|0.03
|Куль Руслан
|1
|0.03
|Мальцев Михаил
|1
|0.03
|Мартовой Даниил
|1
|0.03
|Голдобин Никита
|1 (1)
|0.03
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|12 (1)
|0.35
|Лисакович Виталий
|10 (2)
|0.29
|Кабутов Дмитрий
|6
|0.18
|Дзагоев Алан
|3
|0.09
|Тесленко Егор
|3
|0.09
|Иванов Олег
|2
|0.06
|Зотов Александр
|2
|0.06
|Уридия Мераби
|2
|0.06
|Мусаев Леон
|2
|0.06
|Самошников Илья
|2
|0.06
|Апшацев Марат
|2
|0.06
|Горбунов Игорь
|1
|0.03
|Костюков Михаил
|1
|0.03
|Ашурматов Рустам
|1
|0.03
|Грицаенко Алексей
|1
|0.03
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.03
|Безруков Руслан
|1
|0.03
|Нижегородов Константин
|1
|0.03
Карточки
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордюшенко Астемир
|6
|0
|Вачхольз Весли Ната
|4
|1
|Калмыков Амур
|4
|1
|Мальцев Михаил
|3
|1
|Габараев Альберт
|3
|1
|Дмитриев Сергей II
|3
|1
|Байтуков Руслан
|4
|0
|Клещенко Александр
|2
|1
|Кризан Митя
|3
|0
|Баринов Даниил
|3
|0
|Куль Руслан
|3
|0
|Андреев Игорь
|3
|0
|Петухов Илья
|3
|0
|Юдинцев Георгий
|3
|0
|Плиев Заурбек
|2
|0
|Аликин Павел
|2
|0
|Сангаре Дэвид
|2
|0
|Воропаев Артём
|2
|0
|Морозов Владислав
|2
|0
|Караев Максим
|2
|0
|Тимошенко Иван
|2
|0
|Адеола Раймонд
|1
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Адаев Владислав
|1
|0
|Камышев Илья
|1
|0
|Айрапетян Арсен
|1
|0
|Дмитриев Олег
|1
|0
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
|Мартовой Даниил
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабутов Дмитрий
|9
|0
|Апшацев Марат
|6
|1
|Фамейе Джоэль
|7
|0
|Горбунов Игорь
|5
|1
|Мартынович Александр
|5
|0
|Лисакович Виталий
|5
|0
|Безруков Руслан
|5
|0
|Иванов Олег
|3
|1
|Грицаенко Алексей
|4
|0
|Самошников Илья
|4
|0
|Чуперка Валерий
|3
|0
|Бакаев Солтмурад
|3
|0
|Дзагоев Алан
|2
|0
|Зотов Александр
|2
|0
|Ашурматов Рустам
|2
|0
|Тесленко Егор
|2
|0
|Фаттахов Ленар
|2
|0
|Попов Артём
|1
|0
|Уридия Мераби
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Аднан Али
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|Мусаев Леон
|1
|0
|Митков Димитар
|1
|0
|Рахмоналиев Умарали
|1
|0
Результаты матчей
Родина Москва
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Рубин
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
18% (3)
71% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
10
5
Родина Москва
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Рубин
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
19% (3)
75% (12)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
20
34
Родина Москва
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
39% (13)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
52% (17)
24% (8)
Рубин
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (5)
45% (15)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
10
7
Волевые поражения
30
39
Голы по времени матча
Забито
20
19
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
20 Не забивали 22
2
10%
3
16%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
4
21%
31-45
4
20%
4
21%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
6
30%
6
32%
76-90
Пропущено
23
10
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
4
40%
16-30
4
17%
1
10%
31-45
2
9%
2
20%
46-60
6
26%
2
20%
61-75
6
26%
1
10%
76-90
Забито
21
35
14 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 13
21 Не забивали 18
3
14%
4
11%
1-15
7
33%
7
20%
16-30
4
19%
8
23%
31-45
4
19%
6
17%
46-60
1
5%
5
14%
61-75
2
10%
5
14%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 9
4
25%
2
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
4
25%
3
19%
46-60
4
25%
3
19%
61-75
1
6%
5
31%
76-90
Забито
41
54
21 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 22
8 Не забивали 7
5
12%
7
13%
1-15
10
24%
7
13%
16-30
6
15%
12
22%
31-45
8
20%
10
19%
46-60
4
10%
7
13%
61-75
8
20%
11
20%
76-90
Пропущено
39
26
16 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 5
23 Не пропускали 17
5
13%
2
8%
1-15
6
15%
4
15%
16-30
5
13%
4
15%
31-45
6
15%
5
19%
46-60
10
26%
5
19%
61-75
7
18%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Родина Москва
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Волга Ульяновск - Родина Москва 0:1 Родина Москва - ФК Кубань 2:2 Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Родина Москва - Уфа 2:1
Енисей - Родина Москва 0:1 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Родина Москва - Шинник 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Туран 2:0 Родина Москва - Пари НН 0:1 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Уфа 0:0 Родина Москва - Андижан 0:0 Родина Москва - Бунёдкор 1:0
Рубин
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1
Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 Рубин - Ахмат 1:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Рубин - Уфа 2:0 Рубин - Навбахор 6:0 Рубин - Крылья Советов 2:1
Результаты матчей
Родина Москва
Рубин
Точный счет
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
3
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:2
5 раз 31%
0:0
4 раза 25%
0:1
4 раза 25%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
2
7 раз 44%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
Точный счет
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
1:2
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
2
9 раз 27%
0
8 раз 24%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
11 раз 33%
1
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
6 раз 18%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Родина Москва
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
152
79
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
115
512
79
314
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
267
1221
1815
330
726
132
132
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|34
|19
|12
|3
|53 - 27
|69
|2.
|1:1 Заявка
|34
|17
|14
|3
|55 - 30
|65
|3.
|0:1 Заявка
|34
|16
|11
|7
|54 - 35
|59
|4.
|0:0 Заявка
|34
|13
|15
|6
|43 - 35
|54
|5.
|0:0 Заявка
|34
|13
|11
|10
|42 - 38
|50
|6.
|1:0 Заявка
|34
|13
|10
|11
|25 - 27
|49
|7.
|0:1 Заявка
|34
|13
|7
|14
|36 - 38
|46
|8.
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|50 - 39
|44
|9.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|35 - 34
|44
|10.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|32 - 33
|44
|11.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|37 - 37
|44
|12.
|Заявка
|33
|9
|16
|8
|34 - 36
|43
|13.
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|37 - 46
|41
|14.
|2:1 Заявка
|34
|9
|10
|15
|36 - 41
|37
|15.
|1:1 Заявка
|34
|9
|7
|18
|35 - 54
|34
|16.
|1:2 Заявка
|34
|8
|8
|18
|35 - 46
|32
|17.
|1:0 Заявка
|34
|8
|7
|19
|29 - 54
|31
|18.
|0:0 Заявка
|34
|6
|12
|16
|23 - 41
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|10
|6
|1
|35 - 16
|36
|2.
|1:1 Заявка
|17
|10
|6
|1
|27 - 15
|36
|3.
|0:0 Заявка
|17
|10
|6
|1
|25 - 13
|36
|4.
|0:1 Заявка
|17
|10
|5
|2
|23 - 11
|35
|5.
|0:1 Заявка
|17
|9
|6
|2
|34 - 21
|33
|6.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|32 - 11
|30
|7.
|1:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|15 - 9
|29
|8.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|20 - 13
|27
|9.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|15 - 15
|26
|10.
|1:1 Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 19
|24
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 15
|24
|12.
|2:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 16
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|23 - 27
|22
|14.
|1:2 Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 19
|22
|15.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 14
|21
|16.
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 23
|21
|17.
|1:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 25
|16
|18.
|0:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 24
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|18 - 11
|33
|2.
|1:1 Заявка
|17
|7
|8
|2
|28 - 15
|29
|3.
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|22 - 15
|29
|4.
|0:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|20 - 14
|26
|5.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|18 - 22
|22
|6.
|1:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|10 - 18
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 18
|20
|8.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|14 - 19
|19
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 22
|18
|10.
|0:0 Заявка
|17
|3
|9
|5
|18 - 22
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|15 - 21
|17
|12.
|0:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|13 - 17
|16
|13.
|2:1 Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 25
|15
|14.
|1:0 Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 29
|15
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 28
|14
|16.
|0:1 Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 27
|11
|17.
|1:2 Заявка
|17
|2
|4
|11
|14 - 27
|10
|18.
|1:1 Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 35
|10
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|14
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|12
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|11
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|11
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 10
|Акрон
|Савичев Константин
|1 10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|11
|Волга Ульяновск
|Морозов Кирилл
|10
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Родина Москва 0:0 Рубин
Исход игры
Родина Москва
14.6% (18)
Ничья
35% (43)
Рубин
50.4% (62)
Тотал 2.5
Больше
39.66% (46)
Меньше
60.34% (70)
Обе команды забьют
Да
73.28% (85)
Нет
26.72% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (39)
1:2 Рубин
27.6% (34)
0:1 Рубин
13.8% (17)
2:1 Родина Москва
8.1% (10)
1:0 Родина Москва
4.9% (6)
0:2 Рубин
4.1% (5)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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